На утро 9 мая зафиксировано 515 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 14 710, летальных - 376, выздоровели 2 909 человек
В Украине за сутки зафиксировали 515 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, передает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 14 710 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 376 умерли, 2 909 выздоровели.
Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 11 425 человек, что на 297 больше, чем днем ранее.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 522 случая;
Волынская область - 445 случаев;
Днепропетровская область - 681 случай;
Донецкая область - 99 случаев;
Житомирская область - 485 случаев;
Закарпатская область - 678 случаев;
Запорожская область - 320 случаев;
Ивано-Франковская область - 1095 случаев;
Кировоградская область - 411 случаев;
м. Киев - 1771 случай;
Киевская область - 959 случаев;
Львовская область - 699 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 204 случая;
Одесская область - 619 случаев;
Полтавская область - 240 случаев;
Ривненская область - 877 случаев;
Сумская область - 152 случая;
Тернопольская область - 977 случаев;
Харьковская область - 528 случаев;
Херсонская область - 156 случаев;
Хмельницкая область - 165 случаев;
Черновицкая область - 2179 случаев;
Черкасская область - 333 случая;
Черниговская область - 73 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 мая 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 38 179 сообщений о подозрении на COVID-19.
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звідси і статистика така...на "мільйони"..
але хтось вірить у те,що там летальність менша ,як в Німеччині у 5 разів ?
Я НІ.
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая опасность коронавируса. Будьте внимательны, больные - соблюдайте карантин, здоровые - не носите Маску в общественных местах, она по официальной позиции ВОЗ бесполезна для здоровых (!)
26.03 - 162 вечер
27.03 - 218 утро
28.03 - 310 утро, 356 вечер новых 92
29.03 - 418 утро, 475 вечер новых 108
30.03 - 480 утро, 548 вечер новых 62 v
31.03 - 549 утро, 645 вечер новых 69
01.04 - 669 утро, 794 вечер новых 120
02.04 - 804 утро, 897 вечер новых 135
03.04 - 942 утро, 1072 вечер новых 138
04.04 - 1096 утро, 1225 вечер новых 154
05.04 - 1251 утро, 1308 вечер новых 155
06.04 - 1319 утро новых 68 v
07.04 - 1462, 45 умерли, 28 - выздоровели, новых 143
08.04 - 1668, 52 умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.04 - 2203, 69 умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 умерли, 89 - выздоровели, новых 266 v
13.04 - 3102, 93 умерли, 97 - выздоровели, новых 325
14.04 - 3372, 98 умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 умерли, 275 - выздоровели, новых 444
19.04 - 5449, 141 умерли, 347 - выздоровели, новых 343
20.04 - 5710, 151 умерли, 359 - выздоровели, новых 261 v
21.04 - 6125, 161 умерли, 367 - выздоровели, новых 415
22.04 - 6592, 174 умерли, 424 - выздоровели, новых 467
23.04 - 7170, 187 умерли, 504 - выздоровели, новых 578
24.04 - 7647, 193 умерли, 601 - выздоровел, новых 477
25.04 - 8125, 201 умерли, 782 - выздоровели, новых 478
26.04 - 8617, 209 умерли, 840 - выздоровели, новых 492
27.04 - 9009, 220 умерли, 864 - выздоровели, новых 392 v
28.04 - 9410, 239 умерли, 992 - выздоровели, новых 401
29.04 - 9866, 250 умерли, 1103 - выздоровели, новых 456
30.04 - 10406, 261 умерли, 1238 - выздоровели, новых 540
01.05 - 10861, 272 умерли, 1413 - выздоровели, новых 455
02.05 - 11411, 279 умерли, 1498 - выздоровели, новых 550
03.05 - 11913, 288 умерли, 1547 - выздоровели, новых 502
04.05 - 12331, 303 умерли, 1619 - выздоровели, новых 418
05.05 - 12697, 316 умерли, 1875 - выздоровели, новых 366 v
06.05 - 13184, 327 умерли, 2097 - выздоровели, новых 487
07.05 - 13691, 340 умерли, 2396 - выздоровели, новых 507
08.05 - 14195, 361 умерли, 2706 - выздоровели, новых 504
09.05 - 14710, 376 умерли, 2909 - выздоровели, новых 515
Почему городские собаки переходят перекресток на зеленый свет?
Потому что иные ваяются на обочине
Начни попроще, а?
Подсыпают, сделали из них кроликов подопытеых?
С таким количеством тупого скота, сектантов секты свидетелей мирового заговора, секты безмасочников, москово-патриархатных сектантов, невменяемых на всю голову, но считающих себя особо-умными разоблачителями секретных заговоров и прочего неадекватного и тупого сброда мы выйдем из карантина к новому году, хотя могли выйти уже летом.
Ну сами посчитайте:
К концу мая начнется сильный рост заболеваемости, после того как шашлычное быдло нагуляется на весенний снгэшный рамадан пасха-день пабэды
К концу лета мы выйдем только на спад, но уже осенью пойдет вторая волна и с приходом октября начнется опять жесткий карантин.
А всего-то нужно было посидеть какие-то пару месяцев. Теперь тупое быдло само себя посадило на год карантина, само грохнуло свою экономику и в очередной раз само сделало себя разом.
Бе-е-е-е, зе-е-е-е, смэртнасть как у грыппа