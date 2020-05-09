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Москва оправдывает свою агрессию против Украины так же, как Гитлер оправдывал войну в Европе, - Туск

Москва оправдывает свою агрессию против Украины так же, как Гитлер оправдывал войну в Европе, - Туск

75-я годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне является особой, учитывая путинскую Россию, российскую агрессию против Украины и разгар худшей пандемии века - когда человечество противостоит совместном врагу, а автократы думают, что могут ослабить демократию.

Об этом в обращении к участникам конференции "Мир и война" заявил Президент Европейской народной партии, Председатель Европейского Совета в 2014-2019 гг. Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

"Пока Кремль отмечает 9 мая 1945 года, не желая вспоминать о том, что не все последствия победы были положительными для остального мира, и использует эту годовщину для оправдания своей агрессии против соседей, вы в Украине рассказываете другую историю. Ту, в которой триумф и трагедия тесно связаны", — убежден Туск.

Он отметил, что в мае 1945 года один из двух самых бесчеловечных тоталитаризмов в человеческой истории, гитлеровская Германия, была побеждена. Однако другой из них, сталинский Советский Союз, оказался одним из победителей, расширив свою империю вглубь Центральной Европы.

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Дональд Туск отметил, что в последние годы все чаще празднование Дня Победы идет бок о бок с откровенным и открытым оправданием Пакта Молотова-Риббентропа 1939 года.

"Согласно кремлевскому нарративу, этот пресловутый пакт между двумя самыми смертоносными тоталитарными империями в истории был более чем тактической необходимостью. Это был союз против либеральной демократии, против Запада", — убежден Туск.

Он отметил, что Москва использует годовщины Победы над нацизмом для легитимизации открытой и гибридной агрессии против Украины с 2014 года. Кремль использует для достижения этой цели месседжи, схожие с месседжами 1939 и 1945 годов, — говорит Туск.

Также на Цензор.НЕТ: Можно сделать выходной 8-го мая, можно отменить, с точки зрения нацпамяти вопрос второстепенный - Дробович

"Первый из них — это сравнение сегодняшней Украины с фашизмом, что не только умаляет сущность настоящего фашизма, но и отвлекает внимание от чего-то похожего на фашизм, который живет и развивается и в самой путинской России, и в тех праворадикальных течениях, которые сегодня поддерживаются Кремлем. Это обвинение против Украины является особенно нелепым, если вспомнить обо всех страданиях, которые испытала Украина во время Второй мировой войны", — отмечает Дональд Туск.

Кремль также использует аргумент помощи этническим россиянам для угроз, давления и нападения на соседей России, и не только Украины. Туск напомнил, что именно этот аргумент был использован для того, чтобы напасть и аннексировать восточную часть Польши в 1939 году.

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"И третье — он в конце концов, не признает и существование Украины как государства, точно так же в 1939 году не признавалось существование Польши как государства", – отметил президент ЕНП.

Дональд Туск убежден, что уроки Второй мировой призывают протестовать против легитимации запугивания, гибридных средств ведения войны и открытой вооруженной агрессии в наши дни.

"В этот момент, когда глобальная пандемия грозит каждому из нас и требует сотрудничества, а не конфронтации, давайте воспользуемся историей как уроком, а не историей как оправданием", — подчеркнул президент ЕНП.

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В международной телеконференции, посвященной 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, приняли участие пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 гг. Андерс Фог Расмуссен, а также украинские и иностранные политики, ученые, эксперты, общественные деятели и художники.

Автор: 

Вторая мировая война (428) День Победы (1231) история (2018) россия (96446) Туск Дональд (766)


