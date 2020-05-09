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Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне у Вечного огня в Киеве. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в Киевском парке Вечной Славы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в столичном парке Вечной Славы", - говорится в сообщении.

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне у Вечного огня в Киеве 01

Читайте также: Не нужно сейчас заострять внимание на том, будем мы праздновать день памяти или какие-то люди будут праздновать день победы, - депутат "СН" Арахамия

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне у Вечного огня в Киеве 02

Вторая мировая война (428) Зеленский Владимир (21077) Киев (25793)


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Топ комментарии
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Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне у Вечного огня в Киеве - Цензор.НЕТ 9989
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09.05.2020 09:04 Ответить
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Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні біля Вічного вогню в Києві - Цензор.НЕТ 7305
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09.05.2020 09:16 Ответить
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Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне у Вечного огня в Киеве - Цензор.НЕТ 9118
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09.05.2020 09:07 Ответить
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В 2014 году героически погиб внук капитана 1-го ранга морской пехоты СССР Ивана Залужного - 23-летний Иван Гутник-Залужный, который был мобилизован и проходил службу в АТО. Деду вручили еще одну награду... награду (посмертно) единственного внука

Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні біля Вічного вогню в Києві - Цензор.НЕТ 7435

...
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09.05.2020 09:34 Ответить
Всех с 9 Мая! Слава Героям!
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09.05.2020 09:35 Ответить
яка перемога? над здоровим глуздом в тебе перемога ? ну святкуй її зі своїми тараканами.
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09.05.2020 09:46 Ответить
Победа над немецким фашизмом - если ты не в курсе. А ещё Украина после ВОВ стала больше - воссоединилась и приняла современный вид самого большого государства в Европе и это заслуга моих дедов-фронтовиков в том числе.
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09.05.2020 09:59 Ответить
ты батав
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09.05.2020 10:07 Ответить
ты долбо@об
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09.05.2020 19:05 Ответить
Слава УПА!
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09.05.2020 11:03 Ответить
Чем дальше от войны тем наглее ведут себя политики. Скоро будет как с куликовской битвой,совсем запуталиссь кто с кем и за что воевал. Политикам запретить говорить о войне. Первые 25 лет не отмечали чем меньше живых авторитетных сведетелей тем больше пиара за счет них. Писателям, артистам и зеле можно.
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09.05.2020 09:37 Ответить
Кто победил во Второй мировой войне? Вермахт сражался за Рейх. Нет ни Рейха ни Вермахта. Красная армия сражалась за СССР. Нет ни Красной армии, ни СССР. Бандеровцы сражались за Незалежну Украину. Есть и Украина и бандеровцы! Слава Украине!!! Мы победители!!!
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09.05.2020 09:42 Ответить
​​Сталин в 1947 году отменил празднование (выходной день) Дня Победы 9 мая. До 1965 года этот день в СССР был обычным рабочим днем.
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09.05.2020 09:39 Ответить
Живем все чаще не снимая Масок
Открытости Души своей боясь
Мы смешиваем много разных красок
И получаем в результате Грязь...
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09.05.2020 09:45 Ответить
11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война.
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09.05.2020 09:45 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kC-R&eid=ARCcX0LzjOx6cR8Yq35N4tSZhwkezzBbcYgKJCcJzQETEni57EY9RpATgKNz5fSmb50JCCAaT9_sYCkS&hc_ref=ARRaVGRnqkJWJWqQcmzj7UyCzZAECKSwHbNrhUiyUHinSQ96OOLvZ_gCjDQwfKRIkHg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDhBQwAmgAD8oLQfQu6vwN3D3RvC6WdgxnMPx-TJClkUu1sMqGFzJGj2arG1V0OkoBL82zsFpdNbzWD1ETZIVuM5beLY7z5-ceqB18AivvVy-Jjk0SDtfOUGjGMez7fv0eYEFCzqmUkaJAxL2JEodkK69xU2WgSwEAer7ggnG4gJmu-************************************************************************************************************************************************************************** Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні біля Вічного вогню в Києві - Цензор.НЕТ 8442Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
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«Вічний вогонь» когось пече, а когось - гріє
З тими, кого він пече - все просто. Він як і його прообраз - вогонь пекельний, пече грішників. В Єрусалимі також є аналог «вічного вогню», називається він - «геєна вогняна». Це - ворота до пекла. У вранішній християнській молитві є слова про порятунок від «вічного вогню», під яким, безумовно, розуміють вогонь пекельний. Чому ми, єдинобожники: християни, мусульмани та, зрештою, іудеї, маємо вшановувати вічний вогонь, проти якого мол...https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/2767988559997620?__xts__%5B0%5D=68.ARDhBQwAmgAD8oLQfQu6vwN3D3RvC6WdgxnMPx-TJClkUu1sMqGFzJGj2arG1V0OkoBL82zsFpdNbzWD1ETZIVuM5beLY7z5-ceqB18AivvVy-Jjk0SDtfOUGjGMez7fv0eYEFCzqmUkaJAxL2JEodkK69xU2WgSwEAer7ggnG4gJmu-**************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=K-R Читати далі

Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні біля Вічного вогню в Києві - Цензор.НЕТ 2050
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09.05.2020 09:46 Ответить
Г-н президент, я сегодня проснулся в 5 утра. Вся семья в 6 была в машине (собирались выехать за город и поработать на земле). Меня не выпустило со двора Ваше оцепление. Спросил, когда это закончится ? Никто ничего не знает. 9.45 - сидим дома. Вы, что там, вообще опуели ? Вам, чтобы цветы возложить, на день пять улиц перекрыть надо ?
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09.05.2020 09:47 Ответить
Коли вже курва цей совок закінчиться ??Немає жодного 9 травня у світі (!), цивілізований світ і не знає цієї дати . 8 травня (!) - день скорботи і пам'яті - робочий день,жодних шашликів, жодних танцулек, ті хто бажає - пригадає, помолиться, на могилу сходить якщо є до кого і на цьому все, жодного деньпобедного фетишизму .
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09.05.2020 09:47 Ответить
Доречі, як москалі спаплюжили цей день, так само боти спаплюжили цей форум!
Висновок для себе нехай кожен робе окремо?
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09.05.2020 09:52 Ответить
Зная какой ценой досталась паБЕДА Сралин отменил празднования с 1947 года.Был обычный трудовой день,...но полковник Брежнев ценой 5 звезд ХЕРоя СССр установил этот "праздник" с сединою у виска...,аж в 1965 году...,типа 60 миллионов трупов советских не беда,глапвное что немцев погибло 10 миллионов....это паБЕДА?
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09.05.2020 09:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dr3R6QzIGzU Как 9 мая стало символом вранья и позора
https://www.youtube.com/watch?v=dr3R6QzIGzU
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09.05.2020 09:54 Ответить
Поярков всегда супер.
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09.05.2020 09:59 Ответить
Очень ,похож на путина! В одиночестве!
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09.05.2020 09:57 Ответить
Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні біля Вічного вогню в Києві - Цензор.НЕТ 166
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09.05.2020 09:59 Ответить
Сралин заставил Гитлера прийтик власти.,чтобы фюрер разрушил демократию в Европе,а потом когда они друг друга обескровят,Сралин войдет в разрушеную Европу на Белом Коне и Мировая революция победит...,но фюрер разгадал замысел Джугашвили,и напал первым...,все банально просто...
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09.05.2020 10:03 Ответить
Вообще то Война в Европе вчера закончилась. С чем сегодня он поздравляет?
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09.05.2020 11:12 Ответить
постановочнойє пєрєподпісанійє Акта капітуляції по істєрічєскому воплю йосі сталіна
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09.05.2020 11:40 Ответить
просто вова тормоз
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09.05.2020 15:11 Ответить
«Однажды я услышал разговор комиссара и командира стрелкового батальона, находившегося в бою: « Еще денька два повоюем , добьем оставшихся и поедем в тыл на переформировку. Вот тогда-то погуляем!»
Впрочем, война всегда была подлостью, а армия, инструмент убийства - орудием зла. Нет и не было войн справедливых, все они, как бы их не оправдывали, - античеловечны. Солдаты же всегда были навозом.
Особенно в нашей великой державе и особенно при социализме. / Н.Никулин /
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09.05.2020 10:08 Ответить
Читала.Волося дибки.
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09.05.2020 14:29 Ответить
Будущие танкисты Вермахта тренировались на танкодроме "КАМА" под Казанью.летчики будущего "Люфтваффе" тренировались под Липецком.химичиские войска Вермахта тренировались на Волге,близ Вольска...,и это все началось с 1924 года в ССРе дохлом..Братья блин
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09.05.2020 10:13 Ответить
Це, Джон Кеннеді. Президент США. Служив командиром торпедного катера на Тихому океані. Брав участь в найбільших морських битвах. У 1943 році катер був потоплений, а Кеннеді важко поранений. Проте, йому вдалося врятувати екіпаж. А це, якесь чмо ї..ане.Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні біля Вічного вогню в Києві - Цензор.НЕТ 4196

Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні біля Вічного вогню в Києві - Цензор.НЕТ 6390
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09.05.2020 10:26 Ответить
а це-діди...
Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні біля Вічного вогню в Києві - Цензор.НЕТ 7272
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09.05.2020 11:03 Ответить
Так удобненько в карантине возлагать. Никого вокруг, наверное, нет.
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09.05.2020 10:27 Ответить
а чо,предыдущие цветы не убрали,вдруг там короновирус? А Бубочка почему без намордника?
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09.05.2020 10:55 Ответить
Газета "Правда" от 14 июня 1941 года в передовой статье на первом полосе выступила с гневным возмущам-с....,типа Запад хочет поссорить братский союз Молотов-Риббентроп,и братские народы Германии и СССР...сегодня это не смешно...
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09.05.2020 10:27 Ответить
Как Зеленский проиграл Гитлеру в легком весе, немножко таки за Одессу и про "ремонт очок"
https://www.youtube.com/watch?v=ooCKbnwjP_o
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09.05.2020 10:32 Ответить
Это называется по простому САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ...........
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09.05.2020 10:32 Ответить
Зеленський, не дзвони з вітаннями х.лу
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09.05.2020 10:40 Ответить
Небось возложение зажевали шаурмой, разогретой на Вечном огне.
В исполнении Зеленского это всё фарс.
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09.05.2020 10:53 Ответить
Что рабы празднуют 9 мая? Поэт Юрий Нестеренко дал точный ответ
И было так: четыре года
В грязи, в крови, в огне пальбы
Рабы сражались за свободу,
Не зная, что они - рабы.

А впрочем - зная. Вой снарядов
И взрывы бомб не так страшны,
Как меткий взгляд заградотрядов,
В тебя упертый со спины.

И было ведомо солдатам,
Из дома вырванным войной,
Что города берутся - к датам.
А потому - любой ценой.

Не пасовал пред вражьим станом,
Но опускал покорно взор
Пред особистом-капитаном
Отважный боевой майор.

И генералам, осужденным
В конце тридцатых без вины,
А после вдруг освобожденным
Хозяином для нужд войны,
Не знать, конечно, было б странно,
Имея даже штат и штаб,
Что раб, по прихоти тирана
Возвышенный - все тот же раб.

Так значит, ведали. И все же,
Себя и прочих не щадя,
Сражались, лезли вон из кожи,
Спасая задницу вождя.

Снося бездарность поражений,
Где миллионы гибли зря,
А вышедшим из окружений
Светил расстрел иль лагеря,
Безропотно терпя такое,
Чего б терпеть не стали псы,
Чтоб вождь рябой с сухой рукою
Лукаво щерился в усы.

Зачем, зачем, чего же ради -
Чтоб говорить бояться вслух?
Чтоб в полумертвом Ленинграде
От ожиренья Жданов пух?

Чтоб в нищих селах, все отдавших,
Впрягались женщины в ярмо?
Чтоб детям без вести пропавших
Носить предателей клеймо?

Ах, если б это было просто -
В той бойне выбрать верный флаг!
Но нет, идеи Холокоста
Ничуть не лучше, чем ГУЛАГ.

У тех - все то-же было рабство,
А не пропагандистский рай.
Свобода, равенство и братство...
Свободный труд. Arbeit macht frei.

И неизменны возраженья,
Что, дескать, основная часть
Из воевавших шла в сраженья
Не за советскую-де власть.

Мол, защищали не колхозы
И кровопийцу-подлеца,
А дом, семью и три березы,
Посаженных рукой отца...

Но отчего же половодьем
Вослед победе в той войне
Война со сталинским отродьем
Не прокатилась по стране?

Садили в небеса патроны,
Бурлил
ликующий поток,
Но вскоре - новые вагоны
Везли их дальше на восток.

