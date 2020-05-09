Расследование ГБР никак не могло помешать запуску персональной системы голосования, - первый замглавы бюро Бабиков

Расследование уголовного производства по факту возможного нарушения должностными лицами аппарата ВРУ правил эксплуатации системы "Рада-3" путем использования сенсорной кнопки, никак не могло помешать установке программного обеспечения и запуску системы.

Об этом Цензор.НЕТ заявил первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков, которого мы попросили прокомментировать слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия о том, что запуск системы, препятствующей кнопкодавству, тормозит расследование ГБР.

"Следователями ГБР расследовалось уголовное производство, которое касалось действий должностных лиц аппарата Верховной Рады Украины в части вмешательства в электронную информационную систему, связанную с голосованием. Однако, проведение следственных действий никак не мешало установлению нового программного обеспечения, его модернизации и любым дальнейшим действиям, направленным на исключение возможности кнопкодавства, - объяснил Александр Бабиков. - Поэтому, расследование дела, на первоначальном этапе которого были собраны необходимые доказательства и скопированы необходимые информационные ресурсы, не может рассматриваться как препятствие для работы аппарата Верховной Рады".



Он также добавил, что 3 апреля текущего года это уголовное производство было передано по подследственности Национальной полиции, которая дальше будет заниматься расследованием.



Напомним, уголовное производство было открыто 21 августа 2019 года по статье 363 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем).

Читайте также: ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, выступая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заявил, что запуск персональной системы голосования "Рада-3", которая позволит окончательно победить кнопкодавство, тормозит расследование ГБР и нехватка денег в бюджете.