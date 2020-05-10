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Новости Коронавирус и карантин
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Китай признал просчеты во время пандемии COVID-19 и будет реформировать систему здравоохранения

Китай признал просчеты во время пандемии COVID-19 и будет реформировать систему здравоохранения

В Пекине признали, что стремительное распространение коронавируса обнажило пробелы в системе здравоохранения. Китайские чиновники пообещали реформировать систему профилактики инфекционных заболеваний.

Об этом в субботу, 9 мая, сообщил представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Ли Бин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Эпидемия коронавируса стала значительным испытанием квалификации нашего правительства и выявила пробелы в системе здравоохранения и борьбе с серьезными эпидемиями", - отметил он. В борьбе против эпидемий нужно быть готовым к обработке и оценке больших объемов данных, заявил чиновник.

По мнению Ли Бина, искусственный интеллект и облачные вычисления должны применяться для лучшего анализа заболеваемости, распространение вируса и оптимального распределения необходимого медицинского оборудования и материалов. Нужно также улучшить систему медицинского страхования и складирования товаров первой необходимости, подчеркнул чиновник. Ведомство здравоохранения КНР создаст "централизованную, единую и эффективную" систему для более быстрого реагирования на подобные кризисы, заверил Ли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео

Напомним, ранее власти Китая пообещали поддержать расследование причин пандемии COVID-19 под руководством Всемирной организации здравоохранения. Это должно стать глобальным ответом на нынешний коронавирусный кризис. Китай впервые сообщил ВОЗ о выявленных в мегаполисе Ухань случаях нового вируса в конце декабря 2019 года.

До сих пор считалось, что распространение коронавирусной инфекции по миру началось именно в декабре прошлого года на территории материкового Китая. За рубежом власти Поднебесной подвергается резкой критике за вялую реакцию на вспышку заболевания в Ухане. Особенно жестко действия Пекина по борьбе с коронавирусом критикует Вашингтон.

По состоянию на 9 мая в мире вирусом SARS-CoV-2 заразились более 3,939 миллиона человек, а число жертв вызванного им легочного заболевания превысило 274 тысяч человек. 

