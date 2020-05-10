Танцевавшая на своей свадьбе с Путиным экс-глава МИД Австрии Кнайсль будет писать колонки для кремлевского RT

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая стала известна прежде всего из-за приглашения на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина, будет писать авторские колонки на сайте российского пропагандистского ресурса "RT" (Russia Today).

Об этом заявила в Twitter главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На сайте российского пропагандистского канала уже появилась первая колонка, посвященная автомобилям. Карин Кнайсль представлена как "аналитик в сфере энергетики и автор книг, бывший министр иностранных дел Австрии".

Австрийские СМИ также активно подхватили новость о новой работе Кнайсль. Как пишет ведущая газета Der Standard, 55-летняя Карин Кнайсль последнее время имела как семейные проблемы (развод с мужем), так и финансовые.

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Отмечается, что экс-глава МИД в субботу подтвердила австрийскому АРА, что будет писать колонки для RT, однако это будет не на постоянной основе, а только на конкретные темы. При этом она не стала комментировать международную репутацию RT как кремлевского пропагандистского ресурса.

Напомним, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (назначена от правопопулистской и пророссийской "Австрийской партии свободы", FPO) прославилась своей скандальной свадьбой. Она пригласила на празднование, которое состоялось в августе 2018 года, президента страны-агрессора России Владимира Путина, а во время танца сделала перед ним глубокий реверанс. Представители украинской власти заявили тогда, что участие Путина в свадьбе австрийского министра дискредитирует Австрию как нейтральное государство.