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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Повышение статуса делегации в ТКГ нивелирует поддержку партнеров по нормандскому формату и помогает РФ избежать ответственности, - Елисеев

Повышение статуса делегации в ТКГ нивелирует поддержку партнеров по нормандскому формату и помогает РФ избежать ответственности, - Елисеев

Повышение статуса Трехсторонней контактной группы несет риски для Нормандского формата и поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Об этом написал Чрезвычайный и полномочный посол, советник пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев в статье "Изменения в минском процессе. Что и зачем предлагает Банковая? " для НВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Нельзя недооценивать риски повышения статуса минского трека для самого Нормандского формата. Особенно на фоне отсутствия перспектив проведения берлинской встречи на высшем уровне в ближайшее время и сосредоточения все большего внимания европейских лидеров на преодолении последствий пандемии", - считает Елисеев.

Он напомнил, что на всех предыдущих этапах переговоров Москва пыталась перенести решение вопросов, связанных с выполнением Минских договоренностей, именно в рамки ТКГ, повысив ее статус.

"Таким образом она (Москва. - Ред.) стремилась минимизировать поддержку, которую получала Украина со стороны партнеров в нормандском формате (где есть только Украина и Россия, и никаких "приглашенных представителей Донецка и Луганска"), создать условия для прямого диалога Киева с ОРДЛО , взять на себя лавры посредника и зафиксировать наличие гражданского конфликта в Украине, приближая перспективы смягчения антироссийских международных санкций", - отметил дипломат.

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Константин Елисеев считает ошибочной логику, подводимой под необходимость повышения статуса украинской делегации.

"Речь идет якобы об отсутствии на предыдущем этапе у украинских представителей полномочий для реализации достигнутых в ТКГ договоренностей, а заведение в переговорный процесс представителей правительства даст им для этого достаточный инструментарий и министерский аппарат. Вроде и нет нарушений Россией практически всех ее обязательств по минским договоренностями", - подчеркнул он.

Елисеев отметил, что таким образом своими действиями Украина создает ложное впечатление и демонстрирует всему миру, что якобы причиной отсутствия прогресса в мирном процессе является отсутствие достаточных полномочий у украинских чиновников.

"Следовательно, видим дальнейшее смещение акцента с невыполнения Россией базовых условий безопасности Минских договоренностей, что должно быть предпосылкой любого дальнейшего продвижения на политическом треке. Так же на второй план отходит блокировка восстановления украинского правового поля на временно оккупированных территориях и возвращение Россией экспроприированных украинских предприятий, что создало бы должное основание для реализации гуманитарных или экономических инициатив, включая осуществление социальных выплат", - сказал Елисеев.

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"В результате вся "асимметричность" действий Банковой свелась вместо освещения деструктивной роли российской стороны в исключительно перекладывание на украинское правительство дополнительной ответственности за урегулирование ситуации в Донбассе", - резюмирует советник Порошенко.

Напомним, 5 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о новом составе ТКГ в Минске. Украинскую делегацию вновь возглавит второй президент Украины Леонид Кучма. Также она была усилена заместителями министров и главами парламентских комитетов.

Елисеев Константин (312) Донбасс (26958) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+15
Да ето и слону понятно что Ермак хорошего для Украины не посоветует и не зря пропихивает разные статусы и сепаров в переговорную группу.
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09.05.2020 14:53 Ответить
+11
Вообще не пойму, какие могут быть статусы и какие ТГК. Есть враг, который окупировал Украину. И на переговорах должен выноситься только один вопрос, выведет ли Фашистская Росия свои войска с Украины или нет. А типо вопросы *выведет но не все* или * совместное патрулирование* ето в жопу себе засуньте, предатели.
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09.05.2020 14:55 Ответить
+7
Увеличивай Те статус или не увеличивайте результат будит Негативный. россия Агрессор и этим Все сказано. И Он не успокоится до тех Пор пока не Издохнет в Своей Берлоге.
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09.05.2020 14:54 Ответить
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Да ето и слону понятно что Ермак хорошего для Украины не посоветует и не зря пропихивает разные статусы и сепаров в переговорную группу.
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09.05.2020 14:53 Ответить
Вообще не пойму, какие могут быть статусы и какие ТГК. Есть враг, который окупировал Украину. И на переговорах должен выноситься только один вопрос, выведет ли Фашистская Росия свои войска с Украины или нет. А типо вопросы *выведет но не все* или * совместное патрулирование* ето в жопу себе засуньте, предатели.
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09.05.2020 14:55 Ответить
Кто мешал сохранить "статус-кво". Сейчас, после разведения, боевые потери зачастую превышают потери 2018-2019 годов до разведения. Чего добился "разведун"?
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09.05.2020 15:13 Ответить
Кто мешал? 73%, конечно же.
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09.05.2020 16:02 Ответить
Увеличивай Те статус или не увеличивайте результат будит Негативный. россия Агрессор и этим Все сказано. И Он не успокоится до тех Пор пока не Издохнет в Своей Берлоге.
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09.05.2020 14:54 Ответить
"Повышении статуса делегации". Господи, прости учителей.
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09.05.2020 14:54 Ответить
Экс -посол напомнил о себе
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09.05.2020 15:01 Ответить
Круги на луже уже разошлись, так, что, зепил, можешь надевать свои портки
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09.05.2020 17:38 Ответить
Елисеев правильно говорит. Это украинцам не надоел ещё фарс еврейской камарильи у власти. А немцы и французы все эти еврейские мансы надоели, они скоро начихают на Украину, и скажут сами разбирайтесь там со своим пуйлом. Тем более, что Зеля и Ермак постоянно идут на какие-то левые переговоры с ним.
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09.05.2020 15:09 Ответить
Ну так а хіба не цього добивається зелена влада?
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09.05.2020 15:10 Ответить
та досить вже думати, що зюзіки те роблять через недосвідченість та неосвіченість!
зедрисня - це спецоперація гебні по знищенню України, та виправданню фашистської *********
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09.05.2020 15:15 Ответить
Ну вот и здорово! Кому нх нужен этот п*дерастический бездействующий формат? Ну хр с ним!!!
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09.05.2020 15:26 Ответить
Кацапо-передаст? Не отвечай, это риторический вопрос
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09.05.2020 17:40 Ответить
Саме цого Зєрмак і домагається
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09.05.2020 16:08 Ответить
Так Вовік цього і прагне. Стати на коліна і випросити мир на умовах Путіна. Але миру не отримає. Бо є українці.
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09.05.2020 17:07 Ответить
 
 