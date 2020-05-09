9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 мая в Киеве желающие почтить память погибших во Второй мировой войне пришли в парк Славы возложить цветы к Вечному огню. Среди них были ветераны, депутаты и простые граждане.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На месте дежурит полиция, Нацгвардия и муниципальная варта, которые следят за правопорядком и соблюдением карантинных правил.

К самому монументу людей пускают по очереди, а территорию возле Вечного огня периодически дезинфицируют.









Смотрите также: Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне у Вечного огня в Киеве. ФОТО















Читайте также: Монахи закрытой на карантин Лавры во главе с Онуфрием и Новинским пришли в Парк Вечной Славы













Смотрите также: Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок. ВИДЕО















Фото, видео - Олег Богачук