Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба

В Европе должны помнить, что ее освобождали от нацизма не только россияне, но и миллионы представителей других народов Советского Союза, в т.ч. украинцы.

Об этом говорится в статье посла Украины в Австрии Александра Щербы ко Дню победы, опубликованной в главной газете Верхней Австрии OÖNachrichten, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"И да, Европу освобождали не только россияне, но и миллионы представителей других народов Советского Союза - украинцы, белорусы, евреи, крымские татары... Многие из них отдали жизни, чтобы сломать хребет гитлеризма. Эта победа - их совместный подвиг. Так почему так часто места их захоронений называются "русскими кладбищами"? Почему часто Европа ведет себя так, будто это была победа только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения?", - отметил Щерба.

В связи с этим он выразил благодарность "Черному Кресту" австрийской земли Тироль, который по его просьбе переименовал советскую часть солдатского кладбища Амрас в Инсбруке: "Теперь там написано: "Здесь лежат солдаты Красной армии". Достойно и справедливо. Справедливость - это самое малое, что заслужили те, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом".

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Посол указал на то, что война не обошла и его семью - двое его двоюродных дедов погибли во время освобождения Европы от нацизма.

"Когда я прочитал, что из поколения 1923 года войну пережили лишь 3% советских мужчин. Мы называем этих людей "поколением победителей". Без их жертвы не было бы Победы. Без них история развивалась бы совсем иначе", - говорится в статье.

Посол Украины констатировал, что мы живем сейчас "в то время, когда печальные размышления более уместны, чем громкие празднования", а "потомки "поколения победителей", украинцы и россияне, разделены новой войной".

"После аннексии Крыма и необъявленной войны на Донбассе мы уже не "наши" друг для друга. Как это случилось? Как Европа снова оказались в реальности, где аннексии и концлагеря стали возможны? Почему агрессия, правый популизм и неонацизм находятся на подъеме во всем мире?" - подчеркнул он.

По мнению украинского дипломата, "есть некоторые вещи, которые мы так и не поняли после той войны".

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"Например, что война - это экстремальное зло, которое растет со зла банального, повседневного. В частности, с языка ненависти на телевидении и в сети, с трусости, жадности и политического лицемерия. И чем честнее мы будем в борьбе с банальным злом, тем меньше потом придется останавливать зло экстремальное", - отметил Щерба в своей статье под названием "Эхо войны".