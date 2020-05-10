Танцевавшая на своей свадьбе с Путиным экс-глава МИД Австрии Кнайсль будет писать колонки для кремлевского RT
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая стала известна прежде всего из-за приглашения на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина, будет писать авторские колонки на сайте российского пропагандистского ресурса "RT" (Russia Today).
Об этом заявила в Twitter главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На сайте российского пропагандистского канала уже появилась первая колонка, посвященная автомобилям. Карин Кнайсль представлена как "аналитик в сфере энергетики и автор книг, бывший министр иностранных дел Австрии".
Австрийские СМИ также активно подхватили новость о новой работе Кнайсль. Как пишет ведущая газета Der Standard, 55-летняя Карин Кнайсль последнее время имела как семейные проблемы (развод с мужем), так и финансовые.
Отмечается, что экс-глава МИД в субботу подтвердила австрийскому АРА, что будет писать колонки для RT, однако это будет не на постоянной основе, а только на конкретные темы. При этом она не стала комментировать международную репутацию RT как кремлевского пропагандистского ресурса.
Напомним, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (назначена от правопопулистской и пророссийской "Австрийской партии свободы", FPO) прославилась своей скандальной свадьбой. Она пригласила на празднование, которое состоялось в августе 2018 года, президента страны-агрессора России Владимира Путина, а во время танца сделала перед ним глубокий реверанс. Представители украинской власти заявили тогда, что участие Путина в свадьбе австрийского министра дискредитирует Австрию как нейтральное государство.
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Неудивительно...
Не уберег муж свою сухопарую Кнайсль,заразилась таки от ***** руццким миром.
"Сегодня девка в бороде,
А завтра где? В эн-ка-вэ-де!"
как это по австрийски
https://m.youtube.com/watch?v=3QgpUfDxCa4
Окружнойсобкора RT".
Низкое небо над головой.
Что тебе снится, е*нутый Вова,
В час когда утро встает над Москвой?
Пьянка крутая, бабка седая,
Невеста такая снится тебе,
Лицо ее тоже очень похоже,
очень похоже на лик Депардье...
Бедняжка муж, столько продержался...целых полтора года
В цьому вся західна Європаю. Танці на крові. Їм бабло давай а демократичні принципи по боку
Так і тут, RT - джерело для роздачі хабарів.
Так ось вони які - танцы на стёклах танцы не для слабых, танцы без правил ты так не смогла бы, танцы на стёклах он бы все исправил.
Хай краще вилазять https://youtu.be/w1G-9WUgptY приємніші пани та панночки ...
Боливия и Еритрея...Мьянма и Филиппини...))
Но только за хорошие деньги! )))
Пригласила молодуха
лет под восемьдесят пять,
я приехал к ней на свадьбу
и давай с ней танцевать.
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