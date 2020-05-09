РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10641 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 836 28

За сутки в Черновицкой области выявили 89 новых случаев COVID-19, всего - 2268, - ОГА

За сутки в Черновицкой области выявили 89 новых случаев COVID-19, всего - 2268, - ОГА

В Черновицкой области 9 мая зафиксировали 89 новых случаев заражения коронавирусом, также у 18 человек подтвердили выздоровление.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 9 мая, в Черновицкой области еще 89 буковинцев заболели COVID-19. Среди них 29 случаев - в Черновцах. Таким образом на Буковине уже зафиксированы 2268 случаев заболевания коронавирусом. К счастью еще 18 буковинцев побороли коронавирус! Всего в лаборатории за последние сутки протестированы 423 образца материалов", - рассказал Осачук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Ривненщине выявили 27 новых случаев COVID-19, всего в области - 945, - ОГА. КАРТА

За сутки в Черновицкой области выявили 89 новых случаев COVID-19, всего - 2268, - ОГА 01

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) ОГА (2394) статистика (2311) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Буковина самый депрессивный регион по всем экономическим показателям. Там самый низкий валовой региональный продукт из всех областей, практически нет промышленности, самая низка зарплата и наверное больше всего заробитчан.
показать весь комментарий
10.05.2020 00:30 Ответить
+3
Підкажіть хоч де ті цигани, бо я за 50 років не бачив.
показать весь комментарий
10.05.2020 06:53 Ответить
+3
Ближче 500 км не був, інакше б не писав цю херню.
показать весь комментарий
10.05.2020 09:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я вообще не понимаю, что происходит в черн. области?
из 500 по Украине у них 100! Они ненормальные?? неужели так сложно сесть и посидеть в карантине 2 недели? не лазить везде? просто феномен какой-то, как так можно? Это же 2 месяца длится!

не носят маски, не соблюдают дистанцию? в чем дело? есть кто оттуда?
показать весь комментарий
10.05.2020 00:04 Ответить
Це приймальне відділення, інфекційне в окремому корпусі.
показать весь комментарий
10.05.2020 06:52 Ответить
ти повністю відео дивись, а потім щось пиши
показать весь комментарий
10.05.2020 06:59 Ответить
А нащо, якщо журналіст не знає, що під хворих на корону віддали 3-ю міську лікарню, чого від нього чекати? Шерлок блін.
показать весь комментарий
10.05.2020 07:05 Ответить
Журналисту не удается найти никаких больных.
Проверим ситуацию в первом же районе Тернопольской области по соседству:

Впродовж останніх 8-ми днів нові випадки захворювання на COVID-19 у ... районі не реєструвалися.

В інфекційному відділі КНП «... района лікарня» на стаціонарному лікуванні знаходиться одна особа (дитина) з підозрою на COVID-19 , амбулаторно- ще 3-ри підозри на COVID-19.

Похоже, что в области изобрели метод коронраспила.
Эй, Ляшко, слабо одеть спецовку и проверить реально, что там происходит?
показать весь комментарий
10.05.2020 07:02 Ответить
Не знаю де ви берете, але навіть вікі показує в Заліщиках 24 хворих і 2 померлих, а це і є перший район Тернопільскої області.
показать весь комментарий
10.05.2020 07:08 Ответить
Восьмий летальний випадок: у Заліщиках від коронавірусу померла жінка

Автор:
https://tv4.te.ua/author/tania/ tania
-
У Заліщицькому районі загалом підтвердили 8 нових випадків COVID- 19. Захворіла жителька села Заставнівського району Чернівецької області, яка працює в Заліщиках, та семеро жителів Залішицького району. Зокрема по одному хворому в селах Поділля, Мишків, Нагіряни, Касперівці та троє жителів Заліщик.
П'ятеро пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні у Заліщицькій лікарні.
показать весь комментарий
10.05.2020 07:10 Ответить
Я беру официальную информацию штаба по борьбе с вирусом в районе тут:

http://zvistka.net.ua/news/covid_19_uzhe_8_dniv_na_borshhivshhini_ne_fiksujut_novikh_vipadkiv_infikuvannja_koronavirusom/2020-05-09-3616
Район прямо через Днестр имеет самую длинную границу с Черновицкой областью.
Залещики ни фига не печатают, а вики мне не указ, я сам туда пишу от скуки.
показать весь комментарий
10.05.2020 07:13 Ответить
Тем более информацию, которую печатает какая то "Таня" не рассматриваю.
показать весь комментарий
10.05.2020 07:15 Ответить
Заробітчани + МП, до того ж у нас чи ненайбільша щільність населення по Україні. Маски носять, машин мало, хз чого не можуть спинити.
показать весь комментарий
10.05.2020 06:55 Ответить
Може й вам самим треба меньш базікати про погану владу, а більш виконувати вимоги карантину, як в інших регіонах?
Люди ходять на роботу на металургійні комбінати і немає такої захворюваності, як у вас.
Чому?
показать весь комментарий
10.05.2020 07:30 Ответить
У нас досить жорсткий карантин в порівнянні з іншими, так що тут не влучили. До того ж ніхто і не планує в травні його відміняти.
показать весь комментарий
10.05.2020 09:36 Ответить
Так шо, пороблено?
Чи кацапи винні?
показать весь комментарий
10.05.2020 09:47 Ответить
Бергамцы
показать весь комментарий
10.05.2020 00:17 Ответить
А из какой области больше всего заробитчан, кто в курсе ?
показать весь комментарий
10.05.2020 00:18 Ответить
Буковина самый депрессивный регион по всем экономическим показателям. Там самый низкий валовой региональный продукт из всех областей, практически нет промышленности, самая низка зарплата и наверное больше всего заробитчан.
показать весь комментарий
10.05.2020 00:30 Ответить
Дело не в этом, там живут цыгане, а им всё пофик.
показать весь комментарий
10.05.2020 00:54 Ответить
Підкажіть хоч де ті цигани, бо я за 50 років не бачив.
показать весь комментарий
10.05.2020 06:53 Ответить
То у них такие молдаване немытые.
показать весь комментарий
10.05.2020 07:26 Ответить
На Буковині циган практично немає. Ти переплутав з Закарпаттям і Одещиною.
показать весь комментарий
10.05.2020 08:51 Ответить
сам ты цыган ипаный, как ты называешь буковинцев, ты хоть там было людей архитектуру видело?
показать весь комментарий
10.05.2020 09:09 Ответить
Ближче 500 км не був, інакше б не писав цю херню.
показать весь комментарий
10.05.2020 09:34 Ответить
і я про це - в Чернівцях Тесл уже більше ніж у Киеві (практично) - не говорячи про інший "Женевський Автопарк".... - про Буковинські СЕЛА - фільми знімають кореспонденти та кінокомпаніїї...., а ці "задрипанці" із....- щось хотять нам розказати про Буковину та Чернівці....
Їм недоумкам невідомо чому про чернівці говорять , що це " Відень під "дахом", та Париж у мініатюрі .....- чи щось вони знають про ландшафт Буковини , та інше .... Дурбелі, із мінусовим коЄфіціентом аЙкЮ...
показать весь комментарий
10.05.2020 11:42 Ответить
Ти з якого "щвейцарського" кантону України - скажи мені , і я розкажу тобі про нього...
Коли був останній раз в Чернівцях - по-області...- приїдь подивись "депресійний" у порівнянні із іншими " процвітаючими" не депресійними по-Україні....
показать весь комментарий
10.05.2020 11:36 Ответить
Там московцький патріархат править всім Населення якесь ватне і забобонне.
показать весь комментарий
10.05.2020 02:01 Ответить
 
 