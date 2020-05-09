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Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев

Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев

Россия научилась представлять свою идеологию во внешней пропаганде в приемлемом для международного сообщества виде.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал исследователь праворадикальных движений, историк Вячеслав Лихачев.

"Россия научилась представлять свою идеологию во внешней пропаганде в приемлемом для международного сообщества виде. И это оказалось эффективней, чем cоветский тезис о "солидарности с рабочим классом, угнетенным западной буржуазией". Россия научилась говорить языком прав человека, языком осуждения вмешательства во внутренние дела, языком дипломатии для продвижения своей концепции, которая полностью противоречит и правам человека, и международному праву, и современным представлениям демократии", - рассказал он.

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"В отличие от СССР, Россия признает факт массового уничтожения евреев и даже умеет это использовать для пропаганды своих тезисов. Именно поэтому в День памяти жертв Холокоста Россия открывает в Иерусалиме памятник жертвам блокады Ленинграда. Ведущий российский историк Алексей Миллер ранее на круглом столе в журнале "Россия в глобальной политике", близком к Кремлю, сказал о том, что это важный символический жест, потому жертвы блокадного Ленинграда становятся на один пьедестал с жертвами Холокоста. Россия успешно использует уже существующие практики, чтобы встроить туда свои смыслы", - пояснил он.

"Поэтому Россия в этом плане эффективней, чем Советский Союз. Можно вспомнить Олимпиаду в Москве 1980 года после вторжения в Афганистан. Тогда была довольно успешная кампания по бойкоту. На Москву оказывалось серьезное экономическое давление. Это серьезно по нему ударило и было одной из причин, которые привели к крушению СССР. И вспомним недавний Чемпионат мира по футболу, который вполне успешно прошел без сколько-нибудь значимых кампаний протеста, связанных с российской агрессией в Украине или ранее в Грузии", - отметил Лихачев.

"Почему это не вызывает особого сопротивления? У разных мировых лидеров разные мотивы, исходя из разной политической конъюнктуры. Израиль в январе откровенно подыгрывал Кремлю и сделал все, чтобы Путин полностью реализовался на этой площадке. А восточноевропейские лидеры, конечно, не готовы признать ни Польшу разжигательницей войны, ни жертв советского народа на одном пьедестале с жертвами Холокоста, и они по этому поводу протестуют", - констатировал историк.

Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев 01

Памятник жертвам блокады Ленингарада, который Путин открыл в Иерусалиме. Монумент вопреки протестам жителей города был возведен на месте площадки для выгула собак. Какое-то время он простоял среди куч мусора. Фото: Яна Брискман.

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"Относительно западных стран, то у меня есть ощущение, что они не относятся всерьез к тому, что говорит Путин. Ему никто не возражал, ни когда он выступал в Яд Вашеме, ни когда открывал памятник блокадникам, потому что его никто не слушал. Никому не было интересно, что он там говорит. Запад хочет строить свои рациональные отношения с Россией, невзирая на ее риторику. Я полагаю, что если денно и нощно рассказывать, какую чушь несет российский лидер и официальная российская пропаганда о Западе, то там не станут это воспринимать всерьез", - рассказал Лихачев.

"Например, у Израиля сейчас сложились достаточно хорошие оперативные отношения, в том числе на уровне разведки, со многими арабскими странами. Потому что есть исламский терроризм, который представляет угрозу и для Израиля, и для их режимов, есть фактор Ирана. Но при этом в прессе, например, Египта, продолжают разжигаться антисемитские и антиизраильские чувства, потому что население к этому привыкло. Сидящий в Каире режим не может сказать: "Теперь Израиль наш друг". И Иерусалим относится к этому с пониманием. Там разделяют официальную риторику и реальное военное сотрудничество. У меня ощущение, что у Запада отношение к России такое же, как у Израиля к Египту: мы не воспринимаем всерьез их слова, важна взаимная выгода. Например, чтобы в Европе больше не было такого наплыва беженцев из Сирии, как это было три года назад. Запад понимает, что основной фактор появления беженцев – это российские военные действия, значит, надо принимать во внимание российские интересы. Напомню, что Россия убила мирного населения в Сирии значительно больше, чем ИГИЛ. Та же логика работает и в отношении войны на востоке Украины". - пояснил историк.