И те, кого вела отвага,
Кто встал стеною у Москвы -
За проволоками ГУЛАГа
Поднять не смели головы.

Победа... Сделал дело - в стойло!
Свобода... Северная даль.
Сорокаградусное пойло,
Из меди крашеной медаль.

Когда б и впрямь они парадом
Освободителей прошли,
То в грязь со свастиками рядом,
И звезды б красные легли.

Пусть обуха не сломишь плетью,
Однако армия - не плеть!
Тому назад уж полстолетья
Режим кровавый мог истлеть.

И все ж пришел конец запретам,
Но, те же лозунги крича,
Плетется дряхлый раб с портретом
Того же горца-усача.

Он страшно недоволен строем,
Трехцветным флагом и гербом...
Раб тоже может быть героем,
Но все ж останется рабом.

И что ж мы празднуем в угоду
Им всем девятого числа?
Тот выиграл, кто обрел свободу.
Ну что же, Дойчланд - обрела.
А нас свобода только дразнит,
А мы - столетьями в плену...
На нашей улице - не праздник.
Мы проиграли ту войну.

Ю.Нестеренко
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09.05.2020 10:54 Ответить
Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні біля Вічного вогню в Києві - Цензор.НЕТ 786
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09.05.2020 11:08 Ответить
А люди де ?
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09.05.2020 11:27 Ответить
Как наш преЗЕдент боится собственного народа! Прийти в 5 часов утра, чтобы не дай бог кого -нибудь встретить. А... надо же в командировку ехать, самолет ведь ждать не будет... как все это смешно и грустно, ругаться не хочу в такой день.
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09.05.2020 11:53 Ответить
а Бубочка обучаемый. Вполне. В этот раз не стал выкидывать венки и цветы которые до него положили.
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09.05.2020 12:09 Ответить
а вот вам и изменения с приходом зеленскогоАвторам школьных учебников по истории Украины звонят с рекомендациями называть войну на Донбассе гражданским конфликтом, так как "ситуация идеологически меняется".
Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич в интервью телеканалу Еспресо,

По ее словам, пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику.

"Например, вчера одному из моих коллег, автору "Новой Истории Украины" - учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства - позвонили и сказали: "Вы Должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Когда он сказал "Я не буду этого делать и мой учебник уже получил гриф Министерства образования, ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!", - сообщила министр.

По словам Гриневич, ситуация тревожная, ведь свидетельств возможного реванша больше с каждым днем.
Впервые, при новом Президенте Украине Зеленском, самолет кума Путина Медведчука прямым рейсом направился из Киева в Санкт-Петербург.

Разрешение на такие перелеты дает СБУ, которое подчинено Президенту Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=w_HM8CYMCh8&feature=emb_title Розпочався проросійський тиск на освітян, - Лілія Гриневич
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09.05.2020 12:44 Ответить
всё верно сделал, молодец.
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09.05.2020 13:01 Ответить
у осла Оманского раздвоение сознания и амнезия... Объясните кто-нибудь этому придурку, что украинцы поминают погибших в той страшной войне 8 Травня, разом зі всім світом.

Вбога шмаркля так вилизує пуйлу та рашистам. Так бажає догодити.))

Осел Оманский, плешь-фюрер уже ведь все сказал, срал он на жертвы и украинцев и всех других народов во ВМВ, всех, кроме рюзьге... Зря стараешься, болезный ты криворожской дурачок...

ботоксный плешь-фюрер в ходе общения с рассеянцами в прямом эфире заявил:

«Теперь по поводу наших отношений с Украиной… Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили, потому что мы страна победителей», - заявил Сцарек-педофил, отвечая на вопрос одного из рассеян.

По словам ботоксного лысогнома, статистика времен Второй мировой войны показывает, что наибольшие потери понесла именно РСФСР - более 70%.

«Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - заявил Сцарек,кумир криворожской сопли(дядя Вова, заберите меня отсюда-ааа!!!).

Источник: https://censor.net.ua/v146646

Українці згадують та пам'янули загиблих, своїх рідних, всіх українців у Другій світовій війні 8 Травня, разом зі всім світом, крапка.

А недолуга шмаркля і далі може мавпувати та лицемірно грати скарбящєго разом зі своєю сектою та ворогами України дєвятага мая, тьфу на них, тьфу два рази.
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09.05.2020 14:45 Ответить
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