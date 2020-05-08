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Не нужно сейчас заострять внимание на том, будем мы праздновать день памяти или какие-то люди будут праздновать день победы, - депутат "СН" Арахамия

Не нужно сейчас заострять внимание на том, будем мы праздновать день памяти или какие-то люди будут праздновать день победы, - депутат

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призывает сосредоточиться на том, что объединяет, а не разъединяет украинцев. Он считает, что это позволит быстрее закончить войну.

Об этом Арахамия сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Чем больше мы разговариваем про вещи, которые людей разъединяют, тем труднее нам достигнуть этой цели — прекратить войну", — заявил Арахамия.

Он пояснил, что считает нормальным, когда разные люди по-разному оценивают исторические события.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский на украинско-российской границе почтил память погибших в годы Второй мировой войны. ФОТОрепортаж

"Я уверен на 200 процентов, что человек, который воевал и имеет ордена, или не имеет орденов, но реальный участник Второй мировой войны — он будет праздновать 9 мая, кто бы ему что ни говорил. ... Молодой человек, который уже пересмотрел свои ценности, сказал, мы идем в Европу, будет праздновать день памяти 8-го мая — то для него это своя картина мира. И здесь противоречий я особо не вижу. Потому что люди воспитаны в разных поколениях и люди по-разному смотрят на вещи", — сказал Арахамия.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский в День победы должен быть со своими военными, - лидер "ЕС" Порошенко

Глава фракции "СН" призвал не "переписывать историю вспять", уподобляясь таким образом России.

"Не нужно, мне кажется, сейчас заострять внимание на том, будем мы праздновать день памяти, или какие-то люди будут праздновать день победы. Каждый человек имеет право на собственное мнение в этом вопросе", — добавил он.

Автор: 

Вторая мировая война (428) День Победы (1231) история (2018) Арахамия Давид (991)


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Топ комментарии
+46
Не нужно сейчас заострять внимание на том, будем мы праздновать день памяти, или какие-то люди будут праздновать день победы, - депутат "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 1412
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08.05.2020 23:56 Ответить
+42
Не нужно сейчас заострять внимание на том, будем мы праздновать день памяти, или какие-то люди будут праздновать день победы, - депутат "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 9570
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08.05.2020 23:58 Ответить
+36
какая разніца
Не нужно сейчас заострять внимание на том, будем мы праздновать день памяти, или какие-то люди будут праздновать день победы, - депутат "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 958
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08.05.2020 23:54 Ответить
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Через 25 лет Германия запустит первый в Мире летающий автомобиль в небо,а РАБссия отметит 100 летие паБЕДЫ над Германией...
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09.05.2020 00:50 Ответить
Россия просто капитулирует
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09.05.2020 00:59 Ответить
Не потрібно зараз загострювати увагу на тому, будемо ми святкувати день пам'яті чи якісь люди святкуватимуть день перемоги, - депутат "СН" Арахамія - Цензор.НЕТ 9164
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09.05.2020 01:02 Ответить
ответ-"бабосы"...просто "бабосы"...а о чести и репутации эти "слуги" будут думать потом...когда будет "жарко"...ведь путенн не вечен...и рассея -тоже...
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09.05.2020 01:44 Ответить
А какая разница...
Не потрібно зараз загострювати увагу на тому, будемо ми святкувати день пам'яті чи якісь люди святкуватимуть день перемоги, - депутат "СН" Арахамія - Цензор.НЕТ 9943
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09.05.2020 11:09 Ответить
Честно говоря опять же пох.й с обеих сторон.Що за победу,що за скорбь вже давно все отпето и замолено.И оставьте их души в покое ради Аллаха.Аллаха не от того,що он главней Бога,а просто он следит за всей этой байдой верных неверных
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09.05.2020 01:02 Ответить
Мой дед (потерял глаз и снесло руку ) всего один раз рассказал мне про войну. Как безоружные солдаты на 3-ёх человек одно ружьё толпами шли на пулемёты. "слава товарищу сталину,гениальному полководцу".Каждое 9 мая без всяких кителей и медалюшек собирались у нас в деревне и пили за упокой. Давно их нету,земля пухом. Я давно удивляюсь.Елементарная математика. В россии не то что ещё остались,с каждым годом прибавляються навешанные орденами "фронтовики" Чего празднуем? 20-ать миллионов погибшых!
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09.05.2020 01:03 Ответить
верно...как показала история-это была самая кровопролитная и безумная война...а всё из-за двух "хениев"-диктаторов...шо-то похожее сейчас в расеее в бункере сидит...
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09.05.2020 01:38 Ответить
Мой дед рассказывал, царство ему небесное, что первая официально объявленная после войны цифра о количестве погибших во Второй Мировой была 40 млн. которая потом была вскоре уменьшена до 20 млн. по видимому после публикации потерь в других странах. Миллионы даже легче скрыть чем гибель одного человека, ведь каждая семья погибшего глубоко одинока в своем горе и никто не станет заново пересчитывать погибших. И зная нашу систему, мне кажется, что даже та первая цифра была занижена. Такой "статистический" способ "подсчета" жертв несчастий у нас всегда был и есть, будь-то войны, катастрофы или эпидемии.
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09.05.2020 06:43 Ответить
Ну и в дополнение накину.Нам каждый день москали поставляют имена о которых нужно помнить и заботиться сегодня,а не тратить эмоции и ресурсы на умерших 75 лет назад.Об этом кто то думает?Или сегодняшние жертвы,это в продолжение бессмысленной ватной агитации зачатой на почве Второй мировой в том числе?Да уж дурака москаля лечить только портить.Сколько мы ещё положим,щоб москали вразумились или исчезли одному Богу известно
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09.05.2020 01:21 Ответить
пан Арахамия видимо также скоро будет в Квартале -95...редчайший "комик"...просто "прираждённый"...
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09.05.2020 01:35 Ответить
Для не дуже здорового на голову Арахамії ---

