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Танцевавшая на своей свадьбе с Путиным экс-глава МИД Австрии Кнайсль будет писать колонки для кремлевского RT

Танцевавшая на своей свадьбе с Путиным экс-глава МИД Австрии Кнайсль будет писать колонки для кремлевского RT

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая стала известна прежде всего из-за приглашения на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина, будет писать авторские колонки на сайте российского пропагандистского ресурса "RT" (Russia Today).

Об этом заявила в Twitter главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На сайте российского пропагандистского канала уже появилась первая колонка, посвященная автомобилям. Карин Кнайсль представлена как "аналитик в сфере энергетики и автор книг, бывший министр иностранных дел Австрии".

Австрийские СМИ также активно подхватили новость о новой работе Кнайсль. Как пишет ведущая газета Der Standard, 55-летняя Карин Кнайсль последнее время имела как семейные проблемы (развод с мужем), так и финансовые.

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Отмечается, что экс-глава МИД в субботу подтвердила австрийскому АРА, что будет писать колонки для RT, однако это будет не на постоянной основе, а только на конкретные темы. При этом она не стала комментировать международную репутацию RT как кремлевского пропагандистского ресурса.

Напомним, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (назначена от правопопулистской и пророссийской "Австрийской партии свободы", FPO) прославилась своей скандальной свадьбой. Она пригласила на празднование, которое состоялось в августе 2018 года, президента страны-агрессора России Владимира Путина, а во время танца сделала перед ним глубокий реверанс. Представители украинской власти заявили тогда, что участие Путина в свадьбе австрийского министра дискредитирует Австрию как нейтральное государство.

Автор: 

Австрия (832) пропаганда (3705) Кнайсль Карин (25)


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Топ комментарии
+30
жаба из сказки.
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10.05.2020 00:51 Ответить
+25
Уже развелась?
Неудивительно...
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10.05.2020 00:54 Ответить
+20
ее муж за Пыню бил нещадно
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10.05.2020 00:58 Ответить
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жаба из сказки.
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10.05.2020 00:51 Ответить
да и оно плешивое недоразумение пошло с ней плясать так как на ее фоне выглядит менее уродливо
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10.05.2020 07:02 Ответить
И шо, как-то пох, на плечевых тёлок.
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10.05.2020 00:52 Ответить
Уже развелась?
Неудивительно...
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10.05.2020 00:54 Ответить
ее муж за Пыню бил нещадно
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10.05.2020 00:58 Ответить
Бей бабу молотом-будет баба золотом.
Не уберег муж свою сухопарую Кнайсль,заразилась таки от ***** руццким миром.
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10.05.2020 01:24 Ответить
Она непанимпть что есть руский мир,она панимать евро в коробках,гуд Вальдемар гуд
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10.05.2020 01:33 Ответить
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10.05.2020 01:56 Ответить
сухопарая Кнайсль - це лол
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10.05.2020 12:25 Ответить
Баба с возу - и волки сыты.
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10.05.2020 17:25 Ответить
все норм

