На утро 10 мая зафиксировано 522 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек
В Украине за сутки зафиксировали 522 новых случая инфицирования вирусом COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, передает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 15 232 случая заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 391 человек умер, 3 060 выздоровели.
Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 11 781 человек, что на 356 больше, чем днем ранее.
По данным Минздрав, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 544 случая;
Волынская область - 470 случаев;
Днепропетровская область - 704 случая;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 517 случаев;
Закарпатская область - 695 случаев;
Запорожская область - 328 случаев;
Ивано-Франковская область - 1116 случаев;
Кировоградская область - 416 случаев;
м. Киев - 1805 случаев;
Киевская область - 972 случая;
Львовская область - 753 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 221 случай;
Одесская область - 636 случаев;
Полтавская область - 246 случаев;
Ривненская область - 926 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Тернопольская область - 999 случаев;
Харьковская область - 572 случая;
Херсонская область - 159 случаев;
Хмельницкая область - 175 случаев;
Черновицкая область - 2268 случаев;
Черкасская область - 341 случай;
Черниговская область - 73 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологическое референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областнымы лабораториями. По состоянию на утро 10 мая 2020 в Центр поступило 1084 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 263 сообщения о подозрении на COVID-19.
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2)Бєлорусь хоче ШВЕЦІЮ -отримає Іспанію Італію..НЕ ЗАВЖДИ ОТРИМУЄШ ТЕ,ЩО ПЛАНУЄШ.
Країни в "червоній зоні" щодо закінчення карантину....
https://www.endcoronavirus.org/countries#action
Білорусь,росія,Пакистан,Індія,Бангладеш,Перу,Чилі,Єгипт,Бразилія, МЕксика -ЖОПА ТАМ ЛИШЕ НАРОСТАЄ.
У КНДР ,Туркменистані ЖОПА НЕВІДОМА.
Ukraine
Incidence rate: 34,83 per 100,000 people
Belarus
Incidence rate: 233,37 per 100,000 peopleА число смертей или число выздоровевших сильно зависит от национальных протоколов. Одни страны тестируют на коронавирус всех умерших в районах, охваченных эпидемией, другие - только умерших с опр. симптомами, а некоторые - не тестируют вообще. И по выздоровевшим - одни признают после одного отр. ПЦР теста, а другие - по двум с разрывом в неделю-две. От этого статистика в разных странах идет с большими перекосами и сравнение этих показателей дает искаженную картину.
ребята рапортуют о 250 тыс тестов, у нас на 20 апреля я нашел 58 тыщ, и сомневаюсь что сейчас достигли хотя бы 100 тыщ, вот тебе и корреляция--больше тестов--больше больных
https://www.kommersant.ru/doc/4325890 Лукашенко: российские тесты на коронавирус ни к черту
https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/1896706027120783/?type=3&theater Усього в Україні досліджено 159 155 зразків методом ПЛР.
Уровень смертности от коронавируса
Украина 0.895 человек на 100000 населения
Беларусь 1.330 человек на 100000 населения
https://censor.net/user/166989
а что там по уровню смертности?догнали уже италию?или может хотя бы Украину?
https://censor.net/comments/locate/3194588/019214f3-7ed3-71ed-95c3-4467bc169751
Я нигде не утверждал, того, на что Вы порываетесь мне ответить. Я и сам ту же мыслль высказывал, но несколько ранее.
https://censor.net/comments/locate/3194588/019214f3-7ed3-71ed-95c3-4467bc1c7ce9
Дай Бог покатиться с него вниз !
" Эпидемия коронавируса в Украине находится на плато -когда количество случаев
новых заражений относительно стабильное.
Сегодня мы примерно 20-й день регистрируем 350-550 новых случаев
коронавирусной инфекции в сутки "
І ще невідома динаміка заражень після Великодня і "праздніка побєдобєсія"...
Просто зебилье вынужденно пойти у тупоголового истеричного быдла на поводу и смягчать карантин. При этом настоящего карантина как в Италии или Испании и близко не было.
Все шастали без масок кто куда хотел, большинство продолжали работу.
И вот из-за истеричных придурков и лохов, которые верят во всякие заговоры и нас ждет карантин до конца года
і не планує..Забудьте про це на рік-два...
нам би це(а також соціальної дистанції) дотримуватись хоч би у закритих приміщеннях.. (
і тоді можна би було робити "швецію".. (( на жаль,у нас дуже "волелюбне " суспільство...
КОТРЕ взагалі-то ПОХЄРИЛО Карантин ((
«В сообществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны. Носить маски мы рекомендуем только тем людям, которые больны и находятся дома, и тем, кто ухаживает за больными людьми дома». - эпидемиолог по инфекционным заболеваниям в ВОЗ, доктор Мария Ван Керхове.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Украина 24», пишет https://tsn.ua/ru/coronavirus/gosudarstvennyy-feyk-vo-vremya-karantina-v-minzdrave-priznalis-chto-s-tochki-zreniya-epidemiologii-zakryvat-parki-ne-bylo-nuzhdy-1543866.html ТСН.
«Когда мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько воздействия на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги», - пояснил главный государственный санитарный врач.
Но тупорылое украинское население повелось на эту пропоганду-истерию СМИ и угробит экономику Украины и от этого умрет еще больше людей.
Неужели за 5 тыс лет человечество не стало умнее? Конечно есть вирус и смертность в 10 раз больше чем от обычного гриппа но всеравно это МИЗЕР. Рекация общества настолько неадекватная как у лохов которые бегают по лодке страраясь ее перевернуть