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КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню

КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) опубликовали требования к работе летних площадок кафе и парикмахерских после ослабления карантина в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующие распоряжения КГГА.

Согласно распоряжению столичных властей, работа летних и сезонных площадок кафе и ресторанов может быть возобновлена при условии соблюдения противоэпидемических мер. Так, учреждения должны придерживаться таких требований:

  • на входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком, а посетители должны проходить санитарный контроль и быть в масках;
  • посетители должны ожидать своей очереди вне помещений, а заведения должны обеспечить маркировку расстояния в 1,5 метра для посетителей, которые ждут своей очереди;
  • расстояние между местами для сидения за соседними столиками не меньше 1,5 метра, а за одним столиком могут сидеть не более двух клиентов (без учета детей младше 14 лет);
  • меню должно размещаться для ознакомления рядом с местом принятия/выдачи заказов, клиентам выдавать меню запрещено;
  • заказы должны осуществляться и выдаваться дистанционно (через специально оборудованное окно или входную дверь заведения);
  • официант должен принимать и выдавать заказы только на расстоянии не менее 1,5 метра до клиента;
  • место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом;
  • обеспечена возможность безналичного (бесконтактного) расчета;
  • персонал ежедневно должен проходить термометрию и быть обеспечен средствами индивидуальной защиты на 5 дней.

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Салоны красоты, парикмахерские и косметологические кабинеты также возобновят свою работу в рамках первого этапа ослабление карантина. Согласно распоряжению КГГА, заведения должны придерживаться таких требований:

  • предварительная запись клиентов с временным интервалом минимум в 15 минут;
  • посетители допускаются из расчета не более 1 человека на 10 кв. метров;
  • на входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком, а посетители должны проходить санитарный контроль и быть в масках;
  • посетители должны ожидать своей очереди вне помещений, а заведения должны обеспечить маркировку расстояния в 1,5 метра для посетителей, которые ждут своей очереди;
  • дистанция между местами оказания услуг (3 метра - для параллельных рядов, 1,8 метра при расположении по оси и 0,7 метра от последнего места до стены или другой преграды);
  • обязательное наличие масок и одноразовых перчаток. Перчатки необходимо менять после каждого несвязанного между собой рабочего процесса;
  • проведение дезинфекционных мероприятий каждые 2 часа в помещении, а также дезинфекция поверхностей и инструментов после каждого клиента;
  • персонал ежедневно должен проходить термометрию и быть обеспечен средствами индивидуальной защиты на 5 дней.

Кроме того, все заведения должны проинформировать клиентов относительно установленных ограничений на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях, при проведении записи по телефону или иным способом.

