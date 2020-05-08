Не нужно сейчас заострять внимание на том, будем мы праздновать день памяти или какие-то люди будут праздновать день победы, - депутат "СН" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призывает сосредоточиться на том, что объединяет, а не разъединяет украинцев. Он считает, что это позволит быстрее закончить войну.

Об этом Арахамия сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Чем больше мы разговариваем про вещи, которые людей разъединяют, тем труднее нам достигнуть этой цели — прекратить войну", — заявил Арахамия.

Он пояснил, что считает нормальным, когда разные люди по-разному оценивают исторические события.

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"Я уверен на 200 процентов, что человек, который воевал и имеет ордена, или не имеет орденов, но реальный участник Второй мировой войны — он будет праздновать 9 мая, кто бы ему что ни говорил. ... Молодой человек, который уже пересмотрел свои ценности, сказал, мы идем в Европу, будет праздновать день памяти 8-го мая — то для него это своя картина мира. И здесь противоречий я особо не вижу. Потому что люди воспитаны в разных поколениях и люди по-разному смотрят на вещи", — сказал Арахамия.

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Глава фракции "СН" призвал не "переписывать историю вспять", уподобляясь таким образом России.

"Не нужно, мне кажется, сейчас заострять внимание на том, будем мы праздновать день памяти, или какие-то люди будут праздновать день победы. Каждый человек имеет право на собственное мнение в этом вопросе", — добавил он.