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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве +50 случаев COVID-19, в том числе 12 - у медиков, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве +50 случаев COVID-19, в том числе 12 - у медиков, - Кличко. КАРТА

Больше всего новых случаев заболевания в Печерском и Деснянском районах столицы.

Об это мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки заболевания лабораторно подтвердили еще у 50 человек. Среди них – 12 медиков. За прошедшие сутки в Киеве 2 летальных случая. На сегодня в столице уже 1771 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Умерли 34 человека", — написал он.

Среди заболевших за последние сутки 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет, 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет, 1 девочка в возрасте 7 лет и 2 парня в возрасте 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирусом переболели 134 жителя столицы.

На опубликованной мэром карте видно, что больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Печерском и Деснянском районах столицы.

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За сутки в Киеве +50 случаев COVID-19, в том числе 12 - у медиков, - Кличко 01За сутки в Киеве +50 случаев COVID-19, в том числе 12 - у медиков, - Кличко 02


За сутки в Киеве +50 случаев COVID-19, в том числе 12 - у медиков, - Кличко 03

Автор: 

карантин (16729) Киев (25793) Кличко Виталий (4660) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Мыкола! Мозг Витали осилил немецкий и английский язык, да и украинским он владеет лучше других, а вот мозги Усика и Ломаченка кроме русского ничего вместить не могут
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09.05.2020 12:19 Ответить
+2
Стабільно продовжується інфікування медиків. Такий стан охорони праці медиків є прямою виною Степанова!
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09.05.2020 12:11 Ответить
+1
Вся влада у Бубачки і вина за все теж.
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09.05.2020 12:13 Ответить
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Стабільно продовжується інфікування медиків. Такий стан охорони праці медиків є прямою виною Степанова!
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09.05.2020 12:11 Ответить
Вся влада у Бубачки і вина за все теж.
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09.05.2020 12:13 Ответить
Якщо його не німає з посади, то дійсно це вина бубочки!
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09.05.2020 12:15 Ответить
Знімає...
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09.05.2020 12:16 Ответить
Це виправлення чи твердження
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09.05.2020 13:33 Ответить
Це все тести винні. Якби не тести ніхто б і не знав. А вони тестують лікарів тільки тому там находять інфікованих. Якщо проінфікувати 20 лимонів то штук 5 будуть інфіковані
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09.05.2020 14:05 Ответить
А я бы поставил на тотальный инфантилизм. Сомневаюсь, что в Киеве не хватает средств защиты...
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09.05.2020 14:17 Ответить
виталю вирус боится, в мозге и легких боксера ему делать нечего
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09.05.2020 12:14 Ответить
Мыкола! Мозг Витали осилил немецкий и английский язык, да и украинским он владеет лучше других, а вот мозги Усика и Ломаченка кроме русского ничего вместить не могут
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09.05.2020 12:19 Ответить
Чому виздоровших не віднімають? Що ніхто не виздоровлюється?)
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09.05.2020 14:06 Ответить
 
 