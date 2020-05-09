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Новости Коронавирус и карантин
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Число больных COVID-19 в РФ приблизилось к 200 тыс., прирост за сутки более 10,8 тыс.

Число больных COVID-19 в РФ приблизилось к 200 тыс., прирост за сутки более 10,8 тыс.

За сутки в России выявлено более 10,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает оперштаб в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки в России выявлено 10 817 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4399 (40,7%).

Нарастающим итогом выявлено 198 676 случаев (+5,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.", - говорится в сообщении оперштаба в субботу.

В Москве количество случаев достигло 104 189.

За последние сутки умерли 104 человека, из них 54 - в Москве. Умерли за весь период - 1 827 человек.

За последние сутки выписано 5 308 человек, из них в Москве - 2520. Выписано за весь период 31 916 человек.

Читайте также: На утро 9 мая зафиксировано 515 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 14 710, летальных - 376, выздоровели 2 909 человек

карантин (16729) россия (96442) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+31
Чем больше этого быдлостада заляжет с вирусом, тем меньше приползет, этой падали, на Донбас, "в отпуск" - убивать украинцев... старинная народная примета...
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09.05.2020 11:36 Ответить
+7
Газуйте-- догнать и перегнать
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09.05.2020 11:36 Ответить
+7
катастрофически мало!
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09.05.2020 11:39 Ответить
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Чем больше этого быдлостада заляжет с вирусом, тем меньше приползет, этой падали, на Донбас, "в отпуск" - убивать украинцев... старинная народная примета...
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09.05.2020 11:36 Ответить
У лугандійців вже нічого брати, чи ви насправді вважаєте, що кацапи туди лізли за руццкій мір.
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09.05.2020 11:40 Ответить
К сожалению, испанка и тиф не очень-то помогли в 1918-1920, когда краснопузые рвали Украину. На своих Мазеп и Петлюр полагаться надо, а не на китайскую заразу и хату с краю.
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09.05.2020 13:01 Ответить
В Орді в період самого розмаху масштабного інфікування планують вийти з карантину (як і в Україні .та й у абсолютно всіх країнах світу, окрім Китаю) ...
Де у всіх, хоча б якась, логіка - не знаю...
Ще раз нагадаю ( і це слід запам'ятати всім на майбутнє) . Слід на самому початку вводити самий жорсткий карантин (хоча б на подвійний термін інкубації вірусу,бактерії) щоб зупинити масштабне розширення інфікування в зародку (за алгоритмом який я й пропонував) і лише потім - повільно його послаблювати. Період інкубації набагато ж коротший від тривалості вже нинішнього карантину
Всі країни світу (окрім Китаю) - зробили навпаки.
Але де ж... Своїх мізків не вистачає, а дослухатися до пропозицій інших не дозволяє пихатість...
Пихатість, "хвороба" хоча і не інфекційна, але масова та масштабна...
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09.05.2020 13:37 Ответить
Газуйте-- догнать и перегнать
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09.05.2020 11:36 Ответить
Після закінчення епідемії всім країнам не бути, як раніше. Але для Росії це буде значним зниженням життєвого рівня, бо людей на їхню територію не вистачає.
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09.05.2020 11:37 Ответить
Большой и узкоглазый брат китаец с радостью решит проблему заселённости пустующих территорий: Зауралья, Западной и Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока
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09.05.2020 11:43 Ответить
Але це вже відбувається та по закінченню це не буде росією.
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09.05.2020 11:44 Ответить
путин дал в аренду Китаю на 69 лет территории в 3 раза больше Крыма.
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09.05.2020 11:50 Ответить
Не много ли чести каждый день публиковать статистику из РФ?
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09.05.2020 11:38 Ответить
Нормально
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09.05.2020 18:26 Ответить
В Москве за сутки из больниц выписано рекордное число выздоровевших жителей с коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития https://lenta.ru/tags/persons/rakova-anastasiya/ Анастасия Ракова , сообщается в https://t.me/COVID2019_official/519 Telegram -канале оперативного штаба.
По ее словам, за последние 24 часа домой отправились 2520 пациентов. Всего в городе насчитывается 12 779 поправившихся после заражения. «Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается», - сказала Ракова.
Ранее заммэра https://lenta.ru/news/2020/05/08/rakova/ говорила , что в столице две недели не растет доля находящихся в больницах инфицированных. Большинство людей с вирусом не больны и являются лишь переносчиками инфекции, поэтому главная задача властей - выявлять их и изолировать.
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09.05.2020 11:39 Ответить
а вони впевнені, що ковід не дає рецидивних ускладнень..?

https://mobile.twitter.com/elnazaro777

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777



Таке враження, що сценарій святкуваннь їм Лесь Подерв"янський пише...
подібну трешачіну навіть вигадати важко
))

