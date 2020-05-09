Наемники РФ на Донбассе выпустили управляемую ракету по позициям ВСУ, применяют запрещенные 120- и 82-мм минометы, - пресс-центр ООС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Красногоровки и Опытного оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем. Защитников Широкино враг обстреливал из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По украинским военнослужащим, выполняющим задачи вблизи Хутора Вильного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Крымским враг выпустил по нашим позициям 10 мин 120-го калибра, а по защитникам Новотошковского открывал огонь из 82 мм минометов - 8 мин.

Неподалеку Орехово противник выпустил противотанковую управляемую ракету", - говорится в сводке.

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"Украинские воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ООС.



