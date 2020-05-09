Повышение статуса делегации в ТКГ нивелирует поддержку партнеров по нормандскому формату и помогает РФ избежать ответственности, - Елисеев

Повышение статуса Трехсторонней контактной группы несет риски для Нормандского формата и поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Об этом написал Чрезвычайный и полномочный посол, советник пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев в статье "Изменения в минском процессе. Что и зачем предлагает Банковая? " для НВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Нельзя недооценивать риски повышения статуса минского трека для самого Нормандского формата. Особенно на фоне отсутствия перспектив проведения берлинской встречи на высшем уровне в ближайшее время и сосредоточения все большего внимания европейских лидеров на преодолении последствий пандемии", - считает Елисеев.

Он напомнил, что на всех предыдущих этапах переговоров Москва пыталась перенести решение вопросов, связанных с выполнением Минских договоренностей, именно в рамки ТКГ, повысив ее статус.

"Таким образом она (Москва. - Ред.) стремилась минимизировать поддержку, которую получала Украина со стороны партнеров в нормандском формате (где есть только Украина и Россия, и никаких "приглашенных представителей Донецка и Луганска"), создать условия для прямого диалога Киева с ОРДЛО , взять на себя лавры посредника и зафиксировать наличие гражданского конфликта в Украине, приближая перспективы смягчения антироссийских международных санкций", - отметил дипломат.

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Константин Елисеев считает ошибочной логику, подводимой под необходимость повышения статуса украинской делегации.

"Речь идет якобы об отсутствии на предыдущем этапе у украинских представителей полномочий для реализации достигнутых в ТКГ договоренностей, а заведение в переговорный процесс представителей правительства даст им для этого достаточный инструментарий и министерский аппарат. Вроде и нет нарушений Россией практически всех ее обязательств по минским договоренностями", - подчеркнул он.

Елисеев отметил, что таким образом своими действиями Украина создает ложное впечатление и демонстрирует всему миру, что якобы причиной отсутствия прогресса в мирном процессе является отсутствие достаточных полномочий у украинских чиновников.

"Следовательно, видим дальнейшее смещение акцента с невыполнения Россией базовых условий безопасности Минских договоренностей, что должно быть предпосылкой любого дальнейшего продвижения на политическом треке. Так же на второй план отходит блокировка восстановления украинского правового поля на временно оккупированных территориях и возвращение Россией экспроприированных украинских предприятий, что создало бы должное основание для реализации гуманитарных или экономических инициатив, включая осуществление социальных выплат", - сказал Елисеев.

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"В результате вся "асимметричность" действий Банковой свелась вместо освещения деструктивной роли российской стороны в исключительно перекладывание на украинское правительство дополнительной ответственности за урегулирование ситуации в Донбассе", - резюмирует советник Порошенко.

Напомним, 5 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о новом составе ТКГ в Минске. Украинскую делегацию вновь возглавит второй президент Украины Леонид Кучма. Также она была усилена заместителями министров и главами парламентских комитетов.