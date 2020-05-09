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Новости Коронавирус и карантин
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Каховку и два села на Херсонщине закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Каховку и два села на Херсонщине закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

С 9 мая установлены блокпосты и введены усиленные карантинные меры в трех населенных пунктах Херсонской области в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает местное издание 052, передает Цензор.НЕТ.

Температурный скрининг и общение с патрульными ожидает тех, кто решится выехать в направлении города Каховка, села Андреевка (Скадовский район), а также в село Гладковка (Голопристанский район).

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Ограничительные меры, связанные с вспышкой коронавируса в этих районах Херсонской области продлятся три дня.

Напомним, с 11 мая Кабмин начинает смягчать карантин в Украине.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Херсонская область (4962)


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Топ комментарии
+9
Каховка, Каховка

Засранец ты, вовка
Соплёю зелёной лети
Оман и Санжары
Ростов и Рублёвка
Этапы большого пути
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09.05.2020 19:09 Ответить
+5
У Вас вийшло краще!
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09.05.2020 19:10 Ответить
+4
Ограничительные меры, связанные с вспышкой коронавируса в этих районах Херсонской области продлятся три дня Источник: https://censor.net.ua/n3194539
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Після трьох днів усі одужають🙄
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09.05.2020 18:54 Ответить
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Каховка, Каховка
Родная вінтофка...
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09.05.2020 18:53 Ответить
Каховка, Каховка - родная винтовка...
Горячий вовка, лети!
Криво Рог и Ужгород, Киев и Каховка -
Этапы большого пути.
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09.05.2020 18:59 Ответить
Каховка, Каховка

Засранец ты, вовка
Соплёю зелёной лети
Оман и Санжары
Ростов и Рублёвка
Этапы большого пути
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09.05.2020 19:09 Ответить
У Вас вийшло краще!
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09.05.2020 19:10 Ответить
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09.05.2020 19:12 Ответить
А как правильно- поет али рифмоплет?
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09.05.2020 19:14 Ответить
графоман
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09.05.2020 19:15 Ответить
Помоему Вова а не граф в оман ездил.
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09.05.2020 19:24 Ответить
І коли це все закінчиться?
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09.05.2020 18:54 Ответить
Хто зна, он корейці наче зупинили, а воно знову спалахнуло.
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09.05.2020 18:58 Ответить
Ограничительные меры, связанные с вспышкой коронавируса в этих районах Херсонской области продлятся три дня Источник: https://censor.net.ua/n3194539
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Після трьох днів усі одужають🙄
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09.05.2020 18:54 Ответить
доброго дня.
скажіть, будь-ласка, Ви когось з померлиз від короновірусу знаєте?
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09.05.2020 19:42 Ответить
питання є
Хто?
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09.05.2020 21:18 Ответить
а шо Каховці дали статус села?
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09.05.2020 19:06 Ответить
Ні, статус села Каховці ніхто не давав, і я н можу. в мене до цивільного населення, чи є знайомі померші від короновіусу?
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09.05.2020 21:21 Ответить
Температурный скрининг и общение с патрульными ожидает тех, кто решится выехать в направлении города Каховка, села Андреевка (Скадовский район), а также в село Гладковка (Голопристанский район).
Температурный скрининг мало что дает, это не закрытие на карантин, а бутафория.
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09.05.2020 19:11 Ответить
Чему удивляться? В стране всё бутафория, начиная от ремонта дорог и заканчивая правоохранительной системой.
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09.05.2020 19:43 Ответить
это не закрытие на карантин, а бутафория.

