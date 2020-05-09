Ляшко о выплате доплат медикам: Это какой-то настоящий квест. Деньги выделялись, переправлялись, но не дошли до врачей

Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал "настоящим квестом" ситуацию с доплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Об этом он заявил 8 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Это какой-то настоящий квест. Деньги выделялись, переправлялись на области, но не дошли до конкретных врачей… Кто-то неправильно понял, неправильно посчитал, кто-то не вовремя подготовил платежные поручения (а в апреле эти деньги уже нельзя было использовать на зарплаты). Но этот вопрос будет решен. Хочу заверить всех медиков: все, кто работал с пациентами с COVID-19 в марте, получат обещанную 300-процентную надбавку", – сказал Ляшко.

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