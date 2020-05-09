В "Слуге народа" не рассматривают военный путь возврата Крыма. Это никоим образом не приблизит мир, - нардеп Богуцкая
Во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины не рассматривают "военный путь возврата Крыма"
Об этом рассказала в интервью Крым.Реалии народный депутат Украины из этой фракции, крымчанка Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.
"Военного пути возврата Крыма нет, мы его не рассматриваем. Мы понимаем, что это означает – создать горячую точку, где будут десятки тысяч погибших и украинцев, и россиян. Это никоим образом не приблизит мир. Наша позиция такая: возврат территорий возможен после смены власти в России. При нынешней власти, при ее отношении к Украине ни о каких договоренностях с ней нет речи – и тем более ни о каких военных аспектах. Тем временем мы будем делать поступательные движения, для того чтобы украинцы Крыма, жители Крыма захотели эмоционально поддержать связь с Украиной и вернуться в Украину", – отметила Богуцкая.
По ее словам, деоккупация Крыма обязательно произойдет.
"Я думаю, что в любом случае деоккупация неизбежна, но все получится не так, как мы думаем. Можно продумать сто вариантов успеха или провала, а в действительности будет другое. Но мы точно не хотим войны и кровопролития", – подчеркнула депутат.
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Даже не будучи аналитиком профессионалом можно увидеть, что это прорывается в туристическом бренде, какая разница, герои, которые устраивают всех, обмен моряков за неделю до того, как паРаша должна была отвечать перед Морским трибуналом...
Не зря говорят: "Услужливый дурак, опаснее врага!".
Это ясно показал Янелох с зЕбилами.
Типичное проявление трезвого взгляда на жизнь: если сделает дядя, если прилетит волшебник, если марсиане захотят помочь... фантастические варианты - сама Украина что-то сделает - не рассматриваются.
Пан похоже не заметил, что под такие мрии независимость Украины уже тю-тю и её будущность не она решает.
Ведь кровью многих народов написано: "Хочешь мира, готовся к ВОЙНЕ!".
Сколько тебе лет? А в сказки веришь... Запомни, мы не с ****** воюем! Мы воюем с лишнехромосомными свинособаками, которые и создали *****!
Про "Крым наш" ещё в 80 годы прошлого столетия, свинособаки хрюкали! А *****, что ***** - только рейтинг нужен, как и следующему, уверен ***** №2 ...
Лиза, так сколько тебе лет???
"***** умрёт,
порядок наведёт!" =)))))
Теперь нам надо ждать! Без комментариев!
PS: Лиза как там фофочка? Ослепла и оглохла резко???
Зачем тогда тратить 5% ВВП на военку?
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ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? Звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сиділи тільки вдома!
Втомились, хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці,і в ресторані,
Дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо не знали чи забули вже, що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже за злочин, продажне кляте - стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припаркувати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки на лоукости вперед на пів і більше року.
А як відвідать рідні пам'ятки лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто навіть й копійки на АТО з них яничар не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки -капітулянти,зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, і обрали Іуду -блазня нам, дурні ЗЕбіли.
Тепер святе - державність на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться.
Поздно Маня пить боржоми - независимость Порох обменял на безвиз и Ассоциацию уже лет 5 тому. Не нужна укр элите независимость, потому её раньше не было и сегодня уже нет.