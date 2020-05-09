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Новости Коронавирус и карантин
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Мы с Толиком Бондаренко разобрались товарищеским мэрским судом. Он подставил других мэров, - Филатов

Мы с Толиком Бондаренко разобрались товарищеским мэрским судом. Он подставил других мэров, - Филатов

После заявлений мэра Черкасс Анатолия Бондаренко об ослаблении карантина к главам других городов приходили предприниматели с требованиями таких же послаблений на местах.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с Толиком Бондаренко разобрались нашим товарищеским мэрским судом. По большому счету, Толик Бондаренко — он подставил других мэров. Потому что к другим мэрам, я не буду называть коллег, пришли предприниматели и говорят: а почему нельзя сделать, как в Черкассах? Ну, то есть, надо было как бы советоваться", — сказал он.

Филатов предположил, что в действиях и заявления Бондаренко могла быть "какая-то политическая подоплека".

"Может быть, его сподвигли на это политические соратники. Может, я могу догадываться, но есть корпоративная этика между коллегами", — сказал Филатов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина, - ОГА. ДОКУМЕНТ

При этом городской глава Днепра считает, что Бондаренко "не заслуживает уголовных преследований".

"Сегодня Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Зеленскому в том числе обратить внимание на то, что сейчас в различных территориальных громадах по различным причинам, в том числе надуманным различные правоохранительные органы постоянно пытаются найти каким-то образом найти темную кошку в черной комнате, особенно тогда, когда ее нет", — сказал он.

30 апреля власти Черкасс заявили, что в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Также на Цензор.НЕТ: Суд взял на себя функции эпидемиологов, - мэр Черкасс Бондаренко

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Мэр Черкасс Бондаренко: "Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты"

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП заявили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

4 мая мэр Черкасс Бондаренко рассказал, что пришел в полицию, но допрос отменили.

7 мая пресс-служба Черкасской ОГА опубликовала решение суда, останавливающее решение горисполкома об ослаблении карантина.

Автор: 

