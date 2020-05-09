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Внук Ватутина согласен на перенос могилы деда из Киева, но с "военными почестями"

Внук Ватутина согласен на перенос могилы деда из Киева, но с

Александр Ватутин, внук советского генерала Николая Ватутина, назвал свои условия переноса могилы деда из Киева.

Об этом он сообщил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, я хотел бы перезахоронить и перенести памятник на родину, но это должны договариваться высшие лица, понимаете, это не моя инициатива должна быть. Потому что перезахоронение такого человека должно происходить с военными почестями, это же не просто так: выкопали и увезли. Это совсем другое. Он все же герой Советского Союза, он освобождал Киев, как бы там не кричали украинцы, они его ненавидят, что он палач и все такое. Он освобождал Киев, начинал свою службу в Украине, хорошо знал украинский язык, он вообще украинцев любил ", - сказал внук Ватутина.

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Памятник Ватутину расположен в центре Киева, возле здания Верховной Рады.

Недавно петиция на сайте городского совета Киева с требованием демонтировать монумент набрала необходимое количество голосов. Теперь петицию должны рассмотреть столичные органы власти. Среди предложений петиции - перенести захоронение на одно из кладбищ Киева. Мэр Виталий Кличко дал поручение рассмотреть эти просьбы трем городским комиссиям и двум своим заместителям.

В Украинском институте национальной памяти говорят, что с юридической точки зрения такая петиция к городской власти бесперспективна.

Уже несколько лет подряд отказ сносить памятник официально объясняют тем, что это не просто монумент, а могила генерала.

Родные Ватутина еще в 2015 объявили о том, что будут просить перезахоронения.

В УИНП на это заявили, что вопрос прорабатывают "в том числе и с привлечением иностранных каналов". "Но пока мы не имеем никаких конкретных предложений на эту тему и, соответственно, мы их не рассматриваем в официальной плоскости", - заявил председатель УИНП Антон Дробович.

захоронения (222) Киев (25794) коммунизм (287) СССР (814)


