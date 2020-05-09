Саакашвили об отказе части нардепов поддержать его назначение вице-премьером: "Они знают, что я реально перекрою их потоки"
Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили объяснил отсутствие поддержки со стороны отдельных депутатов их страхом перемен.
Об этом он рассказал в интервью 24 каналу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Если бы они считали, что я лузер, который ничего не умеет делать, то их бы это вообще не волновало. Нет, они знают, что я способен, они знают, что я реально перекрою их потоки. Они знают, что меня нельзя купить", – заявил Саакашвили.
Он добавил, что такие недоброжелатели "как раз не хотят перемен".
"Когда они видят во мне такую угрозу, такую опасность для себя, то может они и видят во мне потенциал, что я могу что-то сделать", – считает политик.
Саакашвили уточнил, что инструменты такого влияния есть не у него, а у президента, и рассказал, что имел "много-много разговоров" с Зеленским.
Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. 8 мая Грузия отзвала посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.
Ранее о планах назначить Саакашвили вице-премьером рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.
28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.
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Скроить заново.
"П. платье"
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Кроя́, разрезать, нарезать много чего-н.
"П. всю материю"
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5
Збирається беніні потоки перекрити? Ага, щас... МВФ не може; а він - да, щас...
с молотка, чем ...
Крысюки чоколятні, шо, ссыкотно ?
П..здец вашему брехливому мародёру-пахану подкрадается.
Вор будет сидеть в тюрьме...а вы, тваринки брехливі, сушите ему сухари.
Їх у фракції 250. Цього більш ніж достатньо для прийняття рішення.
Чому вони не голосують за те, що пропонує їхній преЗедент?
"Это позор какой-то!" (с)
Какое право дело нам до тех
Над кем пришли повеселиться мы.
Один грузин не может изменить менталитет 40 млн. человек.
я думаю те депутаты к кому он адресовал это ржут с этой политической проститутки
Если ещё и коррупцию забрать то будет геноцид.
Негодяи!
https://www.youtube.com/watch?v=DMo1IexYXlY
Тільки мало хто пригадає через що почалась та сварка. Нагадаю, що сварка відбулась на засіданні Ради реформ, після того, як Аваков оприлюднив переговори Саакашвілі з російським олігархом Мазепіним, власником Уралхіма щодо приватизації Одеського припортового заводу. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=m5PFxSWSle4&feature=emb_logo
Рада реформ - це такий собі клуб урядовців, політиків та експертів, які розробляють стратегію реформ. За майже рік президенства Зеленського Рада реформ не збиралась жодного разу. Виконавчого комітету з реформ не було, Зеленський створив його для Саакашвілі і завдання виконавчого комітету реалізовувати стратегію визначену Радою реформ. Отже, Саакашвілі на посаді голови виконавчого комітету не має повноважень самостійно приймати рішення і діяти. А відтак голова виконавчого комітету може перетворитись на весільного генерала, який буде бігати по тв каналах та вихваляти роботу преЗЕдента і влади.
На мою думку призначенням Саакашвілі Зеленський наступає на тіж самі граблі, що колись наступив Порошенко. Правда тоді ходили розмови, що Порошенка попросили США щоб у себе прилаштував Саакашвілі. Розмови, вірогідно, небезпідставні, бо до України Саакашвілі провів два місяці в США, потім якийсь час пробув у Литві, Польщі, Угорщині і ніде йому не знайшлося місця. Не виключаю, що і Зеленського могли попросити за Саакашвілі. І що він тут нареформує, покаже час. А як він рехВОРмував ОПЗ, всі вже бачили.
Створення посади під Саакашвілі відкриває також проблему Зеленського. Він втратив вплив на фракцію «Слуга народу» у Верховній Раді. Відмова слуг голосувати за призначення Саакашвілі на посаду віце-прем'єра з реформ тому свідчення. Друге підтвердження втрати впливу на фракцію, - це антиколомойський закон, голосування за який відкладалось кілька раз з тієї причини, що не назбиралась достатня кількість голосів. Депутати власної фракції "найвеличнішого лідера **********" вже не слухають.