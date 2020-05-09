Москва оправдывает свою агрессию против Украины так же, как Гитлер оправдывал войну в Европе, - Туск
75-я годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне является особой, учитывая путинскую Россию, российскую агрессию против Украины и разгар худшей пандемии века - когда человечество противостоит совместном врагу, а автократы думают, что могут ослабить демократию.
Об этом в обращении к участникам конференции "Мир и война" заявил Президент Европейской народной партии, Председатель Европейского Совета в 2014-2019 гг. Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
"Пока Кремль отмечает 9 мая 1945 года, не желая вспоминать о том, что не все последствия победы были положительными для остального мира, и использует эту годовщину для оправдания своей агрессии против соседей, вы в Украине рассказываете другую историю. Ту, в которой триумф и трагедия тесно связаны", — убежден Туск.
Он отметил, что в мае 1945 года один из двух самых бесчеловечных тоталитаризмов в человеческой истории, гитлеровская Германия, была побеждена. Однако другой из них, сталинский Советский Союз, оказался одним из победителей, расширив свою империю вглубь Центральной Европы.
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Дональд Туск отметил, что в последние годы все чаще празднование Дня Победы идет бок о бок с откровенным и открытым оправданием Пакта Молотова-Риббентропа 1939 года.
"Согласно кремлевскому нарративу, этот пресловутый пакт между двумя самыми смертоносными тоталитарными империями в истории был более чем тактической необходимостью. Это был союз против либеральной демократии, против Запада", — убежден Туск.
Он отметил, что Москва использует годовщины Победы над нацизмом для легитимизации открытой и гибридной агрессии против Украины с 2014 года. Кремль использует для достижения этой цели месседжи, схожие с месседжами 1939 и 1945 годов, — говорит Туск.
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"Первый из них — это сравнение сегодняшней Украины с фашизмом, что не только умаляет сущность настоящего фашизма, но и отвлекает внимание от чего-то похожего на фашизм, который живет и развивается и в самой путинской России, и в тех праворадикальных течениях, которые сегодня поддерживаются Кремлем. Это обвинение против Украины является особенно нелепым, если вспомнить обо всех страданиях, которые испытала Украина во время Второй мировой войны", — отмечает Дональд Туск.
Кремль также использует аргумент помощи этническим россиянам для угроз, давления и нападения на соседей России, и не только Украины. Туск напомнил, что именно этот аргумент был использован для того, чтобы напасть и аннексировать восточную часть Польши в 1939 году.
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"И третье — он в конце концов, не признает и существование Украины как государства, точно так же в 1939 году не признавалось существование Польши как государства", – отметил президент ЕНП.
Дональд Туск убежден, что уроки Второй мировой призывают протестовать против легитимации запугивания, гибридных средств ведения войны и открытой вооруженной агрессии в наши дни.
"В этот момент, когда глобальная пандемия грозит каждому из нас и требует сотрудничества, а не конфронтации, давайте воспользуемся историей как уроком, а не историей как оправданием", — подчеркнул президент ЕНП.
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В международной телеконференции, посвященной 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, приняли участие пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 гг. Андерс Фог Расмуссен, а также украинские и иностранные политики, ученые, эксперты, общественные деятели и художники.
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https://twitter.com/ikrukinogi Диванный Мусаши https://twitter.com/ikrukinogi @ikrukinogi https://twitter.com/ikrukinogi/status/1258999660598964224 3 ч
Как-то выкладывали интервью воина УПА, который с немцами воевал. 2017 года.
Так вот - немцев среди "немцев" почти не было, кроме офицеров.
Одни РОА и КОНР и так далее, которые грабили население, а УПА их валили.
Ну регулярные части были, только когда какие-то большие события
)Делм Польшу
3)В обход блокады Версальского Договора,снабжаем Германию всем необходимым
4)Обучаем немецких танкистов илетчиков в СССР.
5)Германия нападет
6)Кричим помогите Омериканцы.
7)Нам помогают Тушонкой Рузвельта.
8)Гитлера убиваем всем Миров.
9)Объвляем себя победителями в Отечественной войне,но не во 2 Мировой
10)Аут.Сралин сдох, СССр сдох.
11)Германия жива.Финиш.
Краткий курс истории РАБссии...