карантин (16729) Черкассы (854) Филатов Борис (564) Бондаренко Анатолий (58) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
С какой стати ? Мэры не нарушали Конституцию, в отличие от нынешнего узурпатора, который абсолютно незаконно распустил Верховную Раду.
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09.05.2020 00:29 Ответить
+19
У вас уже и суды свои, воровские?
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09.05.2020 00:22 Ответить
+18
Твой бубочка дрыщ и подонок , а ты Клеймо лоха себе на лоб поставил. Твои внуки будут стыдиться что у них дед членограя выбирал
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09.05.2020 06:20 Ответить
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"Век воли не видать"
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09.05.2020 00:20 Ответить
У вас уже и суды свои, воровские?
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09.05.2020 00:22 Ответить
Вы - товарищеским судом, а с вами - военным трибуналом.
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09.05.2020 00:27 Ответить
С какой стати ? Мэры не нарушали Конституцию, в отличие от нынешнего узурпатора, который абсолютно незаконно распустил Верховную Раду.
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09.05.2020 00:29 Ответить
Хто узурпатор?На Олимпе зажглась новая звезда,влияющая на орбиты других планет?
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09.05.2020 01:43 Ответить
Бубочка.
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09.05.2020 01:48 Ответить
Шо бубочка?!Бубочка узурпатор та корсиканское чудище?!Не смеши меня
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09.05.2020 01:55 Ответить
Твой бубочка дрыщ и подонок , а ты Клеймо лоха себе на лоб поставил. Твои внуки будут стыдиться что у них дед членограя выбирал
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09.05.2020 06:20 Ответить
шлюшка мародера изрыгает желчь ?
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09.05.2020 09:33 Ответить
У бори амбиции превышают дела к сожалению.Был бы такой принципиальный то не поддался бы на Петю и не поехал бы к нему сьезд.А если уж стал на его сторону ,то должен был и уйти с ним вместе.
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09.05.2020 00:29 Ответить
Он забыл спросить твоё бесценное мнение.
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09.05.2020 00:30 Ответить
Ну ты надеюсь его отличный советник)).Бери тогда лопату и закапывай его бока стратег из Австралии)))
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09.05.2020 00:32 Ответить
Тоді треба розпустити фракцію СН у ВР, бо вони не мають спільної думки та служать різним олігархам🐸
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09.05.2020 00:38 Ответить
Да можно и их распустить.Речь ведь о боре,принципиальном мере.Приезжайте,вместо занятия городом,он участвует в киевских торгах.У нас меры забыли,для чего их выбирают.
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09.05.2020 00:41 Ответить
Тобто ми поговоримо 3оли їхню фракцію розпустять!
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09.05.2020 00:46 Ответить
Коли...
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09.05.2020 00:47 Ответить
22 червня о четвертій
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09.05.2020 00:48 Ответить
У Филатова уже давно кукушка поехала.
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09.05.2020 00:29 Ответить
Нет там просто амбиции.
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09.05.2020 00:34 Ответить
Та да амбиции оставаться у власти на потоках и тырить бабло вот и все его амбиции. Боря тебе "Новый мост" и строительство метро еще отольется по полной, мафиози недоделанный.
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09.05.2020 08:46 Ответить
не плутай ХУЦПУ з амбіціями це ж 2і великі різниці
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09.05.2020 09:05 Ответить
ну прям братва на сходняке порешала, а что есть какие-то законы в стране, то так не важно
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09.05.2020 00:31 Ответить
Есть закон по которому нельзя избирать президентом человека, не владеющего державной мовой.
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09.05.2020 00:35 Ответить
Саме з погляду закону всі ці карантинні заходи є сумнівними. Дотримання їх громадянами тримається лише на розумінні ситуації. Але коли ці заходи є обов'язковими лише для посполитих, то вони перестають підкорятися напівзаконному "карантину".
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09.05.2020 13:17 Ответить
когда филатов произносит слово "этика" - это уже смешно.
