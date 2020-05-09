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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский о выезде заробитчан: Рабства в Украине нет. Германия, Италия, Финляндия и Польша прислали заказ на рейсы для рабочих

Зеленский о выезде заробитчан: Рабства в Украине нет. Германия, Италия, Финляндия и Польша прислали заказ на рейсы для рабочих

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

Об этом он заявил во время брифинга для журналистов во время рабочей поездки в Закарпатье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы никому ничего не блокируем... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять... Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что "когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой - мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу".

Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них - Германия, Италия, Финляндия, Польша.

"Хотите работать за границей - пожалуйста, рабства в Украине нет", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) карантин (16729) мигранты (993) трудовая миграция (247) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+46
Зеленский о выезде заробитчан: Рабства в Украине нет. Германия, Италия, Финляндия и Польша прислали заказ на рейсы для рабочих - Цензор.НЕТ 6887
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09.05.2020 16:52 Ответить
+38
Бо нездара не спромоглась за рік створити жодного привабливого робочого місця. Тільки казну об'їли.
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09.05.2020 16:50 Ответить
+27
Зеленский о выезде заробитчан: Рабства в Украине нет. Германия, Италия, Финляндия и Польша прислали заказ на рейсы для рабочих - Цензор.НЕТ 3122
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09.05.2020 16:57 Ответить
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ну военный сбор и разницу НДФЛ никто не отменял, а они и за это подавятся.
И мне пох.. проблемы рагулей...... чем меньше их будет, тем быстрей проходится автопереход в Европу.
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10.05.2020 09:34 Ответить
вам в спам
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10.05.2020 01:13 Ответить
як тiльки вicлюк прийшов до влади, кудись щезли грошi...ранiше їх крали, але грошi були, зараз не крадуть, але їх немає...як так може бути? хто знає, панове?
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09.05.2020 22:39 Ответить
Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/n3194526
А почему 3 месяца, ане 5 или 2? Кто такой зеленский и какое он имеет право диктовать какаие то условия, ограничивающие конституционные права украинцев. Может он о конституции не слышал никогда?
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10.05.2020 01:04 Ответить
то вы не видели, наверное, как он обвинительную речь в деле шереметв толкал ...
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10.05.2020 01:18 Ответить
наверняка он этого слова и не слышал )))
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10.05.2020 09:12 Ответить
скоро слуги урода потребуют от Меркель, чтобы немцы им подоходный налог
перечисляли, у них деды в Одессе ваявают, а путин мало денег даёт, санкции ...
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10.05.2020 01:22 Ответить
"как минимум на три месяца работы Источник: https://censor.net/n3194526"
это и есть рабство.
КАКОГО хрена урод клоун моника решает за меня на какой срок мне заключать контракт?
а пошел ли он ....
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10.05.2020 09:00 Ответить
Так для чего все это?
Для контроля выезжающих с целью выкачки из них налогов.
Мало того что не могут тут работу дать, эти люди сами ее находят, сами свою зарплату отправляют в Украину, так ещё с них и налоги будут собирать.
Это верх цинизма власти.
Поэтому многие остаются там на ПМЖ, забирают детей и родственников, лишь бы в эту страну, не возвращаться.
И как правильно сказали, после открытия границ, уедут за границу даже те, кто не собирался.
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10.05.2020 09:34 Ответить
А ты нам в Украине медицинскую страховку или жильё обеспечил? Или хоть на шаг приблизил уровень жизни наших граждан, не свой и не своих "реформаторов", к уровню жизни народов Евросоюза? Так какое моральное право ты имеешь не то что выносить такие решения, а даже рассуждать об этом?
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10.05.2020 15:07 Ответить
одна фраза "ми відпускаємо" чого стоїть, та хто вам дав право узурпувати свободу, яку дав Порошенко....нема слів
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10.05.2020 15:17 Ответить
одна фраза "ми відпускаємо" чого стоїть, та хто вам дав право узурпувати свободу, яку дав Порошенко....нема слів
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10.05.2020 15:19 Ответить
Зеко-***** за рік не створила жодного робочого місця в Україні - лише знищила десятки тисяч і сотні інвесторів втекли через них. Зеко-***** не може ці умови праці в Україні забезпечити - і бреше, що нібито їх цікавлять "умови праці заробітчан за кордоном".
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11.05.2020 13:58 Ответить
В отставку Зелю. Он профнепригоден. Худший президент за всю историю
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12.05.2020 10:46 Ответить
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