це, мабуть, Гітлер так виправдовував свою агресію, коли був "хороший"
Кирилл Шадрин (справа) вместе с Александром Рыкуновым, фото tochkanews.ruС тех пор их отношения развивались, а вместе жить они начали в октябре 2019 года. Кирилл Шадрин рассказал, что в колымскую епархию пришел, окончив духовную академии и якобы после некого преследования со стороны ФСБ, где он некоторое время работал. В Магадане он помогал служить литургию, вел инстаграм-канал и рассказывал молодежи о вере и Церкви. "Моему приходу в церковь предшествовало обучение в Хабаровской духовной семинарии РПЦ МП, но после того как один из преподавателей узнал, что я гей, мне пришлось перевестись в Саратовскую духовную семинарию. Уже ее я и окончил в 2019 году. Окончание семинарии дало право мне служить священником. Также мое желание укрыться от преследований сотрудников и бывших коллег ФСБ совпало с желанием местного епископа увеличить штат. Так, в июле 2019 года в храме Паисия Афонского при епархиальном управлении города Магадана совершился мой монашеский постриг, а на следующий день в Казанском Храме посёлка Снежный Магаданской области архиепископом Иоанном (Павлихиным) была совершена моя диаконская хиротония.
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова використала для привітання з "Днем перемоги" пісню російського виконавця Льва Лещенко. Відео вона опублікувала у своєму Facebook.
Зазначимо, Лещенко входить в чорний список Міністерства культури України за підтримку анексії Криму. У березні 2014 року він підтримав анексію Криму, підписавши колективне звернення діячів російської культури в підтримку агресивних дій Путіна в Україні.
О царских долгах не хотят поговорить ?
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"Сили стримування, на жаль, втрачають свою силу. Американське політичне та ідеологічне лідерство наразі відсутнє. Керівництво Росії намагається переписати або навіть фальсифікувати історію: історію Радянського Союзу і війни, зокрема того пакту, що було укладено в 39 році з нацистами. Демократія зараз, на жаль, занепадає, а автократи все розширюють свою владу і, крім того, намагаються переробити світовий порядок, що ми маємо сьогодні", - заявив він.
"Україна дуже добре знає, як це бути на передовій війни. У Другій світовій війні фронт проходив через Харків чотири рази. А сьогодні Україна знову знаходиться на передовій. Цього разу це війна між демократією і автократією. Цього вечора мої думки з тими сміливими солдатами, які зараз на Донбасі, а також з Небесною сотнею, яка поклала власні життя за краще майбутнє", - наголосив Расмуссен.
https://prm.ua/rosiya-namagayetsya-falsifikuvati-istoriyu-eksgensek-nato/
Навіть по офіціально сильно заниженим російським архівним військовим даним через Вермахт, СС і різні про- німецькі воєнізовані і поліцейські формування за роки ВВВ пройшло, понад 2 000 000 громадян кривавої в'язниці пародів еСеСеСеР:
1,100 000 москалів (нібито - росіян).
250,000 українців ??? невірно!
150,000 латишів.
90,000 естонців.
70,000 білорусів.
70,000 москалів - козаків.
70,000 средне азіатів.
50,000 литовців.
40,000 азербайджанців.
30,000 північно-кавказьких народів.
25,000 грузин.
20,000 вірмен.
12,000 волзьких-татар.
10,000 кримських-татар.
7,000 калмиків.
І тисячі інших малих народів ..........
Тільки суттєва поправка не плутати, що зазначені тут українці майже всі були патріотами УПА і воювали відразу проти двох окупантів проти фашистського Рейху і такого ж комуно - фашистського Кремля, за своє суверенну Українську державу. Вільну Незалежну Соборну Україну. Ось за це їм ветеранам другої світової війни народна любов, слава, і вічна пам'ять на всі віки !!!
Про це заявив під час міжнародної конференції "Мир і війна" на "Прямому" Андерс фог Расмуссен, 12-й генеральний секретар НАТО (2009-2014).
"У нашому обговоренні сьогодні ввечері хотілось би поділитися своїми думками про те, як принести мир на схід України. Але, не говорячи про деталі зараз, все-таки є одна така велика думка. Але основне в цьому - це щоб Путін припинив війну. Якщо Україна припинить війну, то України просто більше не буде. Якщо ж Путін припинить війну, то більше не буде війни. І справді це так і є. Так просто. Будь-хто, хто любить свободу, повинен підтримувати Україну", - заявив Расмуссен.