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2991) Киев (25794) рестораны (279) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
Официанты будут бросать еду в посетителей с 1,5 метров.
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09.05.2020 21:02 Ответить
+14
КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 4125
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09.05.2020 21:00 Ответить
+14
а есть нужно только в масках...
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09.05.2020 21:05 Ответить
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Хоть так.
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09.05.2020 20:57 Ответить
парикмахер в рукавичках - єто маразм.єто только источник штрафов. я хочу, чтобьі Кличко постригли В РУКАВИЧКАХ
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09.05.2020 21:11 Ответить
Да легко, взял машинку и оболванить, его неземная красота и такой же ум от этого не пропадут.
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10.05.2020 09:35 Ответить
у мене немає умови "машинкою", а саме так як стрижуть жінок. бо і чоловіків не всі лише машинкою стрижуть. так що ти не викрутився. хоча навів на думку, що довбні, які робили інструкцію, лише машинку і знають, або хочуть усіх під одну грєбьонку націленно.
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10.05.2020 11:01 Ответить
Мда..тяжело у вас насчёт иронии...
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10.05.2020 16:46 Ответить
10.05.20
На ранок 10 травня зафіксовано 525 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391
https://censor.net/ua/n3194588
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10.05.2020 18:39 Ответить
і шо? достатньо руки помити після клієнта і всі причандалля. що вони і до цього завжди мали робити.
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10.05.2020 19:12 Ответить
а тьі сам себе приколося
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10.05.2020 19:11 Ответить
ну,наконец то совок...никаких меню-дежурное блюдо для всех
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09.05.2020 20:57 Ответить
наклеют меню большим плакатом.
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09.05.2020 21:13 Ответить
Єєєє👍пробліск світла. Все буде Україна!
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09.05.2020 20:59 Ответить
КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 3765
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09.05.2020 21:04 Ответить
Это искры из глаз.
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09.05.2020 21:10 Ответить
😉
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09.05.2020 21:14 Ответить
КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 4125
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09.05.2020 21:00 Ответить
Официанты будут бросать еду в посетителей с 1,5 метров.
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09.05.2020 21:02 Ответить
а есть нужно только в масках...
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09.05.2020 21:05 Ответить
Сначала посетители будут бросать деньги официантам с 1,5 метров.
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09.05.2020 21:07 Ответить
За такое обслуживание в кафе еще и платить? Это же столовка в чистом виде.
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09.05.2020 21:16 Ответить
А в супермаркетах как вы платите? Или в аптеках? На почте? В Европе кассы огородили прозрачным пластиком с отверстием внизу.
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10.05.2020 16:27 Ответить
КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 6477
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09.05.2020 21:09 Ответить
КМДА оприлюднила вимоги до роботи кафе та перукарень: за попереднім записом, у рукавичках і без видачі меню - Цензор.НЕТ 8777
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10.05.2020 10:29 Ответить
А чего сразу бросать?! Официантам дадут вилы или лопаты с ручками...а парикмахерам ножницы для обрезки крон деревьев...будут держать одной рукой держать шест,а другой дёргать за верёвку!!!
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10.05.2020 14:49 Ответить
ПАРИКМАХЕР НЕ ПОСТРИЖЕТ В РУКАВИЧКАХ!!!!! они цепляются за волосьі, у клиента все-время будет чувство, что ему вьідирают волосьі. рукавичками не захватишь волосьі. а потом придет ментобиомасса и начнет косить бабло.
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09.05.2020 21:05 Ответить
А если в шелковых ? Или руки покрасить смываемой краской под цвет перчаток ?
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09.05.2020 21:08 Ответить
КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 7557
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09.05.2020 21:06 Ответить
Есть такое выражение: "Пожалуйте бриться". Означает неприятную новость. Типа перед смертью неминуемой надо побриться, а то так и похоронят небритого. По моему весьма актуально.
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09.05.2020 21:07 Ответить
Пропоную ще танцмайданчики біля кахфшок. Всеодно музиканти всіх напрямів зараз без діла, робота на вулиці є більш небезпечною, а людям після тривалого карантину розім'ятися треба)))
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09.05.2020 21:12 Ответить
КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 7183КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 1802

...
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09.05.2020 21:12 Ответить
Чудо дивное такого ещё не видел 😃
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10.05.2020 12:43 Ответить
грядет эпоха грандиозныхъ аттракционов
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09.05.2020 21:16 Ответить
аттракционы и не заканчивались, немного ужесточились
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10.05.2020 02:18 Ответить
КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 3298

..
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09.05.2020 21:22 Ответить
Кстати, кто знает , Епифаний открылся ?
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09.05.2020 21:57 Ответить
по-моему нет...
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09.05.2020 22:02 Ответить
Оказывается дремучести в команде педалика нет предела.
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09.05.2020 21:28 Ответить
КМДА оприлюднила вимоги до роботи кафе та перукарень: за попереднім записом, у рукавичках і без видачі меню - Цензор.НЕТ 538
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09.05.2020 21:30 Ответить
Разговаривала с одной парикмахером........говорит, доходит до абсурда (вина шефа, который планирует термины)=>если покраска волос, то нужно ждать 20-30 минут пока краска «возьмется». За это время можно подстричь другого клиента, значит тетенька с краской на голове должна ждать на улице......
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09.05.2020 21:31 Ответить
Сделать место ожидания в кабинке из реек и пленки. ( чуть больше телефонной будки , без верха). И клиентка с мокрой покрашеной головой не простудится)))
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09.05.2020 21:52 Ответить
Та вроде бы уже что-то придумали=>где раньше «кухня» была (сейчас запрещено кофе/чай/вода), теперь можно ожидать.......

