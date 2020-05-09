Можно сделать выходной 8-го мая, можно отменить, с точки зрения нацпамяти вопрос второстепенный - Дробович

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что официальный выходной 9 мая можно отменить, но только после обсуждения гражданами и консультация с экспертами.

Об этом он сказал в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

"К этому вопросу надо подойти с научной точки зрения. Провести опрос, спросить граждан, посоветоваться с экспертами. Я не вижу никакой необходимости привязывать выходной к 9-му. Можно сделать 8-го, можно отменить. С точки зрения национальной памяти, это вопрос второстепенный", — отметил Дробович.

По его словам, в этом вопросе важен "принцип информированного согласия".

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"Если что-то хотят сделать с тобой, с твоим телом, с твоим будущим, тебя должны проинформировать и предложить выбор. Роль УИНП — проинформировать граждан, сделать максимально доступным то, что было искривлено, искажено, оболгано ранее, и предложить определиться", — добавил Дробович.