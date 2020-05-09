Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба
В Европе должны помнить, что ее освобождали от нацизма не только россияне, но и миллионы представителей других народов Советского Союза, в т.ч. украинцы.
Об этом говорится в статье посла Украины в Австрии Александра Щербы ко Дню победы, опубликованной в главной газете Верхней Австрии OÖNachrichten, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"И да, Европу освобождали не только россияне, но и миллионы представителей других народов Советского Союза - украинцы, белорусы, евреи, крымские татары... Многие из них отдали жизни, чтобы сломать хребет гитлеризма. Эта победа - их совместный подвиг. Так почему так часто места их захоронений называются "русскими кладбищами"? Почему часто Европа ведет себя так, будто это была победа только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения?", - отметил Щерба.
В связи с этим он выразил благодарность "Черному Кресту" австрийской земли Тироль, который по его просьбе переименовал советскую часть солдатского кладбища Амрас в Инсбруке: "Теперь там написано: "Здесь лежат солдаты Красной армии". Достойно и справедливо. Справедливость - это самое малое, что заслужили те, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом".
Посол указал на то, что война не обошла и его семью - двое его двоюродных дедов погибли во время освобождения Европы от нацизма.
"Когда я прочитал, что из поколения 1923 года войну пережили лишь 3% советских мужчин. Мы называем этих людей "поколением победителей". Без их жертвы не было бы Победы. Без них история развивалась бы совсем иначе", - говорится в статье.
Посол Украины констатировал, что мы живем сейчас "в то время, когда печальные размышления более уместны, чем громкие празднования", а "потомки "поколения победителей", украинцы и россияне, разделены новой войной".
"После аннексии Крыма и необъявленной войны на Донбассе мы уже не "наши" друг для друга. Как это случилось? Как Европа снова оказались в реальности, где аннексии и концлагеря стали возможны? Почему агрессия, правый популизм и неонацизм находятся на подъеме во всем мире?" - подчеркнул он.
По мнению украинского дипломата, "есть некоторые вещи, которые мы так и не поняли после той войны".
"Например, что война - это экстремальное зло, которое растет со зла банального, повседневного. В частности, с языка ненависти на телевидении и в сети, с трусости, жадности и политического лицемерия. И чем честнее мы будем в борьбе с банальным злом, тем меньше потом придется останавливать зло экстремальное", - отметил Щерба в своей статье под названием "Эхо войны".
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158388938933953?__xts__%5B0%5D=68.ARDikJecx9SO7AjET83gpNArh4Mo0LyUDvAbaGIjAGMcgWhQVfJpY0_kHPaVU9FSviujBI5yqVCiGDY1_sCSRiF_O-pPsJqaB5GCTpEMn_vdl1PQYrB8gKLtcG0CvH2FsycUEeODi5xEcedfGIEclp-ZzuOrK5CfD8ZySX44_-nNqNet7EwRK9rUuFXN02IJLHfi_PY0RHAzjNjluttDKQVeeoWMjr9uFvIIDhbp33Bth_iD4Bw5HoW-wnaYpa2gqnk5NEfWy2U6_caf8TXxwRtUajU2AGPIWBb37pgZbPSAermEUh57HXYi_xkoOxytZFNNolWxMDjG--***********************************************************************-BenD7bUturpLuVFFAr-Py1suh6ND6Kd4WvV3UAo6q2fAujydjFvCte7XOXXDt6zK9zrAFr6aiswYq1qdkGvzth&__tn__=-R 1 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Того дня я була в Берліні - воювала зі Штайнмайєром на "Форумі європейських письменників" і порівнювала "його друга Путіна" з Гітлером. Атмосфера була воєнна, в перерві авторка з Молдови подякувала мені "за Одесу" й розповіла, що Кишинів 1 травня теж був повен дивних людей з георгіївськими лентами, - і ми, стоячи в своєму східноєвропейському гурті, разом складали пазл докупи: якби Кремлю вдалось захопити Південь України, то це відкрило б для рос. військ трасу Ростов - Одеса через Молдову-Придністров'я навпростець на Балкани і дало б Путіну змогу підперезати Європу "знизу" таким "поясом", на якому європ. лідери бігали б у нього покірно, як цуцики на повідку... Одеса стала поворотним пунктом програної кампанії - можна сказати, врятувала Європу.
А потім, уже в готелі, я почула в новинах про Маріуполь - уже постфактум, коли і його - теж одбили.
