Венедиктова опубликовала песню "День Победы" в исполнении Лещенко, поддержавшего оккупацию Крыма. После извинилась и назвала РФ "агрессором". ФОТО
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова использовала для поздравления с Днем победы песню российского певца Льва Лещенко, который входит в перечень Министерства культуры Украины, как лицо, создающее угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сначала Венедиктова опубликовала текст песни и видео с ее исполнением.
После критики такого поступка Венедиктова откорректировала свой пост, удалила видео и извинилась, оставив при этом текст песни и назвав ее "символом", а Россию - "агрессором".
Стоит отметить, что Лещенко входит в перечень лиц Министерства культуры Украины, которые создают угрозу национальной безопасности. Сам певец заявляет, что "помогал возвращать Крым", который оккупировали в начале 2014 года.
В частности, 11 марта 2014 года он подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Украине и Крыму. Лещенко также не один раз за время оккупации выступал в Крыму.
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Шоу від Авакова - актори Авакова - бабло Авакова
Брат Венедиктової був довіреною особою юристом в структурах Авакова
Зараз Сергій Венедиктов вже в столиці - викладає на юридичному факультеті НУ Шевченко Підвищення чоловіка Венедиктової Дениса Колесника в Нацполіціі.
Іра баба Авакова
https://twitter.com/dneprlena ШотваРіцца @dneprlena
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як дивно тасується колода...
братішка генпрокурорки теж нівроку...
нічогенький такий братішєчька
http://argumentua.com/stati/irina-venediktova-belye-pyatna-v-deklaratsii-i-tainye-biznes-svyazi-semi-genprokurorshi
"Венедиктовой Порох уже полностью пропах !
ой, что это я про пах генпрокурорши в праздник то...."
искренне ваш, поруччик Ржевский
https://censor.net/ua/user/434180
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод
Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора
На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...
Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї....че вар'єте!
Не сподівайтеся, не вмерла,
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
- Іринко, в тебе цицьки є?
- Є.
- То чого ти їх не носиш?
https://youtu.be/sjRN9CncPro
Мухарский - кросафчег
это ссущество такое же как и ведущая Первого анала, у которой бюстик Сралина дома стоит
с "праздником" нас всех - тупо насрала на жертв режима. ТП на палке
ТПпані не добрала балів на суддівському конкурсі...
...
...
Эльза Кох была бы довольна - какая смена подрасла в коммуно-совковых семьях.
и для обладателей IQ - среднего по зелендеркоманде-
приватная страница - не может быть у публичной государственной особы.
приватно подпевать ублюдкам - у себя в приватном туалете.
язикапальців зняли...
Никогда не подпускайте к власти донецких, харьковских, криворожских *******...
Не потому, что там плохие люди...а потому, что концентрация ваты и совка там зашкаливает!!! На одного здравомыслящего, там всегда 5-6 чокнутых победобесов...
Я так розумію, що це - чи не найжирніша "фішка" зю!-команди.
Новый советник Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, бывший ее помощник на должности главы Государственного бюро расследований и экс-сотрудник отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре Александр Ватутин будет отвечать за теневые кадровые назначения в прокуратуре. Об этом пишет издание "Комментарии".
Журналисты отмечают, что в прокурорской и предпринимательской среде Ватутин известен своими связями с контрабандистами, в частности, Вадимом Альпериным и Виктором Шерманом. Также издание приводит примеры случаев, когда Ватутин был причастен к незаконному закрытию уголовных производств против предпринимателей, уклонявшихся от уплаты налогов, а также контролировал весь рынок поставки в Украину кофейной продукции, осуществляя давление на отдельные компании и заставляя их платить за невмешательство в их деятельность.
По первому делу в публичном информпространстве есть решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, в котором подробно расписано, как Ватутин, будучи прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре, закрывал глаза на уклонение предпринимателей от уплаты налогов несмотря на обнаруженные фискалами доказательства. Предприниматель-торговец тканями заведомо декларировал меньшие обороты, чем имел на самом деле (чтобы платить налоги как ФОП на упрощенной системе). При этом правоохранителям удалось зафиксировать расхождения по документам, а также визуально задокументировать отгрузки больших партий товара на складе. Квалифкомиссия не усмотрела нарушений в действиях Ватутина.
Издание пишет, что в Офисе Генерального прокурора на должности "советника без процессуальных полномочий" Александр Ватутин будет заниматься вопросом "кадрового контроля за финансовыми потоками, которые должны идти из региональных прокуратур в Киев". Журналисты приводят несколько примеров таких кадровых назначений. Среди них Александр Панов, экс-глава Кировоградской местной прокуратуры, который, как и Венедиктова, начинал карьеру в Харькове, стал и. о. начальника департамента ОГП по надзору за деятельностью Государственного бюро расследований.
Также в этом перечне Роман Мазурик, экс-руководитель местной прокуратуры №2 в Запорожье, которого генпрокурор Юрий Луценко увольнял с должности за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей (восстанавливался через суд) - он стал замглавы прокуратуры Киевской области. СМИ пишут о его стремительной карьере в регионе, ему приписывают сотрудничество с известным "смотрящим" по региону Евгением Анисимовым, а также с бывшим прокурором Андреем Акрытовым, который занимался вымогательством в строительной отрасли.
Также в списке Анатолий Коваленко, замначальника управления ОГП по надзору за деятельностью Государственной фискальной службы, Дмитрий Вербицкий, который в ближайшее время назначен зампрокурора Одесской области и Юрий Шарнин, который также будет назначен зампрокурора Одесской области по силовому блоку.
"По словам источников в Офисе Генпрокурора, это только первые назначения, которые провел через свой статус "советника" Александр Ватутин. В дальнейшем все кадровые назначения в регионах будут проходить также через него, поэтому в биографиях новых людей стоит искать не только профессиональные достижения, но и признаки коррупционных связей с новым "теневым генералом" в Киеве", - резюмирует издание
А то, что удалила - это фигня.
Главное - поставила, вылизала х.уйлу и его ПодЗе.хуйлу, зафиксировала - было!!!
Теперь можно и удалять и извиняться))
Дебилы, бл.ять!!!
Хто б звернув увагу на цю, пардон, ТП, якби вона не обпаскудилась? Ото ж бо й воно...
папенька там преподавал....
фашисти це мусоліні-салазар-франко.. і ******** пукін(шаломов) .. 8травня коаліція нацистську німечину примусила до капітуляції ,а фашист пукін і досі не покараний
тупенька і досі не усвідомила це...
пс. для поцоватої пані -13 жовтня 1943 р. фашистський уряд Італії оголосив війну нацистській Німеччині.
Це совєтська маніпуляція.Нацизм,це націонал-соціалізм.Совки не хотіли,щоб не було згадування про соціалізм.Тому і перекрутили.В нас навіть патріоти кажуть фашизм.Це не вірно,цим самим підсвідомо підігрують московитам.
та и Бусинку изумрудную подставила лишний раз..
зебилы, они такие..
ну и кадры у Вошьдя понабирали по объявлению на заборе
Почему устраивает танец на костях?
Это не праздник, а день памяти по погибшим)))
Если у тебя есть погибшие в той войне, или ее участники, которые уже умерли, сходи на их могилы, помяни, принеси тюльпан и поставь 100 грамм. Делай это все тихо, спокойно, пристойно. Не надо песен, плясок, пропагандистского угара. Помнить и чтить - не значит биться в истерике от сознания того, что просрана великая Победа. А просрана, я считаю, потому, что не может победитель в любой войне жить затем хуже побежденного.
Тем же, кто сложил свои головы - вечная память, и земля над ними - пухом.