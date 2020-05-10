После секвестра бюджета Украинский культурный фонд в режиме экономии сохранит максимальное количество проектов, - исполнительный директор Федив

После секвестра бюджета Украинскому культурному фонду оставили 400 млн 860 тысяч гривен из 697 млн запланированных.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала испольнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив.

"Это достижение, потому что раньше речь шла о том, что нам оставят только 74 миллиона, чего хватило бы только на операционную деятельность Фонда. Затем речь шла о 150 илн, на предварительное голосование выносили 250 млн. В конце концов сумма выросла до 400 млн", - отметила она.

Читайте также: Беспроцентное кредитование, освобождение от уплаты налогов и аренды, - Комитет ВР по гуманитарной политике разработал меры по поддержке сферы культуры

По ее словам Фонду придется отказаться от объявления нескольких новых программ, на которые должно пойти примерно 200 млн.

"Соответственно, в этом году никаких других конкурсов уже не планируем объявлять. Также мы предлагали поддержать большее количество проектов, чем на ту сумму, которая заявлена ​​в начале. Такой возможности в этом году тоже не будет. В общем мы предполагали 462 млн на поддержку проектов, а будет в результате секвестра бюджета около 330 млн...



Согласно новым обстоятельствам, наблюдательный совет фонда принял ряд решений, которые помогут сохранить максимальное количество проектов, адаптировав деятельность УКФ под экономию средств. Например, было решено не поддерживать проекты и отдельные статьи расходов в проектах, нацеленных на участие в международных событиях, международную мобильность. В связи с повышенным риском выполнения таких проектов из-за отсутствия транспортного сообщения между странами и отсутствия окончательных решений большинства стран о прекращении ограничений передвижения. Также принято решение финансировать мероприятия и события при условии перевода их в онлайн формат; если в переговорных процедур приглашены несколько проектов от одного заявителя, предоставить финансирование только одному из них (по выбору заявителя) или сократить бюджеты всех представленных проектов на 35%; сократить бюджет каждого проекта, приглашенного на переговорные процедуры, по меньшей мере на 10%. Это позволит профинансировать более 300 проектов, с учетом уплаты налогов на ФОП".

Полное интервью с Юлией Федив читайте здесь.