Зеленский о выезде заробитчан: Рабства в Украине нет. Германия, Италия, Финляндия и Польша прислали заказ на рейсы для рабочих
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.
Об этом он заявил во время брифинга для журналистов во время рабочей поездки в Закарпатье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы никому ничего не блокируем... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять... Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы", - сказал Зеленский.
Он добавил, что "когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой - мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу".
Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них - Германия, Италия, Финляндия, Польша.
"Хотите работать за границей - пожалуйста, рабства в Украине нет", - сказал Зеленский.
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И мне пох.. проблемы рагулей...... чем меньше их будет, тем быстрей проходится автопереход в Европу.
А почему 3 месяца, ане 5 или 2? Кто такой зеленский и какое он имеет право диктовать какаие то условия, ограничивающие конституционные права украинцев. Может он о конституции не слышал никогда?
перечисляли, у них деды в Одессе ваявают, а путин мало денег даёт, санкции ...
это и есть рабство.
КАКОГО хрена урод клоун моника решает за меня на какой срок мне заключать контракт?
а пошел ли он ....
Для контроля выезжающих с целью выкачки из них налогов.
Мало того что не могут тут работу дать, эти люди сами ее находят, сами свою зарплату отправляют в Украину, так ещё с них и налоги будут собирать.
Это верх цинизма власти.
Поэтому многие остаются там на ПМЖ, забирают детей и родственников, лишь бы в эту страну, не возвращаться.
И как правильно сказали, после открытия границ, уедут за границу даже те, кто не собирался.