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Новости День Победы
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Меджлис призывает международное сообщество принять жесткие меры в ответ на вызовы РФ, которые несут реальную угрозу новых войн в Европе, - Чубаров

Меджлис призывает международное сообщество принять жесткие меры в ответ на вызовы РФ, которые несут реальную угрозу новых войн в Европе, - Чубаров

Меджлис крымскотатарского народа присоединяется к совместному заявлению стран по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Об этом говорится в заявлении Меджлиса, опубликованном в Facebook главой организации Рефатом Чубаровым, информирует Цензор.НЕТ.

"Данным заявлением Меджлис крымскотатарского народа присоединяется к совместному заявлению госсекретаря США и министров иностранных дел Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и вновь призывает международное сообщество принять срочные и жесткие меры в ответ на циничные вызовы имперской России, которые несут реальную угрозу возникновения новых катастроф на европейском континенте", - говорится в заявлении.

Он напомнил, что в последние шесть лет историческая территория крымскотатарского народа - Крым, который является составной частью независимой Украины, временно оккупирован РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш в Крым состоится, - глава Меджлиса Чубаров

Чубаров подчеркнул, что осуществляемое на временно оккупированной территории Украины со стороны госорганов РФ системное давление на крымскотатарский народ, репрессии украинцев по национальному признаку, организация этнически и политически мотивированных преследований крымских татар, их органов, таких как Меджлис крымскотатарского народа и Курултай крымскотатарского народа, "является сознательной политикой этноцида крымскотатарского народа".

"Международное сообщество все еще не находит эффективных инструментов давления на Российскую Федерацию с тем, чтобы заставить ее придерживаться принципов и норм международного права, прекратить оккупацию части территории Украины", - уточнил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, по данным МИД, в рамках продолжающихся репрессий против несогласных около 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, незаконно удерживаются или осуждены Россией по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

В течение последних шести месяцев оккупационная администрация регулярно выносит массовые предупреждения о недопустимости нарушения "закона о митингах и собраниях" членам Меджлиса, активистам крымскотатарского национального движения Эмине Авамилевой, Абдурешиту Джеппарову и другим.

Также читайте: Ситуацию в оккупированном Крыму нужно обсудить в "нормандском формате", - Чубаров

Автор: 

День Победы (1231) Меджлис (811) Чубаров Рефат (943) крымские татары (2718)


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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158388938933953?__xts__%5B0%5D=68.ARDikJecx9SO7AjET83gpNArh4Mo0LyUDvAbaGIjAGMcgWhQVfJpY0_kHPaVU9FSviujBI5yqVCiGDY1_sCSRiF_O-pPsJqaB5GCTpEMn_vdl1PQYrB8gKLtcG0CvH2FsycUEeODi5xEcedfGIEclp-ZzuOrK5CfD8ZySX44_-nNqNet7EwRK9rUuFXN02IJLHfi_PY0RHAzjNjluttDKQVeeoWMjr9uFvIIDhbp33Bth_iD4Bw5HoW-wnaYpa2gqnk5NEfWy2U6_caf8TXxwRtUajU2AGPIWBb37pgZbPSAermEUh57HXYi_xkoOxytZFNNolWxMDjG--***********************************************************************-BenD7bUturpLuVFFAr-Py1suh6ND6Kd4WvV3UAo6q2fAujydjFvCte7XOXXDt6zK9zrAFr6aiswYq1qdkGvzth&__tn__=-R 1 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Того дня я була в Берліні - воювала зі Штайнмайєром на "Форумі європейських письменників" і порівнювала "його друга Путіна" з Гітлером. Атмосфера була воєнна, в перерві авторка з Молдови подякувала мені "за Одесу" й розповіла, що Кишинів 1 травня теж був повен дивних людей з георгіївськими лентами, - і ми, стоячи в своєму східноєвропейському гурті, разом складали пазл докупи: якби Кремлю вдалось захопити Південь України, то це відкрило б для рос. військ трасу Ростов - Одеса через Молдову-Придністров'я навпростець на Балкани і дало б Путіну змогу підперезати Європу "знизу" таким "поясом", на якому європ. лідери бігали б у нього покірно, як цуцики на повідку... Одеса стала поворотним пунктом програної кампанії - можна сказати, врятувала Європу.

А потім, уже в готелі, я почула в новинах про Маріуполь - уже постфактум, коли і його - теж одбили.
Слава Героям!
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09.05.2020 21:39 Ответить
+4
https://twitter.com/Crimea_Ukr/photo
Сучасне українське ТБ - це колективний ватний мозок. Поки на всіх теле і радіо каналах не будуть ПОСТІЙНО говорити, що Московія - це ворог, що в нас війна з росією, то 1/3 або половина населенняhttps://twitter.com/Crimea_Ukr

