Монахи закрытой на карантин Лавры во главе с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием и нардепом Новинским пришли в Парк Вечной Славы (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Маски монахи надели перед тем, как зайти на территорию парка. Онуфрий и недавно переболевший COVID-19 нардеп Новинский были вообще без масок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Возложить цветы и венки в Парк Вечной Славы 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне пришла целая делегация закрытой на карантин из-за вспышки коронавируса Киево-Печерской Лавры. Делегацию возглавляли митрополит УПЦ МП Онуфрий и недавно переболевший COVID-19 внефракционный депутат Вадим Новинский.

Маски монахи надели перед тем, как зайти на территорию парка, Новинский и Онуфрий были вообще без них.

На территории парка митрополит Онуфрий отслужил панихиду, после чего представители духовенства возложили цветы к обелиску.







"75 лет назад могущественное государство, вооруженное до зубов, было побеждено государством со скромными силами, скромным военным потенциалом, но с сильными духом людьми", — прокомментировал митрополит Онуфрий победу стран антигитлеровской коалиции над блоком стран Оси.

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Ситуацию с коронавирусом в Лавре он прокомментировал так: "Кто может посчитать больных? Мы все больны — у каждого своя болячка. Есть люди, у которых поднималась температура, пока понизилась температура, а завтра у другого поднялась. Это жизнь. Это такой сезон перехода с зимы на весну, и все болеют. А сейчас, что бы ни заболело, сразу подозревают коронавирус: нога заболела, ухо заболело — коронавирус".

Напомним, Киево-Печерская лавра с 13 апреля закрыта на карантин.

26 апреля российское издание РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климент сообщило, что в Лавре 150-200 заболевших. Помимо священников, это монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии. На следующий день митрополит Климент уточнил, что это число тех, кто прошел осмотр, а не заболевших. Все заболевшие, по его словам, уже выздоровели.

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6 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил о еще 17 случая заболевания COVID-19 в Лавре. Министр здравоохранения Степанов заявил, что у местного самоуправления есть полномочия усилить карантинные меры на территории Лавры.