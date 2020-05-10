На утро 10 мая зафиксировано 522 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек

В Украине за сутки зафиксировали 522 новых случая инфицирования вирусом COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, передает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 15 232 случая заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 391 человек умер, 3 060 выздоровели.

Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 11 781 человек, что на 356 больше, чем днем ранее.

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По данным Минздрав, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 544 случая;

Волынская область - 470 случаев;

Днепропетровская область - 704 случая;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 517 случаев;

Закарпатская область - 695 случаев;

Запорожская область - 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 1116 случаев;

Кировоградская область - 416 случаев;

м. Киев - 1805 случаев;

Киевская область - 972 случая;

Львовская область - 753 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 221 случай;

Одесская область - 636 случаев;

Полтавская область - 246 случаев;

Ривненская область - 926 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 999 случаев;

Харьковская область - 572 случая;

Херсонская область - 159 случаев;

Хмельницкая область - 175 случаев;

Черновицкая область - 2268 случаев;

Черкасская область - 341 случай;

Черниговская область - 73 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологическое референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областнымы лабораториями. По состоянию на утро 10 мая 2020 в Центр поступило 1084 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 263 сообщения о подозрении на COVID-19.

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