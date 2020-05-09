У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая
Президент Владимир Зеленский имеет четкую позицию в отношении подачи воды на оккупированный полуостров.
Об этом рассказала в интервью "Крым.Реалии" народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.
"К большому сожалению, в нашей фракции присутствует большое количество людей, которые имеют противоположные моим идеологические взгляды. Они, скорее, имеют больше общего с Виктором Медведчуком, с ОПЗЖ – у них пророссийские настроения. Есть депутаты с радикально проукраинскими настроениями, и по вопросу крымскотатарской национально-территориальной автономии они солидарны с теми, кто имеет пророссийские взгляды. Они считают, что Крым должен вернуться в Украину только как обычная область без всякой автономии. Поэтому сложно сказать, что наша фракция имеет конкретную идею по Крыму – ее как таковой нет. Есть, скорее, личное мнение каждого депутата", - отметила Богуцкая.
При этом, по ее словам, во фракции "Слуга народа" сформирована демократическая платформа, которая поддерживает курс на национально-территориальную автономию, усиление санкции против России, деоккупацию Крыма и не поддерживает подачу воды в Крым до его деоккупации.
"В этом отношении нас поддерживает Владимир Зеленский, вместе с нами он имеет совершенно конкретную точку зрения по Крыму: должна быть деоккупация, а потом мы включим воду. В целом не было такого, чтобы, когда у меня есть важное заявление по Крыму, я не могла выйти с ним на трибуну, потому что кто-то во фракции против", – подчеркнула депутат.
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это тебе ночью приснилось или где пруф?
А то "слуги" ее уже бы попытались пустить.
"Карфаген должен быть разрушен"
Або ця ідіотка не знає, що таке проукраїнські настрої, або... не знаю, як ще коментувати цей треш.
Наполеон Бонапартис
И виноваты в этом только сами...
Но иногда нас носят на руках...
Чтоб вынести потом вперед ногами....
Дефицит украинского бюджета в 300 миллиардов,это все что сказано выше...
Удивил козла капустой: у этих пи*орков вообще нет никаких идей, кроме как сдать Украину Ху*лу и за счёт этого набить свои карманы.
...
Конфуций.
КРЫМ ДОЛЖЕН СТАТЬ СОЛОНЧЕКОВОЙ ПУСТЫНЕЙ!