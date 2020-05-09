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Венедиктова опубликовала песню "День Победы" в исполнении Лещенко, поддержавшего оккупацию Крыма. После извинилась и назвала РФ "агрессором". ФОТО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова использовала для поздравления с Днем победы песню российского певца Льва Лещенко, который входит в перечень Министерства культуры Украины, как лицо, создающее угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Сначала Венедиктова опубликовала текст песни и видео с ее исполнением.

Венедиктова опубликовала песню День Победы в исполнении Лещенко, поддержавшего оккупацию Крыма. После извинилась и назвала РФ агрессором 01

После критики такого поступка Венедиктова откорректировала свой пост, удалила видео и извинилась, оставив при этом текст песни и назвав ее "символом", а Россию - "агрессором".

Венедиктова опубликовала песню День Победы в исполнении Лещенко, поддержавшего оккупацию Крыма. После извинилась и назвала РФ агрессором 02

Смотрите также: Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стоит отметить, что Лещенко входит в перечень лиц Министерства культуры Украины, которые создают угрозу национальной безопасности. Сам певец заявляет, что "помогал возвращать Крым", который оккупировали в начале 2014 года.

В частности, 11 марта 2014 года он подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Украине и Крыму. Лещенко также не один раз за время оккупации выступал в Крыму.

День Победы (1231) Лещенко Сергей (697) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+64
В яке ще лайно не ступила зелена влада...?
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09.05.2020 14:02 Ответить
+51
Звільнити Венедиктову! Дура не може бути Генпрокурором!
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09.05.2020 14:08 Ответить
+18
В Украине ,хорошего человека генпрокурором не назначат))))
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09.05.2020 14:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В яке ще лайно не ступила зелена влада...?
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09.05.2020 14:02 Ответить
Звільнити Венедиктову! Дура не може бути Генпрокурором!
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09.05.2020 14:08 Ответить
вона не дура, на жаль...
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09.05.2020 14:11 Ответить
Дурепа?
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09.05.2020 14:27 Ответить
Феєрична ТП!
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09.05.2020 15:01 Ответить
https://twitter.com/rozovoleh

https://twitter.com/rozovoleh Спасибо, что живой https://twitter.com/rozovoleh @rozovoleh https://twitter.com/rozovoleh/status/1259060584944996352 1 ч

Шоу від Авакова - актори Авакова - бабло Авакова
Брат Венедиктової був довіреною особою юристом в структурах Авакова
Зараз Сергій Венедиктов вже в столиці - викладає на юридичному факультеті НУ Шевченко Підвищення чоловіка Венедиктової Дениса Колесника в Нацполіціі.
Іра баба Авакова
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09.05.2020 14:09 Ответить
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena ШотваРіцца @dneprlena

https://twitter.com/dneprlena https://twitter.com/dneprlena



як дивно тасується колода...
братішка генпрокурорки теж нівроку...
нічогенький такий братішєчька

http://argumentua.com/stati/irina-venediktova-belye-pyatna-v-deklaratsii-i-tainye-biznes-svyazi-semi-genprokurorshi
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09.05.2020 14:11 Ответить
Она и тут без Пороха жить не может)))))
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09.05.2020 14:12 Ответить
вот в чем отличие "zиdив" от евреев те точно знают что у них только унызу и Синагога а "zиdи" в Храм Православный лбы прошибают и в труселях вопросы и на груди крест.. короче би полярность человека имеем в сухом остатке.. вот как у бубобочки мечется биполярный ..
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09.05.2020 14:20 Ответить
а вот хотите, господа офицеры каламбурчик?

"Венедиктовой Порох уже полностью пропах ! Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 1730
ой, что это я про пах генпрокурорши в праздник то...." Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 1730

искренне ваш, поруччик Ржевский
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09.05.2020 15:16 Ответить
https://youtu.be/j7xQeybH1B0

https://censor.net/ua/user/434180
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09.05.2020 16:40 Ответить
Я бачу зраду України,
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод

Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора

На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...

Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї....че вар'єте!

Не сподівайтеся, не вмерла,
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
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09.05.2020 14:03 Ответить
В Украине ,хорошего человека генпрокурором не назначат))))
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09.05.2020 14:04 Ответить
Піскун?
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09.05.2020 14:29 Ответить
Недаром подчинённые венедиктовой называют ее между собой - "тупая баба без сисек"
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09.05.2020 14:04 Ответить
Нагадався злий жарт на цю тему.
- Іринко, в тебе цицьки є?
- Є.
- То чого ти їх не носиш?
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09.05.2020 15:04 Ответить
Недалекая мадам могла разместить и Кобзона, и хор им. Александрова. Какая разница, тоже символы.
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09.05.2020 14:07 Ответить
Песня Мухарского
https://youtu.be/sjRN9CncPro
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09.05.2020 14:08 Ответить
Спасибо, распространил "нужным" людям. Пусть лопнут от злости.
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09.05.2020 14:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Jo5hItepCbU&list=RDbigG9KYHM60&index=2 Анархо-гурт ГраБля ))

Мухарский - кросафчег
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09.05.2020 15:28 Ответить
Праздник победы Колымы над Бухенвальдом все ещё будоражит неорепшие мозги.
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09.05.2020 14:09 Ответить
просто нечем заменить. у людей привитьій рефлекс к стадньім радостям. а без них обойтись не могут.
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09.05.2020 14:18 Ответить
ТП...
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09.05.2020 14:10 Ответить
Если б это была простая ТП из инстаграма... а так же ж какой пост занимает и сколько бед может принести. Так что П, но увы не Т.
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09.05.2020 14:27 Ответить
А в общем, все нормально. Что выбрали, то и кушаем.
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09.05.2020 14:11 Ответить
Так песня то не запрещена.
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09.05.2020 14:12 Ответить
так за песню не говорят, а за исполнителя.
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09.05.2020 14:19 Ответить
да там по роже видно что у нее и Канада - фошисте.
это ссущество такое же как и ведущая Первого анала, у которой бюстик Сралина дома стоит

с "праздником" нас всех - тупо насрала на жертв режима. ТП на палке
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09.05.2020 14:12 Ответить
еще и грамматика на уровне троечника 5 класса.
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09.05.2020 14:13 Ответить
І з чого б то ця ТП пані не добрала балів на суддівському конкурсі...
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09.05.2020 19:21 Ответить
Все кодло НКВДістське повиповзало...
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09.05.2020 14:14 Ответить
Яке ж воно тупе! А розум спочатку, хочаб малесенько увімкнути не спробувало? Такі особи голову використовують лише для зачіски, на більше воно не спроможне.
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09.05.2020 14:16 Ответить
ватадиктова
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09.05.2020 14:16 Ответить
Венедиктова опубликовала песню о Дне победы в исполнении Лещенко, поддержавшего оккупацию Крыма. После извинилась и назвала РФ "агрессором" - Цензор.НЕТ 629Венедиктова опубликовала песню о Дне победы в исполнении Лещенко, поддержавшего оккупацию Крыма. После извинилась и назвала РФ "агрессором" - Цензор.НЕТ 2972

...
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09.05.2020 14:16 Ответить
Венедиктова опубликовала песню о Дне победы в исполнении Лещенко, поддержавшего оккупацию Крыма. После извинилась и назвала РФ "агрессором" - Цензор.НЕТ 9347
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09.05.2020 14:32 Ответить
Особливо Лєщенко, який 1942 року народження
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09.05.2020 14:43 Ответить
За концерты в оккупированном Донецке
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 9800
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09.05.2020 14:47 Ответить
Нализали
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09.05.2020 14:56 Ответить
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 2448
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09.05.2020 15:09 Ответить
НАГОПСТОПИЛ
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 8178
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09.05.2020 14:42 Ответить
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 7507

