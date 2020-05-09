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Новости Агрессия России против Украины
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Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба

Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба

В Европе должны помнить, что ее освобождали от нацизма не только россияне, но и миллионы представителей других народов Советского Союза, в т.ч. украинцы.

Об этом говорится в статье посла Украины в Австрии Александра Щербы ко Дню победы, опубликованной в главной газете Верхней Австрии OÖNachrichten, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"И да, Европу освобождали не только россияне, но и миллионы представителей других народов Советского Союза - украинцы, белорусы, евреи, крымские татары... Многие из них отдали жизни, чтобы сломать хребет гитлеризма. Эта победа - их совместный подвиг. Так почему так часто места их захоронений называются "русскими кладбищами"? Почему часто Европа ведет себя так, будто это была победа только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения?", - отметил Щерба.

В связи с этим он выразил благодарность "Черному Кресту" австрийской земли Тироль, который по его просьбе переименовал советскую часть солдатского кладбища Амрас в Инсбруке: "Теперь там написано: "Здесь лежат солдаты Красной армии". Достойно и справедливо. Справедливость - это самое малое, что заслужили те, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом".

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Посол указал на то, что война не обошла и его семью - двое его двоюродных дедов погибли во время освобождения Европы от нацизма.

"Когда я прочитал, что из поколения 1923 года войну пережили лишь 3% советских мужчин. Мы называем этих людей "поколением победителей". Без их жертвы не было бы Победы. Без них история развивалась бы совсем иначе", - говорится в статье.

Посол Украины констатировал, что мы живем сейчас "в то время, когда печальные размышления более уместны, чем громкие празднования", а "потомки "поколения победителей", украинцы и россияне, разделены новой войной".

"После аннексии Крыма и необъявленной войны на Донбассе мы уже не "наши" друг для друга. Как это случилось? Как Европа снова оказались в реальности, где аннексии и концлагеря стали возможны? Почему агрессия, правый популизм и неонацизм находятся на подъеме во всем мире?" - подчеркнул он.

По мнению украинского дипломата, "есть некоторые вещи, которые мы так и не поняли после той войны".

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"Например, что война - это экстремальное зло, которое растет со зла банального, повседневного. В частности, с языка ненависти на телевидении и в сети, с трусости, жадности и политического лицемерия. И чем честнее мы будем в борьбе с банальным злом, тем меньше потом придется останавливать зло экстремальное", - отметил Щерба в своей статье под названием "Эхо войны".

Автор: 

Вторая мировая война (428) история (2018) россия (96446) Евросоюз (17341) Щерба (69)


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Топ комментарии
+21
Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 4830
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09.05.2020 21:24 Ответить
+13
,,освободители,, хреновы- вы ,,освободители,, 50 лет уничтожали мой народ - вы 100 раз больше уничтожили моего народа чем фашисты- для нас воина закончилась в 1991 году
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09.05.2020 21:19 Ответить
+11
День оккупации был в 1922 году. Не путай, выб...ок ватный. А 8 мая день победы над фашизмом, а 9 мая - это день начала оккупации Восточной Европы.
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09.05.2020 21:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Как бомбит, как бомбит. Главное там салют не дай из пукана, а то выселят
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09.05.2020 21:15 Ответить
Скрепно-тупой высер.Щерба молодец,плюс ему в карму.
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09.05.2020 22:22 Ответить
В корму...
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10.05.2020 05:54 Ответить
Україна - держава-переможець у Другій світовій війні. Українці воювали проти нацизму у складі 7 армій
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09.05.2020 21:17 Ответить
День оккупации был в 1922 году. Не путай, выб...ок ватный. А 8 мая день победы над фашизмом, а 9 мая - это день начала оккупации Восточной Европы.
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09.05.2020 21:16 Ответить
Кацапе, сьогодні виповнюється рівно 100 років визволення Києва від красних окупантів
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09.05.2020 21:18 Ответить
,,освободители,, хреновы- вы ,,освободители,, 50 лет уничтожали мой народ - вы 100 раз больше уничтожили моего народа чем фашисты- для нас воина закончилась в 1991 году
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09.05.2020 21:19 Ответить
Про яких саме «русскіх» мова?

Котрі з цих:
Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 6894

Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 5722
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09.05.2020 21:25 Ответить
Шановний, ви тут трохи вносите плутанину, бо "Русский, по правилам русского же языка, есть прилагательное, отвечающее на вопрос "чей?"", а назви усіх народів, що подані у корінні цого, начеб то, "куща" відповідають на питання "хто" і є іменниками. І різниця тут принципова.
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09.05.2020 21:38 Ответить
есть такая фраза у бюргеров, о том времени, когда параша убралась восвояси с окупированных австрийских земель - "Австрия свободна от освободителей!"
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09.05.2020 21:19 Ответить
Діди гімно пробивали...