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09.05.2020 00:32 Ответить
Смешно когда зеофилы рот открывают. Умственно неполноценным избирателям дезертира можно смеятся без всякого повода.
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09.05.2020 06:24 Ответить
Висравсь? Витри дупу, хамидло. Любиш пахощі хазяйської онучі? Люби, але дурню про інших не пиши.
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09.05.2020 06:31 Ответить
а шо одне-іншому заважає?
ребе Ж казав що різні купки лайна смердять по-різному і шо?
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09.05.2020 09:12 Ответить
Бондаренко не повинен узгоджувати свої дії з іншими мерами! Нема такого закону. До цього числа вже деякі нелегально працювали, тому обмеження нічого не давали.
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09.05.2020 00:34 Ответить
Думаю,Філатов мав інше на думці. Він в Дніпрі тихенько скасував карантинні обмеження ,з урахуванням юридичних тонкощів,до цього приготувалися переходити мери інших міст.Через пару днів ми на всю Україну почули скаженного мера-революціонєра ,що почав бикувати проти Києва,який одразу отримав відповідну реакцію.
Тобто мери міст узгодили свої дії,але один вискочка вирішив на цьому ще й хайпонути,фактично всіх підставивши.
Йдеться не про право,а про людські якості.
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09.05.2020 00:51 Ответить
Якийсь мер якомусь меру щось винен? Чи може у Філі просто ревнощі? Бо Боря має президентські амбіції, а мер Черкас його обходить по інфоприводам?
Ніхто у Борі його антураж не забере. На регіональному рівні Боря - лідер. А на республіканському - ще один "гетьман" серед багатьох.
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09.05.2020 04:45 Ответить
Хто "лідер", Богя Філатов? Ну хіба що у старих ватниць і ватників, яких він підгодовує з бюджету, за рахунок інших городян, заради піару.
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09.05.2020 07:12 Ответить
Якщо порівняти ступень ватності Філатова і Садового, то Боря виглядає скаженим бандерівцем у порівнянні з путінською підніжкою Андрійком. За янеком пан бігав три роки, як цуцик. Звісно рівень крадійства до уваги не береться, там треба зовсім інші критерії.
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09.05.2020 09:36 Ответить
Та ніхто нікому не винен.Тільки в одному місті тихенько відміняють карантинні заборони,а в іншому -лише полум'яні промови і судові заборони на відміну.
Яскравий приклад,-що таке популізм,і що-реальні справи.
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09.05.2020 07:52 Ответить
АгА.. але воно і досі не усвідомило що меґів-ґубіґнатарів в Україні НЕ ІСНУЄ ,
а таких як він шлємазлів з крімінальними зехерами, що намагаються зліпити з лайна НЕЗАКОННІ СТРУКТУРИ, аж занадто
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09.05.2020 09:16 Ответить
мер избран народом города села селища....и он не обязан слушать и выполнять....не обязан слушать власть из вне.....власть центральная пусть себя беспечит...но не за счет региональной власти.....больницы дофинансирует...полицию....и так далее....мер попросил деньги...не дали....так пошли вы....свои неотдадим.....вот и все......построим за свои больницы ..полицию ....
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09.05.2020 02:10 Ответить
когда суды определят, что постановление о карантине абсолютно незаконное и антиконституционное, эти филатовы охренеют от количества предпринимателей, которые потребуют компенсацию
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09.05.2020 00:41 Ответить
а хіба "філатови" вводили карантин? От хто його вводив, той нехай і компенсації по судах сплачує. отой обісцяний цуцик зеленський та його шобла блазнів-слуг.
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09.05.2020 00:49 Ответить
дык не исключено, что кабмин переложит ответственность на местную власть, децентрализация во всей ее красе)
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09.05.2020 01:01 Ответить
та при зелених шмарклях від децентралізації залишився пшик і більше нічого.
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09.05.2020 01:05 Ответить
Филатовы говоришь!?
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09.05.2020 00:50 Ответить
А то , что по закону мэр должен выполнять предписания премьер-министра и строго ему подчиняться никого не волнует? Ну давайте с Западных областей всех в Киев запустим, в Днепр, Харьков?...Границы откроем...Во смеху будет...
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09.05.2020 00:51 Ответить
кабинет министров изначально не может принимать постановления, противоречащие КУ