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Топ комментарии
+36
Другой вариант: пусть этот внук приезжает (если он ещё не в базе "Миротворца" ), выкапывает дида, садит его на палку и киздует с ним пешком в парашу. Вот это "бессмертный пук" будет на славу.
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09.05.2020 16:17 Ответить
+32
Морда на жопу смахивает.
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09.05.2020 16:10 Ответить
+27
Ватный ушлёпок еще условия ставит.
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09.05.2020 16:06 Ответить
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Ага,прямо душкой был Ватутин.Хорошо украинский знал,распоряжения на массовые расстрелы только на украинском отдавал?Прям няшка....И внук походу такой же имбицил.Хотя они все там такие
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09.05.2020 16:32 Ответить
Приберіть цього Вачутіна, з України, це мерзенний вбивця українських солдат.
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09.05.2020 17:02 Ответить
та навряд чи він розбирався хто там українець, єврей або татарин. Для нього всі були біомасой.
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10.05.2020 16:41 Ответить
Сохрани, сохрани. И не только сохрани, но и покажи своим скрепоносцам. Пусть удостоверятся в ,,любви,,украинцев к совковым мясникам..
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09.05.2020 16:46 Ответить
А це не він радник генпрокуроши?СМИ рассказали, кого и куда назначает советник Венедиктовой Александр Ватутин"
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09.05.2020 16:49 Ответить
нах пошел!пусть на кацапию забирают!отдаем
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09.05.2020 16:51 Ответить
тільки ТИХО, ТИХО, щоб ніхто і не знав що там копають!
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10.05.2020 16:42 Ответить
Выделяю место. Закопать нах на моей даче вместе с внуком. Вонидло обещаю очищать
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09.05.2020 16:55 Ответить
так можно поглубже закопать
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09.05.2020 16:59 Ответить
Та відати цей кістяк сім'ї і закрити питання. Це буде по-християнські. Але без всяких почестей, по буденному. А в Хуторі Михайлівськів нехай "божеволіють. конають"
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10.05.2020 09:36 Ответить
А я бы соглашался с ответным условием, что володька путин сразу ляжет в Мавзолей
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09.05.2020 16:57 Ответить
Нихрена, у Кличко аж два заместителя, а нарен там аж два, что одного мало?
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09.05.2020 16:58 Ответить
Ага. У него два заместителя, а четыре из них в больнице.
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11.05.2020 15:37 Ответить
сгрести этот биомусор , если кацапам надо - в самосвал до кацапии и продать подороже
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09.05.2020 16:58 Ответить
Глянув першу десятку коментів і пішов мити руки! Це розумні люди? Це інваліди з дитинства, недоразвіти. Помилка природи!
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09.05.2020 17:06 Ответить
а що ви робили тими руками ?
мозолі натерли
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10.05.2020 09:37 Ответить
То все хня. В моем "колхозе" "поймали" и оттестировали одного на вирус. Вот это пипец. Где оно лазило, с кем общалось за бутылкой. ... Короче .... кто куда,... все по хатам...
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09.05.2020 17:08 Ответить
Внук Ватутина ...дед"хорошо знал украинский язык ..." Знал, потому, что он уроженец Полтавы. Настоящая фамилия Ватутя. Сменил ее после окончания артиллерийского училища по совету сослуживца: " С яамилией Ватутя, - никогда не станеш генералом."
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09.05.2020 17:10 Ответить
Ватутін народився на території ******** Бєлгородської області Росії.
Але фактично це Слобідська Україна, там від його села до українського кордону кілометрів з 20-30. За часів УНР Білгородщина входила до складу Української держави, після приходу більшовиків її виділили х Харківської губернії і передали Росії.
Так, існують непідтверджені версії, що Ватутін був за походженням українцем. Якщо й був, то вже кацапізованим малоросом.
Онук Ватутіна погодився на перенесення могили діда з Києва, але з "військовими почестями" - Цензор.НЕТ 6847
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09.05.2020 18:31 Ответить
і що, викопати виродка і сраку цілувати, якщо він навіть і був українцем?
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10.05.2020 16:39 Ответить
У вас якісь трохи стрьомні еротичні фантазії. Але, забороняти я б не став. Було б навіть цікаво поспостерігати.
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10.05.2020 17:40 Ответить
а у вас трохи мозок перемішаний з половою?
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10.05.2020 18:57 Ответить
Гарне було прізвище-Ватутя. Якщо думати українською.
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09.05.2020 17:21 Ответить
В Іспанії довгі роки йшла дискусія про перезахоронення диктатора Франко. Минулого року влада , очолювана соціалістом Педром Санчесом все ж виконала бажання мвльойнів іспанців перенксти прах з Долини полеглих, багато з яких загинули з вини Франко у приватний сімейний склеп. Без преси, без відеокамер( але на телефон потайки хтось все ж зняв) , без почестей, на гелікоптері дучо перевезли і тихенько ще раз поховали.
БЕЗ ПОЧЕСТЕЙ. ВАТУТІНА ТЕЖ БЕЗ ПОЧЕСТЕЙ.
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09.05.2020 17:25 Ответить
В принципе, так и надо, без лишней шумихи, без воинских почестей..., но по человечески.
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09.05.2020 17:47 Ответить
Згоден. Але на скотомогильник.
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09.05.2020 22:09 Ответить
ну ты ж кое-что с пальцем не сравнивай--франко был диктатором, который собственный народ убивал, а ватутин военоначальник, который гитлеру противостоял и киев от него освобождал
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10.05.2020 10:38 Ответить
сначала ***** начал вторую мировую войну вместе с Гитлером под руководством сРалина, а теперь нам не сравнивать хер с пальцем?
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10.05.2020 16:37 Ответить
Нехай вбитих козлів московських тягнуть до болота рашистану. Нехай наша земля очиститься від московської вонючої погані.
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09.05.2020 18:19 Ответить
Було б чудово якби його забрали в "родниє *****", а саме в село Чепухіно, Бєлгородсьої обл. Російської Федерації. Бо в столиці України йому не місце.
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09.05.2020 18:22 Ответить
А этот "внук Ватутина", "как бы там не кричали украинцы", он где обретается?
Отправьте ему труп дедушки и дайте денег на военный оркестр!
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09.05.2020 19:20 Ответить
так нету трупа, вот в чем крендель. Шо перевозить? Горсть земли, пуговицу с мундира, другой какой фетиш, чтобы было кацапу на что подрочить??? Я бы предложил закачать воздух, взятый вокруг памятника, в белый латексный нацюцюрник и продайте козлорылым, как последний вздох г-на Пеже... кацапу и прочей руской мрази похер, на что передеривать...
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09.05.2020 19:46 Ответить
А не до хрена хочет этот сопляк мини -ватутин!! Дед, Липовый герой советского союза, утопил в Днепре 300 тыс украинских солдат, расстрелял десятки тысяч невинного населения украины, а теперь ему военские почести. А хрен тебе молокосос!!! Скажи спасибо, что Украина ещё так останки отдаёт! Бери и беги!! А то разворотят могилу деда бульдозером!! хрен потом найдёшь!!
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09.05.2020 19:21 Ответить
Если повар https://censor.net/user/459894 нам не врёт. Где можно прочесть про 300 тысяч утонувших при наступательной операции. Помнится речь шла о 3-х миллионах.
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09.05.2020 21:34 Ответить
Много тварей говорили что они любят Украину, но как показывает история, совесть им не мешала уничтожать украинцев.
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09.05.2020 19:30 Ответить
Окупанти завжди ******* окуповані території. А інакше нашо окуповувати?
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09.05.2020 22:11 Ответить
ищите Петра Калнышевского и тогда меняем вашего ватного генерала . на гетьмана Украины .
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09.05.2020 19:36 Ответить
И деда жены, основательно репрессированного из Водолаги и бесследно сгноенного где-то в ГУЛАГах... да так, шо ни в одном архиве следов не сыскать, сколько не запрашивали...
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09.05.2020 19:51 Ответить
Если я прально помню, то: Ватутин бьіл в гузно ранен шальной пулей(не в то воемя, не в том месте оказался)во время боя подразделения КА с подразделением УПА и помер от банальной кровопотери(через гузно идет артерия в ноги).