На Орлі напередодні 9 травня сантехники міського водоканалу пронесли портрети ветеранів Великої Вітчизняної війни через центральний колектор каналізації. ФОТО

Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 7489
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09.05.2020 21:20 Ответить
Иначе починить говнотечку надежды нет
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09.05.2020 21:22 Ответить
Там ще проктологи протягли портрети скрізь якісь канали...
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09.05.2020 21:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ufCwnRaRcH4&feature=emb_logo
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09.05.2020 21:27 Ответить
Ібануним нема спокою.
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09.05.2020 21:44 Ответить
А хоть кто в мире официально признал престолонаследие Раиссей Эсесера? Никто. Они сами себя назначили. Раисси в ООН официально нет - самозванцы, однако Европа стесняется назвать вещи своими именами. Аналогично стесняются и Соединенные Штаты. Вот и достеснялись.
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09.05.2020 21:22 Ответить
а тепер, блд, про гєополітіку

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARR2GJJS1adgJ0Om7-6AMo2zAKmQrLQjR6Hq49_Aqzyk2TbV-2AM8KmILEAshQNV5Tg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDikJecx9SO7AjET83gpNArh4Mo0LyUDvAbaGIjAGMcgWhQVfJpY0_kHPaVU9FSviujBI5yqVCiGDY1_sCSRiF_O-pPsJqaB5GCTpEMn_vdl1PQYrB8gKLtcG0CvH2FsycUEeODi5xEcedfGIEclp-ZzuOrK5CfD8ZySX44_-nNqNet7EwRK9rUuFXN02IJLHfi_PY0RHAzjNjluttDKQVeeoWMjr9uFvIIDhbp33Bth_iD4Bw5HoW-wnaYpa2gqnk5NEfWy2U6_caf8TXxwRtUajU2AGPIWBb37pgZbPSAermEUh57HXYi_xkoOxytZFNNolWxMDjG--***********************************************************************-BenD7bUturpLuVFFAr-Py1suh6ND6Kd4WvV3UAo6q2fAujydjFvCte7XOXXDt6zK9zrAFr6aiswYq1qdkGvzth&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158388938933953?__xts__%5B0%5D=68.ARDikJecx9SO7AjET83gpNArh4Mo0LyUDvAbaGIjAGMcgWhQVfJpY0_kHPaVU9FSviujBI5yqVCiGDY1_sCSRiF_O-pPsJqaB5GCTpEMn_vdl1PQYrB8gKLtcG0CvH2FsycUEeODi5xEcedfGIEclp-ZzuOrK5CfD8ZySX44_-nNqNet7EwRK9rUuFXN02IJLHfi_PY0RHAzjNjluttDKQVeeoWMjr9uFvIIDhbp33Bth_iD4Bw5HoW-wnaYpa2gqnk5NEfWy2U6_caf8TXxwRtUajU2AGPIWBb37pgZbPSAermEUh57HXYi_xkoOxytZFNNolWxMDjG--***********************************************************************-BenD7bUturpLuVFFAr-Py1suh6ND6Kd4WvV3UAo6q2fAujydjFvCte7XOXXDt6zK9zrAFr6aiswYq1qdkGvzth&__tn__=-R 1 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Того дня я була в Берліні - воювала зі Штайнмайєром на "Форумі європейських письменників" і порівнювала "його друга Путіна" з Гітлером. Атмосфера була воєнна, в перерві авторка з Молдови подякувала мені "за Одесу" й розповіла, що Кишинів 1 травня теж був повен дивних людей з георгіївськими лентами, - і ми, стоячи в своєму східноєвропейському гурті, разом складали пазл докупи: якби Кремлю вдалось захопити Південь України, то це відкрило б для рос. військ трасу Ростов - Одеса через Молдову-Придністров'я навпростець на Балкани і дало б Путіну змогу підперезати Європу "знизу" таким "поясом", на якому європ. лідери бігали б у нього покірно, як цуцики на повідку... Одеса стала поворотним пунктом програної кампанії - можна сказати, врятувала Європу.

