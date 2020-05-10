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Первым концессионным портом в Украине станет "Ольвия", расположенная в Николаеве, - Криклий

Первым концессионным портом в Украине станет

Специализированный морской порт "Ольвия", расположенный в Николаеве, станет первым концессионным портом в Украине. В Мининфраструктуры планируют заключить концессионные договоры портов Херсона и Николаева в один день.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, осмотрев мощности предприятия во время рабочей поездки в Николаевскую область 8 мая, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Украинские порты должны работать на полную. Впервые в истории Украины мы провели честные и открытые концессионные конкурсы в портах "Ольвия" и Херсона. В ближайшее время будут подписаны соответствующие договоры. "Ольвия" - наш первый концессионный проект, за которым мы реализуем следующие. В рамках этого проекта мы привлекаем к работе в Украине ведущего мирового оператора - катарскую компанию QTerminals. Она инвестирует 3,4 мдрд грн в развитие порта, что положительно отразится не только на инфраструктуре Николаева, но и, без преувеличения, всей страны", - подчеркнул глава министерства.

По его словам, мощности украинских портов пока используются лишь наполовину. Поэтому было выбрано два возможных пути их модернизации - часть остается в госсобственности (демонстрирующие рост перевалки объемов грузов), часть - отдается в концессию (требуют дополнительных инвестиций для дальнейшего развития).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договоры о концессии портов будут подписаны, несмотря на коронавирус, - Криклий

"Это не только позволит увеличить доходы для государственных и местных бюджетов, которые пойдут на зарплаты, пенсии, развитие образования и науки, культуры. Это рабочие места для людей и достойная оплата их труда. Мы гарантируем трудовым коллективам концессионных портов сохранения рабочих мест в течение 5 лет", - добавил Владислав Криклий.

Автор: 

Катар (142) концессия (67) Николаев (2165) порт (742) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+3
Чем больше иностранных компаний к нам зайдет, тем лучше для экономики Украины будет. Работать будут наши люди, налоги будут платиться в наши бюджеты. Плюс развитие инфраструктуры, что очень важно. И еще одна выгода - защита от орков из-за пАребрика. Присутствие катарских денег защитят тот же Николаев от вторжения позорников в зеленой форме не меньше, чем армия. Может еще и больше. мордор воевать с Катаром точно не будет.
А всем писклям, утверждающим, что предприятия должны пренадлежать Украине, Украина должна их развивать и строить, есть простой ответ - 30 лет у Украины было. Кроме воровства, откатов, распила ничего местная пи$$$дота не показала. Себе карманы суки только набивали.
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10.05.2020 08:17 Ответить
+2
Прибыль на вывод, убытки - государству.
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10.05.2020 01:45 Ответить
+2
Не сбегут. Иностранцы не хуже наших занимаются здесь коррупцией, а если припечет то через дип представительство кипишь подымают.
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10.05.2020 01:47 Ответить
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Херсонский порт похож на руины античной Ольвии,зачем пускать иностранцев,сами могем всем управлять
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10.05.2020 01:39 Ответить
Та арабы от вашей коррупции сбегут
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10.05.2020 01:41 Ответить
Не сбегут. Иностранцы не хуже наших занимаются здесь коррупцией, а если припечет то через дип представительство кипишь подымают.
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10.05.2020 01:47 Ответить
Если бы иностранцы занимались коррупцией,то у них бы не было денег вкладывать,они были бы такими же убогими,как херсонский порт,коррупцию им навязывают,а оно им надо,вкладывать деньги,а потом бегать жаловаться по дипмисстям,сбегут как многие уже сбежали
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10.05.2020 02:07 Ответить
Прибыль на вывод, убытки - государству.
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10.05.2020 01:45 Ответить
"По его словам, мощности украинских портов пока используются лишь наполовину. Поэтому было выбрано два возможных пути их модернизации"

