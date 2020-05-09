Зеленский: Мы не должны забывать о победе, стесняться и дарить кому-то подвиги своих украинских героев. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 9 мая нужно искренне и без лишнего пафоса почтить память всех украинцев и других народов антигитлеровской коалиции, которые внесли вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом он сказал в видеообращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает Цензор.НЕТ.

"Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. По разным данным, это как минимум 50 млн жертв, из которых более 8 млн – погибшие и замученные украинцы. Помня все ужасы того периода, мы не делаем из войны культа. И этот важный день – не рекламная кампания, не соревнование лозунгов, не помпезный конкурс танцев на костях. Потому что для чествования подвига каждого, кто приближал победу, главное не громкость, а искренность. И наша победа у каждого вот здесь (при этих словах Зеленский приложил руку к сердцу. - Ред.)", - сказал Зеленский.

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Зеленский считает, что ветеранов, которых осталось очень мало, нужно вспоминать не только в эти майские дни, а благодарить каждый день, потому что они "отдали войне свою молодость для того, чтобы молодость была у нас".

"Более 7 млн украинцев в составе антигитлеровской коалиции противодействовали нацизму как на родной земле, так и на разных континентах планеты. Несомненно, человеческий подвиг не имеет паспорта. Но вклад украинцев в победу над нацизмом – огромный. И сегодня никто не может приватизировать победу. Говорить, что она могла произойти и без украинцев. Мы не должны этого забывать, стесняться и дарить кому-то подвиги своих украинских героев", - заявил глава государства.

Зеленский вспомнил имена героев, которыми гордится Украина: "Это Иван Кожедуб, трижды Герой Советского Союза, лучший летчик Второй мировой, который сбил более 60 вражеских самолетов; Николас Орешко, кавалер Медали Почета и "Пурпурного сердца" - высоких военных наград США, его в Белом доме лично наградил Президент Гарри Трумэн; Евдокия Завалий - первая и единственная женщина - командир взвода морской пехоты, участвовала в боях за Керчь и Севастополь; Елена Витер, которая спасла десятки еврейских детей в Холокост и стала первой украинкой, получившей титул Праведника народов мира; крымский татарин Амет-Хан Султан, уничтожил 30 немецких самолетов, получил две Золотые Звезды Героя Советского Союза, а во времена депортации крымских татар не отрекся от своего народа и боролся за его права; Татьяна Маркус – подпольщица, которая во времена оккупации Киева в 21 год уничтожила несколько десятков нацистских солдат и офицеров и была удостоена звания Герой Украины; работники Харьковского конструкторского бюро, создали легендарный Т-34, и Игорь Побирченко, который в этом танке первым разбил ворота концлагеря Аушвиц; академик Александр Богомолец, чья система сбора и переливания крови спасла жизнь сотням тысяч раненых бойцов; поэтесса Олена Телига, казненная нацистами в Бабьем Яру; Василий Курка, который в 16 лет стал снайпером и вообще уничтожил 179 врагов; Мария Щербаченко, которая вынесла с поля боя 112 раненых; Алекс Дяченко, именем которого назван эсминец ВМС США; уроженец Сумщины Алексей Берест, установивший флаг СССР над рейхстагом; и выходец из семьи украинских лемков Майкл Стренк, который установил флаг США на Иводзиме".

"Эти и еще сотни тысяч имен сегодня вдохновляют современное поколение украинских защитников своей отвагой, жертвенностью и главной истиной: "Украинцы обязательно победят", - подчеркнул Зеленский.