хотя нет, может, но тогда они становятся необязательными к выполнению
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09.05.2020 01:02 Ответить
Все мэры Украины должны отказаться от должности,пусть Зеля станет Гитлером даже в зачуханом поселке Зелемойске
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09.05.2020 00:53 Ответить
КоронвмRUSный Фейк набрал такие обороты а Мире,что инфаркты инсульты,с Эдолой,СПИДом и прочими ОРВИ,Корью,атипичной пневмонией никто даже не вспонимает...Сделат дебилами весь Мир очень легко,вернуть обратно невозможно...
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09.05.2020 00:58 Ответить
Цікавіше за все, що загальну статистику померлих під час "коронвірусу" і за такий самий період рік тому ніхто не озвучує. Бо статистика свідчить, що загальна смертність під час корони навіть зменшилась?
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09.05.2020 04:52 Ответить
на сходке порешили отомстить за него
ребята загорелые с лимана.
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09.05.2020 01:23 Ответить
Филатов та скажи спасибо,що с базара пришли к Бондоранко,а не к тебе.Бо ситуёвина,могла повернутся в другую сторону,если бы предприниматели,пришли к тебе,а Бондаренко тебя бы стал обвинять.Ты Филатов следи за базаром.Бо ты тупо сдал Бондаренко
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09.05.2020 01:52 Ответить
Да вообще непонятно почему филя полез в чужой "огрод". У фили есть своя зона ответственности вот пусть и отвечал бы за "свое". Он что владеет ситуацией в чужом городе? Он в "своем" городе толком разобраться не может, но нет же ему неймется... попросту говоря мы видим очередной высер мафиозного характера.
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09.05.2020 09:06 Ответить
Филатов делай как решит горсовет....город дороже чем все интриги...сделай три больницы высшего класса....лучше чем в мире...отремонтируй виадуки....дороги...укради 30 процентов но сделай.......и ни кто вякать не будет......он сделал....
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09.05.2020 02:16 Ответить
Согласен.Если только город не начинает волать о допомоге, нарушая субординацию к Киеву и обращается за помощью к другим странам
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09.05.2020 02:33 Ответить
Какая субординация зебил? В Киеве другие люди живут ? Мера избирает громада и срать мы хотели на твоего дрыща. 73% дибелоидов могут хоть членограя себе выбирать, хоть в лигу гомосеков организовываться -нормальные люди ваш выбор не признают.
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09.05.2020 06:31 Ответить
У него 30% не получается, как ни старается всеравно 90% получается
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09.05.2020 09:08 Ответить
Меры ? А где меры были были? . Когда Черкасы подняли фронду на свой прапор. И еще... после драки кулаками не машут.
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09.05.2020 06:40 Ответить
Бугага. Зная обоих, дегко представляю эти "разборки". Типа " ты нас подставил!" - "Боря, иди на@уй"
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09.05.2020 07:07 Ответить
После того, как Филатов несколько лет назад рассказал в интервью Соне Кошкиной, как он "учился" в Одесской юридической бурсе им. ********, нахваливал это говно и самого ********, этот политик для меня перестал существовать как достойная личность. Кстати, и сама Сонька там "обучалась" и даже диссер там же "защитила", который позже умные люди забанили за плагиат. И соево-шоколадный Петя тоже в этой бурсе-аККадемии успел кандидатской замараться.
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09.05.2020 08:11 Ответить
о, началось, j2 уже украинских меров судит на своих сходняках, поздравляю вас - здобулы, вам хоть сейчас дошло что вы на последних выборах наделали? сограждане
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09.05.2020 08:19 Ответить
Удельные князьки пожурили выпендрежника ну ну ну....У них и суд свой князьковский,а потом мы удивляемся откуда беруться дыныры и лыныры.Вот они следующие князьки быдлоштопаные,даже говорят на своем бандюковском
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09.05.2020 08:37 Ответить
"пацанскіі базари"боруха філатова та його намагання впарювати УКРАЇНЦЯМ свого язика з басяцьким сленгом це прояв совково=крімінальної ментальності тієї мішпухи до якої він належить Воно ВПЕРТО на хуцпато пхається до ЛЮДЕЙ зі своїми збочинськими уявленнями та намагається вживити мафіозні звички-навички в суспільство
1) мерів-ґубіґнаторрів в УКРАЇНІ НЕМА а шлємазлів поцоватих аж занадто.. особливо в адміністраціях
2) НАШЕ МІСТО НАЗИВАЄТЬСЯ Д Н І П Р О і по-москальські Днипро(рус) і на ідіш-Дніпро і латинкою -Dnipro а не"днєпґ"як бзднув філатов. Доречі це не переклад а тупий басяцький сленг з 70х
3) НЕ ВДАСЦЯ філатову та іншим марамоям нав'язати УКРАЇНЦЯМ свою збочинську ментальність і перефарбуватися в біли-пухнастих роги у злодієв і кіпа не заховає.
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09.05.2020 08:45 Ответить
твоя оцінка фі-латова СЛУШНА...
але те що ти просрав ВСЕ і навіть те що не заробив ще і тебе характеризує не дуже...
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09.05.2020 09:01 Ответить
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09.05.2020 09:12 Ответить
В Черкасах были попытки децентрализацию переделать в федерализацию или как?
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09.05.2020 09:07 Ответить
А вот Закон,похоже,утверждает несколько иначе. Но если Бондаренко, или Филатов- Закон,тогда дело другое.Я их понимаю ,так хочется царевать на местном уровне,а не работать.Донбасс под сепарами- это из "той же оперы",только это первая часть "марлезонского балета", а Бондаренко с Филатовым как раз вторая.Если избиратели хотят в Черкассах и Днепре появления Гиви и Мотороллы,то "флаг им в руки". Только сначала пусть продадут свой бизнес побыстрее, а то потом "отожмут" бесплатно.Ну, зато потом" легче" будет во время карантина. Истории уже известны случаи, когда "Государство-это Я"
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09.05.2020 09:24 Ответить
Борька просто обиделся ,что проиграл,вместе с соевым.А такие ох как не любят проигрывать.Когда корбана арестовали,хде был этот герой.Известно где,молчал.
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09.05.2020 09:53 Ответить
https://www.obozrevatel.com/abroad/karantin-v-ispanii-shtraf-v-60-tyis-otrezvlyaet.htm Испанские фашисты уничтожают конституционные права граждан
https://www.obozrevatel.com/abroad/karantin-v-ispanii-shtraf-v-60-tyis-otrezvlyaet.htm
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09.05.2020 10:12 Ответить
кому это мер будет оказывать сопротивление? сепаратизмом попахивает.
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09.05.2020 11:15 Ответить
кому это мер будет оказывать сопротивление? сепаратизмом попахивает.
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09.05.2020 11:16 Ответить
Толик (!!!) Бондаренко 😀😀😀 Этого вполне достаточно, дальше можно не продолжать.
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09.05.2020 11:41 Ответить
В кожного мера є свої виборці і плювати вони хотіли на мерів інших міст.
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09.05.2020 18:13 Ответить
Жодної хвилини не сумнівався, що за цим Бондаренком хтось стоїть, хто йому підказав проявити непокору сциклу.
Основних кандидатур 3.
1 ведмудчук, який розігрує путлерівську карту послаблення України будь-яким способом.
2 каломойша, який досі сподівається дотиснути сцикла з Приват-банком.
3 порох, який спить і бачить, як повертає собі булаву, але не може ніяк збагнути, що саме через такі брудні ігри він її і втратив; бо корупційна змова зі сциклом щодо дерибану землі і розкручування теми нехтування карантином (якщо це йде від нього) - це саме такі брудні ігри.
Втім не можу виключити і будь-які об'єднання перелічених кандидатур.
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09.05.2020 19:02 Ответить
 
 