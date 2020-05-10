Украинское общество уже скоро увидит, кого назначили в реальности в лице Саакашвили, - спикер парламента Грузии Талаквадзе
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает непонятным решение о назначении бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, "которое" бросает тень на двустороннее политическое сотрудничество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это решение было очень непонятным и это кадровое решение, бесспорно, бросает тень на политическое сотрудничество между нашими странами", - заявил Талаквадзе в субботу вечером в эфире грузинского телеканала.
По его словам, грузинская сторона обратилась к украинской Раде, которая затем сняла с повестки дня вопрос о назначении Саакашвили на пост вице-премьера, однако после этого президент Украины назначил его руководителем консультативного совета.
"И мы слышали комментарий, что правительство Украины само решает, куда назначать своих граждан", - сказал он, отметив, что "с другой стороны, когда этот гражданин другой страны ежедневно вмешивается во внутреннюю политику Грузии, планирует дестабилизацию и занят деструкцией, интересно, какая позиция будет у украинской стороны в этом случае".
Председатель грузинского парламента считает, что в последующие месяцы "украинское общество увидит, кого назначили в реальности в лице Саакашвили".
Напомним, в четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
8 мая 2020 стало известно, что Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
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Михо.
назначение этого пц с моторчиком никоим образом не должно омрачать братские отношения между грузинским и украинскими народами
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Одним клоуном більше одним менше... Цирк від того не постраждає.
вместе с порохастыми шавками !!!
хорошо ты само себе о себе написало.
на вот прочти само себе о себе " ооо!.. Привет чувак с синдромом зеркального ответа и с никами: https://censor.net/user/466769, https://censor.net/ua/user/366478, https://censor.net/ua/user/458572.. А ну скажи "Главрыба!" наоборот! "
и дай Боже, чтобы остальные 73 это увидели