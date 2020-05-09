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Саакашвили об отказе части нардепов поддержать его назначение вице-премьером: "Они знают, что я реально перекрою их потоки"

Саакашвили об отказе части нардепов поддержать его назначение вице-премьером:

Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили объяснил отсутствие поддержки со стороны отдельных депутатов их страхом перемен.

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если бы они считали, что я лузер, который ничего не умеет делать, то их бы это вообще не волновало. Нет, они знают, что я способен, они знают, что я реально перекрою их потоки. Они знают, что меня нельзя купить", – заявил Саакашвили.

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Он добавил, что такие недоброжелатели "как раз не хотят перемен".

"Когда они видят во мне такую угрозу, такую опасность для себя, то может они и видят во мне потенциал, что я могу что-то сделать", – считает политик.

Саакашвили уточнил, что инструменты такого влияния есть не у него, а у президента, и рассказал, что имел "много-много разговоров" с Зеленским.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. 8 мая Грузия отзвала посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

Ранее о планах назначить Саакашвили вице-премьером рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.

Автор: 

ВР (29302) назначение (2185) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+14
михуэль решил досрачно разорвать партейку слуг.
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09.05.2020 16:44 Ответить
+12
Свой бы "поток" закрыл для начала. Вали в Грузию. Тебя там ждут. Родственники, медведи....
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09.05.2020 16:43 Ответить
+10
Тобто крадуть зелені ......аж гай шумить і верби гнуться.
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09.05.2020 16:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Все-надеемся.
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09.05.2020 16:39 Ответить
Віслюку Оманському треба купити Саакашвілі ресторан та виступати в ньому на корпоративах
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09.05.2020 16:47 Ответить
Віслюк поїде в Маскву і буде там на корпоротивіах Газпрому і Дерипаски виступати.
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09.05.2020 21:14 Ответить
Толстой жопой перкроешь!
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09.05.2020 18:15 Ответить
Коли Зелене лайно взяло до себе в команду Ніколозовича воно підписало собі вирок.
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09.05.2020 16:39 Ответить
подлизал так подлизал. олигархи в восторге =)
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09.05.2020 16:57 Ответить
оно подписало вырок Пепе и его свите
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09.05.2020 18:08 Ответить
Перекроишь, перекроишь в этом никто не сомневается...
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09.05.2020 16:41 Ответить
перекроЕшь
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09.05.2020 16:53 Ответить
швея-моторист наверное
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09.05.2020 17:05 Ответить
ПЕРЕКРОИ́ТЬ

1.

Скроить заново.

"П. платье"

2.

Кроя́, разрезать, нарезать много чего-н.