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карантин (16729) Китай (3069) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Китаёзы а кто будет отвечать за ваш коронавирус и угробленную мировую экономику??
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10.05.2020 01:07 Ответить
+6
это были не просчеты -это было преступное покрытие фактов пандемии приведшее к глобальной катастрофе выраженной в человеческих жертвах и экономических потерях за что придется отвечать .
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10.05.2020 01:33 Ответить
+5
Засудить всем миром этих недоделков. Пусть за тарелку супа пашут лет 50 на благо других стран
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10.05.2020 01:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Китаёзы а кто будет отвечать за ваш коронавирус и угробленную мировую экономику??
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10.05.2020 01:07 Ответить
А кто за чуму, сифилис и СПИД отвечал?
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10.05.2020 01:09 Ответить
Чуму,сифилис и трипер не производили китаезы в Ухане,а короновирус вывели
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10.05.2020 01:14 Ответить
Есть чем доказать? Станешь милиардером
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10.05.2020 10:33 Ответить
Неизвестно, Китай или РФ? В Китае его выявили, потому что у них лаборатории были. Но есть странные пневмонии, которые были по всей Европе еще в декабре. И во Франции, и в Белоруссии, да и в Украине тоже. Не говоря о Новосибирске, где раньше всего. Новые ИФ тесты как раз и направлены на то, чтобы выяснить истину: это был ковид или нет? Поэтому надо, чтобы Китай и ВОЗ провели настоящее расследование источника вспышки.
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10.05.2020 09:27 Ответить
Засудить всем миром этих недоделков. Пусть за тарелку супа пашут лет 50 на благо других стран
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10.05.2020 01:10 Ответить
Предлагаю запретить китайские товары!
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10.05.2020 01:15 Ответить
Да лучше просто сначала отбомбиться по Пекину, а уж потом разбираться, что делать дальше.
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10.05.2020 01:23 Ответить
Продаёшь китайский непотреб, боится за бизнес?
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10.05.2020 08:08 Ответить
Магазины закроются, если от китайских товаров отказаться. Ты не боишься?
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10.05.2020 09:28 Ответить
не боюсь, я закрылся, из-за таких магазинов
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11.05.2020 01:56 Ответить
Предлагаю запретить китайские товары!
Начните с себя. Снимайте джинсы, трусы, носки, кроссовки...... выбросите телефон.....
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10.05.2020 09:45 Ответить
Ну ... Із перерахованого багато турецького і в*єтнамського.
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10.05.2020 11:23 Ответить
Я вже ні..уя не маю, ні трусів, ні носків, ні телефона. Нащо вони мені треба твоі китайці?) Як тобі "вірус"? Скоро жерти тобі небуде чого, цікаво як заспіваєшь, айфон будите Кушать. Всесвітній коррупційний ФЛЕШМОБ
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10.05.2020 21:17 Ответить
Я вже ні..уя не маю, ні трусів, ні носків, ні телефона.
Насчет трусов - не видно, но в инет вы с чего-то выходите.)))))
Нащо вони мені треба твоі китайці?)
Я вам их дарю.)))))
Если серьезно, то Китай сумел из практически промышленного нуля подняться до мастерской мира. А Украина - из весьма приличной промышленной страны до практически промышленного нуля, точнее - быстро к этому движется.
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10.05.2020 21:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CIixlERz1HA https://www.youtube.com/watch?v=CIixlERz1HA
МВФ и Украина: Пиррова победа Зеленского
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10.05.2020 01:22 Ответить
МВФ не виключає зміну влади в Україні? Шокуюча інформація.
https://www.youtube.com/watch?v=Dn7DI3RrlnU
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10.05.2020 01:25 Ответить
Шокирующая информация,скандалы,сведьбы
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10.05.2020 01:31 Ответить
Нет, это тебе не шуточки, а про инвесторов...
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10.05.2020 01:51 Ответить
это были не просчеты -это было преступное покрытие фактов пандемии приведшее к глобальной катастрофе выраженной в человеческих жертвах и экономических потерях за что придется отвечать .
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10.05.2020 01:33 Ответить
Как отвечать?Китай всех пошлет
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10.05.2020 01:40 Ответить
Пошлет, пока покупают его товары, а вот без рынков сбыта китайской продукции - ну дальше думаю понятно
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10.05.2020 06:51 Ответить
У них уже внутренний рынок огромный 1,2 млрд.
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10.05.2020 09:30 Ответить
Це як союзники після "ВМВ" покривали діяння Сталіна і Ко.
Так і зараз - усі вже з Китаєм "вляпались" і вимушені або відмазувати, або замовчувати.
Як ми, наприклад ...
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10.05.2020 11:26 Ответить
При коммуняках любые "реформы" до сраки.
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10.05.2020 01:41 Ответить
Вообще китайцы не показывали безсимптомных носителей вируса таким образом завысили смертность вируса и пропагандировали панику и страх в населения. Но этого и хотели от них...
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10.05.2020 05:01 Ответить
Нет бессимптомных при ОРВИ, есть переболевшие.
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10.05.2020 06:52 Ответить
возможно й переболевшые но в нас если тест позитивный то человека даже без симптомов вносят в статистику, китай такого не делал
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10.05.2020 06:57 Ответить
Смысл тестировать здоровых тогда в том, шобы просто сделать тест? Всех контакных не проверишь и не изолируешь. Британия тоже сначала тестировала только с симптомами, потом - не знаю, Германия поголовно не тестирует, корейцы сказали, шо тесты находят дохлые вирусы... Опять все упирается в тесты.
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10.05.2020 07:08 Ответить
а ты думаешь они тестируют врачей только из симптомами?? кроме врачей даже возьми случай с багатодетной семьей по-моему в НОВОЙ каховке где всем безсимптомным детям приписали коронавирус.
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10.05.2020 07:16 Ответить
Врачи - отдельная тема, там все мутно.
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10.05.2020 07:19 Ответить
А вот зачем семью закрыли?..
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10.05.2020 07:20 Ответить
Ааа, там семья верующих, просили материальную помощь на Биовен, который нам нелох проталкивает. Похоже на рекламную компанию.
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10.05.2020 07:31 Ответить
*кампанию
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10.05.2020 07:34 Ответить
«Это рекомендованный препарат, мы его не покупаем. Это не панацея. Бывает такое, что родственники сами читают в Интернете, находят», - сообщил главврач.
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10.05.2020 07:33 Ответить
шо тесты находят дохлые вирусы...

