В немецких лабораториях тестируют украинские медпрепараты для лечения СОVID-19, - посол Мельник
В немецких лабораториях тестируют украинские препараты, которые могут применить для лечения коронавируса.
Об этом в интервью Радіо Свобода рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.
"Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над тем, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии", - отметил посол.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что 108 потенциальных вакцин против COVID-19 разрабатываются по всему миру. Из этого числа восемь потенциальных вакцин были одобрены для клинических испытаний.
Также сообщается, что Национальный институт здоровья (NIH) в США стал первым, кто начал тестирование на людях. Это произошло 16 марта. В доклинической фазе находятся испытания групп со всего мира, в том числе из Университета Токио, Университета Тулейн, Университет Альберты и Университет Питтсбурга.
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Посол бы хоть молчал что-ли, чтобы не получилось как всегда.
все ищут - носом роют, шо бы болячку за самое здесь взять и придушить....
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А, ничего. Теперь коренным киевлянам этот вирус - легкий насморк.
Снимаю шляпу...
но ето уже другая тема....