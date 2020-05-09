Зеленский о выезде заробитчан: Рабства в Украине нет. Германия, Италия, Финляндия и Польша прислали заказ на рейсы для рабочих

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

Об этом он заявил во время брифинга для журналистов во время рабочей поездки в Закарпатье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы никому ничего не блокируем... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять... Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что "когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой - мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу".

Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них - Германия, Италия, Финляндия, Польша.

"Хотите работать за границей - пожалуйста, рабства в Украине нет", - сказал Зеленский.