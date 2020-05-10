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Украинское общество уже скоро увидит, кого назначили в реальности в лице Саакашвили, - спикер парламента Грузии Талаквадзе

Украинское общество уже скоро увидит, кого назначили в реальности в лице Саакашвили, - спикер парламента Грузии Талаквадзе

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает непонятным решение о назначении бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, "которое" бросает тень на двустороннее политическое сотрудничество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это решение было очень непонятным и это кадровое решение, бесспорно, бросает тень на политическое сотрудничество между нашими странами", - заявил Талаквадзе в субботу вечером в эфире грузинского телеканала.

По его словам, грузинская сторона обратилась к украинской Раде, которая затем сняла с повестки дня вопрос о назначении Саакашвили на пост вице-премьера, однако после этого президент Украины назначил его руководителем консультативного совета.

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"И мы слышали комментарий, что правительство Украины само решает, куда назначать своих граждан", - сказал он, отметив, что "с другой стороны, когда этот гражданин другой страны ежедневно вмешивается во внутреннюю политику Грузии, планирует дестабилизацию и занят деструкцией, интересно, какая позиция будет у украинской стороны в этом случае".

Председатель грузинского парламента считает, что в последующие месяцы "украинское общество увидит, кого назначили в реальности в лице Саакашвили".

Напомним, в четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

8 мая 2020 стало известно, что Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Грузия (4506) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+55
Украинское общество уже скоро увидит, кого назначили в реальности в лице Саакашвили, - спикер парламента Грузии Талаквадзе - Цензор.НЕТ 335
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10.05.2020 09:02 Ответить
+52
да мы сами в шоке от этих назначений!..
Украинское общество уже скоро увидит, кого назначили в реальности в лице Саакашвили, - спикер парламента Грузии Талаквадзе - Цензор.НЕТ 8411
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10.05.2020 09:08 Ответить
+49
да мы прекрасно все знаем! - он уже был при должности и "проявил себя во всей красе".

мы (украинцы) тут не при чем - просто во главе Украины оказался враг.

Не держите на нас зла, грузины.
Увы, у нас нашлось 73 % идиотов...
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10.05.2020 09:05 Ответить
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Страница 4 из 4
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе этот тот, который уступил свое кресло касабам?
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10.05.2020 11:31 Ответить
Пердежом порохорасых удовлетворён!
Михо.
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10.05.2020 11:31 Ответить
верните Хатию!.
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10.05.2020 11:32 Ответить
уважаемый господин Арчил, украинское общество в большинстве своем прекрасно знает какой гнилой и червивый этот новопризначенный "чудотворец Михо". Но назначала его на посаду ЗЕльоная аблезяна.

назначение этого пц с моторчиком никоим образом не должно омрачать братские отношения между грузинским и украинскими народами
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10.05.2020 11:33 Ответить
У Запоріжжі розпочались випробування модернізованого Як-52 з українським двигуном

