Внук Ватутина согласен на перенос могилы деда из Киева, но с "военными почестями"
Александр Ватутин, внук советского генерала Николая Ватутина, назвал свои условия переноса могилы деда из Киева.
Об этом он сообщил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Вы знаете, я хотел бы перезахоронить и перенести памятник на родину, но это должны договариваться высшие лица, понимаете, это не моя инициатива должна быть. Потому что перезахоронение такого человека должно происходить с военными почестями, это же не просто так: выкопали и увезли. Это совсем другое. Он все же герой Советского Союза, он освобождал Киев, как бы там не кричали украинцы, они его ненавидят, что он палач и все такое. Он освобождал Киев, начинал свою службу в Украине, хорошо знал украинский язык, он вообще украинцев любил ", - сказал внук Ватутина.
Памятник Ватутину расположен в центре Киева, возле здания Верховной Рады.
Недавно петиция на сайте городского совета Киева с требованием демонтировать монумент набрала необходимое количество голосов. Теперь петицию должны рассмотреть столичные органы власти. Среди предложений петиции - перенести захоронение на одно из кладбищ Киева. Мэр Виталий Кличко дал поручение рассмотреть эти просьбы трем городским комиссиям и двум своим заместителям.
В Украинском институте национальной памяти говорят, что с юридической точки зрения такая петиция к городской власти бесперспективна.
Уже несколько лет подряд отказ сносить памятник официально объясняют тем, что это не просто монумент, а могила генерала.
Родные Ватутина еще в 2015 объявили о том, что будут просить перезахоронения.
В УИНП на это заявили, что вопрос прорабатывают "в том числе и с привлечением иностранных каналов". "Но пока мы не имеем никаких конкретных предложений на эту тему и, соответственно, мы их не рассматриваем в официальной плоскости", - заявил председатель УИНП Антон Дробович.
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мозолі натерли
Але фактично це Слобідська Україна, там від його села до українського кордону кілометрів з 20-30. За часів УНР Білгородщина входила до складу Української держави, після приходу більшовиків її виділили х Харківської губернії і передали Росії.
Так, існують непідтверджені версії, що Ватутін був за походженням українцем. Якщо й був, то вже кацапізованим малоросом.
БЕЗ ПОЧЕСТЕЙ. ВАТУТІНА ТЕЖ БЕЗ ПОЧЕСТЕЙ.
Отправьте ему труп дедушки и дайте денег на военный оркестр!
поварhttps://censor.net/user/459894 нам не врёт. Где можно прочесть про 300 тысяч утонувших при наступательной операции. Помнится речь шла о 3-х миллионах.
Написать на памятнике "помер из-за того, что бьіл в жопу раненьій" и вся недолга
двухметровый унитаз из пенопласта...
У 1920 р. у віці дев'ятнадцяти років, М. Ф. Ватутін добровольцем вступив до лав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії . У вересні 1920 року брав участь у знищенні армії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Махна в районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Луганська і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA Старобельська , Курсантом Полтавської піхотної брав участь у боях проти загонів українських повстанців. Навчаючись у Полтавській піхотній школі, брав участь у встановленні радянської влади в Україні.
Пакт между Сталиным и Гитлером о дружбе и разделе между собой Европы. 01.09.1939 Гитлер нападает на Польшу. 17.09.1939 Сталин нападает на Польшу. 22.09.1939 Совместный парад двух
союзников РККА и Вермахта в Бресте … Хронология взаимосвязанных событий менее
месяца…… ДедыВоевали….
но можно пользоваться
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
Отак кацапи і вважають - людина сама по собі ніщщо, як і ії бажання, а держава і ії органи це намісник Бога на землі
Таке враження що це не його рідний дід.