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Оккупанты РФ вчера 17 раз открывали огонь на Донбассе: потерь нет, уничтожен 1 наемник

Оккупанты РФ вчера 17 раз открывали огонь на Донбассе: потерь нет, уничтожен 1 наемник

За субботу, 9 мая, боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 17 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток – дважды, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции неподалеку Каменки и Водяного из 82-мм минометов. У Красногоровки и Опытного боевики задействовали гранатометы различных систем.

Неподалеку от Павлополя НВФ дважды вели огонь по позициям ООС из минометов 82-го калибра, использовав 22 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Окрестности Широкино, Славного и дважды Старогнатовки боевики обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Новотроицкого противник применял минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Хутора Вольного боевики открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Крымского НВФ выпустили 10 мин 120-го калибра, а также применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Позиции ООС рядом с Новотошковским были обстреляны дважды - из 82-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Трехизбенки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Орехово задействовал противотанковый ракетный комплекс.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

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По данным украинской разведки, 9 мая военнослужащие ООС уничтожили одного боевика и еще четырех ранили.

С начала текущих суток НВФ два раза открывали огонь по окрестностям Авдеевки, применив 82-мм миномет, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Защитников Орехово обстреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – констатировали в штабе.

Оккупанты РФ вчера 17 раз открывали огонь на Донбассе: потерь нет, уничтожен 1 наемник 01
Оккупанты РФ вчера 17 раз открывали огонь на Донбассе: потерь нет, уничтожен 1 наемник 02

обстрел (28274) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Смерть кацапськiй мерзотi...
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10.05.2020 08:18 Ответить
Оккупанты РФ вчера 17 раз открывали огонь на Донбассе: потерь нет, уничтожен 1 наемник - Цензор.НЕТ 3842
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10.05.2020 08:21 Ответить
Поховали моцкаля край дороги....
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10.05.2020 09:49 Ответить
Окупанти РФ вчора 17 разів відкривали вогонь на Донбасі: втрат немає, знищено одного найманця - Цензор.НЕТ 1621 Окупанти РФ вчора 17 разів відкривали вогонь на Донбасі: втрат немає, знищено одного найманця - Цензор.НЕТ 1884

В Днепре умер бессменный волонтер Сергей Кулинич - "Паучок"

О горькой утрате скорбят в фейсбук-группе ПАВУЧКИ Дніпра, Вероніка Авраменко :
- З ним я познайомилась роки 4 тому, в Павучках Дніпра, де ми плели маскувальні сітки для українських збройних сил. У нашу першу зустріч він, високий і худорлявий, мовчазливо виплітав у кутку чіткі геометричні візерунки, наче справжнісінький павук, що сидить в засідці між листям. Чітко і без прогулів, він приходив плести як на роботу. Затримувався до самого вечора. Майже нічого не казав, і плів, плів, плів, чіткими і відпрацьованими рухами.
Бачили би ви, як він перетягав сітку. Мабуть, без перебільшень, це була одна з найпорядніших людей в моєму оточенні.
І от Сергія з нами більше немає.
Про це не напишуть в газетах, не розповідатимуть на телебаченні. Він пішов так само тихо і непомітно, як і працював....І не танцюватиме більше чіткий візерунок трикутників на сіточці.
Країна втратила справжнього героя, чийого імення вона ніколи і не дізнається..
Окупанти РФ вчора 17 разів відкривали вогонь на Донбасі: втрат немає, знищено одного найманця - Цензор.НЕТ 4190
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10.05.2020 12:19 Ответить
Царство Небесне...
Чому такі люди йдуть...один за одним..
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10.05.2020 15:06 Ответить
 
 