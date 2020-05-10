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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Обмен пленными
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Любые законодательные инициативы по Крыму сейчас могут навредить процессу обмена пленными, учитывая, как Россия на это реагирует, - "слуга народа" Богуцкая

Любые законодательные инициативы по Крыму сейчас могут навредить процессу обмена пленными, учитывая, как Россия на это реагирует, -

Причина задержки законодательных инициатив по Крыму кроется в том, что пока идут переговоры по Донбассу и обмену удерживаемыми лицами, лучше не создавать дополнительное напряжение.

Об этом в интервью Крым.Реалии рассказала народный депутат Украины из партии "Слуга народа", крымчанка Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, голоса для принятия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины по вопросу создания крымскотатарской национально-территориальной автономии в Крыму набрать будет сложно.

"Если говорить об автономии, триста голосов для изменений в Конституцию набрать достаточно сложно, поэтому нужно провести серьезную разъяснительную работу. Когда мы будем рассматривать вопрос децентрализации, я думаю, тема автономии будет поднята, и законопроект наконец может быть вынесен в Верховную Раду. Но гарантий, что за него успешно проголосуют, нет. Мне кажется, огромное количество украинцев не понимают важности этого вопроса. На самом деле это один из самых серьезных исторических вопросов для нашего будущего", - подчеркнула Богуцкая.

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При этом, по ее словам, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею крымскотатарской автономии в Крыму.

"Вопрос Крыма - долгоиграющий, он не решится ни сегодня, ни завтра. Депутаты думают, что вносят более важные законы. Сейчас у нас завис законопроект об отмене свободной экономической зоны в Крыму. Его готовлю лично я. Причина задержки в том, что пока идут переговоры по Донбассу, лучше не создавать напряжение вокруг возвращения наших пленных, в том числе крымских татар. Любые законодательные акты по Крыму могут навредить процессу освобождения, учитывая, как Россия на это реагирует", - утверждает Лиза Богуцкая.

Лиза Богуцкая также отметила, что у фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины нет конкретной идеи по Крыму, при этом президент Украины Владимир Зеленский имеет четкую позицию в отношении подачи воды на оккупированный полуостров.

Напомним, Лиза Богуцкая сообщила, что в Верховной Раде Украины не рассматривают "военный путь возврата Крыма".

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автономия (125) Крым (26437) россия (96472) крымские татары (2718) пленные (2190) Богуцкая Лиза (67)


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Топ комментарии
+37
Так може визнаєте Крим територією мордору? раіська буде в захваті... І всіх полонених вам віддасть...інфа 100.
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10.05.2020 00:34 Ответить
+32
Лиза Б. Вы - дура и выскочка. Причем злобная. Лучше бы вы оставались в Крыму.
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10.05.2020 00:36 Ответить
+18
Ее там завербовали. После допроса в фсб она резко начала обсирать Пороха
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10.05.2020 00:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
признавайтесь!!!кто сегодня деда на палке шатал
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10.05.2020 00:33 Ответить
Я в соцсетях своего деда - победителя на гавное фото поставил...А твой дед чем во время войны занимался..? Кур "щипал"...?
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10.05.2020 06:06 Ответить
*главное
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10.05.2020 06:07 Ответить
перший варіант - вірний
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10.05.2020 10:20 Ответить
Так може визнаєте Крим територією мордору? раіська буде в захваті... І всіх полонених вам віддасть...інфа 100.
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10.05.2020 00:34 Ответить
Трохи пізніше. Але обов'язково визнають.
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10.05.2020 07:17 Ответить
Ну то что Богуцкая консерва не видет только слепой. В 14 она свободно ездила по Крыму с украинскими флагами когда за одно слоао неправильное люди пропадали!
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10.05.2020 09:43 Ответить
Лиза Б. Вы - дура и выскочка. Причем злобная. Лучше бы вы оставались в Крыму.
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10.05.2020 00:36 Ответить
Ее там завербовали. После допроса в фсб она резко начала обсирать Пороха
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10.05.2020 00:36 Ответить
Она просто так и не сняла ведро с головы.. УВЫ
Но , если снимет.. наверное будет еще хуже(
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10.05.2020 01:09 Ответить
Будь-які законодавчі ініціативи щодо Криму зараз можуть зашкодити процесу обміну полоненими, враховуючи, як Росія на це реагує, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6339
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10.05.2020 12:17 Ответить
Эта убийца лизка =бобер совсем берега попутала- несет чушь постоянную Одно только, что она сама про себя писала- что ей рассказали по секрету, что правильно Крым ***** отжал- стоит того, что лизу надо погладить тщательно везде утюгом, хорошо разогретым. А лучше помочь собрать этой клинической дуре чемодан- и отправить вЯликую дизайнерку и психолога в рашку, таким как она там самое место.
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10.05.2020 00:38 Ответить
какой такой закон..? дайош благодать ру!

