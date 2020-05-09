В "Слуге народа" не рассматривают военный путь возврата Крыма. Это никоим образом не приблизит мир, - нардеп Богуцкая

Во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины не рассматривают "военный путь возврата Крыма"

Об этом рассказала в интервью Крым.Реалии народный депутат Украины из этой фракции, крымчанка Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Военного пути возврата Крыма нет, мы его не рассматриваем. Мы понимаем, что это означает – создать горячую точку, где будут десятки тысяч погибших и украинцев, и россиян. Это никоим образом не приблизит мир. Наша позиция такая: возврат территорий возможен после смены власти в России. При нынешней власти, при ее отношении к Украине ни о каких договоренностях с ней нет речи – и тем более ни о каких военных аспектах. Тем временем мы будем делать поступательные движения, для того чтобы украинцы Крыма, жители Крыма захотели эмоционально поддержать связь с Украиной и вернуться в Украину", – отметила Богуцкая.

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По ее словам, деоккупация Крыма обязательно произойдет.

"Я думаю, что в любом случае деоккупация неизбежна, но все получится не так, как мы думаем. Можно продумать сто вариантов успеха или провала, а в действительности будет другое. Но мы точно не хотим войны и кровопролития", – подчеркнула депутат.