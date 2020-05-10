Первым концессионным портом в Украине станет "Ольвия", расположенная в Николаеве, - Криклий
Специализированный морской порт "Ольвия", расположенный в Николаеве, станет первым концессионным портом в Украине. В Мининфраструктуры планируют заключить концессионные договоры портов Херсона и Николаева в один день.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, осмотрев мощности предприятия во время рабочей поездки в Николаевскую область 8 мая, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Украинские порты должны работать на полную. Впервые в истории Украины мы провели честные и открытые концессионные конкурсы в портах "Ольвия" и Херсона. В ближайшее время будут подписаны соответствующие договоры. "Ольвия" - наш первый концессионный проект, за которым мы реализуем следующие. В рамках этого проекта мы привлекаем к работе в Украине ведущего мирового оператора - катарскую компанию QTerminals. Она инвестирует 3,4 мдрд грн в развитие порта, что положительно отразится не только на инфраструктуре Николаева, но и, без преувеличения, всей страны", - подчеркнул глава министерства.
По его словам, мощности украинских портов пока используются лишь наполовину. Поэтому было выбрано два возможных пути их модернизации - часть остается в госсобственности (демонстрирующие рост перевалки объемов грузов), часть - отдается в концессию (требуют дополнительных инвестиций для дальнейшего развития).
"Это не только позволит увеличить доходы для государственных и местных бюджетов, которые пойдут на зарплаты, пенсии, развитие образования и науки, культуры. Это рабочие места для людей и достойная оплата их труда. Мы гарантируем трудовым коллективам концессионных портов сохранения рабочих мест в течение 5 лет", - добавил Владислав Криклий.
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Может я чего не догоняю, но о модернизации и инвесторах обычно думают, когда мощностей не хватает.
А всем писклям, утверждающим, что предприятия должны пренадлежать Украине, Украина должна их развивать и строить, есть простой ответ - 30 лет у Украины было. Кроме воровства, откатов, распила ничего местная пи$$$дота не показала. Себе карманы суки только набивали.
Нет. Только иностранные инвестиции, только люди с другим менталитетом могут Украину из дерьма вытащить.
Прятать голову в песок?
А дышать же нужен воздух,
И не уйдешь ты от тревог.
Обещав горы свернуть,
Реки вспять повернуть,
Сказать и тут же забыть,
Голову в песок зарыть.
Голову в песке не удержать,
Захочется кушать и спать,
Хитрость быстро раскроется,
Вся истина тут же откроется. (Азизова Венера)