Дохлых вирусов не бывает, живых тоже. Есть вирусы, способные размножаться в походящих условиях или нет. Потому и проблемы борьбы с вирусами.
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10.05.2020 09:48 Ответить
Утрирую, конечно, разумеется - вирус - "не живое, не мертвое".
"Период полураспада" эпителиальной клетки из носоглотки - до трех месяцев, и потому РНК вируса в ней можно найти и спустя один-два месяца после отмирания клетки. Тесты выявили рибонуклеиновую кислоту уже "мертвого" вируса", - цитирует http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200429000724 The Korea Herald О, заведующего отделения инфекционных болезней больницы Сеульского национального университета.
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10.05.2020 09:54 Ответить
Угу, после пожара и хрен насос....
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10.05.2020 05:11 Ответить
а когда Китай начнет отвечать за угробленную мировую экономику ?
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10.05.2020 05:39 Ответить
Китай яке відношення має до дурантинів. Наприклад в Україні?
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10.05.2020 06:07 Ответить
Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является необычайно высокая скорость передачи инфекции.
По словам Чжун Наньшаня, заразность https://enovosty.com/tag/koronavirus коронавирус а намного превосходит!!!!! аналогичные свойства сезонного гриппа и ОРВИ. Именно это делает его максимально опасным.
Т.е. доктор признал, что механизм передачи его вспышки ....другой!!!
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10.05.2020 06:09 Ответить
Ну и наконец, я тщаслив!! сообщить вам тайное решение тайного правительства Земли о...восстановлении исторической справедливости. Сейчас это модно! Проверенная инфа, особо доверенный источник.
Принято решение ...упаковать!!! обратно Быков Аписов, точнее глобстеров, я бы просто назвал BLOMB(капля) или как сейчас модно йетти, снежных мудаков, лох нессов, и всю бригаду маленьких зеленых, которая их обслуживает.... обратно в саркофаги Серапиума в Мемфисе!!!, где они и были. Саркофаги будут закрыты обратно с особо продуманным способом, чтобы тяжело было их открыть, возле них будут стелы, с рисунками!!!, не надписями на 35 языках, а с рисунками, что случиться, если саркофаги открыть.
Серапеум освобождается, в него заносятся контейнеры с биологическим оружием, споры живут долго, сотни лет. Вход армируется и заливается особо сочным бетоном с добавками графена. Причём планируют сделать так,если кто то будет взрывать, то порода будет засыпаться обратно. Это для дураков и археологов....ну вот и фсье....
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10.05.2020 06:24 Ответить
А зачем контейнеры с биологическим оружием?
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10.05.2020 11:38 Ответить
Это для дураков и археологов....ну вот и фсье....
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10.05.2020 12:37 Ответить
Ні, цей лікар такого не сказав ...
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10.05.2020 11:31 Ответить
Вернуть их в веселые семидесятые.
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10.05.2020 07:28 Ответить
Дебилы. СВОЙ интеллект в первую очередь применять нужно. Хотя откуда у менеджеров интеллект?
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10.05.2020 14:36 Ответить
Візьмуть на роботу Уляну Супрун?
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10.05.2020 18:26 Ответить
 
 