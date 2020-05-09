Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне у Вечного огня в Киеве. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в Киевском парке Вечной Славы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в столичном парке Вечной Славы", - говорится в сообщении.

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