Но она (парикмахер) говорила, что 2-4 клиенткам пришлось так ожидать......
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09.05.2020 22:03 Ответить
😂
У нас парикмахерские были закрыты с середины марта (с этого понедельника наконец-то открылись)........пришлось первый и последний(!!!) раз мужа подстричь (еще в начале 2000 ходила на курсы).........получилось не плохо, но критику пришлось послушать........🙂
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09.05.2020 21:43 Ответить
КМДА оприлюднила вимоги до роботи кафе та перукарень: за попереднім записом, у рукавичках і без видачі меню - Цензор.НЕТ 5481

..
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09.05.2020 21:52 Ответить
🤣🤣🤣
Так плохо уж и не было.....
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09.05.2020 22:04 Ответить
я в Вас верю!
...
КМДА оприлюднила вимоги до роботи кафе та перукарень: за попереднім записом, у рукавичках і без видачі меню - Цензор.НЕТ 87

.
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09.05.2020 22:11 Ответить
Одним словом - ничего работать не будет....ну разве что в цирульню скальп для подстрижки через окно кинуть!
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09.05.2020 21:57 Ответить
Клиента в маске, как могут постричь?
Везёт же тому у кого жена парикмахер.
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09.05.2020 22:06 Ответить
На нинішні вихідні влада Туреччини знову запровадила в ряді регіонів комендантську годину, що передбачає повну заборону на вихід з дому. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
При цьому кількість провінцій, на які поширюються такі обмеження, скоротилася з 31 до 24.
«Комендантська година вводиться до 24:00 10 травня в 24 провінціях», - йдеться в повідомленні, оприлюдненому МВС Туреччини.
Уточнюється, що дане рішення поширюється в тому числі на Анкару і Стамбул.
Нагадаємо, турецька влада періодично вводить на вихідні комендантську годину, щоб зупинити поширення хвороби.
Раніше в 31 провінції Туреччини, зокрема в Анкарі, Стамбулі та Анталії, вводилася комендантська година 11-12 і 18-19 квітня
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10.05.2020 01:09 Ответить
Тогда предлагаю и оплату отменить
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10.05.2020 10:14 Ответить
Идиоты
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10.05.2020 11:25 Ответить
Наконец - то откроют "Цилюрню за канавой" . Свирид Петровичи Голохвостые не виноваты.
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10.05.2020 12:18 Ответить
А маски в процессе еды можно снимать или только при поднимать?
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10.05.2020 13:25 Ответить
Треба в мусульманок поцікавитись . Ті чітко в курсі 😁
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10.05.2020 16:31 Ответить
официант должен принимать и выдавать заказы только на расстоянии не менее 1,5 метра до клиента;Источник: https://censor.net/n3194550 эй, человек!! где мой, шашлык?!! Бросаю,
лови)))
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10.05.2020 15:18 Ответить
Так вже майже всі купили машинки і стрижуться вдама . Хто , один одного , а хто й сам себе , в кого руки не з дупи ростуть . Philips HC-3510 , виставив 5мм , став перед дзеркалом і агонь . 5-7хв і ти красавець 😎👍
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10.05.2020 16:28 Ответить
До речі , хто навчився стригтись сам , в перукарню вже навряд чи звертатиметься . Незворотні зміни , так сказати . Тому думаю , що деякі перукарні не виживуть , а ті що виживуть - піднімлять ціни . Тож ті , хто навчився сам давати собі раду під час карантину , будуть в ще більших плюсах 😎👍
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10.05.2020 16:37 Ответить
КМДА оприлюднила вимоги до роботи кафе та перукарень: за попереднім записом, у рукавичках і без видачі меню - Цензор.НЕТ 1647
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10.05.2020 16:42 Ответить
Готовимся к принятию числа зверя.
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10.05.2020 17:16 Ответить
Как примешь, похвастаешься, скрепное😉
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11.05.2020 06:24 Ответить
 
 