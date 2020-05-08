Не нужно сейчас заострять внимание на том, будем мы праздновать день памяти или какие-то люди будут праздновать день победы, - депутат "СН" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призывает сосредоточиться на том, что объединяет, а не разъединяет украинцев. Он считает, что это позволит быстрее закончить войну.
Об этом Арахамия сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Чем больше мы разговариваем про вещи, которые людей разъединяют, тем труднее нам достигнуть этой цели — прекратить войну", — заявил Арахамия.
Он пояснил, что считает нормальным, когда разные люди по-разному оценивают исторические события.
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"Я уверен на 200 процентов, что человек, который воевал и имеет ордена, или не имеет орденов, но реальный участник Второй мировой войны — он будет праздновать 9 мая, кто бы ему что ни говорил. ... Молодой человек, который уже пересмотрел свои ценности, сказал, мы идем в Европу, будет праздновать день памяти 8-го мая — то для него это своя картина мира. И здесь противоречий я особо не вижу. Потому что люди воспитаны в разных поколениях и люди по-разному смотрят на вещи", — сказал Арахамия.
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Глава фракции "СН" призвал не "переписывать историю вспять", уподобляясь таким образом России.
"Не нужно, мне кажется, сейчас заострять внимание на том, будем мы праздновать день памяти, или какие-то люди будут праздновать день победы. Каждый человек имеет право на собственное мнение в этом вопросе", — добавил он.
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Маршал Иван Конев: «Сталинская победа - это всенародная беда»
http://izbrannoe.com/news/lyudi/marshal-ivan-konev-stalinskaya-pobeda-eto-vsenarodnaya-beda/?fbclid=IwAR3QRaRSdrQgVyrqZUqdGGvsRXZ41naR6IEaOE9eqNDD6A8W3VVleUAFTrQ
Вже для них настав час тревог
Як весняний Днiпр ворогiв змете
Наша армия, наш народ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_3Yiz5FaKw
https://uainfo.org/blognews/1588882270-minsk-v-turborezhime-novye-initsiativy-ermaka-krayne-opasny-.html
"""""В большом, выложенным кафелем помещении нас ждали несколько русских, отпускавших должно быть, скабрезные комментарии - судя по тому, как они постоянно ржали. Комиссар приказал мне смотреть и учиться, как превращать расу господ в жалкие останки. Вошли 2 человека, обнаженные до пояса, девушки закричали при их появлении. Они быстро схватили одну и бросили её спиной на край стола, так, что захрустели суставы. Я была почти в обмороке, увидев, как один из них, достав нож, на глазах остальных отрезал ей правую грудь. Выждав немного, он отрезал левую. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь кричал так исступленно, как эта девушка. После этих действий, он несколько раз воткнул нож в её гениталии, под радостные вопли русских.
"Чем больше мы разговариваем про вещи, которые людей разъединяют, тем труднее нам достигнуть этой цели - прекратить войну", - заявил Арахамия. Источник: https://censor.net/n3194466
тому що це не про агресію росії, це виключно про "громадянську війну", яку колективний зеленський просуває в українські голови.
Они приводили все новых жертв. Я наблюдала эти кошмарные действия будто через красный туман. Снова и снова я слышала ужасный крик, сопровождавший отрезание грудей, и громкий стон при раздирании гениталий.
Приберіте його з очей !
"Росія хоче зробити міфологізацію Другої світової війни, як вони називають "Великой Отечественной войны", для того, щоб досягнути своїх цілей. Ціль перша - штучно розколоти сусідні держави. Я хочу нагадати всім, що перший нібито привід щодо запровадження військового стану і введення російських військ були георгіївські стрічки і ставлення до Другої світової війни. І це вони кажуть нам, де майже кожна родина постраждала або має загиблих серед членів своєї родини в Другій світовій. Я ще раз підкреслюю, байдуже, де вони воювали: чи в Червоній армії, чи в УПА, чи в арміях інших держав. Мета Путіна - розколоти суспільства. Мета України - примирення, об'єднання", заявив він.
в мозгу обезьяны война таки гражданская