...
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09.05.2020 14:45 Ответить
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 7083
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09.05.2020 14:51 Ответить
НАСКАКАЛ
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 5485
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09.05.2020 14:44 Ответить
Предполагаю что на следующем концерте будет маршалом и четырежды героем.
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 1894
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09.05.2020 14:54 Ответить
Этуш воевал
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 2722
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09.05.2020 15:00 Ответить
как и Юрий Никулин и Зиновий Гердт
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09.05.2020 15:05 Ответить
Как и Алексей Смирнов.
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 1092
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09.05.2020 16:25 Ответить
на кол. и в ряд к дидам на палочках.
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09.05.2020 14:16 Ответить
А взгляд-то, а взгляд - нордический, твердый...
Эльза Кох была бы довольна - какая смена подрасла в коммуно-совковых семьях.
и для обладателей IQ - среднего по зелендеркоманде-
приватная страница - не может быть у публичной государственной особы.
приватно подпевать ублюдкам - у себя в приватном туалете.
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09.05.2020 14:17 Ответить
Ворог України сидить при влади,котрий підлягає знищенню.
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09.05.2020 14:19 Ответить
Звичайна вата звикла свої какулі маскувати "дідами".
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09.05.2020 14:26 Ответить
Тетенька, а твои извинения уже никому не нужны! Фсё!
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09.05.2020 14:29 Ответить
ни дня без зашквара. капец... без выходных без праздников. каждый день макаются в дерьмо
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09.05.2020 14:30 Ответить
Провокация тупой овцы. Показала ватное нутро, потом "извинилась". Ватная аудитория сигнал уловила.
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09.05.2020 14:30 Ответить
Пылять... Наталья Поклонская харьковского разлива)))
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09.05.2020 14:40 Ответить
З язика пальців зняли...
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09.05.2020 15:00 Ответить
Ганьба таким покурорам та їх ставленикам - недоумкам.
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09.05.2020 14:47 Ответить
глазки у фенедиктовой узкие рузззкие, мозг зелёный и прямая извилина слюшай кито у неё папа мама был чукча и мокша?
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09.05.2020 14:48 Ответить
Хотите нормальную европейскую страну?
Никогда не подпускайте к власти донецких, харьковских, криворожских *******...

Не потому, что там плохие люди...а потому, что концентрация ваты и совка там зашкаливает!!! На одного здравомыслящего, там всегда 5-6 чокнутых победобесов...
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09.05.2020 14:49 Ответить
данди швайн)), а каких нужно подпускать?
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09.05.2020 15:02 Ответить
рыгиАнальная ватница
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09.05.2020 14:52 Ответить
Пані з лисячим писком обпаскудилась і за це вибачилась. Вже вкотре.
Я так розумію, що це - чи не найжирніша "фішка" зю!-команди.
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09.05.2020 14:58 Ответить
"СМИ рассказали, кого и куда назначает советник Венедиктовой Александр Ватутин"

Новый советник Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, бывший ее помощник на должности главы Государственного бюро расследований и экс-сотрудник отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре Александр Ватутин будет отвечать за теневые кадровые назначения в прокуратуре. Об этом пишет издание "Комментарии".

Журналисты отмечают, что в прокурорской и предпринимательской среде Ватутин известен своими связями с контрабандистами, в частности, Вадимом Альпериным и Виктором Шерманом. Также издание приводит примеры случаев, когда Ватутин был причастен к незаконному закрытию уголовных производств против предпринимателей, уклонявшихся от уплаты налогов, а также контролировал весь рынок поставки в Украину кофейной продукции, осуществляя давление на отдельные компании и заставляя их платить за невмешательство в их деятельность.

По первому делу в публичном информпространстве есть решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, в котором подробно расписано, как Ватутин, будучи прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре, закрывал глаза на уклонение предпринимателей от уплаты налогов несмотря на обнаруженные фискалами доказательства. Предприниматель-торговец тканями заведомо декларировал меньшие обороты, чем имел на самом деле (чтобы платить налоги как ФОП на упрощенной системе). При этом правоохранителям удалось зафиксировать расхождения по документам, а также визуально задокументировать отгрузки больших партий товара на складе. Квалифкомиссия не усмотрела нарушений в действиях Ватутина.