Может я чего не догоняю, но о модернизации и инвесторах обычно думают, когда мощностей не хватает.
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10.05.2020 01:48 Ответить
та надо ж как-то быдлу объяснить...
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10.05.2020 09:17 Ответить
Грабунок держави триває.
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10.05.2020 01:52 Ответить
Там уже нечего грабить
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10.05.2020 02:08 Ответить
пока еще есть что
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10.05.2020 09:17 Ответить
Отдаем самые прибыльные, чтобы остальные развивать за счет государства или закрыть совсем. Кому такое выгодно?
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10.05.2020 06:14 Ответить
Катару и глобалистским структурам, которые за ним стоят.
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10.05.2020 09:18 Ответить
Чем больше иностранных компаний к нам зайдет, тем лучше для экономики Украины будет. Работать будут наши люди, налоги будут платиться в наши бюджеты. Плюс развитие инфраструктуры, что очень важно. И еще одна выгода - защита от орков из-за пАребрика. Присутствие катарских денег защитят тот же Николаев от вторжения позорников в зеленой форме не меньше, чем армия. Может еще и больше. мордор воевать с Катаром точно не будет.
А всем писклям, утверждающим, что предприятия должны пренадлежать Украине, Украина должна их развивать и строить, есть простой ответ - 30 лет у Украины было. Кроме воровства, откатов, распила ничего местная пи$$$дота не показала. Себе карманы суки только набивали.
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10.05.2020 08:17 Ответить
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10.05.2020 08:46 Ответить
Щоб цього не було, потрібно змінювати недолугий нарід, а з цим проблема.
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10.05.2020 08:57 Ответить
Как по мне, была одна надежда - естественная смена поколений. Все сАвкодрочеры по-немногу стали уходить в историю. Появилось новое поколение, рожденное уже в Украине, не знающее колбасу по 2,20. И что мы имеем? Комика выбрали, молодые, наглые щипачи-стервятники до корыт добрались? Шило на мыло сменили?
Нет. Только иностранные инвестиции, только люди с другим менталитетом могут Украину из дерьма вытащить.
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10.05.2020 09:03 Ответить
При владі як були совки, так і залишились і їх обирають такі ж совки. Той же Бубачка теж совок якого виховала піонерія і комсомол. А народженим в Україні зараз лише 29 років і вони ще не прийшли до влади.
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10.05.2020 09:12 Ответить
вы сперва хотя бы на уровень позднего "совка" выйдите. А то пены много, но выхлоп - нулевой.
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10.05.2020 16:13 Ответить
когда ватаны говорили, что за кредиты МВФ придется отдать порты и землю, как-то не верилось. А вот однако отдали. Сейчас меня страусы будут спамить, но от этого ничего не изменится.
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10.05.2020 09:21 Ответить
Давайте, порохоботины, спамьте меня. Баньте, суки. Но ваша позиция - голова в песке. Вы не умнее страуса. Первым концессионным портом в Украине станет "Ольвия", расположенная в Николаеве, - Криклий - Цензор.НЕТ 3316
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10.05.2020 09:24 Ответить
Есть ли смысл, словно страус,
Прятать голову в песок?
А дышать же нужен воздух,
И не уйдешь ты от тревог.
Обещав горы свернуть,
Реки вспять повернуть,
Сказать и тут же забыть,
Голову в песок зарыть.

Голову в песке не удержать,
Захочется кушать и спать,
Хитрость быстро раскроется,
Вся истина тут же откроется. (Азизова Венера)
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10.05.2020 09:29 Ответить
за ОДНУ ГРИВНЮ торганули ...буде чим зерно з України вивозити ...за Укрзалізницю не забудьте ...за ОДНУ ГРИВНЮ теж "куплять ...при3,14#дій щось гніда побудуй а потім роби з їм що хочеш
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10.05.2020 10:45 Ответить
Konsecija mozet stojit i nemalo gosudarstvu,tut nepiset skolko budet gosudarstvo platit etim kompanijam.
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10.05.2020 11:11 Ответить
 
 