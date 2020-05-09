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Можно сделать выходной 8-го мая, можно отменить, с точки зрения нацпамяти вопрос второстепенный - Дробович

Можно сделать выходной 8-го мая, можно отменить, с точки зрения нацпамяти вопрос второстепенный - Дробович

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что официальный выходной 9 мая можно отменить, но только после обсуждения гражданами и консультация с экспертами.

Об этом он сказал в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

"К этому вопросу надо подойти с научной точки зрения. Провести опрос, спросить граждан, посоветоваться с экспертами. Я не вижу никакой необходимости привязывать выходной к 9-му. Можно сделать 8-го, можно отменить. С точки зрения национальной памяти, это вопрос второстепенный", — отметил Дробович.

По его словам, в этом вопросе важен "принцип информированного согласия".

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"Если что-то хотят сделать с тобой, с твоим телом, с твоим будущим, тебя должны проинформировать и предложить выбор. Роль УИНП — проинформировать граждан, сделать максимально доступным то, что было искривлено, искажено, оболгано ранее, и предложить определиться", — добавил Дробович.

Автор: 

Вторая мировая война (428) День Победы (1231) Институт нацпамяти (306) история (2018) Дробович Антон (84)


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Топ комментарии
+18
Странно. Сталь, зерно и многое другое поставлял в Германию именно СССР, а виноваты оказывается США. А сколько летных и танковых школ Вермахта было на территории США? А На территории СССР? А сегодня Германия живёт лучше стран бывшего СССР наверное именно по тому, что ее загнали в кредитное рабство, по плану Маршала? У вас это все не вызывает ни какого диссонанса?
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09.05.2020 11:13 Ответить
+17
Уважаемый Олег! О каких фронтовиках речь? Тем кому было 18 в 1945 сейчас 93 года. Сколько их в живых на всю Украину? Никто не дает ответа. Этот "праздник" - чистая идеология притом совковая, рф-ская
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09.05.2020 10:43 Ответить
+16
Для Украины, как государства, 9 мая как праздник, не имеет никакого значения. Один оккупационный режим сменил другой и обратно. Для Украины это этап национально-освободительной войны который начался в 1917 году и продолжается по настоящее время.
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09.05.2020 10:46 Ответить
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И это учёный, который говорит - подойти с научной точки зрения и, одновременно, посоветоваться с народом?
К какой же истине такие учёные направляют?..
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09.05.2020 13:24 Ответить
Можна зробити вихідний 8 травня, можна скасувати, з точки зору національної памяті питання другорядне, - Дробович - Цензор.НЕТ 3284
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09.05.2020 13:37 Ответить
Дробович в стилі какаяразница виконує кремлівську вказівку назад в стойло
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09.05.2020 13:39 Ответить
праздновать надо 2 сентября, а не 9 мая. Дебилы.
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09.05.2020 14:24 Ответить
Вихідний повинен залишитись тому що людина не порося і інколи повинна подивитись на небо і подумати хто вона є і хто воював за цю землю яку не раз хотіли забрати чужинці і окупанти . Тому чи буде це 8 чи буде 9 без різниці, однак вихідний відавати просто баригам є нонсенс.
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09.05.2020 17:29 Ответить
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