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Антикоррупционный суд пока "неуклюжий", НАБУ не берет взяток, но должно намного лучше работать, - Саакашвили

Антикоррупционный суд пока

Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили считает, что Украине нужно активизировать процесс реформ для привлечения зарубежных инвестиций, потому что пока реформы в стране не увенчались особым успехом.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Из Китая уходят предприятия, Украина может опять стать индустриальным хабом Европы, реально может стать, первый раз на таком уровне. Но для того, чтобы они сюда зашли – совсем другие регуляции нужны, совсем другие налоги нужны, бюрократии нужно гораздо меньше. Нужны суды. У нас есть уже первые задатки в виде антикоррупционного суда, но он маленький и очень неуклюжий пока. У нас есть Национальное антикоррупционное бюро, которое в принципе тоже не берет взяток, но я бы хотел, чтобы они намного лучше работали. Все остальное у нас пока достаточно прогнившее. Все попытки реформ никуда не зашли", — сказал Саакашвили.

Читайте на Цензор.НЕТ: Халява закончилась. Если мы не осушим это болото абсурда - Украины не будет, - Саакашвили

Он считает, что в этой ситуации нельзя недооценивать роль и личность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, ведь глава государства не является представителем старой элиты.

"В Украине должна произойти антибюрократическая, антиэлитная революция. Все те люди, которые себя так хорошо чувствуют на этой "кормушке", они никуда не ушли, они остались. И они ждут, пока у нас этот пыл пройдет, люди, которые хотят изменений, ослабнут, и они опять скажут, что вот, мы говорили, ничего у них не получилось, мы вас предупреждали. Лучше нас слушать, старых опытных профессионалов. Чтобы этого не было, у нас всего несколько месяцев, мне так кажется", — отметил Саакашвили.

Также на Цензор.НЕТ: Львов готов быть пилотным регионом для реформ Саакашвили, - Садовый

Автор: 

коррупция (8584) Саакашвили Михеил (3307) реформы (3956)


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Топ комментарии
+14
конечно.. имея все полномочия по одессе он спасовал перед трухановым.. думаете его кто-то вообще в серьез воспринимает? его задача посотрясать воздух до осени, а там как карта ляжет )))
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09.05.2020 01:10 Ответить
+14
Можете мені пояснити, як безкомпромісний борець саакашвіл вже перехотів саджати коломойського і більш не вважає авакяна корупціонером який провалив реформу поліції?
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09.05.2020 01:15 Ответить
+11
Скоро енергетика Саакашвілі наштовхнеться на зелену бюрократичну стінку.
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09.05.2020 01:10 Ответить
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В Китае минимальная зарплата выше чем в Украине с 2018 года
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09.05.2020 12:53 Ответить
Вот и ""Из Китая уходят предприятия"
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09.05.2020 18:50 Ответить
Саакашвілі -остання надія населення України в свавіллі Зеленського. Як по-мені так для народу найкращий помічник щоб скинути Зеленського був би дефолт. Без дефолту з Зелей буде впорається важко.
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09.05.2020 11:50 Ответить
почались бульбашки
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09.05.2020 12:52 Ответить
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