Маршал Иван Конев: «Сталинская победа - это всенародная беда»

http://izbrannoe.com/news/lyudi/marshal-ivan-konev-stalinskaya-pobeda-eto-vsenarodnaya-beda/?fbclid=IwAR3QRaRSdrQgVyrqZUqdGGvsRXZ41naR6IEaOE9eqNDD6A8W3VVleUAFTrQ
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09.05.2020 01:42 Ответить
Кров фашистских псiв мов рIка тече
Вже для них настав час тревог
Як весняний Днiпр ворогiв змете
Наша армия, наш народ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_3Yiz5FaKw
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09.05.2020 01:50 Ответить
пліснява кацапська всюди свою срану церкву тицне - ти б йшов кудись нахєр..
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09.05.2020 06:52 Ответить
"заострять кто и как" оно может и не надо.... а вот относя себя к "власть придержащим" до сих пор не понимать что слово "праздновать" в сегодняшнем контексте применительно к 8(9) Мая и Дню памяти и скорби - абсолютно неприемлемо, кощунственно и просто незрело. Тогда становись в толпу бессмертного полка и пляши на костях Солдата Неволи .... Вічна тобі Пам'ять і Скорбота по тобі, Солдате! Прости за смерть твою, за каліцтво твоє, за понівечену долю твою, за те що недокохав, не встиг створити свою сім'ю, за те що змушений був на старості років жити у гнітючій мовчазності про юність що бачила стільки крові, втратила рідних, друзів... І нехай перевертаються у могилах ті, хто гнав тебе кулями на кулі у зовсім неправедній тій війні.
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09.05.2020 02:02 Ответить
та не ...,,заострять кто не надо...,,
Не потрібно зараз загострювати увагу на тому, будемо ми святкувати день пам'яті чи якісь люди святкуватимуть день перемоги, - депутат "СН" Арахамія - Цензор.НЕТ 8821
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09.05.2020 11:11 Ответить
Празновать день памяти? Хорошая идея! А мы тут на поминках оттянулись..
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09.05.2020 02:18 Ответить
Благослови Господи души ваших родственников павших в боях с фашистской гадиной! Пусть земля им будет пухом и вечная слава - Героям павшим за нашу Украину и за наш украинский народ! Вечная память!
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09.05.2020 02:20 Ответить
или правда где-то тут...?) "турбамир"...?!
https://uainfo.org/blognews/1588882270-minsk-v-turborezhime-novye-initsiativy-ermaka-krayne-opasny-.html
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09.05.2020 02:49 Ответить
Тобто, якщо вам не подобається те, що ми, зелена влада, робимо чи кажемо, мовчіть, щоб не роз'єднувать. А якщо ви, зелені, калічите Україну, теж мовчати?
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09.05.2020 04:41 Ответить
какой **** праздник когда у нас война с парашей и ребята гибнут каждый день праздник будет когда военным путем заберем что принадлежит Украине
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09.05.2020 06:02 Ответить
КАК ВАМ ЭТО ?---Показания даны Леонорой Гайер (Leonora Geier), урожденной Кавоа (р. 1925, Бразилия), перед тем, как вернуться в страну происхождения (составлен 06.10.1955). Свидетели: Bernhard Wassmann, Reiner Halhammer, Manfred Haer, Kyrill Wratilavo.
"""""В большом, выложенным кафелем помещении нас ждали несколько русских, отпускавших должно быть, скабрезные комментарии - судя по тому, как они постоянно ржали. Комиссар приказал мне смотреть и учиться, как превращать расу господ в жалкие останки. Вошли 2 человека, обнаженные до пояса, девушки закричали при их появлении. Они быстро схватили одну и бросили её спиной на край стола, так, что захрустели суставы. Я была почти в обмороке, увидев, как один из них, достав нож, на глазах остальных отрезал ей правую грудь. Выждав немного, он отрезал левую. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь кричал так исступленно, как эта девушка. После этих действий, он несколько раз воткнул нож в её гениталии, под радостные вопли русских.
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09.05.2020 06:45 Ответить
на мою думку більшої уваги заслуговує оце:
"Чем больше мы разговариваем про вещи, которые людей разъединяют, тем труднее нам достигнуть этой цели - прекратить войну", - заявил Арахамия. Источник: https://censor.net/n3194466
тому що це не про агресію росії, це виключно про "громадянську війну", яку колективний зеленський просуває в українські голови.
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09.05.2020 06:35 Ответить
Следующая жертва просила о пощаде, но тщетно. Ужасная пытка продолжалась для неё даже дольше, по-видимому, из-за весьма симпатичной внешности. Остальные 3 девушки пали ниц, взывая к своим матерям и моля о быстрой смерти, но их ждала та же участь. Последняя из них была почти ребенком, с едва развитыми грудями. Они буквально срывали мясо с её костей, пока не обнажились белые ребра.
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09.05.2020 06:46 Ответить
Они рассекли тело одной из них вдоль и влили внутрь банку машинного масла, которое пытались поджечь. Русский выстрелил в гениталии другой из них, перед тем, как отрезали её груди. Раздался громкий вой одобрения, когда кто-то принес пилу из ящика с инструментами. Они отрывали пилой груди остальным, и скоро пол был залит кровью. Русские были в кровавом бешенстве.

