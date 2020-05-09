За сутки в Черновицкой области выявили 89 новых случаев COVID-19, всего - 2268, - ОГА

В Черновицкой области 9 мая зафиксировали 89 новых случаев заражения коронавирусом, также у 18 человек подтвердили выздоровление.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 9 мая, в Черновицкой области еще 89 буковинцев заболели COVID-19. Среди них 29 случаев - в Черновцах. Таким образом на Буковине уже зафиксированы 2268 случаев заболевания коронавирусом. К счастью еще 18 буковинцев побороли коронавирус! Всего в лаборатории за последние сутки протестированы 423 образца материалов", - рассказал Осачук.

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