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10.05.2020 11:40 Ответить
Тамбовский волк этому горному козлу арчилу-брат.Пущай одно кресло с пи... моржовой на двоих и дальше продолжают делить.
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10.05.2020 11:44 Ответить
Потеха, в комментах беснуются сааколохи - свидетели секты св.Михуила-рифарматора))) пишут всякие олигофренизмы
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10.05.2020 11:45 Ответить
а где труселя для михо ?
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10.05.2020 11:58 Ответить
Грузія вимагає екстрадувати Міхеіла Саакашвілі. Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані у етері телеканалу Imedia. За його словами, у Грузії на Саакашвілі заведено справу і він перебуває у розшуку. "Звичайно, у нас була б зовсім інша реакція, якщо Саакашвілі був би просто громадянином України, а не знаходився б у розшуку і засудженим у Грузії. Ми зверталися до української влади з проханням про екстрадицію Саакашвілі. На жаль, представники української влади в сьогоднішніх коментарях пропустили саме цю обставину", - сказав Залкаліані. https://espreso.tv/news/2020/05/09/******************************************************
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10.05.2020 11:57 Ответить
Рюзьге, ти чого тут розкудахталась?
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10.05.2020 12:32 Ответить
Люди,которые оказались под пи... моржовой разве Саака выберут?Выходит-Зеленский не такой уж и мудак,если на должность его назначил.А может и США надавили,как давили на барыгу рыго-соевого.Будемь посмотреть.
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10.05.2020 12:34 Ответить
Write in English or Ukrainian Russian swine no one is supposed to understand your oinking here. І до чого тут «риго- соєві баригі», кацапська свиня?! Що ти тут робиш?!
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10.05.2020 13:37 Ответить
А до гіляки ти ,Мирончику не вчепишся?Хто таких козлів в Штати без намордника пускає?
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10.05.2020 21:46 Ответить
What the heck r u going to see? Do u know who the Prime Minister of the UK is? Тебе теж "барига" "обікрав"?
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11.05.2020 09:19 Ответить
Хуже чем Есть , - есть наверно как говорят в Аду.Чего парламентарий Грузии нас Пугает. А когда россиянен который оттяпал половины Грузии уселся в Его спикерское Место и показал на место Грузии , то чего ты не возмущался поднялась Грузия в лице Грузин.Поломать нельзя в Украине ввиду отсутствия Предмета.Делать выводы Рано.
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10.05.2020 12:00 Ответить
Так Саакашвили же, после оккупации территорий, Грузии пригласил инвесторов из паРаши.
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10.05.2020 12:49 Ответить
Вполне возможно что Саакашвили будет следующим президентом Украины. Такого не удавалось ни одному политику.
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10.05.2020 12:03 Ответить
Стадо бе-бе-бе переориентируется с Нелоха?
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10.05.2020 14:30 Ответить
Нормальные граждане Украины, прекрасно знают, что из себя представляет саака! Ничего хорошего не будет, одно бла,бла,бла, пиар, поливать грязью Порошенко будет! Еще будет бегать до савика совместно с юлькой))
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10.05.2020 12:20 Ответить
Міхо-проект перебити на якийсь час медіапростір. Головне - "гнати" на попередників і вихваляти бенівців. Як він керував в Одесі всі пам*ятають - коли по "безпределу" валив паркани, а власники через суд їх ставили, тільки вже за кошти держави. А як кордон держави проривав? Не в Крим, бо там можуть і вдарити, чи "закрити", а до корита, яке нарешті і отримав.
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10.05.2020 12:41 Ответить
Еду по Украіне на машине,останавливает гаишник,проверил документы,всё нормально.А он мне,дай на пиво.Спрашиваю за что,ответ:-А ты что жадный такой,ну дай хоть что нибудь.Я так понимаю это норма жизни,все довольные,всем всё нравится.
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10.05.2020 13:28 Ответить
Брехун
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10.05.2020 13:38 Ответить
клаву украинскую купи , гэбнявое
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10.05.2020 14:45 Ответить
Ты на тормозе? У меня беларуская клава.Зразумеў?
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10.05.2020 22:47 Ответить
уши гэбнявые , лайно
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11.05.2020 15:57 Ответить
Нарешті я погоджуюся з пліснявою в тому що "гірше не буде".
Одним клоуном більше одним менше... Цирк від того не постраждає.
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10.05.2020 14:18 Ответить
https://censor.net/news/3194582/ukrainskoe_obschestvo_uje_skoro_uvidit_kogo_naznachili_v_realnosti_v_litse_saakashvili_spiker_parlamenta
вместе с порохастыми шавками !!!
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10.05.2020 15:03 Ответить
кукареканьем кацапов, их грузинских прихвостней и мармелада доволен.
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10.05.2020 14:46 Ответить
ооо!.. Привет чувак с синдромом зеркального ответа и с никами: https://censor.net/user/466769, https://censor.net/ua/user/366478, https://censor.net/ua/user/458572.. А ну скажи "Главрыба!" наоборот!
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10.05.2020 15:22 Ответить
здорово , ты кацапо-мармелаждное по кличке "ооо главрыба наоборот."
хорошо ты само себе о себе написало.
на вот прочти само себе о себе " ооо!.. Привет чувак с синдромом зеркального ответа и с никами: https://censor.net/user/466769, https://censor.net/ua/user/366478, https://censor.net/ua/user/458572.. А ну скажи "Главрыба!" наоборот! "
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10.05.2020 15:40 Ответить
.. слушай!.. скажи чесно, ты наверно школу даунов закончил?!)))
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10.05.2020 15:44 Ответить
слушай, скажи чесно!.. ты бот (программа) или ты англоязычный чувак, который общается на форуме через Google Translate?!
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10.05.2020 16:00 Ответить
назначение Карлсона -это очередной шаг удержать тупой электорат , напустить тумана , так как обещания зеко -манды остались обещаниями , поэтому нужны новые обещания , нужно срочно отвлечь 73% недалёких избирателей в Украине от проблем , нужно снова обещать и показывать хоть Карлсона , зоть чёрта лысого , лишь бы лохи продолжали им верить
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10.05.2020 14:48 Ответить
Україною повинні керувати ВИКЛЮЧНО українці.
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10.05.2020 20:32 Ответить
та мы и сами видим
и дай Боже, чтобы остальные 73 это увидели
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10.05.2020 20:42 Ответить
Ого-го,як пороховухасті з путлерасами на Саака розгавкалися.Бійтеся-баригожер вже за владу зачепився-ковтатиме бариг пачками -не розбираючись,який колір у хамелеонів,чи шоколадний,чи колорадний,чи зелений.
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10.05.2020 23:59 Ответить
Талаквадзе пук=пук.. перднул ни о чем. На обиженных воду возят.)
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11.05.2020 04:30 Ответить
Сколько уродских комментариев.Чего подгорает,бототня? Если он такой плохой то он ВСЕГО лишь СОВЕТНИК,ботики. У вас НЕ подгорает когда случайных людей назначают ПРЕМЬЕРАМИ( уже два непонятных персонажа) и ничего. А тут прямо катастрофа. Ботики ,это человек результата.Да? Поэтому сколько вони?
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11.05.2020 10:13 Ответить
Добавлю-короновіРус баригам не такий страшний,як якийсь Саакашвілі,бо барига і під час війни 122-і тис.га землі для власного агрокомплекса прихватить під Вінницею,примому разом з кріпаками та надрами http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/poroshenko-vsled-za-konditerskim-perepisal-na-syna-i-agrobiznes/
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11.05.2020 22:20 Ответить
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