Та да - потемкинские деревни...
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09.05.2020 20:16 Ответить
Да там в ту Гладковку такие ямищи, что итак местные ездить бояцца
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09.05.2020 19:27 Ответить
???
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09.05.2020 19:36 Ответить
Доброго дня.
Прошу відгукнутися, це серйозно.
Хтось знає померлих від короновірусу?
імя, прізвище, по-батькові.
якась біда виходить, мої знайомі не знають нікого, а ви?
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09.05.2020 19:41 Ответить
А вы знаете знакомых умерших от передоза наркотиков?
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09.05.2020 19:48 Ответить
знаю
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09.05.2020 19:49 Ответить
Даже не сомневался.
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09.05.2020 20:03 Ответить
ні, вони мені не цікаві.
Я серйозно.
Ось є людина, вона померла.
Є у Вас такі знаймі які вмерли від цтого вірусу?
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09.05.2020 20:22 Ответить
Я зрозумів хід вашої думки, можете не продовжувати. Я лише хотів її проілюструвати: якщо наприклад ніхто з ваших знайомих не помер від передозу, то небезпека наркоманії дуже перебільшена.
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09.05.2020 20:40 Ответить
мої знайомі від передозу не вмирають.
а от від короновірукса не вмерли теж. от хочу вияснити причину карантину.
мені потрібна Ваша допомога.
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09.05.2020 20:46 Ответить
Будь ласка. У нас на сусідній фірмі, з якою ми вимушено перетинаємося у подружжя виявили коронавірус. Помруть вони чи ні невідомо бо ще хворіють. Але в мене нема ніякого бажання не те що помирати, але й взагалі підхоплювати цю заразу, бо віруси підхоплюю дуже швидко. Тому я вдячний і уряду і нашому керівництву за те що оголосив карантин. Моя думка: краще витрачатись на їжу ніж на ліки.
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09.05.2020 20:55 Ответить
Питаня просте. Ви знаєте людей які померли від короновірусу?:
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09.05.2020 21:07 Ответить
Я вже відповів на це питання. Ходіть здорові.
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09.05.2020 21:16 Ответить
никого не знаю и никто из знакомых лично не рассказывал, что знает. оно и не удивительно: смертность: 8,97323E-06
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09.05.2020 19:49 Ответить
В городе ни одного случая. ( Центр. Украина.) . Медики ходят в храм, мне бы сказали
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09.05.2020 20:35 Ответить
Зря стараетесь.
Отсутствие среди умерших от коронавируса знакомых форумчан с Цензора, да еще и настолько бестактных, чтобы светить их имена на форуме, не является доказательством отсутствия смертности от коронавируса.
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09.05.2020 20:13 Ответить
Добре. Питання просте, Ви знаєте людей які померли від коконовіруса?
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09.05.2020 21:09 Ответить
Серед людей, що я знаю, слава Богу, не було навіть загиблих в ДТП або від СНІД. Від коронавірусу теж.
То що Ви на це скажете?
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09.05.2020 21:21 Ответить
Хочу знати скільки реально людей померло від короновіруса. Якщо у Вас є інформація про померлих, то пишіть мені. Хочу знати. На даний момене -0.
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09.05.2020 21:26 Ответить
В інтернеті самі шукати не пробували
З першим я Вам допоможу
Павло Поліщук із села Ковалівка Монастириського району

https://inforesist.org/ua/vynesly-z-likarni-v-mishku-i-zakryly-dveri-yak-na-ternopilpshhyni-zabyraly-tilo-pomerlogo-vid-koronavirusu/
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09.05.2020 21:38 Ответить
Ось ще один
У реанімації Монастириської районної лікарні помер 71-річний житель села Криниця Семен Мучка.

https://golos.te.ua/meni-kysniu-ostanni-slova-cholovika-iakyy-pomer-vid-koronavirusu-na-ternopil-shchyni/#
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09.05.2020 21:55 Ответить
Вот еще
https://censor.net/news/3194599/glavvrach_ivanofrankovskoyi_stantsii_skoroyi_pomoschi_kovalyuk_umer_ot_koronavirusa
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10.05.2020 13:17 Ответить
якась біда виходить, мої знайомі не знають нікого, а ви?

С самого начала "пандемии" по статистике, смертность остается такой же как и в 2019 году.
Раздувают СМИ,чтоб власти любого государства могли скрыть или объяснить свои промахи в управлении.
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09.05.2020 20:14 Ответить
Ок, ви когось знаєте?
Це не жарт.
Запитайте всоїх знайомих, чи вони знають, що хтось помер від короновірусу.
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09.05.2020 20:39 Ответить
питання цікаве, але все ж вони фактично є.
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09.05.2020 20:23 Ответить
Добре, імя та прізвища померлих від корооновіруса у Вас Є?
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09.05.2020 20:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
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09.05.2020 23:40 Ответить
Ось і пандемії кінець, а хто слухав молодець.
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22.05.2020 07:03 Ответить
Надо же страх в головах поддерживать - это как молитвы в исламе- зомбирование внушаемых...
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09.05.2020 20:10 Ответить
Вспышка справа, вспышка слева .....
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09.05.2020 20:21 Ответить
чом в Україні карантин не получився і кількість заражувань в день не падає.

НЕМАЄ рішучості .
навіть у штрафуванні по Закону.

упоротих "Віруючих" храмах РПЦ
і придурків,що вирішили помахати разом прапорами" на "Празднік побєдобєсія" .

А "відгребе" вся країна.Продовженням карантину ще на місяць((
---------------------------
у Болгарії карантин приблизно такий самий як нас,але там вже планують відкрити навіть "внутрішній туризм" з понеділка -там лише пару десятків заражених в день
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10.05.2020 09:14 Ответить
 
 