Внук Ватутина согласен на перенос могилы деда из Киева, но с "военными почестями"

Александр Ватутин, внук советского генерала Николая Ватутина, назвал свои условия переноса могилы деда из Киева.

Об этом он сообщил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, я хотел бы перезахоронить и перенести памятник на родину, но это должны договариваться высшие лица, понимаете, это не моя инициатива должна быть. Потому что перезахоронение такого человека должно происходить с военными почестями, это же не просто так: выкопали и увезли. Это совсем другое. Он все же герой Советского Союза, он освобождал Киев, как бы там не кричали украинцы, они его ненавидят, что он палач и все такое. Он освобождал Киев, начинал свою службу в Украине, хорошо знал украинский язык, он вообще украинцев любил ", - сказал внук Ватутина.

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Памятник Ватутину расположен в центре Киева, возле здания Верховной Рады.

Недавно петиция на сайте городского совета Киева с требованием демонтировать монумент набрала необходимое количество голосов. Теперь петицию должны рассмотреть столичные органы власти. Среди предложений петиции - перенести захоронение на одно из кладбищ Киева. Мэр Виталий Кличко дал поручение рассмотреть эти просьбы трем городским комиссиям и двум своим заместителям.

В Украинском институте национальной памяти говорят, что с юридической точки зрения такая петиция к городской власти бесперспективна.

Уже несколько лет подряд отказ сносить памятник официально объясняют тем, что это не просто монумент, а могила генерала.

Родные Ватутина еще в 2015 объявили о том, что будут просить перезахоронения.

В УИНП на это заявили, что вопрос прорабатывают "в том числе и с привлечением иностранных каналов". "Но пока мы не имеем никаких конкретных предложений на эту тему и, соответственно, мы их не рассматриваем в официальной плоскости", - заявил председатель УИНП Антон Дробович.