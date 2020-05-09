Память о преступлениях Гитлера и Сталина должна стать частью памяти Европы, - Порошенко

Для подавляющего большинства украинцев победа над нацизмом - знаменательное событие и большой праздник уже 75 лет подряд. Но только в последние десятилетия, - а особенно последних пяти лет - мы постепенно освобождаемся от стереотипов советской пропаганды, смотрим на историю Второй мировой войны не через российские кривые зеркала, а собственным беспристрастным взглядом.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время Международной конференции "Мир и война", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Все тайное становится явным. Украина оказалась ареной кровавого столкновения двух тоталитарных режимов - национал-социалистического и коммунистического. Войну против Украины и украинцев сталинский СССР проводил еще в тридцатых годах, когда миллионы наших соотечественников погибли во время Голодомора; когда истребили интеллигенцию: когда сотни тысяч людей убили или сослали в Сибирь", - напомнил Порошенко.

Он убежден, что память об этих преступлениях должна стать частью памяти Европы и всего человечества, ибо только тогда станет возможным понимание причин союза Гитлера и Сталина.

"На самом деле, нацизм и сталинизм - подобны. Недаром Гитлер признавался, что учился у большевиков. Ответственность за развязывание войны лежит не только на гитлеровской Германии, но и на сталинской России. На первом этапе войны Советский Союз был союзником нацистов и вместе с ними разделил Европу на сферы влияния. А после освобождения от нацистов и вплоть до поражения СССР в холодной войне регион остался под советской оккупацией", - напомнил Порошенко.

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Он отметил, что понадобились десятки лет и не одно восстание, и не одна революция, чтобы освободиться от "освободителей". "Речь идет и о Будапеште-56, и Праге-68, и о польской "Солидарности" 1980-81 годов и о бархатных революциях конца восьмидесятых, и Грузии-2008, и Украине сейчас", - отметил пятый президент Украины.

"Украинцы воевали против гитлеризма не только в рядах Красной армии, но и в УПА, и в армиях государств антигитлеровской коалиции, и в движениях сопротивления европейских стран. И мы по праву гордимся своей ролью в борьбе против нацизма. И чтим вклад других народов", - подчеркнул Порошенко.