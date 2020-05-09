Мы с Толиком Бондаренко разобрались товарищеским мэрским судом. Он подставил других мэров, - Филатов

После заявлений мэра Черкасс Анатолия Бондаренко об ослаблении карантина к главам других городов приходили предприниматели с требованиями таких же послаблений на местах.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с Толиком Бондаренко разобрались нашим товарищеским мэрским судом. По большому счету, Толик Бондаренко — он подставил других мэров. Потому что к другим мэрам, я не буду называть коллег, пришли предприниматели и говорят: а почему нельзя сделать, как в Черкассах? Ну, то есть, надо было как бы советоваться", — сказал он.

Филатов предположил, что в действиях и заявления Бондаренко могла быть "какая-то политическая подоплека".

"Может быть, его сподвигли на это политические соратники. Может, я могу догадываться, но есть корпоративная этика между коллегами", — сказал Филатов.

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При этом городской глава Днепра считает, что Бондаренко "не заслуживает уголовных преследований".

"Сегодня Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Зеленскому в том числе обратить внимание на то, что сейчас в различных территориальных громадах по различным причинам, в том числе надуманным различные правоохранительные органы постоянно пытаются найти каким-то образом найти темную кошку в черной комнате, особенно тогда, когда ее нет", — сказал он.

30 апреля власти Черкасс заявили, что в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

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Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

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Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП заявили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

4 мая мэр Черкасс Бондаренко рассказал, что пришел в полицию, но допрос отменили.

7 мая пресс-служба Черкасской ОГА опубликовала решение суда, останавливающее решение горисполкома об ослаблении карантина.