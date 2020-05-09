Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев

В новой Конституции РФ предлагается закрепить статус России как правопреемницы Советского Союза. Первым идею отождествления советского народа и русского народа высказал Сталин в 1929 году.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал исследователь праворадикальных движений, историк Вячеслав Лихачев.

"Кремль очень хотел использовать этот полуюбилей (75-летие окончания Второй мировой войны. - Ред.) как на внутриполитической, так и на внешнеполитической арене. Весь текущий год в России объявлен Годом Памяти и Славы. Одновременно в России принимаются поправки к Конституции, которые дадут Путину возможность ввести в законное русло все те авторитарные преобразования, которые осуществляются последние 20 лет. Кремль пришел к необходимости изменения Конституции под уже сложившуюся практику ручного управления страной. Особенно это стало актуальным в преддверии очевидной еще с зимы экономической рецессии. Заодно открылась возможность напихать в Конституцию то, что удовлетворило бы потребность россиян в чувстве собственного величия. Всегда, когда холодильник россиян менее изысканно наполнен, их начинают кормить величием. День Победы – лучший фундамент для этого. Это основное, чем мог гордиться советский человек, и чем может гордиться современный россиянин. Экзальтация вокруг Дня Победы была призвана обеспечить поддержку населения в проведении циничных внутренних реформ. В Конституции в частности предлагается закрепить статус России как правопреемницы Советского Союза. Я напомню, что первым эту идею отождествления советского народа и русского народа высказал еще Сталин в 1929 году. Начиная с 1936 года газета "Правда" и самого Сталина называла "выдающимся сыном русского народа", - рассказал историк.

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С полным текстом интервью историка Вячеслава Лихачева "Европейский вывод из войны – "Никогда больше". Советско-российский вывод – "Если надо, повторим" можно ознакомиться здесь.