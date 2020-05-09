Число больных COVID-19 в РФ приблизилось к 200 тыс., прирост за сутки более 10,8 тыс.

За сутки в России выявлено более 10,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает оперштаб в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки в России выявлено 10 817 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4399 (40,7%).

Нарастающим итогом выявлено 198 676 случаев (+5,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.", - говорится в сообщении оперштаба в субботу.

В Москве количество случаев достигло 104 189.

За последние сутки умерли 104 человека, из них 54 - в Москве. Умерли за весь период - 1 827 человек.

За последние сутки выписано 5 308 человек, из них в Москве - 2520. Выписано за весь период 31 916 человек.

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