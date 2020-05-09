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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг за минувшие сутки 7 раз обстрелял позиции ОС: ранены 4 воина, уничтожен 1 наемник

Враг за минувшие сутки 7 раз обстрелял позиции ОС: ранены 4 воина, уничтожен 1 наемник

Незаконные вооруженные формирования вчера 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, активность враг проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Неподалеку от Широкино противник вел огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Окрестности Каменки российские оккупанты обстреляли из 82-мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Марьинка враг использовал ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

С наступлением темноты вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов совершили обстрел позиций украинских защитников неподалеку от населенного пункта Пески.

Объединенные силы дали решительный ответ на все огневые провокации противника, заставив российских наемников придерживаться режима прекращения огня.

Читайте также: Украинский воин ранен возле Песков в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Орехово и Крымского враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В целом оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Наши воины предприняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - отмечается в сообщении.

По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

Читайте также: Враг под Широкино обстрелял наши позиции - ранены трое воинов, - штаб ООС

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из 120-мм минометов позиции ОС вблизи Крымского.

Неподалеку от Хутора Вольного оккупанты применяли минометы 120 мм и 82 мм, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Украинские воины в ответ вовремя применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Смотрите также: Бойцы 57-й бригады уничтожают российский бункер под Донецком из пулемета на станке Савельева. ВИДЕО

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подчеркивают в штабе ООС.

Враг за минувшие сутки 7 раз обстрелял позиции ОС: ранены 4 воина, уничтожен 1 наемник 01
Враг за минувшие сутки 7 раз обстрелял позиции ОС: ранены 4 воина, уничтожен 1 наемник 02
Враг за минувшие сутки 7 раз обстрелял позиции ОС: ранены 4 воина, уничтожен 1 наемник 03

обстрел (28218) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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09.05.2020 08:21 Ответить
+16
10 поранених за дві доби ...
=пАстрЄлівают= ...

Якнайшвидшого одужання нашим військовим !
Хай гояться рани.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ скрізь, де б вони не були !
І ким би вони не були.
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09.05.2020 08:24 Ответить
+15
Пораненим хлопцям швидкого і повного одужання. Бережи Вас Боже!
Нехай згинуть усі вороги України!

Враг за минувшие сутки 7 раз обстрелял позиции ОС: ранены 4 воина, уничтожен 1 наемник - Цензор.НЕТ 148
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09.05.2020 08:34 Ответить
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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09.05.2020 08:21 Ответить
10 поранених за дві доби ...
=пАстрЄлівают= ...

Якнайшвидшого одужання нашим військовим !
Хай гояться рани.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ скрізь, де б вони не були !
І ким би вони не були.
показать весь комментарий
09.05.2020 08:24 Ответить
Пораненим хлопцям швидкого і повного одужання. Бережи Вас Боже!
Нехай згинуть усі вороги України!

Враг за минувшие сутки 7 раз обстрелял позиции ОС: ранены 4 воина, уничтожен 1 наемник - Цензор.НЕТ 148
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09.05.2020 08:34 Ответить
***
Не знаю я із яких слів почати,
Щоби душі тривогу передати,
Щоб прочитавши ці мої слова
Людська байдужість перестала існувати.

Вважають, що Історія нас вчить,
Які нам помилки потрібно оминати.
Та легше досвід віковий в вогні спалить,
І знову на ті ж граблі наступати.

Хотіли миру, а отримали війну.
Хотіли щастя, а отримали скорботу.
І знову вишні цього року зацвітуть,
І знову сльози буде лити мати.

Та кожен день з надією живу,
Що Україна зможе все здолати.
Онукам у майбутньому скажу,
Що не змогли нам каци крила обламати.

Травень 2015.
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09.05.2020 08:48 Ответить
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Смерть русским оккупантам! Смерть расеянским свинособакам!
Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця - Цензор.НЕТ 3816
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09.05.2020 10:29 Ответить
Пам"ятаєм хто ворог!
Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця - Цензор.НЕТ 2821
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09.05.2020 11:04 Ответить
С праздником 9го мая #настамнету! Вот и с дедом лично встретится,поздравит!
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09.05.2020 12:06 Ответить
ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..
Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця - Цензор.НЕТ 9419
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09.05.2020 12:43 Ответить
Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця - Цензор.НЕТ 4975
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09.05.2020 18:42 Ответить
С этими обстрелами приводящим к тяжелым последствиям можно было давно покончить. За одного нашего давать ответку, как минимум 100 врагов. При таком ассиметричном ответе с коэффициентом потерь 1 к 100, обстрелы и прочие гадкие провокации прекратились бы. Но Украина упорно, планомерно ни чего не делает для своей защиты, вот уже как 5 лет.
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09.05.2020 19:16 Ответить
 
 