Меджлис призывает международное сообщество принять жесткие меры в ответ на вызовы РФ, которые несут реальную угрозу новых войн в Европе, - Чубаров - Цензор.НЕТ 639
найближчі 50років буде голосувати за комуняк, ригів, зелених і інших медведчуків...
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09.05.2020 21:42 Ответить
+4
Героям Слава !
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09.05.2020 21:54 Ответить
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARR2GJJS1adgJ0Om7-6AMo2zAKmQrLQjR6Hq49_Aqzyk2TbV-2AM8KmILEAshQNV5Tg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDikJecx9SO7AjET83gpNArh4Mo0LyUDvAbaGIjAGMcgWhQVfJpY0_kHPaVU9FSviujBI5yqVCiGDY1_sCSRiF_O-pPsJqaB5GCTpEMn_vdl1PQYrB8gKLtcG0CvH2FsycUEeODi5xEcedfGIEclp-ZzuOrK5CfD8ZySX44_-nNqNet7EwRK9rUuFXN02IJLHfi_PY0RHAzjNjluttDKQVeeoWMjr9uFvIIDhbp33Bth_iD4Bw5HoW-wnaYpa2gqnk5NEfWy2U6_caf8TXxwRtUajU2AGPIWBb37pgZbPSAermEUh57HXYi_xkoOxytZFNNolWxMDjG--***********************************************************************-BenD7bUturpLuVFFAr-Py1suh6ND6Kd4WvV3UAo6q2fAujydjFvCte7XOXXDt6zK9zrAFr6aiswYq1qdkGvzth&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158388938933953?__xts__%5B0%5D=68.ARDikJecx9SO7AjET83gpNArh4Mo0LyUDvAbaGIjAGMcgWhQVfJpY0_kHPaVU9FSviujBI5yqVCiGDY1_sCSRiF_O-pPsJqaB5GCTpEMn_vdl1PQYrB8gKLtcG0CvH2FsycUEeODi5xEcedfGIEclp-ZzuOrK5CfD8ZySX44_-nNqNet7EwRK9rUuFXN02IJLHfi_PY0RHAzjNjluttDKQVeeoWMjr9uFvIIDhbp33Bth_iD4Bw5HoW-wnaYpa2gqnk5NEfWy2U6_caf8TXxwRtUajU2AGPIWBb37pgZbPSAermEUh57HXYi_xkoOxytZFNNolWxMDjG--***********************************************************************-BenD7bUturpLuVFFAr-Py1suh6ND6Kd4WvV3UAo6q2fAujydjFvCte7XOXXDt6zK9zrAFr6aiswYq1qdkGvzth&__tn__=-R 1 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Того дня я була в Берліні - воювала зі Штайнмайєром на "Форумі європейських письменників" і порівнювала "його друга Путіна" з Гітлером. Атмосфера була воєнна, в перерві авторка з Молдови подякувала мені "за Одесу" й розповіла, що Кишинів 1 травня теж був повен дивних людей з георгіївськими лентами, - і ми, стоячи в своєму східноєвропейському гурті, разом складали пазл докупи: якби Кремлю вдалось захопити Південь України, то це відкрило б для рос. військ трасу Ростов - Одеса через Молдову-Придністров'я навпростець на Балкани і дало б Путіну змогу підперезати Європу "знизу" таким "поясом", на якому європ. лідери бігали б у нього покірно, як цуцики на повідку... Одеса стала поворотним пунктом програної кампанії - можна сказати, врятувала Європу.

А потім, уже в готелі, я почула в новинах про Маріуполь - уже постфактум, коли і його - теж одбили.
Слава Героям!
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09.05.2020 21:39 Ответить
Героям Слава !
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09.05.2020 21:54 Ответить
От меджлиса толку как от козла молока, только и могут шо потявкать из далека.
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09.05.2020 21:40 Ответить
Откажитесь от мокшанского газа
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09.05.2020 21:41 Ответить
Мокшанський газ в Україні здохне одночасно з зебенєю! Яценюк підтвердить...
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09.05.2020 22:04 Ответить
который уже лет 5 не закупается?
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09.05.2020 23:11 Ответить
https://twitter.com/Crimea_Ukr/photo
Сучасне українське ТБ - це колективний ватний мозок. Поки на всіх теле і радіо каналах не будуть ПОСТІЙНО говорити, що Московія - це ворог, що в нас війна з росією, то 1/3 або половина населенняhttps://twitter.com/Crimea_Ukr

Меджлис призывает международное сообщество принять жесткие меры в ответ на вызовы РФ, которые несут реальную угрозу новых войн в Европе, - Чубаров - Цензор.НЕТ 639
найближчі 50років буде голосувати за комуняк, ригів, зелених і інших медведчуків...
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09.05.2020 21:42 Ответить
Дімочка, ти є найнайскравішим прикладом , ( або жертвою) того, про що ти щойно повєдал!
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09.05.2020 22:08 Ответить
Могли бы и точнее сформулировать. Санкции не вводят за "вызовы которые несут катастрофы". Надо сохранять видимость законности.
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09.05.2020 21:43 Ответить
Одни татары крымские попробовали оставить Крым Украинским.
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09.05.2020 21:46 Ответить
Меджлис призывает международное сообщество принять жесткие меры в ответ на вызовы РФ, которые несут реальную угрозу новых войн в Европе, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4238
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09.05.2020 21:48 Ответить
"...совместному заявлению госсекретаря США и министров иностранных дел Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии..."

не пойму - Украину забыли вписать? описка?..
или власть в Украине захвачена колаборантами?
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09.05.2020 22:13 Ответить
Меджлис призывает международное сообщество принять жесткие меры в ответ на вызовы РФ, которые несут реальную угрозу новых войн в Европе, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9005
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09.05.2020 22:13 Ответить
Почему-то не вижу в перечне стран Украину!?
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09.05.2020 22:14 Ответить
Когда нет даже антитеррористической операции , то что может быть ? Почему Татарский народ не отстаивает свою землю в Крыму ? Украина с 91 г дала картбланш переселенцам . Что вам сейчас мешает стать хозяевами своей земли ? Ответ простой - приспособленчество к новой власти . Сорокчетвёртый год вам ничего не напомнил ? .
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09.05.2020 22:19 Ответить
Меджліс закликає міжнародну спільноту вжити жорстких заходів у відповідь на виклики РФ, які несуть реальну загрозу нових воєн у Європі, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8784
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09.05.2020 23:15 Ответить
Переговорами Крым не вернуть! Словами и увещеваниями рашистских оккупантов не остановить! Только полномасштабное вооруженное сопротивление и вооруженная поддержка со стороны Украины и Турции! Это спасет Крым от рашыстов!
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10.05.2020 00:47 Ответить
 
 