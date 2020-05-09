Враг за минувшие сутки 7 раз обстрелял позиции ОС: ранены 4 воина, уничтожен 1 наемник

Незаконные вооруженные формирования вчера 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, активность враг проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Неподалеку от Широкино противник вел огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Окрестности Каменки российские оккупанты обстреляли из 82-мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Марьинка враг использовал ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

С наступлением темноты вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов совершили обстрел позиций украинских защитников неподалеку от населенного пункта Пески.

Объединенные силы дали решительный ответ на все огневые провокации противника, заставив российских наемников придерживаться режима прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Орехово и Крымского враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В целом оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Наши воины предприняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - отмечается в сообщении.

По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

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С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из 120-мм минометов позиции ОС вблизи Крымского.

Неподалеку от Хутора Вольного оккупанты применяли минометы 120 мм и 82 мм, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Украинские воины в ответ вовремя применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подчеркивают в штабе ООС.





