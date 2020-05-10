После секвестра бюджета Украинский культурный фонд в режиме экономии сохранит максимальное количество проектов, - исполнительный директор Федив
После секвестра бюджета Украинскому культурному фонду оставили 400 млн 860 тысяч гривен из 697 млн запланированных.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала испольнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив.
"Это достижение, потому что раньше речь шла о том, что нам оставят только 74 миллиона, чего хватило бы только на операционную деятельность Фонда. Затем речь шла о 150 илн, на предварительное голосование выносили 250 млн. В конце концов сумма выросла до 400 млн", - отметила она.
По ее словам Фонду придется отказаться от объявления нескольких новых программ, на которые должно пойти примерно 200 млн.
"Соответственно, в этом году никаких других конкурсов уже не планируем объявлять. Также мы предлагали поддержать большее количество проектов, чем на ту сумму, которая заявлена в начале. Такой возможности в этом году тоже не будет. В общем мы предполагали 462 млн на поддержку проектов, а будет в результате секвестра бюджета около 330 млн...
Согласно новым обстоятельствам, наблюдательный совет фонда принял ряд решений, которые помогут сохранить максимальное количество проектов, адаптировав деятельность УКФ под экономию средств. Например, было решено не поддерживать проекты и отдельные статьи расходов в проектах, нацеленных на участие в международных событиях, международную мобильность. В связи с повышенным риском выполнения таких проектов из-за отсутствия транспортного сообщения между странами и отсутствия окончательных решений большинства стран о прекращении ограничений передвижения. Также принято решение финансировать мероприятия и события при условии перевода их в онлайн формат; если в переговорных процедур приглашены несколько проектов от одного заявителя, предоставить финансирование только одному из них (по выбору заявителя) или сократить бюджеты всех представленных проектов на 35%; сократить бюджет каждого проекта, приглашенного на переговорные процедуры, по меньшей мере на 10%. Это позволит профинансировать более 300 проектов, с учетом уплаты налогов на ФОП".
Полное интервью с Юлией Федив читайте здесь.
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Національне свято морозива
ЛОТ 8. Локальні фестивалі
Повна назва організації: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАВАРСЬКИЙ ДВІР"
Сектор культури: Культурні та креативні індустрії
Міста реалізації: Місто Київ,
Опис проекту: Фестиваль, що об'єднає на одній локації всіх виробників морозива в Україні. Мета проекту - підвищити рівень щастя українців та через позитивні емоції вплинути на формування позитивних цінностей. Як результат, позитивний розвиток країни. На меті створити унікальне та масштабне національне (всеукраїнське) свято. Місією якого стане підвищення рівня щастя та радості українців.
Фестиваль "Пам'яті Мусліма Магомаєва"
ЛОТ 8. Локальні фестивалі
Повна назва організації: Фізична особа-підприємець АББАСОВ ГУРБАНАЛІ ГАСАН-ОГЛИ
Сектор культури: Перформативне та сценічне мистецтво
Міста реалізації: Львівька область, місто Трускавець,
Опис проекту: Муслім Магомаєв - творчий геній міжнародного значення. Саме тому твори із його репертуару і досі звучать на провідних сценах світу. З Україною його теж пов'язували тісні музичні зв'язки. У своїх концертах Муслім Магометович часто виконував українські народні пісні. Зокрема «Дивлюсь я на небо». Чим популяризував українську культуру у всьому світі. Настав час віддати українцям шану Маестро. Основною метою проведення Фестивалю «Пам'яті Мусліма Магомаєва» та у його рамках Міжнародного Конкурсу професійних вокалістів Пам'яті Мусліма Магомаєва показати, що Україна розвивається на засадах мультикультуралізму та шанує митців світового рівня. Трускавець - туристична столиця України. А проведення там Міжнародної культурної події, такої як Фестиваль, приверне увагу до міста і до України, де курортні міста стають осередками культури. На зразок всесвітньовідомих Каннів, Сопоту, Юрмали та інших міст-курортів. Що позитивно вплине на репутацію нашої країни на світовій арені.
чинуші з "укаїнського фонду мистецтва",вся функція якого -розподілити бюджет на проекти
самі собі визначили"управлінські витрати у 75 млн.. і навіть після секвестру бюджету -залишили 70..
Бо НЕЗАМІНІ,****....