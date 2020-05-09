Саакашвили об отказе части нардепов поддержать его назначение вице-премьером: "Они знают, что я реально перекрою их потоки"

Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили объяснил отсутствие поддержки со стороны отдельных депутатов их страхом перемен.

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если бы они считали, что я лузер, который ничего не умеет делать, то их бы это вообще не волновало. Нет, они знают, что я способен, они знают, что я реально перекрою их потоки. Они знают, что меня нельзя купить", – заявил Саакашвили.

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Он добавил, что такие недоброжелатели "как раз не хотят перемен".

"Когда они видят во мне такую угрозу, такую опасность для себя, то может они и видят во мне потенциал, что я могу что-то сделать", – считает политик.

Саакашвили уточнил, что инструменты такого влияния есть не у него, а у президента, и рассказал, что имел "много-много разговоров" с Зеленским.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. 8 мая Грузия отзвала посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

Ранее о планах назначить Саакашвили вице-премьером рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.