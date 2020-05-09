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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ на Донбассе выпустили управляемую ракету по позициям ВСУ, применяют запрещенные 120- и 82-мм минометы, - пресс-центр ООС

Наемники РФ на Донбассе выпустили управляемую ракету по позициям ВСУ, применяют запрещенные 120- и 82-мм минометы, - пресс-центр ООС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Красногоровки и Опытного оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем. Защитников Широкино враг обстреливал из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По украинским военнослужащим, выполняющим задачи вблизи Хутора Вильного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Крымским враг выпустил по нашим позициям 10 мин 120-го калибра, а по защитникам Новотошковского открывал огонь из 82 мм минометов - 8 мин.
Неподалеку Орехово противник выпустил противотанковую управляемую ракету", - говорится в сводке.

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"Украинские воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ООС.

Наемники РФ на Донбассе выпустили управляемую ракету по позициям ВСУ, применяют запрещенные 120- и 82-мм минометы, - пресс-центр ООС 01
Наемники РФ на Донбассе выпустили управляемую ракету по позициям ВСУ, применяют запрещенные 120- и 82-мм минометы, - пресс-центр ООС 02

Автор: 

обстрел (28239) Донбасс (26958) наемники рф (2094) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
Наемники РФ на Донбассе выпустили управляемую ракету по позициям ВСУ, применяют запрещенные 120- и 82-мм минометы, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7238
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09.05.2020 18:13 Ответить
+15
покарайте їх, хлопці, поки в них очі залиті
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09.05.2020 18:08 Ответить
+8
Не трогай русского - оно и вонять не будет
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09.05.2020 18:13 Ответить
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покарайте їх, хлопці, поки в них очі залиті
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09.05.2020 18:08 Ответить
гебнява тролятина з клікухою Гітлер(!) питає, чому багато порохо- та кремлеботів?
епічно!
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09.05.2020 18:11 Ответить
ще й сама себе лайкає
ги
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09.05.2020 18:12 Ответить
Не трогай русского - оно и вонять не будет
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09.05.2020 18:13 Ответить
Наемники РФ на Донбассе выпустили управляемую ракету по позициям ВСУ, применяют запрещенные 120- и 82-мм минометы, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7238
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09.05.2020 18:13 Ответить
А чому "відповідь"? Всипте на упередження російсько-нацистським окупантам, щоб від них мокре місце лишилося.
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09.05.2020 18:14 Ответить
Это типа РАБссия отмечает день паБЕДАбессия мавзолейных хмырей...
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09.05.2020 18:16 Ответить
Вчера в Ютьюбе один Хмырь пишет.
Чувак с праздником...,Говорю с каким?день пабеды.Говорю в украине отмечают день Скорби по погибшим...,и тут понеслась,бандеровец предатель Можем повторитьт...и тд...Говорю точно можешь повторитьь?говорит Да.Говорю вперед,но учти советских плгибло 60 миллионов...Повторяй,я не против...,через минуту сбежал Утырок тупой...
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09.05.2020 18:22 Ответить
Как 9 мая стало символом вранья и позора

https://www.youtube.com/watch?v=dr3R6QzIGzU&list=LL&index=7&t=1s
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09.05.2020 18:25 Ответить
Я это видел в прямом эфире.Поярков жжет нехило,как всегда,Слава Ему
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09.05.2020 18:31 Ответить
так, слава....
а ворогам смерть
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09.05.2020 19:09 Ответить
Наемники РФ на Донбассе выпустили управляемую ракету по позициям ВСУ, применяют запрещенные 120- и 82-мм минометы, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7267
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09.05.2020 18:22 Ответить
можно было бы и объект критической инфраструктуры взорвать, в честь дня Победы, чтобы гавно фашистов в оккупированном Луганске не смывалось
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09.05.2020 22:15 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть москалям клчтим!!!!
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10.05.2020 02:40 Ответить
 
 