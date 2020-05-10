Китай признал просчеты во время пандемии COVID-19 и будет реформировать систему здравоохранения

В Пекине признали, что стремительное распространение коронавируса обнажило пробелы в системе здравоохранения. Китайские чиновники пообещали реформировать систему профилактики инфекционных заболеваний.

Об этом в субботу, 9 мая, сообщил представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Ли Бин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Эпидемия коронавируса стала значительным испытанием квалификации нашего правительства и выявила пробелы в системе здравоохранения и борьбе с серьезными эпидемиями", - отметил он. В борьбе против эпидемий нужно быть готовым к обработке и оценке больших объемов данных, заявил чиновник.

По мнению Ли Бина, искусственный интеллект и облачные вычисления должны применяться для лучшего анализа заболеваемости, распространение вируса и оптимального распределения необходимого медицинского оборудования и материалов. Нужно также улучшить систему медицинского страхования и складирования товаров первой необходимости, подчеркнул чиновник. Ведомство здравоохранения КНР создаст "централизованную, единую и эффективную" систему для более быстрого реагирования на подобные кризисы, заверил Ли.

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Напомним, ранее власти Китая пообещали поддержать расследование причин пандемии COVID-19 под руководством Всемирной организации здравоохранения. Это должно стать глобальным ответом на нынешний коронавирусный кризис. Китай впервые сообщил ВОЗ о выявленных в мегаполисе Ухань случаях нового вируса в конце декабря 2019 года.

До сих пор считалось, что распространение коронавирусной инфекции по миру началось именно в декабре прошлого года на территории материкового Китая. За рубежом власти Поднебесной подвергается резкой критике за вялую реакцию на вспышку заболевания в Ухане. Особенно жестко действия Пекина по борьбе с коронавирусом критикует Вашингтон.

По состоянию на 9 мая в мире вирусом SARS-CoV-2 заразились более 3,939 миллиона человек, а число жертв вызванного им легочного заболевания превысило 274 тысяч человек.

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