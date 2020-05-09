За сутки в Киеве +50 случаев COVID-19, в том числе 12 - у медиков, - Кличко. КАРТА

Больше всего новых случаев заболевания в Печерском и Деснянском районах столицы.

Об это мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки заболевания лабораторно подтвердили еще у 50 человек. Среди них – 12 медиков. За прошедшие сутки в Киеве 2 летальных случая. На сегодня в столице уже 1771 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Умерли 34 человека", — написал он.

Среди заболевших за последние сутки 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет, 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет, 1 девочка в возрасте 7 лет и 2 парня в возрасте 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирусом переболели 134 жителя столицы.

На опубликованной мэром карте видно, что больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Печерском и Деснянском районах столицы.

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