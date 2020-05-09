В немецких лабораториях тестируют украинские медпрепараты для лечения СОVID-19, - посол Мельник

В немецких лабораториях тестируют украинские препараты, которые могут применить для лечения коронавируса.

Об этом в интервью Радіо Свобода рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над тем, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии", - отметил посол.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что 108 потенциальных вакцин против COVID-19 разрабатываются по всему миру. Из этого числа восемь потенциальных вакцин были одобрены для клинических испытаний.

Также сообщается, что Национальный институт здоровья (NIH) в США стал первым, кто начал тестирование на людях. Это произошло 16 марта. В доклинической фазе находятся испытания групп со всего мира, в том числе из Университета Токио, Университета Тулейн, Университет Альберты и Университет Питтсбурга.

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