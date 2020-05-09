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У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая

У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация, потом вода, -

Президент Владимир Зеленский имеет четкую позицию в отношении подачи воды на оккупированный полуостров.

Об этом рассказала в интервью "Крым.Реалии" народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, в нашей фракции присутствует большое количество людей, которые имеют противоположные моим идеологические взгляды. Они, скорее, имеют больше общего с Виктором Медведчуком, с ОПЗЖ – у них пророссийские настроения. Есть депутаты с радикально проукраинскими настроениями, и по вопросу крымскотатарской национально-территориальной автономии они солидарны с теми, кто имеет пророссийские взгляды. Они считают, что Крым должен вернуться в Украину только как обычная область без всякой автономии. Поэтому сложно сказать, что наша фракция имеет конкретную идею по Крыму – ее как таковой нет. Есть, скорее, личное мнение каждого депутата", - отметила Богуцкая.

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При этом, по ее словам, во фракции "Слуга народа" сформирована демократическая платформа, которая поддерживает курс на национально-территориальную автономию, усиление санкции против России, деоккупацию Крыма и не поддерживает подачу воды в Крым до его деоккупации.

"В этом отношении нас поддерживает Владимир Зеленский, вместе с нами он имеет совершенно конкретную точку зрения по Крыму: должна быть деоккупация, а потом мы включим воду. В целом не было такого, чтобы, когда у меня есть важное заявление по Крыму, я не могла выйти с ним на трибуну, потому что кто-то во фракции против", – подчеркнула депутат.

Зеленский Владимир (21077) Крым (26435) вода (921) Богуцкая Лиза (67)


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Топ комментарии
+17
Слава Богу, что без капитального ремонта канала воду дать в Крым уже НЕВОЗМОЖНО.
А то "слуги" ее уже бы попытались пустить.
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09.05.2020 11:51 Ответить
+15
У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 7401
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09.05.2020 12:25 Ответить
+13
в этом году и материковой Украине воды не будет хватать, а окуппированому Крыму вообще 3,14зда будет!
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09.05.2020 11:48 Ответить
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Значить воду таки відкриють в Крим.
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09.05.2020 11:46 Ответить
Какая разница кого продавать Украину или украинцев
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09.05.2020 11:49 Ответить
ну в крыму уже воют . что в мае ближе к лету начнут воду по часам пускать в краны
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09.05.2020 12:18 Ответить
с аким же успехом этот водохлеб может пообещать крыму парад гыдности у севастополе
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09.05.2020 11:47 Ответить
а помнишь Гелетея и его выступление в ВР?
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09.05.2020 11:49 Ответить
У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 7401
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09.05.2020 12:25 Ответить
у сопли не может быть чёткой позиции. слизь - материал, менее качественный чем тот, с которым работает пресловутый якутский скульптор.
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09.05.2020 11:47 Ответить
в этом году и материковой Украине воды не будет хватать, а окуппированому Крыму вообще 3,14зда будет!
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09.05.2020 11:48 Ответить
А самому Бубочке уже стремно на видео, для истории, ЛИЧНО СОВРАТЬ?
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09.05.2020 11:48 Ответить
Вывсеврети,кстати вчера вода в Крым пошла.В Джанкое ее уже принимают.
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09.05.2020 11:49 Ответить
да ну?
это тебе ночью приснилось или где пруф?
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09.05.2020 11:52 Ответить
Пруф ,приехать на границу с срымом))
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09.05.2020 11:56 Ответить
Воно просто вночі обісцялось і йому наснилося...
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09.05.2020 11:57 Ответить
Слава Богу, что без капитального ремонта канала воду дать в Крым уже НЕВОЗМОЖНО.
А то "слуги" ее уже бы попытались пустить.
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09.05.2020 11:51 Ответить
Саме це й сам хотів написати. Там, на дні, вже верби колосяться, а берегові відкоси по дачам розтаскали. Плюс повирізали насосні станції.
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09.05.2020 12:34 Ответить
У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 948
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09.05.2020 12:37 Ответить
за восстановление канала, кстати, московиты также должны нести ответственность.....
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09.05.2020 12:58 Ответить
русло засыпать и посыпать солью -
"Карфаген должен быть разрушен"
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09.05.2020 13:23 Ответить
Если бы даже был он за, то все ровно народ не допустит дать воды в Крым! пусть даже не подымают темы воды в Крым!
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09.05.2020 11:52 Ответить
Зеля фошЫзд,там же наши ИХТАМНЕТы...
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09.05.2020 11:52 Ответить
Оскільки процес визволення окупованих території Донбасу затягнувся, вже час подумати про водопостачання Маріуполя і перегородити канал Дніпро-Донбас.
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09.05.2020 11:55 Ответить
ну Мариуполь уже автономно может себя снабжать водой
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09.05.2020 12:22 Ответить
І яким чином, якщо не секрет? Може є змога ще й у навколишні села каналом прокачати?
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09.05.2020 12:23 Ответить
а нет ошибся ещё не сделали \ хрен его знает сделают ли теперь вообще\ порох договорился с ЕС французы завод по очистке должны были построить . и полностью отвязать Мариуполь от канала .
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11.05.2020 14:01 Ответить
Чем меньше думаешь,тем больше единомышленников...
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09.05.2020 11:56 Ответить
Четкая позиция ЗЕ колеблется вместе с рейтингом.
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09.05.2020 11:56 Ответить
та подарите крыму лавочку с сивухой. этот жирдяй-пис, станет неиссякаемым тамошним источником божьей росы ))
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09.05.2020 11:56 Ответить
"Есть депутаты с радикально проукраинскими настроениями, и по вопросу крымскотатарской национально-территориальной автономии они солидарны с теми, кто имеет пророссийские взгляды. Источник: https://censor.net/n3194499"

