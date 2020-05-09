Вооруженные наемники РФ под Горловкой почти три часа удерживали наблюдателей, осуществлявших управление беспилотником, - ОБСЕ

В оккупированной Горловке Донецкой области вооруженные наемники РФ почти на 3 часа безосновательно задержали наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ.

В частности, утром 8 мая на юго-западной окраине оккупированной Горловки патруль СММ в составе 5 сотрудников миссии на двух автомобилях осуществлял управление полетом беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия над этим районом для оценки повреждений, уточняя сообщение о недавних инцидентах. О запуске беспилотника было сообщено заранее.

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"Около 9.20, после того как наблюдатели завершили полет беспилотника, к ним подошли 4 члена вооруженных формирований (трое из них имели при себе автоматы). Они сказали, что СММ не позволено запускать беспилотники в этом районе и в конце концов помешали наблюдателям сесть в свои автомобили и уехать", - говорится в отчете.

В 10.11 прибыли еще трое членов вооруженных формирований (с пистолетами) в фургоне и гражданской машине, которыми они заблокировали проезд автомобилей СММ. Они попросили сфотографировать служебные удостоверения наблюдателей и мини-беспилотник, но команда СММ не позволила им это сделать, рассказали наблюдатели.

Также в 10.52 на место происшествия прибыл еще один наемник РФ с пистолетом и сказал, что патрулю позволят проехать, как только наблюдатели выполнят требование.

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"В 12.09 член вооруженных формирований сообщил, что получил распоряжение позволить патрулю покинуть это место, и команда СММ благополучно вернулась на базу", - сообщается в отчете.