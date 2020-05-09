Меджлис призывает международное сообщество принять жесткие меры в ответ на вызовы РФ, которые несут реальную угрозу новых войн в Европе, - Чубаров
Меджлис крымскотатарского народа присоединяется к совместному заявлению стран по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Об этом говорится в заявлении Меджлиса, опубликованном в Facebook главой организации Рефатом Чубаровым, информирует Цензор.НЕТ.
"Данным заявлением Меджлис крымскотатарского народа присоединяется к совместному заявлению госсекретаря США и министров иностранных дел Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и вновь призывает международное сообщество принять срочные и жесткие меры в ответ на циничные вызовы имперской России, которые несут реальную угрозу возникновения новых катастроф на европейском континенте", - говорится в заявлении.
Он напомнил, что в последние шесть лет историческая территория крымскотатарского народа - Крым, который является составной частью независимой Украины, временно оккупирован РФ.
Чубаров подчеркнул, что осуществляемое на временно оккупированной территории Украины со стороны госорганов РФ системное давление на крымскотатарский народ, репрессии украинцев по национальному признаку, организация этнически и политически мотивированных преследований крымских татар, их органов, таких как Меджлис крымскотатарского народа и Курултай крымскотатарского народа, "является сознательной политикой этноцида крымскотатарского народа".
"Международное сообщество все еще не находит эффективных инструментов давления на Российскую Федерацию с тем, чтобы заставить ее придерживаться принципов и норм международного права, прекратить оккупацию части территории Украины", - уточнил глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Напомним, по данным МИД, в рамках продолжающихся репрессий против несогласных около 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, незаконно удерживаются или осуждены Россией по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированного Крыма.
В течение последних шести месяцев оккупационная администрация регулярно выносит массовые предупреждения о недопустимости нарушения "закона о митингах и собраниях" членам Меджлиса, активистам крымскотатарского национального движения Эмине Авамилевой, Абдурешиту Джеппарову и другим.
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Того дня я була в Берліні - воювала зі Штайнмайєром на "Форумі європейських письменників" і порівнювала "його друга Путіна" з Гітлером. Атмосфера була воєнна, в перерві авторка з Молдови подякувала мені "за Одесу" й розповіла, що Кишинів 1 травня теж був повен дивних людей з георгіївськими лентами, - і ми, стоячи в своєму східноєвропейському гурті, разом складали пазл докупи: якби Кремлю вдалось захопити Південь України, то це відкрило б для рос. військ трасу Ростов - Одеса через Молдову-Придністров'я навпростець на Балкани і дало б Путіну змогу підперезати Європу "знизу" таким "поясом", на якому європ. лідери бігали б у нього покірно, як цуцики на повідку... Одеса стала поворотним пунктом програної кампанії - можна сказати, врятувала Європу.
А потім, уже в готелі, я почула в новинах про Маріуполь - уже постфактум, коли і його - теж одбили.
Слава Героям!
Сучасне українське ТБ - це колективний ватний мозок. Поки на всіх теле і радіо каналах не будуть ПОСТІЙНО говорити, що Московія - це ворог, що в нас війна з росією, то 1/3 або половина населенняhttps://twitter.com/Crimea_Ukr
найближчі 50років буде голосувати за комуняк, ригів, зелених і інших медведчуків...
не пойму - Украину забыли вписать? описка?..
или власть в Украине захвачена колаборантами?