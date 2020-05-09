9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
9 мая в Киеве желающие почтить память погибших во Второй мировой войне пришли в парк Славы возложить цветы к Вечному огню. Среди них были ветераны, депутаты и простые граждане.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На месте дежурит полиция, Нацгвардия и муниципальная варта, которые следят за правопорядком и соблюдением карантинных правил.
К самому монументу людей пускают по очереди, а территорию возле Вечного огня периодически дезинфицируют.
Фото, видео - Олег Богачук
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+45 Анатолій Звєрєв
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+30 Светлана Науменко
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Если и есть единицы таких, то они уже никак не выйдут на шествие.
Пересмотрел все фотки. Не увидел ни одной георгиевской ленточки и ни одного красного флага. А у одного ветерана ( а может быть он и не ветеран Второй мировой) был даже Мак - знак памяти жертв Второй мировой войны. Думаю, что он точно не ватник. Как его найти: идем снизу (так будет легче). Сразу поверх фотки с малчиком, три фотки с пожилым человеком, у которго на левой стороны - Мак. И еще - все прошло тихо и спокойно. Слава Украине и ее Героям прошлой и тепершней войне.
що вам в кіно ,та по телебаченню показують. У війну в першу чергу гинули найкращі
хлопці, а вся гидота залишилася" ( цитата из моего украинского прадеда - фронтовика, рядового миномётчика, награждённого 2 советскими орденами славы.) А НАША Слава - Слава Україні !!!
Ряжених клоунів і клоуних видно.
Ветеранів ІІ Світової не видно.