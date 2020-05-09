Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев
Россия научилась представлять свою идеологию во внешней пропаганде в приемлемом для международного сообщества виде.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал исследователь праворадикальных движений, историк Вячеслав Лихачев.
"Россия научилась представлять свою идеологию во внешней пропаганде в приемлемом для международного сообщества виде. И это оказалось эффективней, чем cоветский тезис о "солидарности с рабочим классом, угнетенным западной буржуазией". Россия научилась говорить языком прав человека, языком осуждения вмешательства во внутренние дела, языком дипломатии для продвижения своей концепции, которая полностью противоречит и правам человека, и международному праву, и современным представлениям демократии", - рассказал он.
"В отличие от СССР, Россия признает факт массового уничтожения евреев и даже умеет это использовать для пропаганды своих тезисов. Именно поэтому в День памяти жертв Холокоста Россия открывает в Иерусалиме памятник жертвам блокады Ленинграда. Ведущий российский историк Алексей Миллер ранее на круглом столе в журнале "Россия в глобальной политике", близком к Кремлю, сказал о том, что это важный символический жест, потому жертвы блокадного Ленинграда становятся на один пьедестал с жертвами Холокоста. Россия успешно использует уже существующие практики, чтобы встроить туда свои смыслы", - пояснил он.
"Поэтому Россия в этом плане эффективней, чем Советский Союз. Можно вспомнить Олимпиаду в Москве 1980 года после вторжения в Афганистан. Тогда была довольно успешная кампания по бойкоту. На Москву оказывалось серьезное экономическое давление. Это серьезно по нему ударило и было одной из причин, которые привели к крушению СССР. И вспомним недавний Чемпионат мира по футболу, который вполне успешно прошел без сколько-нибудь значимых кампаний протеста, связанных с российской агрессией в Украине или ранее в Грузии", - отметил Лихачев.
"Почему это не вызывает особого сопротивления? У разных мировых лидеров разные мотивы, исходя из разной политической конъюнктуры. Израиль в январе откровенно подыгрывал Кремлю и сделал все, чтобы Путин полностью реализовался на этой площадке. А восточноевропейские лидеры, конечно, не готовы признать ни Польшу разжигательницей войны, ни жертв советского народа на одном пьедестале с жертвами Холокоста, и они по этому поводу протестуют", - констатировал историк.
Памятник жертвам блокады Ленингарада, который Путин открыл в Иерусалиме. Монумент вопреки протестам жителей города был возведен на месте площадки для выгула собак. Какое-то время он простоял среди куч мусора. Фото: Яна Брискман.
"Относительно западных стран, то у меня есть ощущение, что они не относятся всерьез к тому, что говорит Путин. Ему никто не возражал, ни когда он выступал в Яд Вашеме, ни когда открывал памятник блокадникам, потому что его никто не слушал. Никому не было интересно, что он там говорит. Запад хочет строить свои рациональные отношения с Россией, невзирая на ее риторику. Я полагаю, что если денно и нощно рассказывать, какую чушь несет российский лидер и официальная российская пропаганда о Западе, то там не станут это воспринимать всерьез", - рассказал Лихачев.
"Например, у Израиля сейчас сложились достаточно хорошие оперативные отношения, в том числе на уровне разведки, со многими арабскими странами. Потому что есть исламский терроризм, который представляет угрозу и для Израиля, и для их режимов, есть фактор Ирана. Но при этом в прессе, например, Египта, продолжают разжигаться антисемитские и антиизраильские чувства, потому что население к этому привыкло. Сидящий в Каире режим не может сказать: "Теперь Израиль наш друг". И Иерусалим относится к этому с пониманием. Там разделяют официальную риторику и реальное военное сотрудничество. У меня ощущение, что у Запада отношение к России такое же, как у Израиля к Египту: мы не воспринимаем всерьез их слова, важна взаимная выгода. Например, чтобы в Европе больше не было такого наплыва беженцев из Сирии, как это было три года назад. Запад понимает, что основной фактор появления беженцев – это российские военные действия, значит, надо принимать во внимание российские интересы. Напомню, что Россия убила мирного населения в Сирии значительно больше, чем ИГИЛ. Та же логика работает и в отношении войны на востоке Украины". - пояснил историк.
"У меня нет ответа на вопрос, что должно произойти, чтобы Запад понял, что Россия – не фактор стабилизации, а угроза. Что еще должен сделать Кремль? Нарушить международное право и захватить часть соседнего государства? Он это уже сделал в Украине. Убить кого-то на территории европейских государств? В Германии и Великобритании это уже произошло", - резюмировал Лихачев.
С полным текстом интервью историка Вячеслава Лихачева "Европейский вывод из войны – "Никогда больше". Советско-российский вывод – "Если надо, повторим" можно ознакомиться здесь.
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Оно конечно с бюджета тоже будет разворовано. Но хоть часть пойдет на пенсии и всякие социальные выплаты. А если оставить как есть, то народишко вообще ничего не получит. Все попадет на карман чинушам.
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Полиция столицы Чехии Праги расследует обстоятельства, при которых на месте демонтированного памятника советскому военачальнику Ивану Коневу был установлен унитаз.
INTERFAX.RU. 09.05.2020г - На территории бывшего артиллерийского арсенала поселка Пугачево в Удмуртии начались взрывы боеприпасов из-за возгорания сухой травы.
Жители бывшего военного городка поселка Пугачево в Удмуртии, где в субботу из-за природного пожара началась детонация неразорвавшихся боеприпасов, начали покидать свои дома, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.
"Эвакуация в настоящее время не объявлена, люди эвакуируются самостоятельно. Мы сообщили (жителям - ИФ) о том, что если вы испытываете какие-то психологически неприятные ощущения от взрывов, от запаха, то вы можете самостоятельно, пешим ходом эвакуироваться, либо на транспорте к родственникам", - сказал Юрин журналистам.
Районные власти предполагали, что траву могли поджечь "черные копатели", которые воруют с территории металл, оставшийся от снарядов. Он добавил, что власти района могут начать готовить пункты временного размещения в школах райцентра Малая Пурга и автобусы для маломобильных групп граждан, если в том будет необходимость
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