РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9641 посетитель онлайн
Новости
24 542 240

Отзываем посла, чтобы защитить от авантюристов братские отношения с Украиной, - премьер Грузии Гахария

Отзываем посла, чтобы защитить от авантюристов братские отношения с Украиной, - премьер Грузии Гахария

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что отзыв из Киева грузинского посла для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины не означает, что будут поставлены под сомнения дипломатические отношения или существующее между двумя странами стратегическое партнерство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Конечно же, мы отзовем посла, но это не означает, что поставим под сомнение или дипломатические отношения, или стратегическое партнерство. Мы отзываем посла только для проведения консультаций о том, как защитить эти отношения от тех авантюристов, что сделать для того, чтобы защитить стратегические отношения и братские отношения с украинским народом от этих авантюристов-политиков", - заявил Гахария в субботу журналистам.

Он выразил уверенность, что из-за "отдельно взятых безответственных политиков" отношения между Грузией и Украиной не окажутся под вопросом.

В то же время, глава грузинского правительства, оценивая решение о назначении Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, назвал это решение непонятным.

"Непонятно, когда стратегический партнер назначает уже осужденного судебной системой и приговоренного за тяжкие преступления человека на должность", - отметил Гахария.

Читайте также: Львов готов быть пилотным регионом для реформ Саакашвили, - Садовый

При этом он напомнил, что после того, как Саакашвили был назначен в свое время главой Одесской областной государственной администрации, понадобились определенные усилия, чтобы вернуть после "определенных историй" отношения между Грузией и Украиной в нормальные рамки.

"Я лично был в это включен, лично посещал Киев, лично проводил встречи. Сейчас мы отзываем посла, чтобы эти политические авантюристы не смогли помешать нашим братским и стратегическим отношениям и не поставили бы под риск эти отношения. Это для нас важнее всего", - сказал Гахария.

При этом он также выразил надежду, что Саакашвили не будет позволено вмешиваться во внутренние дела Грузии из Киева. "Как смогут удержать Михеила Саакашвили от того, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии? Это меня очень интересует, и я буду за этим следить", - сказал премьер.

Напомним, в четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

8 мая 2020 стало известно, что Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Грузия (4506) Саакашвили Михеил (3307) Гахария Георгий (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+46
Еще одна "победа во внешней политике",от маргинальных зелёных макак.
показать весь комментарий
09.05.2020 10:29 Ответить
+32
А какие понты были ...

