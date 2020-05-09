Меджлис призывает международное сообщество принять жесткие меры в ответ на вызовы РФ, которые несут реальную угрозу новых войн в Европе, - Чубаров

Меджлис крымскотатарского народа присоединяется к совместному заявлению стран по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Об этом говорится в заявлении Меджлиса, опубликованном в Facebook главой организации Рефатом Чубаровым, информирует Цензор.НЕТ.

"Данным заявлением Меджлис крымскотатарского народа присоединяется к совместному заявлению госсекретаря США и министров иностранных дел Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и вновь призывает международное сообщество принять срочные и жесткие меры в ответ на циничные вызовы имперской России, которые несут реальную угрозу возникновения новых катастроф на европейском континенте", - говорится в заявлении.

Он напомнил, что в последние шесть лет историческая территория крымскотатарского народа - Крым, который является составной частью независимой Украины, временно оккупирован РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш в Крым состоится, - глава Меджлиса Чубаров

Чубаров подчеркнул, что осуществляемое на временно оккупированной территории Украины со стороны госорганов РФ системное давление на крымскотатарский народ, репрессии украинцев по национальному признаку, организация этнически и политически мотивированных преследований крымских татар, их органов, таких как Меджлис крымскотатарского народа и Курултай крымскотатарского народа, "является сознательной политикой этноцида крымскотатарского народа".

"Международное сообщество все еще не находит эффективных инструментов давления на Российскую Федерацию с тем, чтобы заставить ее придерживаться принципов и норм международного права, прекратить оккупацию части территории Украины", - уточнил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, по данным МИД, в рамках продолжающихся репрессий против несогласных около 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, незаконно удерживаются или осуждены Россией по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

В течение последних шести месяцев оккупационная администрация регулярно выносит массовые предупреждения о недопустимости нарушения "закона о митингах и собраниях" членам Меджлиса, активистам крымскотатарского национального движения Эмине Авамилевой, Абдурешиту Джеппарову и другим.

Также читайте: Ситуацию в оккупированном Крыму нужно обсудить в "нормандском формате", - Чубаров