Написать на памятнике "помер из-за того, что бьіл в жопу раненьій" и вся недолга
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09.05.2020 20:31 Ответить
Ну вот как раз в нужное время и в нужном месте...то есть смерть была по заслугам...Господь Бог правильно распорядился...
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10.05.2020 04:20 Ответить
Сегодня пражане установи на месте демонтированного памятника Коневу
двухметровый унитаз из пенопласта...
Онук Ватутіна погодився на перенесення могили діда з Києва, але з "військовими почестями" - Цензор.НЕТ 6905
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09.05.2020 21:39 Ответить
Внучок не соврал. Уж очень Ватутин любил Украину и украинцев - убивать:


У 1920 р. у віці дев'ятнадцяти років, М. Ф. Ватутін добровольцем вступив до лав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії . У вересні 1920 року брав участь у знищенні армії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Махна в районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Луганська і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA Старобельська , Курсантом Полтавської піхотної брав участь у боях проти загонів українських повстанців. Навчаючись у Полтавській піхотній школі, брав участь у встановленні радянської влади в Україні.
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09.05.2020 23:21 Ответить
я можу урочисто перднути!!!
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09.05.2020 23:43 Ответить
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10.05.2020 09:36 Ответить
Надо сказать что Ватутин не то что бы не любил украинцев он относился к ним как к холопам.."Мы,русские, цвет нации а вы,украинцы --быдло" И это во время войны когда украинцы ценою своих жизней защищали СССР...Я думаю,будет правильно если и мы,украинцы к нему соответственно отнесемся...Какие воинские почести,оркестр? Пошел,гнида в паРашу, жаль что в нашей земле тебя похоронили....да еще и памятник поставили..тьфу..
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10.05.2020 04:14 Ответить
викиньте цю падаль на скотомогильник , та і все .....ще там якась гидота буде якись умови качати.
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10.05.2020 10:20 Ответить
ні, так викидати це вже занадто, а от по-тихому викопати та відправити труну скромно на кордон саме те, і попередньо тварюки нехай оплатять рахунок з виконаних робіт наперед!
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10.05.2020 16:34 Ответить
Военные почести это типа праздничный экскаватор?
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10.05.2020 10:54 Ответить
Отправьте эту собаку укрпочтой!
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10.05.2020 12:18 Ответить
Какие ещё почести? Пусть внук заплатит за 75 лет хранения биомусора в самом престижном и дорогом районе Киева....И пусть поторопится - счётчик тикает....
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10.05.2020 14:16 Ответить
23.08.1939
Пакт между Сталиным и Гитлером о дружбе и разделе между собой Европы. 01.09.1939 Гитлер нападает на Польшу. 17.09.1939 Сталин нападает на Польшу. 22.09.1939 Совместный парад двух
союзников РККА и Вермахта в Бресте … Хронология взаимосвязанных событий менее
месяца…… ДедыВоевали….

но можно пользоваться
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
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10.05.2020 15:12 Ответить
это не моя инициатива должна быть. Потому что перезахоронение такого человека должно происходить с военными почестями, это же не просто так: выкопали и увезли Источник: https://censor.net/n3194521

Отак кацапи і вважають - людина сама по собі ніщщо, як і ії бажання, а держава і ії органи це намісник Бога на землі
Таке враження що це не його рідний дід.
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10.05.2020 15:36 Ответить
чуєш ***** *************, Київ звільняли солдати Червоної армії, які йшли в атаку під кулями гітлерівців, які вплав перепливали Дніпро хто як міг, а твій дЄдушка їх топив у Дніпрі до потрібної сРаліну дати. Так що зі своїми почестями забереш його прах на кордоні і чествуй його як тобі заманеться на своєму хїуйлостані!
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10.05.2020 16:30 Ответить
генерал Ватутин может стать символом всего ВАТНОГО движения. Это надо-же какая у человека фамилия модная, ВАТУтин...
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10.05.2020 16:44 Ответить
і що, викопати виродка і сраку цілувати, якщо він навіть і був українцем?
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10.05.2020 16:44 Ответить
Онук Ватутіна погодився на перенесення могили діда з Києва, але з "військовими почестями" - Цензор.НЕТ 9370
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10.05.2020 16:46 Ответить
Так и немецкого офицера Пауля Зиберта в жизни Николая Кузнецова разведгруппа УПА под Ровно грохнула. Сколько воя было, что проклятые бандеровцы убили советского разведчика.!!! А то что разведчик был в немецкой форме и это должны были знать бандеровцы!? Прокол совпропаганды был налицо... Не сходилось... Пособники немцев убивают немецких офицеров. А тут как не повыть, что УПА подстрелила советского генерала! Вот они пособники фашистов... ))))
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11.05.2020 15:59 Ответить
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