Мы с Толиком Бондаренко разобрались товарищеским мэрским судом. Он подставил других мэров, - Филатов
После заявлений мэра Черкасс Анатолия Бондаренко об ослаблении карантина к главам других городов приходили предприниматели с требованиями таких же послаблений на местах.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы с Толиком Бондаренко разобрались нашим товарищеским мэрским судом. По большому счету, Толик Бондаренко — он подставил других мэров. Потому что к другим мэрам, я не буду называть коллег, пришли предприниматели и говорят: а почему нельзя сделать, как в Черкассах? Ну, то есть, надо было как бы советоваться", — сказал он.
Филатов предположил, что в действиях и заявления Бондаренко могла быть "какая-то политическая подоплека".
"Может быть, его сподвигли на это политические соратники. Может, я могу догадываться, но есть корпоративная этика между коллегами", — сказал Филатов.
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При этом городской глава Днепра считает, что Бондаренко "не заслуживает уголовных преследований".
"Сегодня Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Зеленскому в том числе обратить внимание на то, что сейчас в различных территориальных громадах по различным причинам, в том числе надуманным различные правоохранительные органы постоянно пытаются найти каким-то образом найти темную кошку в черной комнате, особенно тогда, когда ее нет", — сказал он.
30 апреля власти Черкасс заявили, что в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
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Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
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Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП заявили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.
4 мая мэр Черкасс Бондаренко рассказал, что пришел в полицию, но допрос отменили.
7 мая пресс-служба Черкасской ОГА опубликовала решение суда, останавливающее решение горисполкома об ослаблении карантина.
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ребе Ж казав що різні купки лайна смердять по-різному і шо?
Тобто мери міст узгодили свої дії,але один вискочка вирішив на цьому ще й хайпонути,фактично всіх підставивши.
Йдеться не про право,а про людські якості.
Ніхто у Борі його антураж не забере. На регіональному рівні Боря - лідер. А на республіканському - ще один "гетьман" серед багатьох.
Яскравий приклад,-що таке популізм,і що-реальні справи.
а таких як він шлємазлів з крімінальними зехерами, що намагаються зліпити з лайна НЕЗАКОННІ СТРУКТУРИ, аж занадто
хотя нет, может, но тогда они становятся необязательными к выполнению
ребята загорелые с лимана.
1) мерів-ґубіґнаторрів в УКРАЇНІ НЕМА а шлємазлів поцоватих аж занадто.. особливо в адміністраціях
2) НАШЕ МІСТО НАЗИВАЄТЬСЯ Д Н І П Р О і по-москальські Днипро(рус) і на ідіш-Дніпро і латинкою -Dnipro а не"днєпґ"як бзднув філатов. Доречі це не переклад а тупий басяцький сленг з 70х
3) НЕ ВДАСЦЯ філатову та іншим марамоям нав'язати УКРАЇНЦЯМ свою збочинську ментальність і перефарбуватися в біли-пухнастих роги у злодієв і кіпа не заховає.
але те що ти просрав ВСЕ і навіть те що не заробив ще і тебе характеризує не дуже...
https://www.obozrevatel.com/abroad/karantin-v-ispanii-shtraf-v-60-tyis-otrezvlyaet.htm
Основних кандидатур 3.
1 ведмудчук, який розігрує путлерівську карту послаблення України будь-яким способом.
2 каломойша, який досі сподівається дотиснути сцикла з Приват-банком.
3 порох, який спить і бачить, як повертає собі булаву, але не може ніяк збагнути, що саме через такі брудні ігри він її і втратив; бо корупційна змова зі сциклом щодо дерибану землі і розкручування теми нехтування карантином (якщо це йде від нього) - це саме такі брудні ігри.
Втім не можу виключити і будь-які об'єднання перелічених кандидатур.