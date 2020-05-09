Немногочисленные люди пришли с цветами к военным мемориалам во Львове. ФОТО

9 мая во Львове немногочисленные люди пришли с цветами на военные мемориалы - Марсово поле и Холм славы. Эти места усиленно охраняли работники полиции, Нацгвардии, офицеры и курсанты Львовского государственного университета внутренних дел.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Также на Холме славы традиционно, как в предыдущие годы, собралась группа представителей праворадикальных организаций Львова. Они следили, чтобы никто из тех, кто посещает могилы, не пришел с красным флагом или "георгиевской лентой", запрещенными законодательством. Активисты установили динамик и через него транслировали украинские патриотические песни.

Вечный огонь на Холме славы не горел, как и в предыдущие годы. На военных мемориалах во Львове похоронены около семи тысяч советских солдат, офицеров и офицеров НКВД, КГБ.

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Поскольку в Украине действует карантин, никаких мер по случаю Дня победы 9 мая во Львове и области не планировали.

В канун 8 мая, в День памяти и примирения, глава области и мэр Львова возложили цветы к кресту на Цитадели, где в годы немецкой оккупации располагался концлагерь для военнопленных разных национальностей.

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В эти выходные на территории Львова и области общественный порядок обеспечивают около 1200 правоохранителей. Они патрулируют парки, скверы, детские и спортивные площадки, а также несут службу на автодорогах возле контрольно-пропускных пунктов.