Они приводили все новых жертв. Я наблюдала эти кошмарные действия будто через красный туман. Снова и снова я слышала ужасный крик, сопровождавший отрезание грудей, и громкий стон при раздирании гениталий.
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09.05.2020 06:47 Ответить
Дурачина....Нам потрібно зробити ВСЕ для роз'єднання з кацапами. Тоді війна швидше скінчиться. Святкування перемоги давно пертворилось на покріпачення мізків.
Приберіте його з очей !
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09.05.2020 06:49 Ответить
Нам но не ему. Он это не мы и у нас разные цели.
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09.05.2020 06:52 Ответить
ЭТО ИЗ МАТЕРИАЛОВ НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА. И там такого кошмара немеряно. Говорите " МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ" ? Так что празднуем ?
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09.05.2020 06:50 Ответить
Лозунг "Какая разница" - основа политики зебилов. Недоумков в топку.
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09.05.2020 06:55 Ответить
Когда мне попались переводы Нюрнбергского процесса , а там таких """подвигов""" тьма я и слышать не могу о дедах на палочке.Даже если они и не поголовно такое творили -зто не снимает вину с наблюдателей. А судя по материалам такие зверства были повсюду. ТАК ВОТ ХОЧЕТСЯ УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ПРАЗДНУЮЩИХ. ЧТО СКАЖЕТЕ ?
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09.05.2020 06:58 Ответить
ОЧЕНЬ ДАЖЕ НУЖНО, противодействовать информационной агрессии и оккупации москальской ЫМПЕРИИ и наглой ЛЖИ "победобесия" (говорить и писать правду, пусть и неприятную для некоторых) - это долг и обязанность каждого настоящего гражданина Украины!
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09.05.2020 07:04 Ответить
АУ ПРАЗДНУЮЩИЕ , ВАШЕ МНЕНИЕ О ПОДВИГАХ.........?
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09.05.2020 07:04 Ответить
А ведь нечто подобное происходит сейчас на донбасе , а перед этим в Абхазии ,Чечне, Афгане. Вы хотите что бы они к вам в дом пришли ?
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09.05.2020 07:08 Ответить
На Бамбасі завжди був дрімучий совок.
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09.05.2020 08:52 Ответить
До влади вдерлося інфантільне, пацифічно-адрочене бидло.
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09.05.2020 07:26 Ответить
"Не нужно сейчас заострять внимание на том, будем мы праздновать день памяти или какие-то люди будут праздновать день победы"-так давай не будем заострять внимание кто празднует 23 февраля тоже, или русский или украинец по национальности или "одиннарот" или заострять внимание кто стреляет на востоке клоун тоже же говорил надо разобратся так как и наши тоже не сидят и выстрелы с обох сторон на линии его же разведения только клоун забыл уточнить что это мы защищаем свою територию или 2 мая в Одессе события где Зебил разбирается и не знает кто виноват до сих пор -это вся ваша позиция гребанные ватные совковые бесхребетные малоросы и это все описанное называется одним словом "какаяразница"
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09.05.2020 07:34 Ответить
совок, празднующий день скорби..
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09.05.2020 07:43 Ответить
Не потрібно зараз загострювати увагу на тому, будемо ми святкувати день пам'яті чи якісь люди святкуватимуть день перемоги, - депутат "СН" Арахамія - Цензор.НЕТ 6433
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09.05.2020 07:58 Ответить
да какая разніца!
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09.05.2020 08:04 Ответить
ну и бред несет
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09.05.2020 08:30 Ответить
Не потрібно зараз загострювати увагу на тому, будемо ми святкувати день пам'яті чи якісь люди святкуватимуть день перемоги, - депутат "СН" Арахамія - Цензор.НЕТ 5327
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09.05.2020 08:34 Ответить
Смерть коллаборантов объединяет украинцев, давайте начнем с сивохи?
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09.05.2020 08:35 Ответить
Арахамія - вчорашній абхазець з фракції "какая разница", який здав кацапам Грузію, а сьогодні малорос, який здає кацапам Україну.
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09.05.2020 08:48 Ответить
"Російська Федерація хоче зробити міфологізацію Другої світової, щоб штучно розколоти сусідні держави", вважає п'ятий президент України, лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, про що він заявив під час міжнародної конференції "Мир та війна" на телеканалі "Прямий".
"Росія хоче зробити міфологізацію Другої світової війни, як вони називають "Великой Отечественной войны", для того, щоб досягнути своїх цілей. Ціль перша - штучно розколоти сусідні держави. Я хочу нагадати всім, що перший нібито привід щодо запровадження військового стану і введення російських військ були георгіївські стрічки і ставлення до Другої світової війни. І це вони кажуть нам, де майже кожна родина постраждала або має загиблих серед членів своєї родини в Другій світовій. Я ще раз підкреслюю, байдуже, де вони воювали: чи в Червоній армії, чи в УПА, чи в арміях інших держав. Мета Путіна - розколоти суспільства. Мета України - примирення, об'єднання", заявив він.
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09.05.2020 08:53 Ответить
"Чем больше мы разговариваем про вещи, которые людей разъединяют, тем труднее нам достигнуть этой цели - прекратить войну", - заявил Арахамия.Источник: https://censor.net/n3194466