...Для німців зразка 1939 р. роль духовності виконувала культура. Традиційні німецькі культурні цінності протиставлялися західному індивідуалізму, демократії та правам людини. Англійцю-купцеві та єврею-комуністу опонував німець-лицар.
Історик Вернер Зомбарт https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/04/10/63757-shkola-smerti писав :
Ми - божий народ, а Німеччина - остання перепона на шляху брудного потоку комерціалізації. Як німецький птах - орел - ширяє вище всіх творінь земних, так і німець має право почуватися вище всіх народів, які його оточують, і дивитись на них з недосяжної висоти.
Росіяни теж ширяють орлами. Вони ж бо перемогли фашизм (День Победы - це «великдень» гібридної релігії Кремля) і тепер мають право робити будь-що і будь з ким. «Потому что мы - страна-победитель», цитуючи Путіна.
Німецьке оспівування «шаленої війни, що так бадьорить» нічим не відрізняється від ядерного драйва патріархії РПЦ. «Sieg Heil!» перекладається як «Слава Победе!»
Ох, ці совпадєнія. - П. Солодько https://texty.org.ua/d/2018/putler/
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10.05.2020 00:38 Ответить
Просто чмошники
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10.05.2020 00:38 Ответить
Так вопрос о обмене пленных и других заложников будет вечно существовать. С Рашкой уже мира не будет. Или вы думаете что ***** зря заложников набирает. Вы попались на уловку террориста *****. Потому что нужно было сначала землю освобождать, а потом о заложниках думать уже после войны.
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10.05.2020 00:39 Ответить
Первая часть поста противоречит второй. Если мира не будет, то после войны не о чем будет думать. Как-нибудь определитесь.
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10.05.2020 07:58 Ответить
Ну по логике тогда, когда обменяют всех пленных, тогда можно принимать типа законодательные решения? А интересно, какие, она не упомянула. Долбаные журналисты Крым.Реалии должны постараться уточнить.
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10.05.2020 00:39 Ответить
Те кто боится пролить за свободу и независимость своей Родины кровь и отдать свою жизнь не достойны ни свободы, ни жизни, ни независимости, потому что по сути они есть рабы! А у рабов нет ничего кроме их жалкой жизни! Подумай про это Лиза Богуцкая! И такая уж ты крымчнка как любишь везде рассказывать, если за свободу своего дома, ты не готова взять в руки оружие! Может ты депутат Лиза - рашистская консерва?
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10.05.2020 00:42 Ответить
Так судя по всему обмены не закончатся пока не закончится война. РФ после каждого обмена берет новых в заложники.
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10.05.2020 00:43 Ответить
зрозуміло...тоді ще раз зазирніть в очі *****...
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10.05.2020 00:44 Ответить
богуцкая-порношлюха кремля.
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10.05.2020 00:44 Ответить
"Любые законодательные акты ______________ могут навредить процессу _______________ , учитывая, как Россия на это реагирует", - утверждает Лиза Богуцкая.

(нужное вставить)

