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Новости Коронавирус и карантин
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Монахи закрытой на карантин Лавры во главе с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием и нардепом Новинским пришли в Парк Вечной Славы (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Маски монахи надели перед тем, как зайти на территорию парка. Онуфрий и недавно переболевший COVID-19 нардеп Новинский были вообще без масок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Возложить цветы и венки в Парк Вечной Славы 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне пришла целая делегация закрытой на карантин из-за вспышки коронавируса Киево-Печерской Лавры. Делегацию возглавляли митрополит УПЦ МП Онуфрий и недавно переболевший COVID-19 внефракционный депутат Вадим Новинский.

Монахи закрытой на карантин Лавры во главе с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием и нардепом Новинским пришли в Парк Вечной Славы (обновлено) 01Монахи закрытой на карантин Лавры во главе с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием и нардепом Новинским пришли в Парк Вечной Славы (обновлено) 02Монахи закрытой на карантин Лавры во главе с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием и нардепом Новинским пришли в Парк Вечной Славы (обновлено) 03

Маски монахи надели перед тем, как зайти на территорию парка, Новинский и Онуфрий были вообще без них.

На территории парка митрополит Онуфрий отслужил панихиду, после чего представители духовенства возложили цветы к обелиску.

Монахи закрытой на карантин Лавры во главе с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием и нардепом Новинским пришли в Парк Вечной Славы (обновлено) 04
Монахи закрытой на карантин Лавры во главе с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием и нардепом Новинским пришли в Парк Вечной Славы (обновлено) 05
Монахи закрытой на карантин Лавры во главе с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием и нардепом Новинским пришли в Парк Вечной Славы (обновлено) 06

"75 лет назад могущественное государство, вооруженное до зубов, было побеждено государством со скромными силами, скромным военным потенциалом, но с сильными духом людьми", — прокомментировал митрополит Онуфрий победу стран антигитлеровской коалиции над блоком стран Оси.

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Ситуацию с коронавирусом в Лавре он прокомментировал так: "Кто может посчитать больных? Мы все больны — у каждого своя болячка. Есть люди, у которых поднималась температура, пока понизилась температура, а завтра у другого поднялась. Это жизнь. Это такой сезон перехода с зимы на весну, и все болеют. А сейчас, что бы ни заболело, сразу подозревают коронавирус: нога заболела, ухо заболело — коронавирус".

Напомним, Киево-Печерская лавра с 13 апреля закрыта на карантин.

26 апреля российское издание РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климент сообщило, что в Лавре 150-200 заболевших. Помимо священников, это монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии. На следующий день митрополит Климент уточнил, что это число тех, кто прошел осмотр, а не заболевших. Все заболевшие, по его словам, уже выздоровели.

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6 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил о еще 17 случая заболевания COVID-19 в Лавре. Министр здравоохранения Степанов заявил, что у местного самоуправления есть полномочия усилить карантинные меры на территории Лавры.

Автор: 

День Победы (1231) карантин (16729) Лавра (421) Новинский Вадим (440) УПЦ МП (1567) Онуфрий (84) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+83
**** православная с гомиками в женских платьях понесла веники дидам😂
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09.05.2020 11:52 Ответить
+66
і що буде штраф за нехтування безпекою інших людей?
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09.05.2020 11:52 Ответить
+60
1) Відвідали парк (це заборонено)
2) Зібралися групою більше 2-х осіб (це заборонено)
3) Вийшли на вулицю без нагальної потреби люди, яким явно більше 60 років (це заборонено)

Аваковські орли, де ви? така нагода поповнити держбюджет.
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09.05.2020 11:55 Ответить
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Не знаходжу адекватних слів на адресу Авакова і тих, хто його опікає. Зрадники ! Хоча... Чи зраджували вони Україну? Зраджують своїх, а чи вони були нашими? Сумніваюсь.
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09.05.2020 14:31 Ответить
Ну і де та поліція, що заламують водіям без масок руки?
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09.05.2020 14:51 Ответить
Если корона призвана подчистить попов воцерковленых, так я обеими руками за! Только вот что то не мрет нечисть всякая вроде новинского, фу гадость.
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09.05.2020 15:04 Ответить
достаточно одной гранаты
и земля Украины будет очищена
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09.05.2020 15:14 Ответить
Петя вже свою дияконську рясу спалив ?
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09.05.2020 15:18 Ответить
Ченці закритої на карантин Лаври на чолі з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і нардепом Новинським прийшли в парк Вічної Слави - Цензор.НЕТ 994
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09.05.2020 15:25 Ответить
Заставить их носить противогазы.
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09.05.2020 15:42 Ответить
При зеле этот маразм расцвёл буйным цветом. При Порохе мы были в шаге от официального запрета РПЦ назвать себя УПЦ.
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09.05.2020 16:12 Ответить
Цікаво,а скільки ще мацковські попи будуть смердіти руцкім міром в нашій країні? В воюючий,між іншим,з цим ї#учим руцкім міром вже шостий рік? Ау, харант!
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09.05.2020 16:12 Ответить
Надо б их там оставить. Навечно...
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09.05.2020 16:43 Ответить
Эх,бомбу бы туда сбросить.
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09.05.2020 16:49 Ответить
Почему попы не в кутузке?
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09.05.2020 18:34 Ответить
ничё, сатанисты, недолго вам осталось. Киево-Печерская Лавра должна быть возвращена канонической церкви
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09.05.2020 18:43 Ответить
Новинский православный *******!
Слава Украине!
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09.05.2020 20:07 Ответить
млять, пошли к своим прихожанам сеять вирус
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09.05.2020 21:33 Ответить
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