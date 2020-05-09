Отзываем посла, чтобы защитить от авантюристов братские отношения с Украиной, - премьер Грузии Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что отзыв из Киева грузинского посла для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины не означает, что будут поставлены под сомнения дипломатические отношения или существующее между двумя странами стратегическое партнерство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Конечно же, мы отзовем посла, но это не означает, что поставим под сомнение или дипломатические отношения, или стратегическое партнерство. Мы отзываем посла только для проведения консультаций о том, как защитить эти отношения от тех авантюристов, что сделать для того, чтобы защитить стратегические отношения и братские отношения с украинским народом от этих авантюристов-политиков", - заявил Гахария в субботу журналистам.
Он выразил уверенность, что из-за "отдельно взятых безответственных политиков" отношения между Грузией и Украиной не окажутся под вопросом.
В то же время, глава грузинского правительства, оценивая решение о назначении Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, назвал это решение непонятным.
"Непонятно, когда стратегический партнер назначает уже осужденного судебной системой и приговоренного за тяжкие преступления человека на должность", - отметил Гахария.
При этом он напомнил, что после того, как Саакашвили был назначен в свое время главой Одесской областной государственной администрации, понадобились определенные усилия, чтобы вернуть после "определенных историй" отношения между Грузией и Украиной в нормальные рамки.
"Я лично был в это включен, лично посещал Киев, лично проводил встречи. Сейчас мы отзываем посла, чтобы эти политические авантюристы не смогли помешать нашим братским и стратегическим отношениям и не поставили бы под риск эти отношения. Это для нас важнее всего", - сказал Гахария.
При этом он также выразил надежду, что Саакашвили не будет позволено вмешиваться во внутренние дела Грузии из Киева. "Как смогут удержать Михеила Саакашвили от того, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии? Это меня очень интересует, и я буду за этим следить", - сказал премьер.
Напомним, в четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
8 мая 2020 стало известно, что Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
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голосуют как одно целое ...
Порохоїди в унісон співають з вишиватою, а рашенрейхові підголоски їм підспівують, а як же без них?
Порохоїдаки з вишиватою - Нам грузини не потрібні, бо сами з вусами
- покажіть, *****, хоч одного з "вусами"? - Кравчук?, - Кучма?, - Ющенко?, *****, а може Гопник-Янукович? Ну звичайно ж Порошенко, нє? Є, ***...ть хоч щось, за майже тридцять років своє, що можна було би показати не соромлячись? - Ніфіга.
І Україна як була в лайні, так і залишається (при Зе поки що теж саме, задля справедливості) і призначення Саакашвілі, хай і на химерну посаду дає бодай якусь надію на зміни.
Реакція на те призначення є дуже показовою - їм не потрібні зміни. А нам, не порохоїдам, не вишиваті, не рашенрейховому сміттю, а нормальним пересічним українцям - так.
Між іншим є одна річ, яку неможливо спростувати нікому - Саакашвілі свого часу зробив неможливе - перетворив Грузію, чемпіона корупції ще за СеРеСеРських часів, на острів без корупції в пострадянській дійсності; зробив поліцію тим, чим вона має бути - захисником громадян, а не загрозою для них, що є досі актуальним для нас в Україні; створив найсприятливіші умови для бізнесу (і Грузія якщо ще не перегнала нас по доходах на душу, то майже вже...).
А те, з чим тут стопітсот разів вискакував один з порохоїдних клаводавців під ніком ВКЛ - вимикач чи що?, типу а де висновок ЄСПЛ про неправильний вирок Саакашвілі?, так подивись, пан Вимикач, на висновок Інтерполу на запит бінзінової Грузії про затримання Саакашвілі від хоча би 2015 року - політичне переслідування, в запиті відмовити.
Не совпадение.
Мы....кто это "мы"? Я и посол США в Джорджии? Решение ведь в посольстве США в Грузии, а не в МИДе.
Ясень пень погундят и проглотят. Деньги дороже любой гордости. Вопрос в цене.
клоун-не гладіатор,хоч також-розвага(ЗЕ),то
мир продовжується стільки,скільки рахуються гроші від шоу(Бариги).Тому,після шоу треба заробляти на хліб(Україна)такими способами,які запропонував Саакашвілі в Грузії під час його президентства,а саме "Без Корупції!".