Число больных COVID-19 в РФ приблизилось к 200 тыс., прирост за сутки более 10,8 тыс. - Цензор.НЕТ 375
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09.05.2020 11:52 Ответить
Фашик Донецкий, [09.05.20 20:18]
Как думаете, какая республика возникнет раньше : Ичкерия или Сибирская Народная ?
Россию ожидают бунты из-за низкого уровня жизни
Глава «Левада-центра» Лев Гудков прогнозирует массовые протесты россиян из-за падения уровня жизни к середине лета.
Он выделил русское терпение как важный фактор и считает, что его хватит максимум на два месяца. Социалог ожидает протестов по поводу карантина с требованиями финансовой поддержки от государства, а также большого недовольства экономической стабильностью в стране.
«При отсутствии общенациональных лидеров протеста и сетевой организации в масштабах страны напряжение начнет расти, но не будет находить выхода. Конечно, до какого-то предела», - считает Гудков.
Люди теряют работу или сталкиваются с сокращением зарплат, более 70% не имеют никаких запасов на «черный день».
«Через месяц-полтора мы можем увидеть конкретные формы протеста, выход людей на улицы или другие эксцессы, связанные с вынужденной самоизоляцией», - считает социолог
Мораль. Скоро начнутся битвы за еду на россии. Спасибо, Санта
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09.05.2020 20:21 Ответить
катастрофически мало!
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09.05.2020 11:39 Ответить
любые карантины на параше должны быть сняты! иначе они не вырвутся в мировые лидеры, опозоря этим дидов ) сама же раша должна быть огорожена новым железным занавесом, шоб и муха через него ни шастала!
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09.05.2020 11:48 Ответить
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
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09.05.2020 11:51 Ответить
Ти что зебил или просто шизофреник? Я за пороха и карантин, против кацапов.
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09.05.2020 11:56 Ответить
Кацапня дохнет, с февраля засекретили общую статистику по смертности.
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09.05.2020 11:52 Ответить
Салют по поводу Пандемии был сегодня уже в Моковии?
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09.05.2020 11:55 Ответить
Лукашенковцы победобесились в Беларуси по-кацапски.
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09.05.2020 13:03 Ответить
А что там за самолеты летали над Красной то площадью? Кремль бомбили? ✈️✈️🎆
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09.05.2020 12:06 Ответить
І що цікаво, у сусідів по таблиці по 25-30 тисяч померлих (Франція, ВБ, Італія, Іспанія), а в ********* 1800... Може брешуть оті "гейропейці"?..
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09.05.2020 12:14 Ответить
Сколько проводят кацапы тестов - столько и прирост(кста как и у нас).. А сколько же реально больных представителей кацапо-фауны?! аминь...
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09.05.2020 12:35 Ответить
напевне тести російські були :

Не шутка. Президент Танзании Джон Магуфули, решил собственноручно проверить достоверность имеющихся в стране тестов на короновирус и поставил эксперимент.
В лабораторию под видом биообразцов с фальшивыми личными данными были отправлены пробы, взятые у животных, растений, а также, машинное масло.
Результаты тестов показали наличие COVID-19 у папайи, перепелки и козы (со слов президента страны).

Источник: AlJazeera (https://www.aljazeera.com/news/2020/05/tanzania-covid-19-lab-head-suspended-president-questions-data-200505065136872.html?fbclid=IwAR2Cd-w5jwBrnFU74uNFbQwnZz5A-PIFd5lF9sjTHikC0m1siOm2-IZnpPI)
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09.05.2020 18:12 Ответить
И это не только радует, но и всляет уверенность в завтрашнем дне! Желаю догнать и перегнать Америку по количеству сдохших кацапов. И побыстрее!
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09.05.2020 13:48 Ответить
Це добре , що російські фашисти несуть втрати .
Але мало . Хоча , як казав один єврей : нехай мало , головне щоб постійно 😎👍
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09.05.2020 14:51 Ответить
Єнот працює!


Якщо врахувати, що мокшанські чиновники від медицини брешуть, як дихають, то заслаблих москаликів куди більше.
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09.05.2020 15:25 Ответить
Господи убий їх всіх - і на Землі знову буде мир.
Амiнь...
Кількість хворих на COVID-19 у РФ наблизилась до 200 тис., приріст за добу - понад 10,8 тис. - Цензор.НЕТ 3873

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09.05.2020 17:33 Ответить
А как они хвалились, что у них лучшая медицина в мире! Какая была показуха с путиным , собяниным и прочей шелупонью!! Гандоны!! А оказалось, что у них даже масок нет!! Вот вам и брехливый путин и его брехливая свора!!
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09.05.2020 19:29 Ответить
 
 