Издание пишет, что в Офисе Генерального прокурора на должности "советника без процессуальных полномочий" Александр Ватутин будет заниматься вопросом "кадрового контроля за финансовыми потоками, которые должны идти из региональных прокуратур в Киев". Журналисты приводят несколько примеров таких кадровых назначений. Среди них Александр Панов, экс-глава Кировоградской местной прокуратуры, который, как и Венедиктова, начинал карьеру в Харькове, стал и. о. начальника департамента ОГП по надзору за деятельностью Государственного бюро расследований.

Также в этом перечне Роман Мазурик, экс-руководитель местной прокуратуры №2 в Запорожье, которого генпрокурор Юрий Луценко увольнял с должности за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей (восстанавливался через суд) - он стал замглавы прокуратуры Киевской области. СМИ пишут о его стремительной карьере в регионе, ему приписывают сотрудничество с известным "смотрящим" по региону Евгением Анисимовым, а также с бывшим прокурором Андреем Акрытовым, который занимался вымогательством в строительной отрасли.

Также в списке Анатолий Коваленко, замначальника управления ОГП по надзору за деятельностью Государственной фискальной службы, Дмитрий Вербицкий, который в ближайшее время назначен зампрокурора Одесской области и Юрий Шарнин, который также будет назначен зампрокурора Одесской области по силовому блоку.

"По словам источников в Офисе Генпрокурора, это только первые назначения, которые провел через свой статус "советника" Александр Ватутин. В дальнейшем все кадровые назначения в регионах будут проходить также через него, поэтому в биографиях новых людей стоит искать не только профессиональные достижения, но и признаки коррупционных связей с новым "теневым генералом" в Киеве", - резюмирует издание
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09.05.2020 14:58 Ответить
Старуха чердаком поїхала .
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09.05.2020 15:00 Ответить
Как бы даже не удивилась манипуляциям этой суки.
А то, что удалила - это фигня.
Главное - поставила, вылизала х.уйлу и его ПодЗе.хуйлу, зафиксировала - было!!!
Теперь можно и удалять и извиняться))
Дебилы, бл.ять!!!
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09.05.2020 15:05 Ответить
Зате в центрі уваги .
Хто б звернув увагу на цю, пардон, ТП, якби вона не обпаскудилась? Ото ж бо й воно...
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09.05.2020 15:13 Ответить
Журналисты много пишут о ГПУ Венедиктовой, но никто до сих пор не задался вопросом:"Как, благодаря каким успехам девушка в 27 лет стала заведовать кафедрой в ХГУ"? В Харькове юристов - пруд пруди; главный юридический ВУЗ Украины еще со времен СССР выпускает их сотнями. Среди них много толковых людей, а кафедру в ХГУ возглавила девушка с весьма скромными успехами в науке и ничтожным педагогическим стажем. Кто-то делая карьеру в ВУЗе достигнет уровня доцента, кто-то - старшего преподавателя, а эта девушка (благодаря кому/чему?) перешагнула сразу несколько ступенек.
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09.05.2020 15:09 Ответить
так папа-мент со времен НКВД...
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09.05.2020 15:13 Ответить
Так, кажется, ее
папенька там преподавал....
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09.05.2020 15:17 Ответить
Был бы папа, а у папы - "лапа".
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09.05.2020 21:52 Ответить
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 5877
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09.05.2020 15:20 Ответить
типова...
фашисти це мусоліні-салазар-франко.. і ******** пукін(шаломов) .. 8травня коаліція нацистську німечину примусила до капітуляції ,а фашист пукін і досі не покараний
тупенька і досі не усвідомила це...
пс. для поцоватої пані -13 жовтня 1943 р. фашистський уряд Італії оголосив війну нацистській Німеччині.
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09.05.2020 15:24 Ответить
Це перемога над прокуратурою, тепер бриліантові по праву, згідно куплених білетів, займуть свої місця. Халяви тепер не буде.
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09.05.2020 15:25 Ответить
Ще одна ватна чмошниця на нашу голову...
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09.05.2020 15:36 Ответить
''Я святкую перемогу над фашизмом''.

