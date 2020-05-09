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Новости Коронавирус и карантин
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В немецких лабораториях тестируют украинские медпрепараты для лечения СОVID-19, - посол Мельник

В немецких лабораториях тестируют украинские медпрепараты для лечения СОVID-19, - посол Мельник

В немецких лабораториях тестируют украинские препараты, которые могут применить для лечения коронавируса.

Об этом в интервью Радіо Свобода рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над тем, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии", - отметил посол.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что 108 потенциальных вакцин против COVID-19 разрабатываются по всему миру. Из этого числа восемь потенциальных вакцин были одобрены для клинических испытаний.

Также сообщается, что Национальный институт здоровья (NIH) в США стал первым, кто начал тестирование на людях. Это произошло 16 марта. В доклинической фазе находятся испытания групп со всего мира, в том числе из Университета Токио, Университета Тулейн, Университет Альберты и Университет Питтсбурга.

Также читайте: Еврокомиссия собрала 7,4 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19, изучение возможностей лечения и расширение тестирования

Автор: 

вакцина (3815) Германия (7106) карантин (16729) лекарства (1231) Мельник Андрей (231) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
"Аспирин-Дарница" "тестируют" ?
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09.05.2020 22:06 Ответить
+3
Ахах, ну да, получится что наш фармацевт за 10000грн. в месяц что-то там смешал из говна и палок и оно всех в мире спасло, а их фармацевт за 10000евро на новейшем оборудовании сделал вот так:В немецких лабораториях тестируют украинские медпрепараты для лечения СОVID-19, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 647
Посол бы хоть молчал что-ли, чтобы не получилось как всегда.
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09.05.2020 22:10 Ответить
+2
тока украинские?
все ищут - носом роют, шо бы болячку за самое здесь взять и придушить....
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09.05.2020 22:11 Ответить
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09.05.2020 22:02 Ответить
"Аспирин-Дарница" "тестируют" ?
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09.05.2020 22:06 Ответить
Большинство дарницких лекарств помогают точно также ,как производится посадка коррупционеров и им подобных лиц в Украине с 91 года
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09.05.2020 22:14 Ответить
Сейчас корвалол-дарница тестируют.
Зы. Дарница не выпускает "Аспирин-Дарница". У нее https://tabletki.ua/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/ А цетилсалициловая кислота-Дарница.
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09.05.2020 23:53 Ответить
Слава тобі Господи ! ...хотів би побачити реакцію "Баєра" на "аспірин - дарниця" ... хоча корвалол теж непогано ...
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10.05.2020 10:31 Ответить
А производство по ходу наладят в Дарнице, как лучшей фабрике всех времён
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09.05.2020 22:09 Ответить
Ахах, ну да, получится что наш фармацевт за 10000грн. в месяц что-то там смешал из говна и палок и оно всех в мире спасло, а их фармацевт за 10000евро на новейшем оборудовании сделал вот так:В немецких лабораториях тестируют украинские медпрепараты для лечения СОVID-19, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 647
Посол бы хоть молчал что-ли, чтобы не получилось как всегда.
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09.05.2020 22:10 Ответить
Да ладно тебе наш начальник большой фармацевт раз в месяц меняет авто причём х5 начальный уровень и иногда бомжеватым кажется против старших братьев типа бугати или майбах , а их раз в два года 1,6 литрушку и то в наклад,с их нормами , а про честные зарплаты вы где то правы
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09.05.2020 22:23 Ответить
тока украинские?
все ищут - носом роют, шо бы болячку за самое здесь взять и придушить....
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09.05.2020 22:11 Ответить
Щучка дерниста і Війник наземний? Чи Лимон з коренем Імбиря?)))
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09.05.2020 22:17 Ответить
Почему вы, такие умные, до сих пор герпес не победили, а взялись лечить то, шо и само проходит в подавляющем большинстве случаев. Шоб потом говорить, шо ваши препараты помогают?
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09.05.2020 22:22 Ответить
"В немецких лабораториях тестируют украинские медпрепараты для лечения СОVID-19,"

https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrainskiy-uchenyy-nashel-effektivnoe-lekarstvo-1583430847.html Украинский ученый нашел эффективное лекарство от коронавируса https://tabletki.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B4/#%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F Протефлазид - инструкция, показания, состав, способ применения
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09.05.2020 22:19 Ответить
Ну, помнится институт химии высокомолекулярных соединений изобрел сделал такой выхлоп чумохолеры - думали вымрет вся Европа.
А, ничего. Теперь коренным киевлянам этот вирус - легкий насморк.
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09.05.2020 22:20 Ответить
Шооо, на себе пррроверяют???
Снимаю шляпу...
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09.05.2020 22:21 Ответить
посол таки патриот - непонятно тока почему бараны послы.
но ето уже другая тема....
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09.05.2020 22:22 Ответить
Він, походу, бабок під під'їздом наслухався
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09.05.2020 23:44 Ответить
Украинские учёные ещё в начале пандемии предложили лекарства,могущие лечить от короновируса. ДВА месяца НИЧЕГО не испытуется. НИЧЕГО. Для нищей страны,покупающий маски, такие лекарства Реальная Валюта!!!надо как-то головой думать
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10.05.2020 05:11 Ответить
 
 