"П. всю материю"
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09.05.2020 17:44 Ответить
В твоём случае - кроить (материю перед шитьём, к примеру). А в его случае - перекрывать (продвижение, дорогу).
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5
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09.05.2020 20:06 Ответить
Каламбу́р (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. calembour) - литературный приём с использованием в одном контексте разных значений одного слова или разных слов, или словосочетаний, сходных по звучаниюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80#cite_note-sannikov-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80#cite_note-2 [2] .
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09.05.2020 20:38 Ответить
Пришлый вор в розыске публично оскорбляет Верховную Раду Украины называя депутатов ворами, причем не имея ни одного доказательства. Это наверное называется реформа?
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09.05.2020 16:42 Ответить
почему ты думаешь, что у него нет доказательств? пусть в суд подают за клевету. если это действительно клевета.
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09.05.2020 18:09 Ответить
Он покупает по старым ценам и потокам
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09.05.2020 16:46 Ответить
Свой бы "поток" закрыл для начала. Вали в Грузию. Тебя там ждут. Родственники, медведи....
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09.05.2020 16:43 Ответить
Языком он "потоки" перекроет или чем-то еще, не понимаю.
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09.05.2020 16:44 Ответить
михуэль решил досрачно разорвать партейку слуг.
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09.05.2020 16:44 Ответить
состоялся аншлюс - со временем увидим кто кого...
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09.05.2020 16:48 Ответить
Конечно перекроешь и сам на них ляжешь
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09.05.2020 16:45 Ответить
Михо - а "перекрою" , это "перенаправлю", так нужно понимать - ты уже давно в студенческих столовках, не "столуешся", а "жизнь " в Киеве не дешева - а тем более "дольчевита"...
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09.05.2020 16:46 Ответить
Макакашвили, ну и что ты сделаешь? Залезишь на крышу и спрыгнешь! Ты бы ротиком своим поменьше варнякал бы, а то тебе что то перекроют.
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09.05.2020 16:47 Ответить
залезЕшь, что-то
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09.05.2020 16:55 Ответить
одна заява - продурочніше іншої, попередньої.
Збирається беніні потоки перекрити? Ага, щас... МВФ не може; а він - да, щас...
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09.05.2020 16:48 Ответить
Началось
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09.05.2020 16:48 Ответить
Михо, как всегда, лучший!
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09.05.2020 16:50 Ответить
Саакашвілі майстер вищого пілотажу. Там є й піке, і мертва петля, і гірки…
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09.05.2020 16:50 Ответить
Всех собак повешают на тебя...
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09.05.2020 16:50 Ответить
саакашвили-ты гндн, вор и псдбл.
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09.05.2020 16:51 Ответить
Тобто крадуть зелені ......аж гай шумить і верби гнуться.
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09.05.2020 16:51 Ответить
ярмак скорее продаст должность Саакашвили
с молотка, чем ...
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09.05.2020 16:53 Ответить
😂 Вместе с Саакашвили
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09.05.2020 21:08 Ответить
Саакашвили враг русских мразей, его не купят
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10.05.2020 00:50 Ответить
Как жабы парашные заквакали...засмердило-то как....
Крысюки чоколятні, шо, ссыкотно ?
П..здец вашему брехливому мародёру-пахану подкрадается.
Вор будет сидеть в тюрьме...а вы, тваринки брехливі, сушите ему сухари.
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09.05.2020 16:53 Ответить
а ты селёдки хочешь Ваньюша...?
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09.05.2020 17:01 Ответить
Ваня! Та уже год как посадили. Сидит Порох. Сидит в Раде и вас, моносброд, тролит. Даже сессию внеочередную Порошенко умудрился собрать, пока клоун приговорами стращает. Зеля - моська. Отлает, поскулит и поджав хвост убежит, оплеванный собственным избирателем.
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10.05.2020 09:53 Ответить
Михо смешной клоун.
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09.05.2020 16:53 Ответить
Міхо! Дави соєвих гнид!
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09.05.2020 16:58 Ответить
Зеленых. У них 250 особей во фракции, но они не поддерживают инициативу своего преЗедента по Саакашвили.
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09.05.2020 17:02 Ответить
якщо треба - то і зелених
