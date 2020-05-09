Каховку и два села на Херсонщине закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

С 9 мая установлены блокпосты и введены усиленные карантинные меры в трех населенных пунктах Херсонской области в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает местное издание 052, передает Цензор.НЕТ.

Температурный скрининг и общение с патрульными ожидает тех, кто решится выехать в направлении города Каховка, села Андреевка (Скадовский район), а также в село Гладковка (Голопристанский район).

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Ограничительные меры, связанные с вспышкой коронавируса в этих районах Херсонской области продлятся три дня.

Напомним, с 11 мая Кабмин начинает смягчать карантин в Украине.