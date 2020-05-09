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9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 мая в Киеве желающие почтить память погибших во Второй мировой войне пришли в парк Славы возложить цветы к Вечному огню. Среди них были ветераны, депутаты и простые граждане.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На месте дежурит полиция, Нацгвардия и муниципальная варта, которые следят за правопорядком и соблюдением карантинных правил.

К самому монументу людей пускают по очереди, а территорию возле Вечного огня периодически дезинфицируют. 

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Смотрите также: Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне у Вечного огня в Киеве. ФОТО

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9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 17
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 18

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9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 19
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 20
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 21
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 22
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 23
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 24

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9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 25
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 26
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 27
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 28
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 29
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 30
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция 31

Фото, видео - Олег Богачук

День Победы (1231) Киев (25793) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+45
В цього ватніка маска з сімейних трусів?
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция - Цензор.НЕТ 5086
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09.05.2020 13:23 Ответить
+30
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция - Цензор.НЕТ 5905
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09.05.2020 13:30 Ответить
+27
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция - Цензор.НЕТ 5473
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09.05.2020 13:30 Ответить
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9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція - Цензор.НЕТ 4433
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09.05.2020 19:29 Ответить
Самому младшему ветерану, которого призвали в конце войны должно быть 94 года.
Если и есть единицы таких, то они уже никак не выйдут на шествие.
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09.05.2020 19:54 Ответить
ОСТАЛІСЬ СИНКІ ПОЛКОВ
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09.05.2020 20:07 Ответить
9МАЯ - ОДИН ІЗ МІФІВ СОВКОДРОЧЕРІВ. РИЛІГІЯ УРУСКОГО МІРА
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09.05.2020 20:08 Ответить
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція - Цензор.НЕТ 5509
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09.05.2020 20:11 Ответить
Решил продублировать свой пост.
Пересмотрел все фотки. Не увидел ни одной георгиевской ленточки и ни одного красного флага. А у одного ветерана ( а может быть он и не ветеран Второй мировой) был даже Мак - знак памяти жертв Второй мировой войны. Думаю, что он точно не ватник. Как его найти: идем снизу (так будет легче). Сразу поверх фотки с малчиком, три фотки с пожилым человеком, у которго на левой стороны - Мак. И еще - все прошло тихо и спокойно. Слава Украине и ее Героям прошлой и тепершней войне.
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09.05.2020 20:26 Ответить
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 21:15 Ответить
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 21:18 Ответить
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 22:01 Ответить
Да, действительно, эти увешанные орденами и медалями до такой степени, что если мундир упадёт с вешалки, то землетрясение случится, на ветеранов ВОВ не тянут, т.е. на 95-и летних никак не тянут.
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09.05.2020 22:11 Ответить
А ветерани де взялися? Машину часу хтось створив?
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09.05.2020 22:27 Ответить
Кто эти клоуны -старпёры, нацепившие жестяных юбилейных цацек ? На 93-95 летних фронтовиков никак не тянут. Скорее вертухаи с зон и всякие советские военкоматовские придурки и натуральные выжившие из ума маразматики, которым участие в этой клоунаде победобесных ватнофриков придаёт последний смысл их существования. Им бы прочесть кое-что из некоторых писателей их любимого Совка : Николай Никулин (фронтовик) : "Те, кто в тылу - останутся живы, вернутся домой и со временем составят основу организации ветеранов. Отрастят животы, обзаведутся лысинами, украсят грудь памятными медалями, орденами, и будут рассказывать как геройски они воевали, как разгромили Гитлера. И сами в это уверуют...." ; Василий Шукшин (советский актёр): "...Я мальцом ещё определял, кто фронтовик, а кто крыса. Первые пили молча 8 и 9го.. А крысы - по школам ,в орденах и про подвиги свои рассказывают..." . "Це все брехня,
що вам в кіно ,та по телебаченню показують. У війну в першу чергу гинули найкращі
хлопці, а вся гидота залишилася" ( цитата из моего украинского прадеда - фронтовика, рядового миномётчика, награждённого 2 советскими орденами славы.) А НАША Слава - Слава Україні !!!
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10.05.2020 00:13 Ответить
Прикро,але це не віддача шани тим які загинули в другу світову війну, а це цинічне шоу. І сторюють його люди .які ненавидять українців і Україну в цілому. Мені болюче на це дивитись, бо я і мої брати залишились сиротами через тих сотрапів (гітлер і сталін) і їхні режими.які створили цю бійню.
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10.05.2020 09:14 Ответить
Когда освобождали Украину от фашизма, военно начальники принудительно призывали 16 летних, а освободили Украину 1944 г. - ЗНАЧИТ призывали детей 1927 - 1928 года рождения, СЕЙЧАС этим ветеранам 93 года, среди них которые могут так резво передвигаться единицы - кто, что бы что не говорил а такие ещё есть, НО когда пиарятся 70 летние, то тут просто слов нет - ВЫ ТО ПРИ ЧЁМ!?. Многие политики которые делают себе пиар на НАСТОЯЩИХ ВЕТЕРАНАХ то с их стороны ЭТО просто издевательство и кощунство, ПРИМЕР ВСЕМУ партия Медведчука которые так пиарятся просто противно слушать - КАК вам слова про заботу ветеранов "мы будем требовать, что бы пенсия ветеранов войны была 7000гр." НУ СКАЖИТЕ НЕ УРОДЫ - ВЫ ПРИ ЯНУКОВИЧУ БЫЛИ ПРИ ПОЛНОЙ ВЛАСТИ, МОГЛИ ДЕЛАТЬ и ДЕЛАЛИ ВСЁ, ЧТО ВАМ ХОТЕЛОСЬ, ТАК ПОЧЕМУ ВЫ ТОГДА ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ НЕ ПОДНЯЛИ ПЕНСИИ!???.
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10.05.2020 09:41 Ответить
Відставних офіцерів на фото видно.
Ряжених клоунів і клоуних видно.
Ветеранів ІІ Світової не видно.
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12.05.2020 13:13 Ответить
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