"Сегодня девка в бороде,
А завтра где? В эн-ка-вэ-де!"
как это по австрийски
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10.05.2020 00:57 Ответить
Тётка завербовалась... И скоро переедет в тюремную камеру... За измену...Карьера - зашибись...
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10.05.2020 01:00 Ответить
Мдя.... Новые приметы - с кем Упырь станцует - тому развод и нищета, а кому букет подарит - то тому уже - ....... (гусары, молчать!)
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10.05.2020 01:05 Ответить
Какая головокружительная каръера...
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10.05.2020 01:05 Ответить
аха!! тож так подумал!! сам сцакашвили похоже обзавидовался!!
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10.05.2020 01:13 Ответить
За Саакашвили тебе 9.80
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10.05.2020 01:43 Ответить
Не,не 9.80..Накося,дулю...трали вали,трали вали..Пойняв?
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10.05.2020 06:09 Ответить
Не насосала! Натанцевала...
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10.05.2020 01:24 Ответить
Росское дебилье должно быть счастливо что вальдемар с пользой тратит их налоги
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10.05.2020 01:35 Ответить
это штож за компромат там
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10.05.2020 01:49 Ответить
хай Бог милує! таке страхиття прийде у вісні,на ранок сокирою не відбитися...тільки на мордор....
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10.05.2020 01:51 Ответить
А їй тільки 55, а виглядає на 65+
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10.05.2020 11:31 Ответить
«Молодая была уже не молода». (с)
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10.05.2020 11:44 Ответить
На своєму весіллі Карин Кнайсль продемонструвала, перед Путіним, не тільки глибокий реверанс, а й підтвердила велику владу грошей над людьми.
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10.05.2020 02:06 Ответить
В наше время только коалы разборчивы в связях.
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10.05.2020 02:24 Ответить
Фрау Кнайсль с погонялом "Невеста *****"!...
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10.05.2020 02:32 Ответить
"...а во время танца сделала перед ним (******) глубокий реверанс..." Ахахахахахахаха! Ржу! Хотела наверное на колени стать (по скрепному), но!! "молодая была не молода"!!!
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10.05.2020 02:39 Ответить
тонцювала жаба с раком
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10.05.2020 03:07 Ответить
(с)
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10.05.2020 07:12 Ответить
После "танца" на большее для ху*ла не сгодилась - значит ху*во танцевала.
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10.05.2020 03:16 Ответить
Такі вони - ****** танці...
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10.05.2020 07:13 Ответить
Це не Кнайсль, а якась "кемська волость"!
https://m.youtube.com/watch?v=3QgpUfDxCa4
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10.05.2020 04:33 Ответить
мда..Недолго то замужем побыла после того как пуцин явился на свадьбу..Плохая примета?
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10.05.2020 06:07 Ответить
Эй можно еще и мемуары написать: "Гнедиге фрау: мой путь от Министра Иностранных Дел до Окружной собкора RT".
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10.05.2020 07:07 Ответить
Каналья. Как есть каналья!
Танцевавшая на своей свадьбе с Путиным экс-глава МИД Австрии Кнайсль будет писать колонки для кремлевского RT - Цензор.НЕТ 295
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10.05.2020 07:35 Ответить
А что раньше у кого-то были сомнения, что эта ВЕДЬМА (баба-яга) куплена на бабки ГАЗПРОМа с потрохами!?
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10.05.2020 07:51 Ответить
"...55-летняя Карин Кнайсль последнее время имела как семейные проблемы (развод с мужем), так и финансовые..." Я - в шоке... У этой дядьки, что в юбке, еще и МУЖ был...!?!? Ну а с финансами - не симоньянь нам учить! Баблом - обеспечат! Источник: https://censor.net/n3194569
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10.05.2020 08:29 Ответить
"...55-летняя Карин Кнайсль последнее время имела как семейные проблемы (развод с мужем), так и финансовые..." Я - в шоке... У этой дядьки, что в юбке, еще и МУЖ был...!?!? Ну а с финансами - не симоньянь нам учить! Баблом - обеспечат! Источник: https://censor.net/n3194569
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10.05.2020 08:31 Ответить
В профиль похожа на Даниэля Отоя.
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10.05.2020 08:39 Ответить
австрийцы всё делают только за деньги. Сколько ж этой даме заплатили?
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10.05.2020 09:06 Ответить
А що, вона гірше за шрьодера чи шайтанмайєра і бозна ще скількох ватяних підстилок.
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10.05.2020 09:35 Ответить
Дремлет притихший северный город,
Низкое небо над головой.
Что тебе снится, е*нутый Вова,
В час когда утро встает над Москвой?

