Пандемия COVID-19: число жертв превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по киевскому времени воскресенья достигло 279 тыс. 321 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Всего в мире, по данным университета, на 8:00 воскресенья насчитывалось 4 млн 024 тыс. 321 инфицированный COVID-19, рост за стуки составил 85 тыс. 202 случая заражения.
Полностью излечились более 1 млн 375 тыс. человек.
Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 309 тыс. 541 (78 тыс. 794 скончавшихся), Испании - 223 тыс. 578 (26 тыс. 478), Италии - 218 тыс. 268 (30 тыс. 395), Великобритании - 216 тыс. 525 (31 тыс. 662), Франции - 176 тыс. 782 (26 тыс. 313), Германии - 171 тыс. 324 (7 тыс. 549), Бразилии - 156 тыс.061 (10 тыс. 656), Турции - 137 тыс. 115 (3 тыс. 739), Иране - 106 тыс. 220 (6 тыс. 589), России - 198 тыс. 676 (1 тыс. 827).
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.
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Moлодец. Хорошо учился в школе. Читать умеешь.
Что такое пандемия?
Пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах.
Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.
чего там нет.
лише з "жителей запада ":
https://censor.net/ua/user/63125
https://censor.net/ua/user/86868
https://censor.net/ua/user/469515
ах да, не православные же - вон, у нас вообще почти нету вируса, т.к. православный каждый второй, а заболевают только еретики(в душЕ, даже если на вид православный) или грешники(и никто не докажет шо я вру, или лгу))))
https://petition.president.gov.ua/petition/95528?fbclid=IwAR0UrcZv-A96JwsHr-h3i6klvjXUPsJTNfHZj55xZ-n_Fn1KeAGBBi-F_jM
и в тему=))
https://www.facebook.com/ibigdan/videos/3652202604795098/
Вчора 7952
Сьогодні "-1000"
На телегам каналі МОЗ проведено тестів 176403 (+9296)
ну на сотни миллиардов долларов ...
деякі ольгінські такі забавні.. )))))
А на счёт ботоксного карлика, на рассее, этих похожих друг на друга удмуртов не меряно.
сказать шо Мишустин болен, или Джонсон, это просто - одно заявление. ну и конечно потом они выздоравливают = тоже одно заявление.
Вот как Ющенок - мол суперсмертельная доза была диоксина и победил.(лапша вкусная)
Баста!, [10.05.20 10:15]
Читатели пишут о новых очагах коронавируса в Брестской области. На совещании в Барановичском горисполкоме обсуждали вопрос использования Ледового дворца в качестве стационара для приема больных
"Центральная городская больница в Бресте полностью занята коронавирусными больными. Брестчане, пожалуйста, будьте осторожнее", - сообщает врач из Бреста.
"Барановичи, гимназия №2 по улице Космодемьянской, 45. Еще в апреле заболели двое учителей. 1 мая одна из учительниц вышла на работу после того, как переболела пневмонией и лежала в больнице. Работник школы сообщила, что сегодня стало известно о её положительном результате на коронавирус. С 1 мая и по сегодняшний день учительница была на работе, вела урок, общалась с другими работниками школы. Второй учитель до сих пор не вышел. Так же заболела уборщица школы", - пишет жительница Барановичей.
"На совещании в Барановичском горисполкоме обсуждали предложение от главврачей больниц об использования Ледового дворца в качестве стационара для приема больных в случае, если в ближайшие дни не удастся ограничить распространение эпидемии в городе", - пишет врач из Барановичей.
"Иваново, Брестская область. Зять местного православного священника и второй священник переболели коронавирусом. Основной очаг распространения инфекции на сегодняшний день - церковь баптистов", - пишет житель города.
"Пинский район, деревня Березцы. Медики в противочумных костюмах забрали на скорой мужчину пару дней назад", - сообщает подписчик.--------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕ.. за кілька днів вільні(переобладнанні ліжка в Білорусі закінчаться"..прийдеться додому виписувати хворих з "легкими пневмоніями".