Почти как в источнике: https://censor.net/n3194568"
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10.05.2020 00:44 Ответить
Любые законодательные инициативы по Крыму сейчас могут навредить процессу обмена пленными, учитывая, как Россия на это реагирует, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 4426
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10.05.2020 00:45 Ответить
Сейчас бы самое время по Крымскому мосту ударить - без воды, но с коронавирусом.
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10.05.2020 00:46 Ответить
Если ударить то лучше по рашистскому газопроводу или нефтепроводу. Подрыв ж/д мостов на дальнем востоке и Сибирии, которые единственная нить соединяющая Рашку. На порядок больше будет убытков. Диверсии во вражеском тылу напомнят кацапам что война может быть не только где то далеко в чужой стране.
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10.05.2020 00:50 Ответить
Сможете спрогнозировать куда потом ударит рашка, случайно не по Вашему городу. И главное никакая саркози Украине не поможет.
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10.05.2020 08:02 Ответить
не сможет. какое "ударить"/ куда потом ударит рашка, случайно не по Вашему городу/ пророчат, блажат, пугают мигранты, Украину на колбасу променявшие.
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10.05.2020 09:39 Ответить
Не променял. Уехал работать ещё в начале 90-х, когда стал не нужен.
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10.05.2020 10:17 Ответить
Зеленский даёт шанс реабилитироваться : Зеленский призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину. Я уже собираюсь, - Саакашвили. 21.05.19
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10.05.2020 10:36 Ответить
Вы, я вижу поклонник Михеила Николозовича. Он тоже так думал.
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10.05.2020 10:15 Ответить
Не спихивайте свое нежелание освобождать наши земли на заложников. Сколько вы за последний год заложников освободили? В несколько раз меньше чем погибло за етот же год. Да и то 2/3 заложников, которых вы освободили не имеют никакого отношения к украинской армии и боевым действиям.
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10.05.2020 00:46 Ответить
А Зе можно подсказать по поводу крымскотатарской автономии...давайте выделим Киевскую область. Де факто, все равно уже лидеры там в своих особняках готовые взять управление в свои руки ради востановления исторической справедливости.
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10.05.2020 00:46 Ответить
Обмін полоненими може відбуватись ще тисячу років,бо у Ху"ла у заручниках близько п"яти мільонів тих хто мешкає в окупації,та ще два мільона тих баранів які їздять на кацапщину.Зелєбоба чудак на літеру "М".
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10.05.2020 00:47 Ответить
Усралась Лизонька, усралась.
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10.05.2020 00:54 Ответить
Она всегда обосранной ходила.
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10.05.2020 12:44 Ответить
скорость возврата Крыма, зависит от скорости создания ядерной бомбы в Украине, а скорость распада рашистской ********* зависит от периода полураспада радиоактивных ядер над кремлём
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10.05.2020 00:58 Ответить
Совершенно с Вами согласна. Наконец то появились здравые мысли. А то, понимаешь ли: https://www.obozrevatel.com/blogs/78592-ukraina-i-ssha-zapuskayut-geostrategicheskij-proekt-vitrina.htm Украина и США запускают геостратегический проект "Витрина" Украина должна стать региональным лидером победив саму себя, и после оторвать от влияния Кремля те страны, которые до сих пор находятся под гнетом Москвы.
Попробовали - решили делать бомбуhttps://www.obozrevatel.com/blogs/78592-ukraina-i-ssha-zapuskayut-geostrategicheskij-proekt-vitrina.htm .
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10.05.2020 01:29 Ответить
Как-то мутно. Украине ядерную бомбу не дадут создать от слова "никогда". А период полураспада плутония-239 примерно 25 000 лет. Не думаю, что так долго будет существовать "*********".
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10.05.2020 08:13 Ответить
Бомбу конечно-же не делать. Но формально нужно выйти из всех договоров по ЯО под предлогом того, что мы на своей территории (в Крыму) не можем гарантировать отсутствия ядерного оружия.
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10.05.2020 09:01 Ответить
Блестящий пост. В Украине всё делается именно наполовину. Ведём войну, но объявлять её не стали. Создали массу антикоррупционных органов, но законы против коррупции приняли такие, чтобы невозможно было изолировать коррупционеров. Антимонопольные законы действуют в пользу олигархических монополий. Закон об обороте сельхозземель приняли с нарушением регламента, чтобы его можно было опротестовать в любой момент. Провели более 146 реформ для улучшения жизни, но так как реформы были половинчатыми, улучшения не получилось. Ваше предложение из этой серии.
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10.05.2020 10:11 Ответить
странно, может богуцкая просто озвучит требования кремлядей ?
может им нужны земельные наделы ?
миллионов пять/десять гектаров ?
или другие ништяки ?
что за тайны богуцкая развела ?
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10.05.2020 01:01 Ответить
Так давайте все заб'емся в яму и будем там сидеть, не шевелиться и дышать через раз, чтобы, не дай Бог, ***** не потревожить! Верной дорогой идете, товарищи! Тьфу, аж противно.
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10.05.2020 01:02 Ответить
слуги нарота - падаль
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10.05.2020 01:03 Ответить
Когда шла избирательная кампания, телевизор $рал людям день и ночь на мозги что "Порох наживается на войне", и что война прекратится как только он будет отстранён от власти.