Це совєтська маніпуляція.Нацизм,це націонал-соціалізм.Совки не хотіли,щоб не було згадування про соціалізм.Тому і перекрутили.В нас навіть патріоти кажуть фашизм.Це не вірно,цим самим підсвідомо підігрують московитам.
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09.05.2020 15:42 Ответить
Можно эту прорусскую активистку не выгнать?
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09.05.2020 15:49 Ответить
Закінчити цей бордель !! Набридло…
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09.05.2020 15:51 Ответить
чтоб так не везёт нам с прокурорами,то ворами,а то дурами
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09.05.2020 16:04 Ответить
Вата, тупая вата. Что она может напрокурорить?
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09.05.2020 16:20 Ответить
Тупорыло-ватное жЫвотное - вот и все что нам нужно знать об этой докторше юрнаук, профессорше и прокурорше, без роду, без племени.
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09.05.2020 16:29 Ответить
Зелебобики, ау!
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09.05.2020 16:32 Ответить
Кроме того что эта бенядиктова скрытая сепаратистка, ещё из за своей тупости глупо выпячивает себя как продажного пособника врагов оккупантов Украины.
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09.05.2020 16:36 Ответить
дура ватная..
та и Бусинку изумрудную подставила лишний раз..
зебилы, они такие..
ну и кадры у Вошьдя понабирали по объявлению на заборе
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09.05.2020 18:00 Ответить
Прокололась !!!
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09.05.2020 18:30 Ответить
Як задовбали оці темні ватани, називаючі гітлерівських нацистів, муолінськими фашистами. А оця тупа дупа, ти ж курва юрист, мала би формалну історію знати. Тупе нікчемне бидло.
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09.05.2020 18:36 Ответить
дура
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09.05.2020 18:59 Ответить
Пісня сама по собі не погана, але ж треба враховувати контекст життя. Невже вона не розуміє, яка ненависть до рашки-вбивці в серцях притомних українців? Не розуміє, бо вона з тих, хто каже про ''один народ''.
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09.05.2020 19:16 Ответить
Ряженые курвы повылазили.
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09.05.2020 19:18 Ответить
Эта пророссийская сепаратистка, -дура, наконец то себя полностью проявила! Вот , что её объединяет с ЗЕЛЕНСКИМ!! Ненависть ко всему Украинскому и поклонение россии!! Сволочи!! Скорее бы вас уже ковырнули и переизбрали!!
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09.05.2020 19:25 Ответить
Какое отношение имеет она к Победе?
Почему устраивает танец на костях?
Это не праздник, а день памяти по погибшим)))
Если у тебя есть погибшие в той войне, или ее участники, которые уже умерли, сходи на их могилы, помяни, принеси тюльпан и поставь 100 грамм. Делай это все тихо, спокойно, пристойно. Не надо песен, плясок, пропагандистского угара. Помнить и чтить - не значит биться в истерике от сознания того, что просрана великая Победа. А просрана, я считаю, потому, что не может победитель в любой войне жить затем хуже побежденного.
Тем же, кто сложил свои головы - вечная память, и земля над ними - пухом.
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09.05.2020 19:48 Ответить
Кацапсинское нутро у Венедиктовой, как не крути.
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09.05.2020 19:48 Ответить
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 6492
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09.05.2020 20:12 Ответить
А на голове постоять не пробовала? Так более скрепно.
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09.05.2020 21:54 Ответить
пОКЛОНСКАЯ -2
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10.05.2020 00:56 Ответить
 
 