Або ця ідіотка не знає, що таке проукраїнські настрої, або... не знаю, як ще коментувати цей треш.
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09.05.2020 11:58 Ответить
Це в неї просто нитка перекрутилася. Та, що вуха тримає...
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09.05.2020 12:05 Ответить
В политике тупость,не является недостатком.
Наполеон Бонапартис
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09.05.2020 11:58 Ответить
Пропоную обмін. Відро води на відро тюльки.
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09.05.2020 12:01 Ответить
Мы верим людям ,попирая страх...
И виноваты в этом только сами...
Но иногда нас носят на руках...
Чтоб вынести потом вперед ногами....
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09.05.2020 12:03 Ответить
Где эта Богуцкая "позицию" разглядела у бегающего от пресс-конференций с вопросами ничтожества?! Вова, что бегаешь, мельтешишь, - выйди и скажи! И потом посмотрим на твой любимы рейтинг=)
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09.05.2020 12:08 Ответить
Может она ему в глаз заглядывала, пока Ленка в Швеции от карантина пряталась.
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09.05.2020 12:12 Ответить
У Зеленского со товарищи позиция это семь пятниц на неделе.
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09.05.2020 12:10 Ответить
Коррупция всегда завтракает с Богатством,обедает с Бедностью,ужинает с Нищетой,а спать ложжится с Позором...
Дефицит украинского бюджета в 300 миллиардов,это все что сказано выше...
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09.05.2020 12:13 Ответить
я бы не был так категоричен . если у Вовки и есть четкая позиция так это только на сегодня . завтра все может поменяться
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09.05.2020 12:15 Ответить
У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая,.....чё то я так прочитал....У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация Донбасса, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая...наверное так по омански и будет
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09.05.2020 12:16 Ответить
"Поэтому сложно сказать, что наша фракция имеет конкретную идею по Крыму".

