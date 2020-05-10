Первым концессионным портом в Украине станет "Ольвия", расположенная в Николаеве, - Криклий

Специализированный морской порт "Ольвия", расположенный в Николаеве, станет первым концессионным портом в Украине. В Мининфраструктуры планируют заключить концессионные договоры портов Херсона и Николаева в один день.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, осмотрев мощности предприятия во время рабочей поездки в Николаевскую область 8 мая, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Украинские порты должны работать на полную. Впервые в истории Украины мы провели честные и открытые концессионные конкурсы в портах "Ольвия" и Херсона. В ближайшее время будут подписаны соответствующие договоры. "Ольвия" - наш первый концессионный проект, за которым мы реализуем следующие. В рамках этого проекта мы привлекаем к работе в Украине ведущего мирового оператора - катарскую компанию QTerminals. Она инвестирует 3,4 мдрд грн в развитие порта, что положительно отразится не только на инфраструктуре Николаева, но и, без преувеличения, всей страны", - подчеркнул глава министерства.

По его словам, мощности украинских портов пока используются лишь наполовину. Поэтому было выбрано два возможных пути их модернизации - часть остается в госсобственности (демонстрирующие рост перевалки объемов грузов), часть - отдается в концессию (требуют дополнительных инвестиций для дальнейшего развития).

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"Это не только позволит увеличить доходы для государственных и местных бюджетов, которые пойдут на зарплаты, пенсии, развитие образования и науки, культуры. Это рабочие места для людей и достойная оплата их труда. Мы гарантируем трудовым коллективам концессионных портов сохранения рабочих мест в течение 5 лет", - добавил Владислав Криклий.