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09.05.2020 17:09 Ответить
Не якщо, а в першу чергу.
Їх у фракції 250. Цього більш ніж достатньо для прийняття рішення.
Чому вони не голосують за те, що пропонує їхній преЗедент?
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09.05.2020 17:11 Ответить
"на суку сыдыт ворон, клювом долбит свой нога, кров идет, а он все долбит - вай какой суровый звэр!"....
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09.05.2020 16:59 Ответить
Депутаты фракции преЗедента сидят на потоках, но он с этим не борется.
"Это позор какой-то!" (с)
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09.05.2020 17:01 Ответить
Так, як в Одесі "перекрив"
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09.05.2020 17:05 Ответить
Стареющий шут у трона, на котором уселся клоун. Но, впрочем:
Какое право дело нам до тех
Над кем пришли повеселиться мы.
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09.05.2020 17:08 Ответить
Часть нардепов тихо поржала с барана😀😀😀
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09.05.2020 17:10 Ответить
Даже если Саакашвили захочет что-то поменять, кто ему даст ? Пока что новая власть, как и предыдущая своими действиями показала, что ничего менять не собирается.
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09.05.2020 17:12 Ответить
... і загавкали сучькі аваківські
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09.05.2020 17:12 Ответить
Понятно, все как в Одессе -пару месяцев победного поноса, затем, когда все просрет окончательно, пойдет понос "отличительный"-это не я, а барыга Зеленский... Скучно, миха!
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09.05.2020 17:14 Ответить
Купить его нельзя, нет ну вы слышали?) Чего ж тебя такого раз этакого вщяли и поперли с родины? открыли дело уголовное, засудили. А у нас он значит, мессия прям. Ну ну, наглость верхом на лжи.
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09.05.2020 17:22 Ответить
Давай михуэль, не останавливайся - смеши народ! Именно для этого тебя и нанял квартал95. Ведь согласно действующего законодательства у тебя вообще нет никаких законных повноважень, а твой исполнительный комитет - чистой воды фейк.
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09.05.2020 17:23 Ответить
Петро сумно зітхнув )
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09.05.2020 17:28 Ответить
Петро лише посміхнувся )
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09.05.2020 21:49 Ответить
Зелю я непідтримую,і оці висери мол їдь додому це тільки можуть говорити путінососи або люди з отравленим мозгом.А про слуг народу він правий особливо про останні заявочки таких як качура жопоблоківська підстилка!
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09.05.2020 17:34 Ответить
Саакашвілі про відмову частини нардепів підтримати його призначення віцепрем'єром: "Вони знають, що я реально перекрою їхні потоки" - Цензор.НЕТ 7304
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09.05.2020 22:04 Ответить
Первая реформа пошла!
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09.05.2020 22:05 Ответить
Из украинцев на эту должность не нашлось ни одного достойного. Неужели настолько отупели? Это унизительно для страны!
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09.05.2020 17:39 Ответить
Никто с умных к ним не полезит, так как умный украинец выберет проукраинскую позицию во всем... Здесь четко просматривается позиция пророссийская хотя пытаются это покрасивейше изобразить( они поколение родившееся в СССР но выросшее в 90-х без дипломатического образования, почему то решившее что дяди 60- летние им отдадут свои деньги и власть)
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09.05.2020 21:14 Ответить
Кокса перенюхал сраакашвили,я да я,я могу ,я сделаю! Вспомните Одессу ,крики в трамвае и сплошные обещания.кроме приезда сотен воров в законе и другой грузинской п-доты,ничего.И это при назначеном хачике глав менте и глав прокуроре.Порох выполнил все его заказы.И получил брехливого бездельника,который просто стал переподчинять себе потоки в портах .
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09.05.2020 17:44 Ответить
Саакашвили пошел против большинства народа, который выбрал Слуг народа...
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09.05.2020 17:50 Ответить
т.е уже целый год (!!!) как совершенно новые лица партии преЗЕдента сидят на потоках, как те барИги и только Михуил... громко сказал - я их перекрОю (закрою) или перекроЮ (перераспределю)?
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09.05.2020 18:12 Ответить
"А ведь перекроет...", - грустно вздохнул кое-кто...
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09.05.2020 18:13 Ответить
Вслух: Я перекрою потоки . Про себя: ( и сделаю свои). Саакашвили
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09.05.2020 18:18 Ответить
Швілі в тренді зелених - головне пообіцяти.
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09.05.2020 19:02 Ответить
СААКАШВИЛИ ! НИ ХРЕНА ТЫ НЕ СДЕЛАЕШЬ!! ТЫ НЕ ПРИВЫК РАБОТАТЬ, А ТОЛЬКО БОЛТАТЬ!! МАКСИМУМ , ЧЕРЕЗ КВАРТАЛ ТЕБЯ ВЫГОНЯТ КАК ПАРШИВУЮ ОВЦУ!!
