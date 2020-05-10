Любые законодательные инициативы по Крыму сейчас могут навредить процессу обмена пленными, учитывая, как Россия на это реагирует, - "слуга народа" Богуцкая
Причина задержки законодательных инициатив по Крыму кроется в том, что пока идут переговоры по Донбассу и обмену удерживаемыми лицами, лучше не создавать дополнительное напряжение.
Об этом в интервью Крым.Реалии рассказала народный депутат Украины из партии "Слуга народа", крымчанка Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, голоса для принятия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины по вопросу создания крымскотатарской национально-территориальной автономии в Крыму набрать будет сложно.
"Если говорить об автономии, триста голосов для изменений в Конституцию набрать достаточно сложно, поэтому нужно провести серьезную разъяснительную работу. Когда мы будем рассматривать вопрос децентрализации, я думаю, тема автономии будет поднята, и законопроект наконец может быть вынесен в Верховную Раду. Но гарантий, что за него успешно проголосуют, нет. Мне кажется, огромное количество украинцев не понимают важности этого вопроса. На самом деле это один из самых серьезных исторических вопросов для нашего будущего", - подчеркнула Богуцкая.
При этом, по ее словам, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею крымскотатарской автономии в Крыму.
"Вопрос Крыма - долгоиграющий, он не решится ни сегодня, ни завтра. Депутаты думают, что вносят более важные законы. Сейчас у нас завис законопроект об отмене свободной экономической зоны в Крыму. Его готовлю лично я. Причина задержки в том, что пока идут переговоры по Донбассу, лучше не создавать напряжение вокруг возвращения наших пленных, в том числе крымских татар. Любые законодательные акты по Крыму могут навредить процессу освобождения, учитывая, как Россия на это реагирует", - утверждает Лиза Богуцкая.
Лиза Богуцкая также отметила, что у фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины нет конкретной идеи по Крыму, при этом президент Украины Владимир Зеленский имеет четкую позицию в отношении подачи воды на оккупированный полуостров.
Напомним, Лиза Богуцкая сообщила, что в Верховной Раде Украины не рассматривают "военный путь возврата Крыма".
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Но , если снимет.. наверное будет еще хуже(
...Для німців зразка 1939 р. роль духовності виконувала культура. Традиційні німецькі культурні цінності протиставлялися західному індивідуалізму, демократії та правам людини. Англійцю-купцеві та єврею-комуністу опонував німець-лицар.
Історик Вернер Зомбарт https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/04/10/63757-shkola-smerti писав :
Ми - божий народ, а Німеччина - остання перепона на шляху брудного потоку комерціалізації. Як німецький птах - орел - ширяє вище всіх творінь земних, так і німець має право почуватися вище всіх народів, які його оточують, і дивитись на них з недосяжної висоти.
Росіяни теж ширяють орлами. Вони ж бо перемогли фашизм (День Победы - це «великдень» гібридної релігії Кремля) і тепер мають право робити будь-що і будь з ким. «Потому что мы - страна-победитель», цитуючи Путіна.
Німецьке оспівування «шаленої війни, що так бадьорить» нічим не відрізняється від ядерного драйва патріархії РПЦ. «Sieg Heil!» перекладається як «Слава Победе!»
Ох, ці совпадєнія. - П. Солодько https://texty.org.ua/d/2018/putler/
(нужное вставить)
Почти как в источнике: https://censor.net/n3194568"
Попробовали - решили делать бомбуhttps://www.obozrevatel.com/blogs/78592-ukraina-i-ssha-zapuskayut-geostrategicheskij-proekt-vitrina.htm .
может им нужны земельные наделы ?
миллионов пять/десять гектаров ?
или другие ништяки ?
что за тайны богуцкая развела ?
Порох уже год как не у власти. Война продолжается.
Неужели "слуги народа" - лжецы ? "Не верю. Ну не верю, и всё !" (С)
Пленные будут появляться быстрее, чем их обменивают и "обмен пленными" не закончится до КОНЦА ВОЙНЫ.
Заранее ПРОИГРЫШНАЯ тактика!
Ибо Уйло при желании найдет любой повод, когда ему надо будет "рассердиться".
И вы любыми своими реверансами-уступками этого не предотвратите.
ХВАТИТ ССАТЬСЯ УЙЛА!
Жри-ТЕ !