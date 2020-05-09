Москва оправдывает свою агрессию против Украины так же, как Гитлер оправдывал войну в Европе, - Туск

75-я годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне является особой, учитывая путинскую Россию, российскую агрессию против Украины и разгар худшей пандемии века - когда человечество противостоит совместном врагу, а автократы думают, что могут ослабить демократию.

Об этом в обращении к участникам конференции "Мир и война" заявил Президент Европейской народной партии, Председатель Европейского Совета в 2014-2019 гг. Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

"Пока Кремль отмечает 9 мая 1945 года, не желая вспоминать о том, что не все последствия победы были положительными для остального мира, и использует эту годовщину для оправдания своей агрессии против соседей, вы в Украине рассказываете другую историю. Ту, в которой триумф и трагедия тесно связаны", — убежден Туск.

Он отметил, что в мае 1945 года один из двух самых бесчеловечных тоталитаризмов в человеческой истории, гитлеровская Германия, была побеждена. Однако другой из них, сталинский Советский Союз, оказался одним из победителей, расширив свою империю вглубь Центральной Европы.

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Дональд Туск отметил, что в последние годы все чаще празднование Дня Победы идет бок о бок с откровенным и открытым оправданием Пакта Молотова-Риббентропа 1939 года.

"Согласно кремлевскому нарративу, этот пресловутый пакт между двумя самыми смертоносными тоталитарными империями в истории был более чем тактической необходимостью. Это был союз против либеральной демократии, против Запада", — убежден Туск.

Он отметил, что Москва использует годовщины Победы над нацизмом для легитимизации открытой и гибридной агрессии против Украины с 2014 года. Кремль использует для достижения этой цели месседжи, схожие с месседжами 1939 и 1945 годов, — говорит Туск.

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"Первый из них — это сравнение сегодняшней Украины с фашизмом, что не только умаляет сущность настоящего фашизма, но и отвлекает внимание от чего-то похожего на фашизм, который живет и развивается и в самой путинской России, и в тех праворадикальных течениях, которые сегодня поддерживаются Кремлем. Это обвинение против Украины является особенно нелепым, если вспомнить обо всех страданиях, которые испытала Украина во время Второй мировой войны", — отмечает Дональд Туск.

Кремль также использует аргумент помощи этническим россиянам для угроз, давления и нападения на соседей России, и не только Украины. Туск напомнил, что именно этот аргумент был использован для того, чтобы напасть и аннексировать восточную часть Польши в 1939 году.

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"И третье — он в конце концов, не признает и существование Украины как государства, точно так же в 1939 году не признавалось существование Польши как государства", – отметил президент ЕНП.

Дональд Туск убежден, что уроки Второй мировой призывают протестовать против легитимации запугивания, гибридных средств ведения войны и открытой вооруженной агрессии в наши дни.

"В этот момент, когда глобальная пандемия грозит каждому из нас и требует сотрудничества, а не конфронтации, давайте воспользуемся историей как уроком, а не историей как оправданием", — подчеркнул президент ЕНП.

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В международной телеконференции, посвященной 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, приняли участие пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 гг. Андерс Фог Расмуссен, а также украинские и иностранные политики, ученые, эксперты, общественные деятели и художники.