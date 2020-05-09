КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) опубликовали требования к работе летних площадок кафе и парикмахерских после ослабления карантина в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующие распоряжения КГГА.
Согласно распоряжению столичных властей, работа летних и сезонных площадок кафе и ресторанов может быть возобновлена при условии соблюдения противоэпидемических мер. Так, учреждения должны придерживаться таких требований:
- на входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком, а посетители должны проходить санитарный контроль и быть в масках;
- посетители должны ожидать своей очереди вне помещений, а заведения должны обеспечить маркировку расстояния в 1,5 метра для посетителей, которые ждут своей очереди;
- расстояние между местами для сидения за соседними столиками не меньше 1,5 метра, а за одним столиком могут сидеть не более двух клиентов (без учета детей младше 14 лет);
- меню должно размещаться для ознакомления рядом с местом принятия/выдачи заказов, клиентам выдавать меню запрещено;
- заказы должны осуществляться и выдаваться дистанционно (через специально оборудованное окно или входную дверь заведения);
- официант должен принимать и выдавать заказы только на расстоянии не менее 1,5 метра до клиента;
- место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом;
- обеспечена возможность безналичного (бесконтактного) расчета;
- персонал ежедневно должен проходить термометрию и быть обеспечен средствами индивидуальной защиты на 5 дней.
Салоны красоты, парикмахерские и косметологические кабинеты также возобновят свою работу в рамках первого этапа ослабление карантина. Согласно распоряжению КГГА, заведения должны придерживаться таких требований:
- предварительная запись клиентов с временным интервалом минимум в 15 минут;
- посетители допускаются из расчета не более 1 человека на 10 кв. метров;
- на входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком, а посетители должны проходить санитарный контроль и быть в масках;
- посетители должны ожидать своей очереди вне помещений, а заведения должны обеспечить маркировку расстояния в 1,5 метра для посетителей, которые ждут своей очереди;
- дистанция между местами оказания услуг (3 метра - для параллельных рядов, 1,8 метра при расположении по оси и 0,7 метра от последнего места до стены или другой преграды);
- обязательное наличие масок и одноразовых перчаток. Перчатки необходимо менять после каждого несвязанного между собой рабочего процесса;
- проведение дезинфекционных мероприятий каждые 2 часа в помещении, а также дезинфекция поверхностей и инструментов после каждого клиента;
- персонал ежедневно должен проходить термометрию и быть обеспечен средствами индивидуальной защиты на 5 дней.
Кроме того, все заведения должны проинформировать клиентов относительно установленных ограничений на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях, при проведении записи по телефону или иным способом.
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Но она (парикмахер) говорила, что 2-4 клиенткам пришлось так ожидать......
У нас парикмахерские были закрыты с середины марта (с этого понедельника наконец-то открылись)........пришлось первый и последний(!!!) раз мужа подстричь (еще в начале 2000 ходила на курсы).........получилось не плохо, но критику пришлось послушать........🙂
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Так плохо уж и не было.....
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Везёт же тому у кого жена парикмахер.
При цьому кількість провінцій, на які поширюються такі обмеження, скоротилася з 31 до 24.
«Комендантська година вводиться до 24:00 10 травня в 24 провінціях», - йдеться в повідомленні, оприлюдненому МВС Туреччини.
Уточнюється, що дане рішення поширюється в тому числі на Анкару і Стамбул.
Нагадаємо, турецька влада періодично вводить на вихідні комендантську годину, щоб зупинити поширення хвороби.
Раніше в 31 провінції Туреччини, зокрема в Анкарі, Стамбулі та Анталії, вводилася комендантська година 11-12 і 18-19 квітня
лови)))