Отзываем посла, чтобы защитить от авантюристов братские отношения с Украиной, - премьер Грузии Гахария - Цензор.НЕТ 2432
показать весь комментарий
09.05.2020 10:49 Ответить
+29
Краще вимагайте видачу злочинця Саакашвілі.
показать весь комментарий
09.05.2020 10:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Альо,прем"єр,а чи не у вас кацапи відчикрижили добрячий шмат території,а ви їх після цього в сраку цілуєте? А чи не у вашому парламенті не так давно один кацапський п#дар з їхньої госдури сидів у кріслі вашого спікера,та повчав вас уму-розуму? Чи може я щось путаю,отзивальщік куєвий?
показать весь комментарий
09.05.2020 15:15 Ответить
відчикрижили при Сааке, а договори на поставку електроенергии з Росії при Ссааке
показать весь комментарий
09.05.2020 15:30 Ответить
Ану нагадайте мені,що вони зробили для того,щоб повернути свої територіїї? Ну крім того,що продають кацапам апартаменти в Батумі? А,ну ще ж боржомі та хванчкара...
показать весь комментарий
09.05.2020 18:44 Ответить
Відкликаємо посла, щоб захистити від авантюристів братські відносини з Україною, - прем'єр Грузії Гахарія - Цензор.НЕТ 6601
показать весь комментарий
09.05.2020 15:58 Ответить
Спробуємо розібратися, що насправді стоїть за відкликанням посла Грузії в Україні. І чому це відкликання більше схоже не на демарш у бік України, а на низький уклін в бік Росії. Справа в тому, що сьогодні в Грузії влада контролюється місцевим олігархом Іванішвілі. Давно і ні для кого не є таємницею його проросійська налаштованість і навіть маріонеткові особливості. Ця налаштованість суцільно залежить від його бізнес інтересів, які завжди були в площині його діяльності в ГазПромі, де він і зараз займає топ посаду. Тому не дивно, чому на цю людину має дуже суттєвий вплив керівництво Кремля. Саме тому Грузія отримала собі прем"єром невідомого навіть для грузинів Гахарію, який у владу спустився, як на парашуті. Спочатку його посадили на місце міністра ВС, а потім він став головою Уряду Грузії. Не можна не згадати, що Гахарія це бувший громадянин Росії. Якби там не було, а ці двоє ділять між собою в Грузії владу і запроваджують політику відвертого проросійського напрямку. Слід згадати про скандал пов"язаний з привозом в Грузію комуніста Гаврилова, якого посадили в крісло спікера, що мало не призвело в Грузії до масових протестів. Отже, попри всі заяви Гахарії про партнерство з Україною, партнерство нинішньої влади Грузії з Росією залишається більше очевидним. І все це в Грузії відбувається на фоні дуже швидкого фактичного згортання прозахідних настроїв та напрямків. Отже, реакцію грузинської влади на призначення Саакашвілі в Україні потрібно розглядати і аналізувати, через призму політичних подій і течій, які відбуваються в самій Грузії. Якщо знати і враховувати зазначене, то не такою вже несподіванкою стає істеріка грузинської влади з приводу "реанімації" Саакашвілі і безпрецидентний відклик посла Грузії з України.
показать весь комментарий
09.05.2020 16:04 Ответить
Иди защищай братскую Абхазию от *****, козел пля..
показать весь комментарий
09.05.2020 16:52 Ответить
у вас тоже пришел к власти пророссийский ушлёпок грузинская мечта, и вас теперь только одни разговоры о ЕС и НАТО, а на самом деле сдаете Грузию российскому капиталу. Михо конечно не подарок, но он же не уголовник, как наш Янукович, который положил кучу людей. Так что успокоились, и работать!
показать весь комментарий
09.05.2020 17:48 Ответить
Грузия, не вмешивайтесь в дела Украины.
Мы вам ничего не указываем.
показать весь комментарий
09.05.2020 18:32 Ответить
правильно- пусть возьмут на такую же должность Януковича
показать весь комментарий
09.05.2020 19:15 Ответить
***** дало команду грузинякам?
показать весь комментарий
09.05.2020 18:40 Ответить
100%. В Раиси Саакашвили ненавидят...
показать весь комментарий
10.05.2020 00:55 Ответить
А я грузин поддерживаю и уважаю. Все правильно решили. Действия зеленой власти закрыли безвиз, назначением Михо испортили отношения с единственным партнером и союзником. Осталость только разрушить армию(начало уже положено), сдать сначала юго-восток орде, впоследствии всю Украину. Именно за это и голосовали 73% "украинских патриотов".
показать весь комментарий
09.05.2020 18:40 Ответить
для украинцев так же как и для русских Сакартвело все еще Грузия- ничем не отличаются одни от других, а насчет Михаила то сакакртвелцы должны взять в свое правительство Януковича
показать весь комментарий
09.05.2020 19:13 Ответить
Чи можна уявити протилежне - щоб якийсь відомий український політик, засуджений чи навіть ні в Україні, робив в Грузії те, що саакашвілі за Порошенка - під час війни боровся з діючим президентом, проривав кордон, брав гроші (що доведено) в ворогів Грузіїї на свою діяльністъ? Не знайшлось би грузинів, які б його підтримали. Сказали б дякуємо, але ми якось самі. А нікчемні українці підтримували, не багато, але були такі. Чи можна уявити, що йому новий президент дасть посаду у владі? Ніколи. Бо в грузинів були царі, в них є національна і державна гідність. В себе дома вони господарюють самі. А українці - і досі колоніальна нація - тому маємо і саакашвілі, і зеленського.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:59 Ответить
если бы не война - порошенко нужно было бы свергать, как и януовощя
показать весь комментарий
09.05.2020 20:11 Ответить
ти х...ла у себе спочатку скинь
показать весь комментарий
09.05.2020 22:08 Ответить
разве Порошенко не союзник/соратник Зеленского ?
голосуют как одно целое ...
показать весь комментарий
09.05.2020 20:14 Ответить
Ну навіщо ви брешете? Якась хвороба зелених.
показать весь комментарий
09.05.2020 23:38 Ответить
партия Саакашвили осенью победит на выборах в Грузии - и этот маразм закончится
показать весь комментарий
09.05.2020 20:10 Ответить
бугага, нехай краше строк відсидить, от тоді точно маразм закінчиться, а щоб взагалі, то ще й шмарклявих усіх з ним.
показать весь комментарий
09.05.2020 22:07 Ответить
Пацан так и не понял или "непонял" --- не было бы саакашвили - и он бы не был...премьером, а был бы сыном сапожника.... из гудаути.
показать весь комментарий
09.05.2020 20:54 Ответить
Да солько можно говорить?Отзывай уже поскорей.)
показать весь комментарий
09.05.2020 20:59 Ответить
Бздуна здала Грузію кремлівській мафії...тепер звичайно ********** кабаївській бригаді...та й наші сателіти теж ********** кабаївцям..
показать весь комментарий
09.05.2020 21:53 Ответить
І грузинських бандитів з Україні забирайте, а то вже дістали.
показать весь комментарий
09.05.2020 23:11 Ответить
Ну і нехай ссуть грузинські путлерасти ту пи... мажорну в надії,що розчепіриться-нам своє робить-барижню до буцигарні гнати з конфіскацією-Янучару ж нагнали,Порошеску опустили,бо неважливо,якого кольору ця барижня -чи шоколадна,чи колорадна,чи навіть зелена-дустом посипати і на нари за грати.
показать весь комментарий
10.05.2020 06:02 Ответить
Яка симхвонія! Призначення Саакашвілі на якусь посаду викликало неабиякий сплеск лайна в УкрІнеті.