Слава Героям!
34 дня бои в городе шли? На вырезанном кадре 9 -го мая БМП
прорываетсявырывается доиз Мариіуполя окупованого росіянами.
Не позорьтесь. Из песни слова не выкинуть.
Главное что бы молодёжь не заразилась.
...
я хотел сказать, что среди штандартов фронтов на параде Победы в 1945 не было "руцкого" фронта (был Карельский - но он в 1944 году перестал существовать и Ленинградский фронт)
но не руцкий или росийський...и раша не имеет морального права приватизировать ту Победу
РОА генерал Власов - "настанет день и наш триколор будет развиваться на Кремлем"
https://censor.net/news/3194207/litovskie_deputaty_predlagayut_vvesti_den_agressii_sssr_protiv_evropy_kommunizm_i_natsisty_byli_na_odnoyi
Ну а що - як німецькі єзуїти написали історію Московії/Росії на замовлення Катерини II курвоватої, де всі там народи "роцькі", так Європа і Захід і донині в школах вчать своїх дітей
Треба Україні починати з західниї ЗМІ і істориків - вбивати їм в голову що справжні українці то не кацапи фіноугорські, і завойовник Атіла Гун був з України, а не з Мад ярщини
Убогий, а каким это образом украинцы отказываются от победы? Ты чего истеришь? Украинцам претит лишь победобесие и танцы на костях, а от победы никто не отказывается, все прекрасно помнят, что победила антигитлеровская коалиция стран, решающую роль сыграл почивший сесесер. А раз сесесер, то значит и все народы, входившие в него внесли свой вклад, прежде всего украинцы и белорусы, которые были оккупированы полностью, пострадали больше всего,наряду с поляками и евреями, но при этом миллионы и украинцев и белорусов среди победителей и воинов и Героев ВМВ, так шта укранцы уж точно внесли вклад не меньше, чем рюзьге, которые сейчас почти уверены, что победили исключительно они, а сесесер состоял исключительно из рсфср. Убогие вОнюшки, кацапо-орда сраная, тьфу на них.
Белорусский фронт
1-й Белорусский фронт
2-й Белорусский фронт
3-й Белорусский фронт
Брянский фронт
Волховский фронт
Воронежский фронт
Донской фронт
Закавказский фронт
Западный фронт
Кавказский фронт
Калининский фронт
Карельский фронт
Крымский фронт
Курский фронт
Ленинградский фронт
Московская зона обороны
Московский резервный фронт
Орловский фронт
Прибалтийский фронт
1-й Прибалтийский фронт
2-й Прибалтийский фронт
3-й Прибалтийский фронт
Резервный фронт
Северный фронт
Северо-Западный фронт
Северо-Кавказский фронт
Сталинградский фронт
Степной фронт
1-й Украинский фронт
2-й Украинский фронт
3-й Украинский фронт
4-й Украинский фронт
Фронт Можайской линии обороны
Фронт резервных армий
Центральный фронт
Юго-Восточный фронт
Юго-Западный фронт
Южный фронт...
в нас є своя вбога шмаркля що так вилизує пуйлу та рашистам. Так бажає догодити.
а плешь-фюрер уже ведь все сказал, срал он на жертвы и украинцев и всех других народов во ВМВ, всех, кроме рюзьге...
ботоксный плешь-фюрер в ходе общения с рассеянцами в прямом эфире заявил:
«Теперь по поводу наших отношений с Украиной… Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили, потому что мы страна победителей», - заявил Сцарек-педофил, отвечая на вопрос одного из рассеян.
По словам ботоксного лысогнома, статистика времен Второй мировой войны показывает, что наибольшие потери понесла именно РСФСР - более 70%.
«Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - заявил Сцарек, кумир криворожской сопли(дядя Вова, заберите меня отсюда-ааа!!!).
Источник: https://censor.net/v146646
теперь вы и есть современные фашисты, продолжатели дела Гитлера и Муссолини, с некоторыми поправками, конечно, потому что ничто не повторяется в абсолютной точности,
но именно рашизм является фашизмом современности.
вы, гниды рассеянские, плюнули как раз на память о ваших дедах, когда уничтожали ковровыми бомбардировками Грозный, когда в 2008 году напали на Грузию, когда начали в 2014 году необъявленную войну против Украину продолжающуюся седьмой уже год.
с тех пор вы, *********, вы, срань рашистская, для всех думаюших людей и есть фашстами современности.