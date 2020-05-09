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Немногочисленные люди пришли с цветами к военным мемориалам во Львове. ФОТО

Немногочисленные люди пришли с цветами к военным мемориалам во Львове. ФОТО

9 мая во Львове немногочисленные люди пришли с цветами на военные мемориалы - Марсово поле и Холм славы. Эти места усиленно охраняли работники полиции, Нацгвардии, офицеры и курсанты Львовского государственного университета внутренних дел.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Также на Холме славы традиционно, как в предыдущие годы, собралась группа представителей праворадикальных организаций Львова. Они следили, чтобы никто из тех, кто посещает могилы, не пришел с красным флагом или "георгиевской лентой", запрещенными законодательством. Активисты установили динамик и через него транслировали украинские патриотические песни.

Немногочисленные люди пришли с цветами к военным мемориалам во Львове 01

Вечный огонь на Холме славы не горел, как и в предыдущие годы. На военных мемориалах во Львове похоронены около семи тысяч советских солдат, офицеров и офицеров НКВД, КГБ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: 9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поскольку в Украине действует карантин, никаких мер по случаю Дня победы 9 мая во Львове и области не планировали.

Немногочисленные люди пришли с цветами к военным мемориалам во Львове 02

В канун 8 мая, в День памяти и примирения, глава области и мэр Львова возложили цветы к кресту на Цитадели, где в годы немецкой оккупации располагался концлагерь для военнопленных разных национальностей.

Также на Цензор.НЕТ: 9 мая в Одессе: крики о "вежливых людях", перепалки, потасовки и задержания. ВИДЕО+ФОТО

В эти выходные на территории Львова и области общественный порядок обеспечивают около 1200 правоохранителей. Они патрулируют парки, скверы, детские и спортивные площадки, а также несут службу на автодорогах возле контрольно-пропускных пунктов.

Немногочисленные люди пришли с цветами к военным мемориалам во Львове 03

Автор: 

День Победы (1231) Львов (4604)


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Топ комментарии
+22
бо Львів - культурне місто !
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09.05.2020 17:41 Ответить
+17
Львів найкращі!
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09.05.2020 17:42 Ответить
+14
Это вам не Харьков с Одессой и даже не Киев, Львiв то Украiна.
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09.05.2020 17:50 Ответить
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бо Львів - культурне місто !
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09.05.2020 17:41 Ответить
Львів найкращі!
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09.05.2020 17:42 Ответить
Чому д.., може родичі поховані.
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09.05.2020 17:48 Ответить
https://tsn.ua/coronavirus/derzhavniy-feyk-pid-chas-karantinu-u-moz-ziznalisya-scho-z-tochki-zoru-epidemiologiyi-zakrivati-parki-ne-bulo-potrebi-1543866.html
Закривати парки та сквери на період карантину задля недопущення поширення нового коронавірусу COVID-19 з точки зору епідеміології не було потреби. Ці заходи застосували, щоб психологічно вплинути на українців і показати масштаби небезпеки, яку може завдати невидима інфекція.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".
"Ми коли закривали свого часу парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідеміологічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків, немає відчуття такого, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги", - пояснив головний державний санітарний лікар.
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09.05.2020 17:42 Ответить
Карантин заради ... карантину. Тремтіть, барани.
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09.05.2020 17:52 Ответить
есть такой любитель ужастиков - Твентин Карантино.
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09.05.2020 18:17 Ответить
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09.05.2020 18:26 Ответить
Пришли потомки комуняцких оккупантов - партийцев и вертухаев. Тех кто давил украинское освободительное движение, убивал украинскую интеллигенцию и депортировал украинских селян
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09.05.2020 17:49 Ответить
+
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09.05.2020 17:55 Ответить
Это вам не Харьков с Одессой и даже не Киев, Львiв то Украiна.
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09.05.2020 17:50 Ответить
https://censor.net/user/271106 А Харків, Одеса і Київ не Україна?
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09.05.2020 17:58 Ответить
С ватным наполнителем.
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09.05.2020 18:37 Ответить
За какое столетие благодарить?
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09.05.2020 18:06 Ответить
Пшло отсюда, чмо кацапское!
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09.05.2020 18:10 Ответить
Львів став Україною 22 січня 1919 року після підписання Акту Злуки! Але потім прийшли комуняки...
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09.05.2020 18:14 Ответить
У Львові до війни жило п"ятдесят п"ять відсотків поляків,тридцять чотири відсотки євреїв і сім відсотків українців...Української мови у Львові того часу,який називали польським островом у українському морі чути не було взагалі...Українці у Львові це в основному обслуга,підмітайли,асенізатори,фірмани,рідко фотографи,перукарі і вже зовсім рідко адвокати,лікарі тощо...Я це знаю не з книг чи фільмів,знаю по розповідям очевидців...І справді,якби не ті що лежать на Пагорбі Слави чи Марсовому полі ми (галичани) були б у складі Польщі чи Німеччини...Багато цього хочуть і не заперечували б...але я цього коментувати не буду...
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09.05.2020 18:22 Ответить
А скільки українців жило у Львові безпосередньо після його заснування Данилом в 1256? Поляків і євреїв там тоді не було взагалі! Суть в тому, що українців ВИТІСНИЛИ зі Львова...
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09.05.2020 18:30 Ответить
Ви не львівянин,тому Вам поясню...За Данила у Львові не було жодного українця...І навіть слова такого не було - українець...На територіі його князівства,яку простягалось від Балтійського до Чорного моря по теперішнім територіям прибалтійських країн,Польщі,Білорусіі,України і Молдови говорили в основному на старослав"янській мові,яка,до речі,багато ближча до російської,аніж до української...Документи,які князь писав або підписував в основному на латині...У Львові тоді жили поляки,євреї,вірмени,німці,італійці (генуезці,венеційці тощо) і -увага! - руські,або русини...Жили локально,районами (гетто) і відповідно ще до цього часу збереглись назви вулиць - Руська,Вірменська,Староєврейська...і так далі...Деякі наші шароварні патрійоти хотіли Руську перейменувати,але їм пояснили,що назві більш ніж пів тисячі років,і нічого спільного з москалями немає...
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09.05.2020 20:00 Ответить
Ну так руські=українці, мова ж не про назву, а про національність!