Порохоїди в унісон співають з вишиватою, а рашенрейхові підголоски їм підспівують, а як же без них?

Порохоїдаки з вишиватою - Нам грузини не потрібні, бо сами з вусами
- покажіть, *****, хоч одного з "вусами"? - Кравчук?, - Кучма?, - Ющенко?, *****, а може Гопник-Янукович? Ну звичайно ж Порошенко, нє? Є, ***...ть хоч щось, за майже тридцять років своє, що можна було би показати не соромлячись? - Ніфіга.

І Україна як була в лайні, так і залишається (при Зе поки що теж саме, задля справедливості) і призначення Саакашвілі, хай і на химерну посаду дає бодай якусь надію на зміни.

Реакція на те призначення є дуже показовою - їм не потрібні зміни. А нам, не порохоїдам, не вишиваті, не рашенрейховому сміттю, а нормальним пересічним українцям - так.

Між іншим є одна річ, яку неможливо спростувати нікому - Саакашвілі свого часу зробив неможливе - перетворив Грузію, чемпіона корупції ще за СеРеСеРських часів, на острів без корупції в пострадянській дійсності; зробив поліцію тим, чим вона має бути - захисником громадян, а не загрозою для них, що є досі актуальним для нас в Україні; створив найсприятливіші умови для бізнесу (і Грузія якщо ще не перегнала нас по доходах на душу, то майже вже...).

А те, з чим тут стопітсот разів вискакував один з порохоїдних клаводавців під ніком ВКЛ - вимикач чи що?, типу а де висновок ЄСПЛ про неправильний вирок Саакашвілі?, так подивись, пан Вимикач, на висновок Інтерполу на запит бінзінової Грузії про затримання Саакашвілі від хоча би 2015 року - політичне переслідування, в запиті відмовити.
показать весь комментарий
10.05.2020 01:20 Ответить
По риторике премьера Грузии можно определить откуда ветер дует....Из паРаши,естественно!пуцин неровно к Михо дышит..ну вот ,поэтому нынешнее правительство Грузии и стало в позу..
показать весь комментарий
10.05.2020 04:35 Ответить
мармелад, грузинские власти и кацапы ненавидят Саакашвили.
Не совпадение.
показать весь комментарий
10.05.2020 05:00 Ответить
Держись,Михо!Поджечь рыго-соевый паханат Украины легко,но вонь от путлерасо-порошизма- удушит любого.Уже его и киднепили,и экстрадировали,и минировали-что ещё придумают барыги-неизвестно!
показать весь комментарий
10.05.2020 05:34 Ответить
Да пошли вы на фуй..повелись на обицянки москалей ..жрите нате
показать весь комментарий
10.05.2020 05:47 Ответить
Ой, калавур! Это шо, не будет в продаже боржоми? Как же жить дальше....?
показать весь комментарий
10.05.2020 07:44 Ответить
Эти гении и с Грузией посраться умудрились )))))
показать весь комментарий
10.05.2020 08:18 Ответить
С Грузией никто не срался. Это Грузия пытается посраться с Украиной, по заказу Пуйла. Это надо понимать.
показать весь комментарий
10.05.2020 10:02 Ответить
"Конечно же, мы отзовем посла,"

Мы....кто это "мы"? Я и посол США в Джорджии? Решение ведь в посольстве США в Грузии, а не в МИДе.
Ясень пень погундят и проглотят. Деньги дороже любой гордости. Вопрос в цене.
показать весь комментарий
10.05.2020 08:29 Ответить
Якщо колоніальна нація потребує спонсора(МВФ),а
клоун-не гладіатор,хоч також-розвага(ЗЕ),то
мир продовжується стільки,скільки рахуються гроші від шоу(Бариги).Тому,після шоу треба заробляти на хліб(Україна)такими способами,які запропонував Саакашвілі в Грузії під час його президентства,а саме "Без Корупції!".
показать весь комментарий
10.05.2020 08:36 Ответить
ЕЩЁ раз поздравляю Порошенка, Авакова и забыла ещё в первый раз добавить Путина, С назначением Саакашвили, А Грузия поворчит и успокоится. У нас по соседству кроме России, есть страны которые так же пытаются навязать Украины свои требования ТАК, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕД ВСЕМИ ПРОГИБАТЬСЯ?.
показать весь комментарий
10.05.2020 09:12 Ответить
Навіть не знаю, як ми будемо жити без грузинського посла...
показать весь комментарий
10.05.2020 09:23 Ответить
Ну, если пророссийское руководство Грузии не довольно, значит это было правильное решение. Грузия к сожалению не устояла против Рашки. Надеюсь Украина устоит.
показать весь комментарий
10.05.2020 09:57 Ответить
Визгом подкремлёвских шавок и их соевых сородичей удовлетворён.
показать весь комментарий
10.05.2020 11:53 Ответить
Страница 3 из 3
 
 