Ожидаю от Саакашвили результат по дерегуляции бизнеса и реформе таможни в ближайшие месяцы, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от назначения Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.
Об этом глава государства заявил во время брифинга в рамках рабочей поездки в Закарпатье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - сказал Зеленский.
По его словам, Саакашвили в период президентства в Грузии действительно смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню.
"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", - сказал Зеленский.
"Второй момент - у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми - это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт", - отметил Президент Украины.
Также Зеленский сказал, что его интересует помощь Саакашвили по поводу пенсионной реформы, которая нужна в Украине.
"У него много дел, много реформ", - заявил Зеленский.
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никогда не думал, шо в Украине одни бровистки....
а де на всех бровей набрать? - думайте.
про Батуми не надо. это город который только формально грузинский. все отели в нем принадлежат трампу вместе с землей. все равзлекательные комплексы и пляжи тоже проданы. именно поэтому саака так громко пукает про "мы отказались от МВФ". ага. продав город иностранцам. ни копейки из батуми не идет в бюджет Грузии. Поэтому туда (в Батуми) возят туристов. а в остальной грузии жопа.
"- Грузия окончательно стала страной, полностью ориентированной на туризм. - утверждает Морошкина. - В прошлом году у нас было 6,5 миллионов туристов. В 2019 году мы ждем около 9 миллионов. Для трехмиллионной страны это означает, что на обслуживании туристов заняты практически все. "
С крыши Карслоном летает
Он орел с кавказских гор
Титан мысли с давних пор!...
Без необходимых законов этот уголовник ничего не сделает и до китайской пасхи...
Вот в этом они однодумцы. Зеля тоже заявил,что будет разгонять министров,пока не найдет идеальных. Разгонять- набирать а потом опять разгонять и по кругу...Гениальная стратегия.
А к Батумским гостиницам "сетевым" михуиловские власти так и не подвели горканализацию)))
Вот такие мойшереформы...
Посмотрите на ситуацию его глазами. После обещаний на стадионе, он просто обязан переплюнуть пороха. Но проблема в том что при порохе были инициированы системные реформы в большинстве сфер. Вот почему клоун за год не придумал ничего! Осталась только земля. Даже закон об импичменте, был принят предыдущей радой, но который зеленский отказался подписывать.
Вот по этому он придумывает большие стройки, сует нос в вотчину премьера и пиарится на всем. Ну и лапша с дигитализацией, конечно, которую с нашим малограмотным народом реализовать невозможно (имею такой опыт).
А по факту наблюдаем откаты по всем направлениям!
Каких вам ещё реформ не хватает? (с)