Поляки, євреї, вірмени і тд прийшли до Львова вже пізніше, в 13 ст. їх там ще не було...
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09.05.2020 23:12 Ответить
Це ти так собі фантазуєш. Але все нормально. Коли немає знань, то включається фантазія.
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10.05.2020 07:55 Ответить
Королевство Руси
В 1254 году Великий князь Даниил Галицкий принял титул «короля Руси» от папы римского Иннокентия IV. Потомки Даниила именовали себя rex Russiae или duces totius terrae Russiae («король Руси» или «князь всей земли русской»). Его все потомки в частности Юрий II Болеслав в 1323-1325 годах во всех грамотах именуются князьями Руси. Галицко-волынские князья, достаточно долго удерживали за собой титул королей Руси и были королями,князьями и хозяевами «всей Русской земли», а на их печатях был указан титул «короля Руси» или «Rex Russiae». Граница славянского королевства Руси с ужасным азиатским Московским Улусом Золотой Орды проходило по Днепру, и на юге по реке Синюха. ​​ В XII веке большую часть современной Украины называли славянской Русью
Так галицко-волынского князя Романа Мстиславовича, который правил в 1188-1205 годах, современники называли «самодержцем всей Руси».
А половца Андрея Боголюбского, в то же самое время, все летописи уже называют только как «самовладцем всей угро -финской Суздальской земли, туземной земли диких лапотных москалей».
Галицко-волынские князья, достаточно долго удерживали за собой титул Руси и называл себя королями, князьями и хозяевами «Русской земли» или «всей Русской земли», а на их печатях был указан титул «короля Руси» или «Rex Russiae».
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09.05.2020 22:22 Ответить
Тобі треба уколи в голову колоти . Срочно в поліклініку 😁
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09.05.2020 18:36 Ответить
Насправді українців там було тоді десь 10-15% але цей факт чомусь не дуже хочуть згадувати, коли розповідають про той "популярний" єврейський погром.
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09.05.2020 19:13 Ответить
московські очевидці , очевидно Тобі розказували? псякрев...
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09.05.2020 19:16 Ответить
... офицеров НКВД, КГБ. Как мило. Я аж смахнул скупую мужскую слезу.
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09.05.2020 18:18 Ответить
Лемберг обобряе
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09.05.2020 18:24 Ответить
Картопельку посадив?
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09.05.2020 19:34 Ответить
До 1939 Львів був під окупацією Польщі але в склад Польщі він не входив.
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09.05.2020 19:37 Ответить
Кацяпські мутанти, і ваше 9 травня, деди з брязкальцями і безсмертний болт, вся ця нечисть пішли нах з України, назавжди.
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09.05.2020 19:49 Ответить
Неправильно. Львів до 1939 року був в складі Польщі, а після 39 - під окупацією ссср.
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10.05.2020 07:59 Ответить
После советско-польской войны в 1921 г. Лига Наций, следуя пунктам премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойд Джорджа, пошла на уступки председателю Комитета политической эмиграции Костю Левицкому (бывшему руководителю правительства ЗУНР) и согласилась определить международно-правовой статус Галиции в 1922 году.
Речь шла о проведении референдума в регионе по вопросу его статуса и о предоставлении политической автономии краю в составе Польши. Однако в 1923 г. Совет послов утвердил восточную границу Польши без референдума с предложением польскому правительству предоставить автономию Галиции, которую последнее отвергло.
Несмотря на то, что статус Западной Украины в составе Польши до 1923 г. не был определен, а сам край находился под протекторатом Лиги Наций, польские власти чувствовали себя здесь хозяином.
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11.05.2020 22:09 Ответить
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 21:54 Ответить
 
 