Немногочисленные люди пришли с цветами к военным мемориалам во Львове. ФОТО
9 мая во Львове немногочисленные люди пришли с цветами на военные мемориалы - Марсово поле и Холм славы. Эти места усиленно охраняли работники полиции, Нацгвардии, офицеры и курсанты Львовского государственного университета внутренних дел.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Также на Холме славы традиционно, как в предыдущие годы, собралась группа представителей праворадикальных организаций Львова. Они следили, чтобы никто из тех, кто посещает могилы, не пришел с красным флагом или "георгиевской лентой", запрещенными законодательством. Активисты установили динамик и через него транслировали украинские патриотические песни.
Вечный огонь на Холме славы не горел, как и в предыдущие годы. На военных мемориалах во Львове похоронены около семи тысяч советских солдат, офицеров и офицеров НКВД, КГБ.
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Поскольку в Украине действует карантин, никаких мер по случаю Дня победы 9 мая во Львове и области не планировали.
В канун 8 мая, в День памяти и примирения, глава области и мэр Львова возложили цветы к кресту на Цитадели, где в годы немецкой оккупации располагался концлагерь для военнопленных разных национальностей.
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В эти выходные на территории Львова и области общественный порядок обеспечивают около 1200 правоохранителей. Они патрулируют парки, скверы, детские и спортивные площадки, а также несут службу на автодорогах возле контрольно-пропускных пунктов.
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Закривати парки та сквери на період карантину задля недопущення поширення нового коронавірусу COVID-19 з точки зору епідеміології не було потреби. Ці заходи застосували, щоб психологічно вплинути на українців і показати масштаби небезпеки, яку може завдати невидима інфекція.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".
"Ми коли закривали свого часу парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідеміологічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків, немає відчуття такого, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги", - пояснив головний державний санітарний лікар.
Поляки, євреї, вірмени і тд прийшли до Львова вже пізніше, в 13 ст. їх там ще не було...
В 1254 году Великий князь Даниил Галицкий принял титул «короля Руси» от папы римского Иннокентия IV. Потомки Даниила именовали себя rex Russiae или duces totius terrae Russiae («король Руси» или «князь всей земли русской»). Его все потомки в частности Юрий II Болеслав в 1323-1325 годах во всех грамотах именуются князьями Руси. Галицко-волынские князья, достаточно долго удерживали за собой титул королей Руси и были королями,князьями и хозяевами «всей Русской земли», а на их печатях был указан титул «короля Руси» или «Rex Russiae». Граница славянского королевства Руси с ужасным азиатским Московским Улусом Золотой Орды проходило по Днепру, и на юге по реке Синюха. В XII веке большую часть современной Украины называли славянской Русью
Так галицко-волынского князя Романа Мстиславовича, который правил в 1188-1205 годах, современники называли «самодержцем всей Руси».
А половца Андрея Боголюбского, в то же самое время, все летописи уже называют только как «самовладцем всей угро -финской Суздальской земли, туземной земли диких лапотных москалей».
Галицко-волынские князья, достаточно долго удерживали за собой титул Руси и называл себя королями, князьями и хозяевами «Русской земли» или «всей Русской земли», а на их печатях был указан титул «короля Руси» или «Rex Russiae».
Речь шла о проведении референдума в регионе по вопросу его статуса и о предоставлении политической автономии краю в составе Польши. Однако в 1923 г. Совет послов утвердил восточную границу Польши без референдума с предложением польскому правительству предоставить автономию Галиции, которую последнее отвергло.
Несмотря на то, что статус Западной Украины в составе Польши до 1923 г. не был определен, а сам край находился под протекторатом Лиги Наций, польские власти чувствовали себя здесь хозяином.