Удивил козла капустой: у этих пи*орков вообще нет никаких идей, кроме как сдать Украину Ху*лу и за счёт этого набить свои карманы.
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09.05.2020 12:17 Ответить
но даже это они не знают, как грамотно сделать......
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09.05.2020 13:00 Ответить
Умирать мы все умеем,а вот научится житьь по людски,это проблема тянется с 1917 года...
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09.05.2020 12:21 Ответить
А у меня совсем другая позиция---перпендикулярная с точки зрения геометрии. Канал поперёк. Судоходный, широкий, двусторонний, глубокий. Чтобы балкеры любого тоннажа запросто шли на Мариуполь и заодно на Бердянск. Экономия топлива и времени---как при проходе Суэцким. Та и сбор лоцманский у Египта среднегодовой 1 лярд с этого. Плюс бункеровка топливом , водой что сэкономим на другом канале. И япохи пророют нам как и арабам. Сильные у них бульдозеры *Камацу*. Были когда то в совке. Кто видел тот знает. Ну это для смелых идея. Таковых пока нет.
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09.05.2020 12:22 Ответить
Сволочная метода кодлана Коломойского: вбросить народу отраву и глядеть съест или не съест: Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам(?) в оккупированном Крыму, - Шмыгаль .Народ не съел.И слуга Коломойского делает 9 -го мая народу подарок-он не будет продавать воду врагу, хотя хочет и может. /"Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу" . Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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09.05.2020 12:24 Ответить
Зеленский и "четкая позиция" понятия не совместимые.
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09.05.2020 12:27 Ответить
...У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 9356
...
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09.05.2020 12:28 Ответить
Прикольные эти порохоботы - неоднократно Зеленский высказывал четкую позицию, а они - нет, не верим, сами додумывают зраду - в духе их хозяина Порошенка, который любит подписывать капитуляции и взрывать склады с боеприпасами
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09.05.2020 12:28 Ответить
Не поверим пока не зальете дамбу бетоном. Когда даст Бог крым освободим от русо-фашистских окупантов то дамбу можно будет и взорвать.
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09.05.2020 12:29 Ответить
Спеша достичь вершин Парнаса,не обгоняй Поэт Пегаса...
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09.05.2020 12:30 Ответить
о, а ми думали, що лізка-рептилія вже десь здохла
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09.05.2020 12:30 Ответить
Накидайте за дамбой радиоактивных отходов чтобы уже ниукого не было желания пустить воду в крым или провести диверсию на дамбе.
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09.05.2020 12:30 Ответить
Три пути ведут к знанию,- Путь размышления,это путь самый благородный,путь подражания- это путь самый легкий,и путь опыта,это путь самый горький.
Конфуций.
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09.05.2020 12:35 Ответить
природа меняется, климат становится все более засушливым и через несколько лет Украине самой будет не хватать воды.... поэтому, предлагаю Крымский канал засыпать, сровнять с землей и забыть о том, что в Крыму может быть вода.....
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09.05.2020 13:04 Ответить
така ж чітка як плювок в калабані.
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09.05.2020 15:00 Ответить
интересно, какую такую струну прищемили пианисту? не кончаются попытки прощупать общественное мнение на предмет подачи воды. однопартийцы, вновь назначенный премьер на второй день своего назначения. кто ещё будет муссировать эту тему?
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09.05.2020 18:24 Ответить
У слуг урода есть даже своя юродивая - лиза богуцкая
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09.05.2020 18:47 Ответить
Позиция привлекательная. Но нереализуема. Деокупации не будет, а вот воду могут включить
КРЫМ ДОЛЖЕН СТАТЬ СОЛОНЧЕКОВОЙ ПУСТЫНЕЙ!
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09.05.2020 19:27 Ответить
А коли буде обіцяний нею путч??? Грудень давно минув...
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09.05.2020 19:31 Ответить
Треба йому буде, то змінить на іншу чітку позицію. Якщо вона справді в нього є.
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09.05.2020 19:32 Ответить
 
 