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09.05.2020 19:08 Ответить
То бишь зеленое стадо плотно сидит на потоках...и ворует...??? Зебилы ау...вы хоть теперь начнете понимать каких уродов вы привели во власть?? Карлсон ваш кумир говорит что зеленое стадо это воры и коррупционеры...не я и не Петя это говорят....а карлсону вы же верите как себе...так ведь????
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09.05.2020 19:46 Ответить
Потоки перекроет? А где тогда приличные люди харчеваться будут?
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09.05.2020 20:13 Ответить
Саакашвілі про відмову частини нардепів підтримати його призначення віцепрем'єром: "Вони знають, що я реально перекрою їхні потоки" - Цензор.НЕТ 9417
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09.05.2020 20:21 Ответить
У Саакашвілі все вийде, якщо його підтримає народ і президент.
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09.05.2020 21:22 Ответить
Не поддержат. Ну разве на словах.
Один грузин не может изменить менталитет 40 млн. человек.
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09.05.2020 21:49 Ответить
меня не купить .. дешево - забыл добавить
я думаю те депутаты к кому он адресовал это ржут с этой политической проститутки
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09.05.2020 21:27 Ответить
Перекроет. Словесным потоком.
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09.05.2020 21:52 Ответить
Сааківський словесний понос ніхто не перекриє.
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09.05.2020 22:00 Ответить
Через ваши реформы и карантины началась эпоха нищеты.
Если ещё и коррупцию забрать то будет геноцид.
Негодяи!
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09.05.2020 21:52 Ответить
ЗЕ і МІ-поєднує одна психологічна риса-нульова толерантність до критики а також дріб'язкова мстивість до опонентів
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09.05.2020 21:54 Ответить
Саакашвілі про відмову частини нардепів підтримати його призначення віцепрем'єром: "Вони знають, що я реально перекрою їхні потоки" - Цензор.НЕТ 9817
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09.05.2020 22:17 Ответить
Все дорожки сведутся к Вовиным людям . К КАЛу .Шефиру , Баканову , Аваку, дЕрмаку и прочим . И что тогда ? Уволят с бумажкой - не справился . ХЗ почему он согласился .ведь и детям понятно , что никто работать не даст .Буба не пойдет же против друзей -шефов .
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09.05.2020 22:23 Ответить
и шо -переведешь их на сея?
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10.05.2020 00:04 Ответить
Всі пам'ятають скандал Авакова і Саакашвілі: Бе-бе-бе артист-циркач
https://www.youtube.com/watch?v=DMo1IexYXlY
Тільки мало хто пригадає через що почалась та сварка. Нагадаю, що сварка відбулась на засіданні Ради реформ, після того, як Аваков оприлюднив переговори Саакашвілі з російським олігархом Мазепіним, власником Уралхіма щодо приватизації Одеського припортового заводу. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=m5PFxSWSle4&feature=emb_logo
Рада реформ - це такий собі клуб урядовців, політиків та експертів, які розробляють стратегію реформ. За майже рік президенства Зеленського Рада реформ не збиралась жодного разу. Виконавчого комітету з реформ не було, Зеленський створив його для Саакашвілі і завдання виконавчого комітету реалізовувати стратегію визначену Радою реформ. Отже, Саакашвілі на посаді голови виконавчого комітету не має повноважень самостійно приймати рішення і діяти. А відтак голова виконавчого комітету може перетворитись на весільного генерала, який буде бігати по тв каналах та вихваляти роботу преЗЕдента і влади.
На мою думку призначенням Саакашвілі Зеленський наступає на тіж самі граблі, що колись наступив Порошенко. Правда тоді ходили розмови, що Порошенка попросили США щоб у себе прилаштував Саакашвілі. Розмови, вірогідно, небезпідставні, бо до України Саакашвілі провів два місяці в США, потім якийсь час пробув у Литві, Польщі, Угорщині і ніде йому не знайшлося місця. Не виключаю, що і Зеленського могли попросити за Саакашвілі. І що він тут нареформує, покаже час. А як він рехВОРмував ОПЗ, всі вже бачили.
Створення посади під Саакашвілі відкриває також проблему Зеленського. Він втратив вплив на фракцію «Слуга народу» у Верховній Раді. Відмова слуг голосувати за призначення Саакашвілі на посаду віце-прем'єра з реформ тому свідчення. Друге підтвердження втрати впливу на фракцію, - це антиколомойський закон, голосування за який відкладалось кілька раз з тієї причини, що не назбиралась достатня кількість голосів. Депутати власної фракції "найвеличнішого лідера **********" вже не слухають.
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10.05.2020 00:31 Ответить
Молодец, всё правильно.
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10.05.2020 04:55 Ответить
Рада - нероба волоче останни години свого ледащого життя.
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11.05.2020 11:15 Ответить
 
 