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Топ комментарии
+29
Москва оправдывает свою агрессию против Украины так же, как Гитлер оправдывал войну в Европе, - Туск - Цензор.НЕТ 8491
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09.05.2020 12:42 Ответить
+28
Москва оправдывает свою агрессию против Украины так же, как Гитлер оправдывал войну в Европе, - Туск - Цензор.НЕТ 346
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09.05.2020 12:52 Ответить
+20
История повторяется. Когда то Польшу рвали на куски, а сильные мира сего искали этому отмазку. Сейчас Украину.
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09.05.2020 12:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
У вас с головою великі проблеми. Немає серед них кращого.
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09.05.2020 12:44 Ответить
Пам'ятай чужинець - тут господар українець!
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09.05.2020 12:44 Ответить
Москва оправдывает свою агрессию против Украины так же, как Гитлер оправдывал войну в Европе, - Туск - Цензор.НЕТ 346
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09.05.2020 12:52 Ответить
садят бабушку на скрепу
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09.05.2020 12:55 Ответить
Похоже на Иудову постель. Слава средневековой инквизиции!!!
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09.05.2020 14:28 Ответить
избавление человечества от коронавируса
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09.05.2020 18:40 Ответить
Москва оправдывает свою агрессию против Украины так же, как Гитлер оправдывал войну в Европе, - Туск - Цензор.НЕТ 8491
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09.05.2020 12:42 Ответить
https://twitter.com/ikrukinogi

https://twitter.com/ikrukinogi Диванный Мусаши https://twitter.com/ikrukinogi @ikrukinogi https://twitter.com/ikrukinogi/status/1258999660598964224 3 ч

Как-то выкладывали интервью воина УПА, который с немцами воевал. 2017 года.
Так вот - немцев среди "немцев" почти не было, кроме офицеров.
Одни РОА и КОНР и так далее, которые грабили население, а УПА их валили.
Ну регулярные части были, только когда какие-то большие события
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09.05.2020 12:55 Ответить
дональд як всегда ярок, но в последнее время почему то не отсвечивает
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09.05.2020 12:43 Ответить
История повторяется. Когда то Польшу рвали на куски, а сильные мира сего искали этому отмазку. Сейчас Украину.
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09.05.2020 12:44 Ответить
Когда то и Чехословакию рвали на куски, и все молчали.
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09.05.2020 12:46 Ответить
до речі Польща тоді теж трохи урвала..
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09.05.2020 12:48 Ответить
А когда в 1936 начались первые в Европе судебные процессы над нацистами, СССР их пламенно защищал. Совпадение?
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09.05.2020 12:49 Ответить
Кловун даже 10% от этого забздит сказать.
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09.05.2020 12:47 Ответить
https://youtu.be/oaeSg-59Ykk 9 мая 100 летие освобождения Киева от большевиков
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09.05.2020 12:49 Ответить
9 мая 1920-го года в освобожденном от московско-большевистских войск Киеве прошел совместный парад победы Войска Польского и Армии УНР. В этом году 9-го мая Великая, круглая дата - 100 лет этим славным событиям! В противовес российскому "победобесию" украинцы имеют свое буквальное 9 мая - исторический Первый Парад Победы 9 мая 1920 года и в этот же день праздник Армии Украинской Народной Республики.
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09.05.2020 12:53 Ответить
Більше з ними цацкайтесь, північний потік..., скоро і до вас лапоть дійде.
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09.05.2020 12:50 Ответить
1)Вступаем в войну на стороне Германии.Молотов-Риббентроп.
)Делм Польшу
3)В обход блокады Версальского Договора,снабжаем Германию всем необходимым
4)Обучаем немецких танкистов илетчиков в СССР.
5)Германия нападет
6)Кричим помогите Омериканцы.
7)Нам помогают Тушонкой Рузвельта.
8)Гитлера убиваем всем Миров.
9)Объвляем себя победителями в Отечественной войне,но не во 2 Мировой
10)Аут.Сралин сдох, СССр сдох.
11)Германия жива.Финиш.
Краткий курс истории РАБссии...
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09.05.2020 12:52 Ответить
Козломордую территорию надо разорвать на куски и сьесть 9-го мая 2021 года,что бы вся Европа,да что там,вся Евразия следующие 100 лет жила спокойно.😎
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09.05.2020 12:55 Ответить
***** казало, що був "хороший Гітлер" і був поганий
це, мабуть, Гітлер так виправдовував свою агресію, коли був "хороший"
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09.05.2020 12:55 Ответить
Магаданский священнослужитель признался, что он - гей. И пожаловался на домагания со стороны колымского архиепископаБывший иеродиакон Магаданской и Синегорской епархии Иннокентий (Кирилл Шадрин) совершил каминг-аут, признавшись что он - открытый гомосексуалист. Ранее в соцсети попали откровенные фото священнослужителя с другими геями, а в местной епархии разразился скандал. "Весьма" не публиковал данную информацию из этический соображений, но в данном случае признание православного служителя - случай для русской православной церкви удивительный. "Исповедь" бывшего клирика РПЦ https://tochkanews.ru/news/11497 опубликовал портал "Точканьюс". По словам Кирилла Шадрина, со своим бойфрендом Александром Рыкуновым он познакомился в гей-клубе "Голубая устрица" в Санкт-Петербурге в январе 2015 года.
Москва оправдывает свою агрессию против Украины так же, как Гитлер оправдывал войну в Европе, - Туск - Цензор.НЕТ 5130Кирилл Шадрин (справа) вместе с Александром Рыкуновым, фото tochkanews.ruС тех пор их отношения развивались, а вместе жить они начали в октябре 2019 года. Кирилл Шадрин рассказал, что в колымскую епархию пришел, окончив духовную академии и якобы после некого преследования со стороны ФСБ, где он некоторое время работал. В Магадане он помогал служить литургию, вел инстаграм-канал и рассказывал молодежи о вере и Церкви. "Моему приходу в церковь предшествовало обучение в Хабаровской духовной семинарии РПЦ МП, но после того как один из преподавателей узнал, что я гей, мне пришлось перевестись в Саратовскую духовную семинарию. Уже ее я и окончил в 2019 году. Окончание семинарии дало право мне служить священником. Также мое желание укрыться от преследований сотрудников и бывших коллег ФСБ совпало с желанием местного епископа увеличить штат. Так, в июле 2019 года в храме Паисия Афонского при епархиальном управлении города Магадана совершился мой монашеский постриг, а на следующий день в Казанском Храме посёлка Снежный Магаданской области архиепископом Иоанном (Павлихиным) была совершена моя диаконская хиротония.
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09.05.2020 12:56 Ответить
це ще раз підтверджує, що гомофоби = латентні гамасєкі
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09.05.2020 13:02 Ответить
Налицо богоугодное "очковтирательство", с чем вас и поздравляю.
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09.05.2020 14:33 Ответить
Москва оправдывает свою агрессию против Украины так же, как Гитлер оправдывал войну в Европе, - Туск - Цензор.НЕТ 6563
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09.05.2020 12:56 Ответить
Партія СН на чолі з Зе активно допомагає путіну просувати ідею Украіни як failed state, тим самим допомагає виправдовувати агресію та вбивства украінців.
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09.05.2020 12:57 Ответить
😡 "Венедіктова відзначила 9 травня піснею російського співака, який підтримав анексію Криму"