"У меня нет ответа на вопрос, что должно произойти, чтобы Запад понял, что Россия – не фактор стабилизации, а угроза. Что еще должен сделать Кремль? Нарушить международное право и захватить часть соседнего государства? Он это уже сделал в Украине. Убить кого-то на территории европейских государств? В Германии и Великобритании это уже произошло", - резюмировал Лихачев.

С полным текстом интервью историка Вячеслава Лихачева "Европейский вывод из войны – "Никогда больше". Советско-российский вывод – "Если надо, повторим" можно ознакомиться здесь.

Автор: 

история (2018) пропаганда (3703) путин владимир (31654) россия (96446) Лихачев Вячеслав (3)


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Топ комментарии
+14
Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 5773
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09.05.2020 20:26 Ответить
+13
Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 1603
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09.05.2020 20:32 Ответить
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https://twitter.com/SvobodaRadio
https://twitter.com/SvobodaRadio

Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 7611 Радио Свобода

@SvobodaRadio

·https://twitter.com/SvobodaRadio/status/1259130339705880578 2 ч

Полиция столицы Чехии Праги расследует обстоятельства, при которых на месте демонтированного памятника советскому военачальнику Ивану Коневу был установлен унитаз.

Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 4200
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09.05.2020 20:21 Ответить
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Вітаю Україну із святом. Сьогодні виповнюється рівно 100 років визволення Києва від красних окупантів
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09.05.2020 20:17 Ответить
Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 3032
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09.05.2020 20:17 Ответить
Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 1235
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09.05.2020 20:20 Ответить
Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 5773
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09.05.2020 20:26 Ответить
Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 1603
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09.05.2020 20:32 Ответить
с 9 мая 1917 года
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09.05.2020 20:48 Ответить
Росія навчилася говорити зрозумілою для Заходу мовою, тому її пропаганда ефективніша за радянську, - історик Ліхачов - Цензор.НЕТ 1214
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09.05.2020 22:15 Ответить
Россия научилась говорить языком прав человека, И В ТО ЖЕ ВРЕМЬ ПРИКРЫВАЯСЬ ЭТОЙ ШИРМОЙ.НАРУШАТЬ КАК БАНДИТ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ ТО О ЧЕМ ГОВОРИТ, языком осуждения вмешательства во внутренние дела, языком дипломатии для продвижения своей концепции, которая полностью противоречит и правам человека, и международному праву, и современным представлениям демократии",
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09.05.2020 20:17 Ответить
Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 5080
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09.05.2020 20:50 Ответить
интересное видео о фальсификации военной истории совками:
https://www.youtube.com/watch?v=ixhDxFZnqzo&feature=youtu.be
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09.05.2020 20:17 Ответить
Прекрасна робота Нікіти Тітова.
100% попадання - для українців що "червоні", що "коричневі", що Сталін, що Гітлер - один фуй ублюдки й тирани

Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 8242
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09.05.2020 20:23 Ответить
Турция разработала тяжелый ударный дрон нового поколения с Украинскими двигателями:
https://www.youtube.com/watch?v=vdFwzUW5WSU
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09.05.2020 20:28 Ответить
Египет.....Египет знает давпо хто такие евреи.
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09.05.2020 20:18 Ответить
"Чего мы добились?" - Зеленский о запрете российских соцсетей/Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен . С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы кодлан Коломойского добил контрпропаганду Украины.
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09.05.2020 20:21 Ответить
Мининформполитики більше грало у внутрішньополітичні ігри.
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09.05.2020 20:34 Ответить
А що створено взамін та з яким результатом? Звичайно , відповіді нема.
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09.05.2020 20:38 Ответить
Зато какую классную фабрику ботов создали. Чисто по образу и подобию Ольгино. Правда работает эта фабрика не на Украину а лично на Петра Алексеевича.
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09.05.2020 20:52 Ответить
сейчас в радостном настоящем живут 75% -большинство-избирателей Украины.Скоро осуществится мечта большинства-украинская земля и заводы будут продана .И тогда наступит светлое будущее.Но часто комментаторы идут в это светлое будущее с головой повёрнутой назад, в тёмное ,страшное и злочинное прошлое режима Порошенко, этого диктатора, этого украинского Пиночета .Это раньше за пропаганду, санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до городских сортиров включительно- отвечал Порошенко.Сейчас за за пропаганду ,санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до городских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Некоторые этого не осознали.Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский.Не Порошенко.Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук.Президент-Зеленский.
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09.05.2020 21:12 Ответить
Только наивные дурачки, воспитанные на левацких идеях, веруют в то, что государственное это народное. В действительности народная собственность это личная собственность людей. А государственная земля и заводы никогда не принадлежали народу. Это ничейное имущество, которым распоряжаются чиновники. От того, что оно перейдет в руки частных собственников, мне ни холодно ни жарко.
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09.05.2020 21:27 Ответить
Правильные избиратели Зеленского продажу земли и заводов радостно приветствуют.То что народу не выдадут красивые бумажки- ваучеры не правильно.Народу надо выдать ваучеры как в 90-х. На память.
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09.05.2020 22:10 Ответить
За 30 лет независимости чинуши уже разворовали 25% якобы народной земли. Пусть доворовывают и остальное, пусть распродают участки на черном рынке. Только бы не открытая приватизация, только бы ни копейки от продажи не попало в бюджет.
Оно конечно с бюджета тоже будет разворовано. Но хоть часть пойдет на пенсии и всякие социальные выплаты. А если оставить как есть, то народишко вообще ничего не получит. Все попадет на карман чинушам.
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09.05.2020 22:24 Ответить
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https://twitter.com/SvobodaRadio
https://twitter.com/SvobodaRadio

Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 7611 Радио Свобода

@SvobodaRadio

·https://twitter.com/SvobodaRadio/status/1259130339705880578 2 ч

Полиция столицы Чехии Праги расследует обстоятельства, при которых на месте демонтированного памятника советскому военачальнику Ивану Коневу был установлен унитаз.

Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 4200
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09.05.2020 20:21 Ответить
Конечно, пропаганда россии сильнее! и ходы принимаете правильные! дерзайте!
Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 4600
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09.05.2020 20:22 Ответить
В пресс-службе «Первого канала» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что телеканалу известно о данном виде мошенничества. «Активность мошенников, создающих от имени "Первого канала" фейковые аккаунты, фиксируется нами уже некоторое время. Каждый из обнаруженных аккаунтов был заблокирован при поддержке Facebook, однако на его месте возникает новый с несколько измененным названием», - уточнили в пресс-службе.
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09.05.2020 20:25 Ответить
Нужно уничтожить россию изнутри! хватит играться в войнушки на нашей територии - нужно разворачивать активные информационные бои на той территории! Уничтожать шаг за шагом их пропагандистские агенства их же руками! через них самих! вспомните как было с лайньюз! они уничтожили себя сами с маааленькой такой подачи.. маленького пинка достаточчно, чтобы вся эта пропагандонская машина разнесла себя из нутри! как это сделать - в картинке выше кто понял молодец. кто нет - тоже не плохо! Удачи нам всем на этих фронтах! Слава Украине!
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09.05.2020 20:28 Ответить
Как любая диктатура, россия адаптируется под настроения граждан и иностранных агентов влияния. Делает это не спеша, даже излишне медленно, но постепенно ползёт к цивилизации. Жизнь вынуждает. Однако, главное отличие рахи от развитых демократий: верховенство понятий над законом. Хло ТАК хочет-- значит ТАК будет, пускай хоть сто конституций вместе с УК РФ запрещают!
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09.05.2020 20:22 Ответить
На заході така сама інертність мислення як і в постсовку, там не поважали СРСР, але боялись. Доки не зрозуміють що росія це клоунська пародія на СРСР, так і буде.
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09.05.2020 20:23 Ответить
Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 1277
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09.05.2020 20:24 Ответить
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INTERFAX.RU. 09.05.2020г - На территории бывшего артиллерийского арсенала поселка Пугачево в Удмуртии начались взрывы боеприпасов из-за возгорания сухой травы.
Жители бывшего военного городка поселка Пугачево в Удмуртии, где в субботу из-за природного пожара началась детонация неразорвавшихся боеприпасов, начали покидать свои дома, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