Пьянка крутая, бабка седая,
Невеста такая снится тебе,

Лицо ее тоже очень похоже,
очень похоже на лик Депардье...
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10.05.2020 10:05 Ответить
Ну не - ну шо -то гены алоизыча и вольдемара проснулись , почуяли родственность и пошли на сближение-а вы деньги, деньги...
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10.05.2020 10:05 Ответить
55-летняя Карин Кнайсль последнее время имела как семейные проблемы (развод с мужем) Источник: https://censor.net/n3194569

Бедняжка муж, столько продержался...целых полтора года
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10.05.2020 10:09 Ответить
на лікування від розладку психіки (від просто щоденного споглядання жони-ця при чина не була озвучена в судовому рішенні) Суд йому без особливих роздумів призначив значні аліменти..))
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10.05.2020 18:09 Ответить
Упырь и кикимора-герои русских народных сказок...
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10.05.2020 10:54 Ответить
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з Путіним, писатиме колонки для кремлівського RT - Цензор.НЕТ 4486

В цьому вся західна Європаю. Танці на крові. Їм бабло давай а демократичні принципи по боку
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10.05.2020 11:24 Ответить
Щось нагадує усе це мені ситуацію з Януковичем, який отримав гонорар за ненаписану книгу.
Так і тут, RT - джерело для роздачі хабарів.
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10.05.2020 11:41 Ответить
Вот чем кончаются танцы-шманцы-зажиманцы.
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10.05.2020 11:42 Ответить
А чтому "тенцевавшая" хіба то були не пляскі, а танці?
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10.05.2020 11:59 Ответить
Це був танєц вєка!

Так ось вони які - танцы на стёклах танцы не для слабых, танцы без правил ты так не смогла бы, танцы на стёклах он бы все исправил.
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10.05.2020 12:02 Ответить
Дивлюсь на цю Кнайсль, і в моску лише одне запитання: ОНО ЖИВОЕ?
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10.05.2020 16:14 Ответить
Доброе замечание. Я такую панночку, точно в таком одеянии, видел лежащей в гробу в фильме "Вий".
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10.05.2020 17:29 Ответить
Тільки у фільмі була незрівнянно привабливіша. Готичніша, так би мовити.
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10.05.2020 17:43 Ответить
Я к тому, что там эта дамочка смотрелась бы гораздо лучше.
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10.05.2020 18:56 Ответить
Це точно Головне, щоб звідти не вилазила.
Хай краще вилазять https://youtu.be/w1G-9WUgptY приємніші пани та панночки ... Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з Путіним, писатиме колонки для кремлівського RT - Цензор.НЕТ 6867
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10.05.2020 19:41 Ответить
Любое нейтральное государство поддерживает Путина. Присмотритесь!
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10.05.2020 12:58 Ответить
присмотрелся.. и не одно "нейтральное"...
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з Путіним, писатиме колонки для кремлівського RT - Цензор.НЕТ 5589

Боливия и Еритрея...Мьянма и Филиппини...))

Но только за хорошие деньги! )))
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10.05.2020 18:06 Ответить
Стара кремлівська шлюха, яка за газпромівські гроші Путіну згодна робити путінет
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10.05.2020 13:02 Ответить
Как там в неприличной пиратской песне (переделанной)

Пригласила молодуха
лет под восемьдесят пять,
я приехал к ней на свадьбу
и давай с ней танцевать.
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10.05.2020 14:10 Ответить
Как будто на RT некому больше печатать траурные колонки по безвременно ушедшим кремлёвским олигархам.
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10.05.2020 17:32 Ответить
Facebook начал бороться с «победобесием»
http://rusjev.net/jvrs/wp-content/uploads/2020/05/pobedobesie1.jpg Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з Путіним, писатиме колонки для кремлівського RT - Цензор.НЕТ 2143 Социальная сеть Facebook блокирует размещение фотографий, на которых изображено водружение красного знамени над Рейхстагом.

Фотографии либо удаляют, либо блокируется аккаунт на 30 дней. Сеть блокирует публикации, так они «нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».
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10.05.2020 18:03 Ответить
она просто танцевать с геноссе вольдемар
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10.05.2020 20:35 Ответить
Вам же сказали - просто деньги очень нужны
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12.05.2020 14:16 Ответить
 
 