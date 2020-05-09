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Память о преступлениях Гитлера и Сталина должна стать частью памяти Европы, - Порошенко

Память о преступлениях Гитлера и Сталина должна стать частью памяти Европы, - Порошенко

Для подавляющего большинства украинцев победа над нацизмом - знаменательное событие и большой праздник уже 75 лет подряд. Но только в последние десятилетия, - а особенно последних пяти лет - мы постепенно освобождаемся от стереотипов советской пропаганды, смотрим на историю Второй мировой войны не через российские кривые зеркала, а собственным беспристрастным взглядом.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время Международной конференции "Мир и война", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Все тайное становится явным. Украина оказалась ареной кровавого столкновения двух тоталитарных режимов - национал-социалистического и коммунистического. Войну против Украины и украинцев сталинский СССР проводил еще в тридцатых годах, когда миллионы наших соотечественников погибли во время Голодомора; когда истребили интеллигенцию: когда сотни тысяч людей убили или сослали в Сибирь", - напомнил Порошенко.

Он убежден, что память об этих преступлениях должна стать частью памяти Европы и всего человечества, ибо только тогда станет возможным понимание причин союза Гитлера и Сталина.

"На самом деле, нацизм и сталинизм - подобны. Недаром Гитлер признавался, что учился у большевиков. Ответственность за развязывание войны лежит не только на гитлеровской Германии, но и на сталинской России. На первом этапе войны Советский Союз был союзником нацистов и вместе с ними разделил Европу на сферы влияния. А после освобождения от нацистов и вплоть до поражения СССР в холодной войне регион остался под советской оккупацией", - напомнил Порошенко.

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Он отметил, что понадобились десятки лет и не одно восстание, и не одна революция, чтобы освободиться от "освободителей". "Речь идет и о Будапеште-56, и Праге-68, и о польской "Солидарности" 1980-81 годов и о бархатных революциях конца восьмидесятых, и Грузии-2008, и Украине сейчас", - отметил пятый президент Украины.

"Украинцы воевали против гитлеризма не только в рядах Красной армии, но и в УПА, и в армиях государств антигитлеровской коалиции, и в движениях сопротивления европейских стран. И мы по праву гордимся своей ролью в борьбе против нацизма. И чтим вклад других народов", - подчеркнул Порошенко.

День Победы (1231) Порошенко Петр (19628)


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Топ комментарии
+51
Память о преступлениях Гитлера и Сталина должна стать частью памяти Европы и всего человечества, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6161
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09.05.2020 11:13 Ответить
+49
Память о преступлениях Гитлера и Сталина должна стать частью памяти Европы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7647
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09.05.2020 11:15 Ответить
+44
Память о преступлениях Гитлера и Сталина должна стать частью памяти Европы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4978
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09.05.2020 11:16 Ответить
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Придумай ещё чего нибудь, "знаток" истории.
Гитлер возомнил себя и всех немцев арийцами, все остальные народы подлежали уничтожению, в первую очередь евреи и славяне.
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09.05.2020 13:28 Ответить
За пропаганду нацизма в спам.
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09.05.2020 15:02 Ответить
Украина - аксакал Европы, чтобы говорить о том, что она должна делать?
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09.05.2020 12:07 Ответить
Аквафрешний, а що ти ще знайшов на помийках.ру?
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09.05.2020 12:20 Ответить
У тебе якісь збочені поняття про "сором". Якщо ти справді львів'янин, то кажи швиденько, якого віку був так званий "ветеран" з автобусного "десанту", якого побили 9.5. 2010?
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09.05.2020 13:05 Ответить
https://censor.net/user/469908 - судячи по характерним помилкам - з числа ольгінських ботів. В спам його, поки адміни не вичистили.
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09.05.2020 13:26 Ответить
Не встиг "львів'янин" дати відповідь на моє запитання. А той побитий "ветеран" із Миколаєва (південного) був 1952 року народження.
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09.05.2020 13:56 Ответить
А он какую должность в Газпроме занимает?
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09.05.2020 13:03 Ответить
Він ПаТріоТ Німеччини. Це у нас продаються за гроші.
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09.05.2020 13:23 Ответить
И потому он обеляет паРашу, делая её непричастной к развязыванию Второй мировой?
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09.05.2020 13:26 Ответить
А що ж коментарі удаляють?
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09.05.2020 13:14 Ответить
И Путина к ним добавить.
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09.05.2020 13:16 Ответить
Это верно . Это нужно с детсада рассказывать и в школах преподавать .
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09.05.2020 13:39 Ответить
Очевидні речі і так всім відомі.
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09.05.2020 14:02 Ответить
Истинно говоришь, Пётр Алексеевич! Этот День должен стать днём напоминания потомкам о той опасности, которую несёт с собой нацизм и тоталитаризм всему человечеству.
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09.05.2020 14:09 Ответить
https://prm.ua/petro-poroshenko-molimosya-za-poleglih-pragnemo-miru-i-virimo-shho-prozhenemo-agresora-z-nashoyi-zemli/ П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко у своєму зверненні згадав воїнів, які наближали перемогу у Другій світовій війні та побажав перемоги українським захисникам, які б'ються зараз на сході України проти російських агресорів.
"У День пам'яті і примирення ми із великим сумом і вдячністю згадуємо тих, хто 75 років тому виборов, вистраждав і наблизив довгоочікуваний мир.
У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня Перемоги і нарешті дистанціювалася від кремлівського "побєдобєсія". Ми, українці, повною мірою відчули страшні наслідки панування людожерських режимів - як нацистського, так і радянського. Із 65 млн загиблих у Другій світовій війні, 8-10 млн - українці. Тому 8 травня в Україні, як і в усій Європі - День скорботи за жертвами найкривавішої в історії людства війни.
Ми молимося за полеглих, прагнемо миру і віримо, що проженемо тепер уже російського агресора з нашої землі. Вічна шана і пам'ять воїнам, які наближали перемогу у 1945 році. Слава героям, що виборюють мир просто зараз на українському сході.
Пам'ятаємо. Перемагаємо. Слава Україні!", - заявив Порошенко.
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09.05.2020 15:01 Ответить
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