Китай признал просчеты во время пандемии COVID-19 и будет реформировать систему здравоохранения
В Пекине признали, что стремительное распространение коронавируса обнажило пробелы в системе здравоохранения. Китайские чиновники пообещали реформировать систему профилактики инфекционных заболеваний.
Об этом в субботу, 9 мая, сообщил представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Ли Бин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Эпидемия коронавируса стала значительным испытанием квалификации нашего правительства и выявила пробелы в системе здравоохранения и борьбе с серьезными эпидемиями", - отметил он. В борьбе против эпидемий нужно быть готовым к обработке и оценке больших объемов данных, заявил чиновник.
По мнению Ли Бина, искусственный интеллект и облачные вычисления должны применяться для лучшего анализа заболеваемости, распространение вируса и оптимального распределения необходимого медицинского оборудования и материалов. Нужно также улучшить систему медицинского страхования и складирования товаров первой необходимости, подчеркнул чиновник. Ведомство здравоохранения КНР создаст "централизованную, единую и эффективную" систему для более быстрого реагирования на подобные кризисы, заверил Ли.
Напомним, ранее власти Китая пообещали поддержать расследование причин пандемии COVID-19 под руководством Всемирной организации здравоохранения. Это должно стать глобальным ответом на нынешний коронавирусный кризис. Китай впервые сообщил ВОЗ о выявленных в мегаполисе Ухань случаях нового вируса в конце декабря 2019 года.
До сих пор считалось, что распространение коронавирусной инфекции по миру началось именно в декабре прошлого года на территории материкового Китая. За рубежом власти Поднебесной подвергается резкой критике за вялую реакцию на вспышку заболевания в Ухане. Особенно жестко действия Пекина по борьбе с коронавирусом критикует Вашингтон.
По состоянию на 9 мая в мире вирусом SARS-CoV-2 заразились более 3,939 миллиона человек, а число жертв вызванного им легочного заболевания превысило 274 тысяч человек.
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Начните с себя. Снимайте джинсы, трусы, носки, кроссовки...... выбросите телефон.....
Насчет трусов - не видно, но в инет вы с чего-то выходите.)))))
Нащо вони мені треба твоі китайці?)
Я вам их дарю.)))))
Если серьезно, то Китай сумел из практически промышленного нуля подняться до мастерской мира. А Украина - из весьма приличной промышленной страны до практически промышленного нуля, точнее - быстро к этому движется.
МВФ и Украина: Пиррова победа Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=Dn7DI3RrlnU
Так і зараз - усі вже з Китаєм "вляпались" і вимушені або відмазувати, або замовчувати.
Як ми, наприклад ...
Дохлых вирусов не бывает, живых тоже. Есть вирусы, способные размножаться в походящих условиях или нет. Потому и проблемы борьбы с вирусами.
"Период полураспада" эпителиальной клетки из носоглотки - до трех месяцев, и потому РНК вируса в ней можно найти и спустя один-два месяца после отмирания клетки. Тесты выявили рибонуклеиновую кислоту уже "мертвого" вируса", - цитирует http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200429000724 The Korea Herald О, заведующего отделения инфекционных болезней больницы Сеульского национального университета.
По словам Чжун Наньшаня, заразность https://enovosty.com/tag/koronavirus коронавирус а намного превосходит!!!!! аналогичные свойства сезонного гриппа и ОРВИ. Именно это делает его максимально опасным.
Т.е. доктор признал, что механизм передачи его вспышки ....другой!!!
Принято решение ...упаковать!!! обратно Быков Аписов, точнее глобстеров, я бы просто назвал BLOMB(капля) или как сейчас модно йетти, снежных мудаков, лох нессов, и всю бригаду маленьких зеленых, которая их обслуживает.... обратно в саркофаги Серапиума в Мемфисе!!!, где они и были. Саркофаги будут закрыты обратно с особо продуманным способом, чтобы тяжело было их открыть, возле них будут стелы, с рисунками!!!, не надписями на 35 языках, а с рисунками, что случиться, если саркофаги открыть.
Серапеум освобождается, в него заносятся контейнеры с биологическим оружием, споры живут долго, сотни лет. Вход армируется и заливается особо сочным бетоном с добавками графена. Причём планируют сделать так,если кто то будет взрывать, то порода будет засыпаться обратно. Это для дураков и археологов....ну вот и фсье....