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова використала для привітання з "Днем перемоги" пісню російського виконавця Льва Лещенко. Відео вона опублікувала у своєму Facebook.

Зазначимо, Лещенко входить в чорний список Міністерства культури України за підтримку анексії Криму. У березні 2014 року він підтримав анексію Криму, підписавши колективне звернення діячів російської культури в підтримку агресивних дій Путіна в Україні.
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09.05.2020 13:00 Ответить
Наконец то пошла конкретика.
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09.05.2020 13:05 Ответить
Туск настоящий антинацист и антикоммунист!
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09.05.2020 13:09 Ответить
Ну вот. Как можно отмечать 9-е мая когда у нас уже 6-й год такая же война?
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09.05.2020 13:14 Ответить
И точно так же весь мир сопли сопли жует.
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09.05.2020 13:14 Ответить
Якщо весь світ признає ******* РФ правонаступницею царської імперії Романових, тоді нас чекає новий переділ Європи і всього світу. Тоді РФія на законних підставах забере назад пів Польщв ,всю Прибалтику і Фінляндію та республіки колишнього СССР
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09.05.2020 13:22 Ответить
Убийцы Романовых - интересные "правонаслединички".
О царских долгах не хотят поговорить ?
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09.05.2020 13:47 Ответить
Москва оправдывает свою агрессию против Украины так же, как Гитлер оправдывал войну в Европе, - Туск - Цензор.НЕТ 8880