А потім, уже в готелі, я почула в новинах про Маріуполь - уже постфактум, коли і його - теж одбили.
Слава Героям!
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09.05.2020 21:23 Ответить
Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 4830
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09.05.2020 21:24 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5 13 июня 2014 года в городе была проведена операция по освобождению Мариуполя, которая осуществлялась добровольческим батальоном МВД «Азов» при поддержке украинской армии.
34 дня бои в городе шли? На вырезанном кадре 9 -го мая БМП прорывается вырывается до из Мариіуполя окупованого росіянами.
Не позорьтесь. Из песни слова не выкинуть.
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09.05.2020 22:25 Ответить
Изувеченные совком люди не излечимы.
Главное что бы молодёжь не заразилась.
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09.05.2020 21:30 Ответить
"Победа" после нападения на Европу? Зачем вообще использовать это слово?
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09.05.2020 21:30 Ответить
Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 4380Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 3512Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 9279Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 8845

...
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09.05.2020 21:32 Ответить
Какой смысл Вы вкладываете в эти фотографии?
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09.05.2020 22:27 Ответить
каждый увидит свой
я хотел сказать, что среди штандартов фронтов на параде Победы в 1945 не было "руцкого" фронта (был Карельский - но он в 1944 году перестал существовать и Ленинградский фронт)
но не руцкий или росийський...и раша не имеет морального права приватизировать ту Победу
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09.05.2020 22:39 Ответить
Ничего не понимаю! А с какой стати там должен был бы быть руцкий фронт? Руцкие территории, это был тыл а не фронт. Слово фронт, означает перед. А на Запад от руцких, лежали Украина и Белоруссия. Разумеется этим направлением и назывались секторы фронта.
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09.05.2020 22:49 Ответить
Странная логика. Типа немцы не заходили на территорию России и там нечего освобождать было? Не, не подходит.
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09.05.2020 22:54 Ответить
Например первый Украинский фронт, это переименованный Воронежский. Вы притворяетесь дурачком, или я ошибаюсь?
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09.05.2020 23:27 Ответить
...и раша не имеет морального права приватизировать ту Победу...
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09.05.2020 22:59 Ответить
Или Вы думаете, что Украинский фронт, это фронт из Украинцев, а сливочное масло из слив?
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09.05.2020 23:29 Ответить
Прими пирамидон и не строй из себя дурачка.
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09.05.2020 23:01 Ответить
Ну как же не было?! А армия РОА?! 800 тысяч по самым скромным подсчетам активно сражались под знаменем России на стороне фашистов.
РОА генерал Власов - "настанет день и наш триколор будет развиваться на Кремлем"

Європа часто поводиться так, ніби перемога у Другій світовій війні була тільки Росії, до якої інші пострадянські держави не мали стосунку, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 4947
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09.05.2020 22:53 Ответить
В среде дебилов модно коверкать слова...? Или у них это происходит естественным путём, ввиду отсутствия полноценного образоваия...?)
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10.05.2020 06:01 Ответить
День агрессии СССР против Европы: Коммунизм и нацисты были на одной стороне.

https://censor.net/news/3194207/litovskie_deputaty_predlagayut_vvesti_den_agressii_sssr_protiv_evropy_kommunizm_i_natsisty_byli_na_odnoyi
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09.05.2020 21:33 Ответить
Неизвестные водрузили на постамент, где ранее располагался памятник маршалу Ивану Коневу, пенопластовый унитаз, заявил РИА Новости представитель чешской полиции. Никто не задержан. Инцидент произошел 9 мая.
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09.05.2020 21:34 Ответить
Так мы ж сами даем Европе повод: западенцы орут, что это не их победа; им подгавкивает наш горячий и мало что смыслящий молодняк из других частей страны.
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09.05.2020 21:44 Ответить
"И да, Европу освобождали не только россияне, но и миллионы представителей других народов Советского Союза - украинцы, белорусы, евреи, крымские татары... Многие из них отдали жизни, чтобы сломать хребет гитлеризма. Эта победа - их совместный подвиг. Так почему так часто места их захоронений называются "русскими кладбищами"? Источник: https://censor.net/n3194551

Ну а що - як німецькі єзуїти написали історію Московії/Росії на замовлення Катерини II курвоватої, де всі там народи "роцькі", так Європа і Захід і донині в школах вчать своїх дітей
Треба Україні починати з західниї ЗМІ і істориків - вбивати їм в голову що справжні українці то не кацапи фіноугорські, і завойовник Атіла Гун був з України, а не з Мад ярщини
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09.05.2020 21:47 Ответить
Європа часто поводиться так, ніби перемога у Другій світовій війні була тільки Росії, до якої інші пострадянські держави не мали стосунку, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 3405
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09.05.2020 21:49 Ответить
да Европе глубоко насрать и на совков и их праздники
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09.05.2020 22:09 Ответить
Мы сами отказываемся от победы. Смиёмся над дидами, сносим памятники генералам. И чего мы хотим? Талонов на усиленное питание (с)? Они заберут победу, также как забрали язык, историю, религию и даже название - легко. Мы сами им всё отдадим, с надеждой что это приблизит нас к Европе, а ведь там жувачуа, смартфоны, унитазы, цивилизация! А за унитазы ничего не жалко.
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09.05.2020 22:23 Ответить
+++
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09.05.2020 22:28 Ответить
Спокойней, победобесие у тебя в голове и его никто не заберет!
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09.05.2020 22:48 Ответить
"Мы сами отказываемся от победы"