в мозгу обезьяны война таки гражданская
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09.05.2020 09:26 Ответить
Какие высокопарные речи "толкает" бывший продавец **********, куда там "грузчикам в порту, отдыхающим с баснями Крылова".
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09.05.2020 09:27 Ответить
Не будем заострять внимание на власовских символах: георгиевской ленточке и триколоре. Да погибшие, если б воскресли, показали б какая разница. 9-е мая до 1965 года никто не праздновал - свежа память и много бьіло живьіх ветеранов.
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09.05.2020 09:50 Ответить
Дрібний барига може говорити тільки як продати і купити фрукти . А що до памяті чи перемоги не тобі судити гірьський цап. Мая мама тата ( в 6 і 8років) залишились сиротами бо їхні батьки загинули в громадянську війну. Мої рідні дядьки (троє) загинули в фінську і другу вітчизняну. Мій батько два рідні дядьки прийшли всі декілька раз поранені і батько вмер від ран--- ми залишились маленькі сиротами. То я повинен танцювати на кістках близьких мені людей. Це "свято" завжди в нашій родині було і є сум і сльози
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09.05.2020 09:52 Ответить
слуги какая разница кого
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09.05.2020 09:56 Ответить
Не потрібно зараз загострювати увагу на тому, будемо ми святкувати день пам'яті чи якісь люди святкуватимуть день перемоги, - депутат "СН" Арахамія - Цензор.НЕТ 8425
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09.05.2020 11:08 Ответить
Не нужно заострять сейчас внимание на дереве или на столбе, явно не стоит из-за этого спорить.
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09.05.2020 13:32 Ответить
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