...
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09.05.2020 13:41 Ответить
Если в Украине фашизм, то в РФ господство красных кхмеров (Камбоджа 70-х).
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09.05.2020 13:42 Ответить
"Російська Федерація постійно намагається фальсифікувати історію, зокрема заперечує пакт Молотова - Рібентропа", заявив 12-ий генеральний секретар НАТО (2009-2014р) Андерс Фог Расмуссен під час Міжнародної конференції "Мир та війна" у прямому ефірі телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий".
"Сили стримування, на жаль, втрачають свою силу. Американське політичне та ідеологічне лідерство наразі відсутнє. Керівництво Росії намагається переписати або навіть фальсифікувати історію: історію Радянського Союзу і війни, зокрема того пакту, що було укладено в 39 році з нацистами. Демократія зараз, на жаль, занепадає, а автократи все розширюють свою владу і, крім того, намагаються переробити світовий порядок, що ми маємо сьогодні", - заявив він.
"Україна дуже добре знає, як це бути на передовій війни. У Другій світовій війні фронт проходив через Харків чотири рази. А сьогодні Україна знову знаходиться на передовій. Цього разу це війна між демократією і автократією. Цього вечора мої думки з тими сміливими солдатами, які зараз на Донбасі, а також з Небесною сотнею, яка поклала власні життя за краще майбутнє", - наголосив Расмуссен.

https://prm.ua/rosiya-namagayetsya-falsifikuvati-istoriyu-eksgensek-nato/
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09.05.2020 13:43 Ответить
-
Навіть по офіціально сильно заниженим російським архівним військовим даним через Вермахт, СС і різні про- німецькі воєнізовані і поліцейські формування за роки ВВВ пройшло, понад 2 000 000 громадян кривавої в'язниці пародів еСеСеСеР:
1,100 000 москалів (нібито - росіян).
250,000 українців ??? невірно!
150,000 латишів.
90,000 естонців.
70,000 білорусів.
70,000 москалів - козаків.
70,000 средне азіатів.
50,000 литовців.
40,000 азербайджанців.
30,000 північно-кавказьких народів.
25,000 грузин.
20,000 вірмен.
12,000 волзьких-татар.
10,000 кримських-татар.
7,000 калмиків.
І тисячі інших малих народів ..........
Тільки суттєва поправка не плутати, що зазначені тут українці майже всі були патріотами УПА і воювали відразу проти двох окупантів проти фашистського Рейху і такого ж комуно - фашистського Кремля, за своє суверенну Українську державу. Вільну Незалежну Соборну Україну. Ось за це їм ветеранам другої світової війни народна любов, слава, і вічна пам'ять на всі віки !!!
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09.05.2020 13:55 Ответить
В SS Гиммлера служилии всего 50 дивизий отборных Чистокровных немцев.Другие народы не арийского происхождения Гиммлер не брал,...от слова Никогда.
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09.05.2020 14:36 Ответить
Чистокорвиний арієць із 15 кавалеристської дивізії СС...
Москва виправдовує свою агресію проти України так само, як Гітлер виправдовував війну в Європі, - Туск - Цензор.НЕТ 1151
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09.05.2020 20:05 Ответить
если в Украине нет президента , так хоть кто то скажет в ее защиту.
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09.05.2020 15:27 Ответить
Поляки так не хотят вспоминать,что вместе с Алоизовичем участвовали в дележе Чехословакии и урвали таки кусочек..
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09.05.2020 15:41 Ответить
Президент Російської Федерації Володимир Путін повинен припинити війну в Україні.
Про це заявив під час міжнародної конференції "Мир і війна" на "Прямому" Андерс фог Расмуссен, 12-й генеральний секретар НАТО (2009-2014).
"У нашому обговоренні сьогодні ввечері хотілось би поділитися своїми думками про те, як принести мир на схід України. Але, не говорячи про деталі зараз, все-таки є одна така велика думка. Але основне в цьому - це щоб Путін припинив війну. Якщо Україна припинить війну, то України просто більше не буде. Якщо ж Путін припинить війну, то більше не буде війни. І справді це так і є. Так просто. Будь-хто, хто любить свободу, повинен підтримувати Україну", - заявив Расмуссен.
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09.05.2020 15:47 Ответить
Вообще то эти слова должен бы сказать президент Украины.Но у нас в стране ссыкло откосившее от армии и боящееся обидеть путина.
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09.05.2020 15:56 Ответить
 
 