Убогий, а каким это образом украинцы отказываются от победы? Ты чего истеришь? Украинцам претит лишь победобесие и танцы на костях, а от победы никто не отказывается, все прекрасно помнят, что победила антигитлеровская коалиция стран, решающую роль сыграл почивший сесесер. А раз сесесер, то значит и все народы, входившие в него внесли свой вклад, прежде всего украинцы и белорусы, которые были оккупированы полностью, пострадали больше всего,наряду с поляками и евреями, но при этом миллионы и украинцев и белорусов среди победителей и воинов и Героев ВМВ, так шта укранцы уж точно внесли вклад не меньше, чем рюзьге, которые сейчас почти уверены, что победили исключительно они, а сесесер состоял исключительно из рсфср. Убогие вОнюшки, кацапо-орда сраная, тьфу на них.
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10.05.2020 11:04 Ответить
Я помню 4 украинских фронта, 2 белорусских и не могу вспомнить ни одного русского фронта, кроме армии РОА, воевавшей на стороне тогдашних фашистов против нас, носящей тоже самое знамя-триколор, что и сегодняшние рашисты!
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09.05.2020 22:32 Ответить
С фронтами не позорься, хисторик.
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09.05.2020 22:37 Ответить
Типа ты знаешь историю. Сколько лет россии?
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09.05.2020 23:01 Ответить
Фронтовые управления
Белорусский фронт
1-й Белорусский фронт
2-й Белорусский фронт
3-й Белорусский фронт
Брянский фронт
Волховский фронт
Воронежский фронт
Донской фронт
Закавказский фронт
Западный фронт
Кавказский фронт
Калининский фронт
Карельский фронт
Крымский фронт
Курский фронт
Ленинградский фронт
Московская зона обороны
Московский резервный фронт
Орловский фронт
Прибалтийский фронт
1-й Прибалтийский фронт
2-й Прибалтийский фронт
3-й Прибалтийский фронт
Резервный фронт
Северный фронт
Северо-Западный фронт
Северо-Кавказский фронт
Сталинградский фронт
Степной фронт
1-й Украинский фронт
2-й Украинский фронт
3-й Украинский фронт
4-й Украинский фронт
Фронт Можайской линии обороны
Фронт резервных армий
Центральный фронт
Юго-Восточный фронт
Юго-Западный фронт
Южный фронт...
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09.05.2020 23:38 Ответить
хiба тiльки Европа блукає?

в нас є своя вбога шмаркля що так вилизує пуйлу та рашистам. Так бажає догодити.

а плешь-фюрер уже ведь все сказал, срал он на жертвы и украинцев и всех других народов во ВМВ, всех, кроме рюзьге...

ботоксный плешь-фюрер в ходе общения с рассеянцами в прямом эфире заявил:

«Теперь по поводу наших отношений с Украиной… Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили, потому что мы страна победителей», - заявил Сцарек-педофил, отвечая на вопрос одного из рассеян.

По словам ботоксного лысогнома, статистика времен Второй мировой войны показывает, что наибольшие потери понесла именно РСФСР - более 70%.

«Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - заявил Сцарек, кумир криворожской сопли(дядя Вова, заберите меня отсюда-ааа!!!).

Источник: https://censor.net/v146646

Європа часто поводиться так, ніби перемога у Другій світовій війні була тільки Росії, до якої інші пострадянські держави не мали стосунку, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 6629
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09.05.2020 23:01 Ответить
*********, вы все свои заслуги, вернее не свои, а тех ваших предков, кто погиб в борьбе с немецким нацизмом, давно перечеркнули.

теперь вы и есть современные фашисты, продолжатели дела Гитлера и Муссолини, с некоторыми поправками, конечно, потому что ничто не повторяется в абсолютной точности,
но именно рашизм является фашизмом современности.
вы, гниды рассеянские, плюнули как раз на память о ваших дедах, когда уничтожали ковровыми бомбардировками Грозный, когда в 2008 году напали на Грузию, когда начали в 2014 году необъявленную войну против Украину продолжающуюся седьмой уже год.

с тех пор вы, *********, вы, срань рашистская, для всех думаюших людей и есть фашстами современности.
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11.05.2020 15:39 Ответить
Європа часто поводиться так, ніби перемога у Другій світовій війні була тільки Росії, до якої інші пострадянські держави не мали стосунку, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 9824
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11.05.2020 15:39 Ответить
 
 