Порох уже год как не у власти. Война продолжается.
Неужели "слуги народа" - лжецы ? "Не верю. Ну не верю, и всё !" (С)
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10.05.2020 01:18 Ответить
А можно доказательства что Порох нашёл 30 лярдов и положил себе в карман ?
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10.05.2020 09:52 Ответить
в таком случае лучше завалить хлебало и приползти к карлику на коленях
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10.05.2020 01:20 Ответить
Ну так "обмен пленными" будет продолжаться БЕСКОНЕЧНО!
Пленные будут появляться быстрее, чем их обменивают и "обмен пленными" не закончится до КОНЦА ВОЙНЫ.
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10.05.2020 01:35 Ответить
"Главное Путина не рассердить" - да, "слуга"?
Заранее ПРОИГРЫШНАЯ тактика!
Ибо Уйло при желании найдет любой повод, когда ему надо будет "рассердиться".
И вы любыми своими реверансами-уступками этого не предотвратите.
ХВАТИТ ССАТЬСЯ УЙЛА!
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10.05.2020 01:39 Ответить
Да, мол не надо спешить с законом, а то еще "Путин нападьот". Старая "отмазка" для ничегонеделания.
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10.05.2020 05:18 Ответить
Ця Сарочка-ворог. вона тупо шантажує українців бранцями. Яка все таки гидота!!!
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10.05.2020 06:08 Ответить
Поспішили з незалежністю, враховуючи, як Московія реагує. Так, Ліза?
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10.05.2020 06:36 Ответить
Да что вы зациклились на обмене ,тем более кого на кого меняете ,ни одного военнопленного
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10.05.2020 06:47 Ответить
Про те що Ліза Богуцкая працює на ФСБ відомо вже давно.
Любые законодательные инициативы по Крыму сейчас могут навредить процессу обмена пленными, учитывая, как Россия на это реагирует, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 5813
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10.05.2020 07:19 Ответить
Богуцкая - москальска лярва.
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10.05.2020 08:07 Ответить
Висловлюючись мовою самої Лізаньки, яку вона активно використовувала впродовж каденції Пороха: Людоньки добрі! Що ж це коїться! Зєлєнський наживається на війні! Він не хоче міняти наших полоненних, бо у нього домовленості з Путіним! Вони разом хочуть замордувати наших патріотів! Всі на стотищпіццотий Майдан!
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10.05.2020 08:41 Ответить
Сказала бы проще: давайте не будем отстаивать свои территории, чтобы не было пленных. Что это? Дурость или наивность?!
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10.05.2020 09:21 Ответить
это просто лиза богуцкая, неадекватная барышня
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10.05.2020 09:41 Ответить
При Порохе такой риторики и близко не было. А реальных военнопленных было обменяно в сотни раз больше.
Жри-ТЕ !
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10.05.2020 09:26 Ответить
Ну скільки вже можна писати вислови цих даунів і піарщиків? А можливо є і сенс в цьому---щоб дебілізм всі бачили хто при владі і кого вибрав "мудрий нарід".
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10.05.2020 09:39 Ответить
Вопрос капитуляции Гитлера откладывается так, как Штирлиц в плену....дура! При цьому це даже не її рішення таке вякати...це "Волошкові очі" Путіна зазирнули у "Палестинськи" очі "партнера", як казали брат -король....холопи гинуть, але ми ж брати, обіймимося, брат!!
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10.05.2020 10:08 Ответить
Коли долбойоби зрозуміють,що Крим і Донбас це одне питання,а не два????
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10.05.2020 10:10 Ответить
А она имеет право от имени партии что-то говорить в СМИ?
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10.05.2020 11:13 Ответить
Любые законодательные акты по Крыму могут навредить процессу освобождения, учитывая, как Россия на это реагирует", - утверждает Лиза Богуцкая. Источник: https://censor.net.ua/n3194568 и кто сказал тебе Лиза, что обмены закончаться? Всерьез думаешь что еще один-два обмена и нет украинских пленных?Значит Законы по Крыму не будут приниматься .А расскажи ка лучше чей бизнес поддерживает Закон о свободной эконом.зоне и все станет понятно почему спустя год он еще не отменен
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10.05.2020 11:59 Ответить
Ну и что для этого надо целовать путин в зад что ли,.?? Тем более, что менять- то особенно уже не на кого!! Там В ОРДЛО, сегодня остались одни предатели, алкоголики и тунеядцы.. Что-то знакомое, я уже где -то слышал или читал, о том что не надо Гитлера сердить!! Помните 40- роковые!!?? История повторяется господа!! И как не странно повторяется с нашего президента зеленского, предки- евреи которого больше всего пострадали от немецкого фашизма!! А чем русский фашизм лучше!! Да он в десятки раз хуже !!!
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10.05.2020 13:26 Ответить
 
 