"Эвакуация в настоящее время не объявлена, люди эвакуируются самостоятельно. Мы сообщили (жителям - ИФ) о том, что если вы испытываете какие-то психологически неприятные ощущения от взрывов, от запаха, то вы можете самостоятельно, пешим ходом эвакуироваться, либо на транспорте к родственникам", - сказал Юрин журналистам.
Районные власти предполагали, что траву могли поджечь "черные копатели", которые воруют с территории металл, оставшийся от снарядов. Он добавил, что власти района могут начать готовить пункты временного размещения в школах райцентра Малая Пурга и автобусы для маломобильных групп граждан, если в том будет необходимость
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09.05.2020 20:26 Ответить
психологически неприятные ощущения от взрывов,
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09.05.2020 20:31 Ответить
и я поржал )))))
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09.05.2020 20:32 Ответить
Тю, да тот же ПС и лично Ярош мог поджечь траву, поищите визитки!
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09.05.2020 20:39 Ответить
ПС или нет....но укро ДРГ - адназначна...
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09.05.2020 20:53 Ответить
тю...та скока на том полигоне неразорвавшихся снарядов?жителей то в поселке наверняка больше
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09.05.2020 20:56 Ответить
та все какие-то нервные, балуванные... им видите ли со взрывами не комфортно и психологически неприятно )))) от неблагодарные ))))
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09.05.2020 21:10 Ответить
Запад больше боится бурно развивающегося Китая чем рашки. В Европе даже нет мало-мальски известной it-компании, все сосредоточено в США. Кто-нибудь слышал о приличном европейском производителе хотя бы телефонов кроме Нокиа который каждые полгода впадает в кому? Все чем гордится Европа это заслуги прошлого, известные марки автомобилей, одежда, вино, красивые дома престарелых. Она просто увязла в самодовольстве, все что их волнует это социальная политика, мигранты, красивая картинка. Европа просто стоит на месте, в отличие от Китая который бежит вперед вприпрыжку.
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09.05.2020 20:30 Ответить
Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 9862
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09.05.2020 20:34 Ответить
Китай бежит в бездну.Диктатура не приведёт к благополучию.Вини Пух старается на пару с Плешфюрером.Это не за горами.В мире -разделение труда.Это нормально.В США в этом году победит Трамп.Есть предпосылки.Но Трамп станет станет свадебным генералом.В Обоих палатах победят демократы.И Это нам нам пользу.Трампа и сейчас часто дезавуируют свои же однопарнтийцы.Нам надо стараться стать 52 штатом.
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09.05.2020 20:39 Ответить
Навряд-ли деньги путина и его кликуш хранятся в росии , скорее всего где-то в Европе . И навряд они лежат мёртвым грузом , - скорей всего работают на какую то отрасль , от которой никто не может отказаться . Думаю , что только удары по источникам росийского благополучия ( нефти и газу ) смогут остановить эту ползучую гадину по всему миру - рашизм .
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09.05.2020 20:44 Ответить
Зачем Путину деньги? Всё что можно купить за деньги - ему дадут просто так, стоит только отдать приказ.
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09.05.2020 21:02 Ответить
Феникс уставший , адольф илозович или как там гитлера звали тоже видать так думал , когда писал свой майнкампф , но в оконцовке просчитался аж до цианида и подох , как собака . ( Его вместе со шлюхой дострелили и сожгли ) .
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09.05.2020 21:25 Ответить
говорить то она научилась...теперь мяч на стороне запада.надо научиться не верить разговорам
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09.05.2020 20:53 Ответить
маховик западной бюрократии уже раскручен и расея остановить его уже не сможет..... все зависит от того, какое решение принял коллективный запад.... если они решили поставить парашу раком и отобрать ядерную дубинку, то так оно и будет, но не быстро...., но судя по тому, что происходит, то на это вполне похоже....
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09.05.2020 21:17 Ответить
Деньги правят миром, ***** скупил европейских политиков оптом и то, что они ввели какие-то там санкции, это всего лишь для отвода глаз, для успокоения соотечественников и замыливание глаз международной общественности.
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09.05.2020 21:31 Ответить
мацковия обучила русскому
мату весь мир
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09.05.2020 22:02 Ответить
Дивитися усім! Кацапські водолази пройшли з портретами "дідів" під водою:
https://www.youtube.com/watch?v=LvLOli8qmrg
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09.05.2020 23:06 Ответить
 
 