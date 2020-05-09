Венедиктова опубликовала песню "День Победы" в исполнении Лещенко, поддержавшего оккупацию Крыма. После извинилась и назвала РФ "агрессором". ФОТО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова использовала для поздравления с Днем победы песню российского певца Льва Лещенко, который входит в перечень Министерства культуры Украины, как лицо, создающее угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сначала Венедиктова опубликовала текст песни и видео с ее исполнением.

После критики такого поступка Венедиктова откорректировала свой пост, удалила видео и извинилась, оставив при этом текст песни и назвав ее "символом", а Россию - "агрессором".

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Стоит отметить, что Лещенко входит в перечень лиц Министерства культуры Украины, которые создают угрозу национальной безопасности. Сам певец заявляет, что "помогал возвращать Крым", который оккупировали в начале 2014 года.

В частности, 11 марта 2014 года он подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Украине и Крыму. Лещенко также не один раз за время оккупации выступал в Крыму.