Любые законодательные инициативы по Крыму сейчас могут навредить процессу обмена пленными, учитывая, как Россия на это реагирует, - "слуга народа" Богуцкая

Причина задержки законодательных инициатив по Крыму кроется в том, что пока идут переговоры по Донбассу и обмену удерживаемыми лицами, лучше не создавать дополнительное напряжение.

Об этом в интервью Крым.Реалии рассказала народный депутат Украины из партии "Слуга народа", крымчанка Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, голоса для принятия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины по вопросу создания крымскотатарской национально-территориальной автономии в Крыму набрать будет сложно.

"Если говорить об автономии, триста голосов для изменений в Конституцию набрать достаточно сложно, поэтому нужно провести серьезную разъяснительную работу. Когда мы будем рассматривать вопрос децентрализации, я думаю, тема автономии будет поднята, и законопроект наконец может быть вынесен в Верховную Раду. Но гарантий, что за него успешно проголосуют, нет. Мне кажется, огромное количество украинцев не понимают важности этого вопроса. На самом деле это один из самых серьезных исторических вопросов для нашего будущего", - подчеркнула Богуцкая.

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При этом, по ее словам, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею крымскотатарской автономии в Крыму.

"Вопрос Крыма - долгоиграющий, он не решится ни сегодня, ни завтра. Депутаты думают, что вносят более важные законы. Сейчас у нас завис законопроект об отмене свободной экономической зоны в Крыму. Его готовлю лично я. Причина задержки в том, что пока идут переговоры по Донбассу, лучше не создавать напряжение вокруг возвращения наших пленных, в том числе крымских татар. Любые законодательные акты по Крыму могут навредить процессу освобождения, учитывая, как Россия на это реагирует", - утверждает Лиза Богуцкая.

Лиза Богуцкая также отметила, что у фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины нет конкретной идеи по Крыму, при этом президент Украины Владимир Зеленский имеет четкую позицию в отношении подачи воды на оккупированный полуостров.

Напомним, Лиза Богуцкая сообщила, что в Верховной Раде Украины не рассматривают "военный путь возврата Крыма".

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