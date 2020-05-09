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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Ривненщине выявили 27 новых случаев COVID-19, всего в области - 945, - ОГА. КАРТА

За сутки на Ривненщине выявили 27 новых случаев COVID-19, всего в области - 945, - ОГА. КАРТА

В Ривненской области с начала 9 мая подтвердили 27 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Ривненской областной государственной администрации Виталия Коваля.

По словам руководителя ОГА, по состоянию на вечер в области зафиксированы 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Возраст больных - от 1 до 80 лет.

В частности, 14 случаев заражения было зафиксировано в Ривному. Также больные коронавирусом были обнаружены в Радивиловском (1), Ривненском (5), Корецком (2) районах, Вараше (2) и Здолбунове (3).

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"Таким образом, в области сейчас имеем 945 случаев заболевания. Из них - 209 медработников, 77 детей. На сегодня госпитализированы 219 больных (3 - детей, 16 - медиков), подключен к ИВЛ - 1, на самоизоляции находятся 542", - рассказал Коваль.

Кроме того, в области зарегистрированы 19 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Выздоровели от коронавирусной инфекции 165 больных, из них 14 медиков и двое детей.

За сутки на Ривненщине выявили 27 новых случаев COVID-19, всего в области - 945, - ОГА 01
За сутки на Ривненщине выявили 27 новых случаев COVID-19, всего в области - 945, - ОГА 02

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1259)


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Анализируйте где у кого и сколько делитесь информацией среди моих знакомых а также клиентов по работе за полтора месяца и их знакомых и тех кто с ними общался нет ни одного , дай бог что бы так и было ,тогда вот соберёмся все вместе и набьём мировому правительству, а также китайцам морду
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09.05.2020 21:59 Ответить
НА ЦІЛИЙ РАЙОН ЗА ДВА МІСЯЦІ ДУРАНТИНУ БУВ ОДИН ВИПАДОК І ТОЙ ДОМА ТИПУ ЛІЧИВСЯ. ПІДОЗРЮЮ, ЩО ТО БУВ ФЕЙК ДЛЯ ЗАЛЯКУВАННЯ ЛЮДЕЙ. І ВІН З ЧЕХІЇ ПРИЇХАВ І ЙОГО ПРИПИСАЛИ В ІНФІКОВАНІ.
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09.05.2020 23:05 Ответить
ТАКИМИ ТЕМПАМИ МОЖНА 10 РОКІВ КАРАНТИНИТИ)
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09.05.2020 23:06 Ответить
 
 