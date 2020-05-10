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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19: число жертв превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

Пандемия COVID-19: число жертв превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по киевскому времени воскресенья достигло 279 тыс. 321 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Всего в мире, по данным университета, на 8:00 воскресенья насчитывалось 4 млн 024 тыс. 321 инфицированный COVID-19, рост за стуки составил 85 тыс. 202 случая заражения.

Полностью излечились более 1 млн 375 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 309 тыс. 541 (78 тыс. 794 скончавшихся), Испании - 223 тыс. 578 (26 тыс. 478), Италии - 218 тыс. 268 (30 тыс. 395), Великобритании - 216 тыс. 525 (31 тыс. 662), Франции - 176 тыс. 782 (26 тыс. 313), Германии - 171 тыс. 324 (7 тыс. 549), Бразилии - 156 тыс.061 (10 тыс. 656), Турции - 137 тыс. 115 (3 тыс. 739), Иране - 106 тыс. 220 (6 тыс. 589), России - 198 тыс. 676 (1 тыс. 827).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Читайте также: На утро 10 мая зафиксировано 522 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек

карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
нет никакой пандемии, вы уже черти ******* разгонять истерику. Почему никому не делают обязательный анализ на вирус гриппа? Хотя бы умершим. Потому, что у половины умерших ( а может и больше будет подтверждено наличие антител или вируса гриппа) - и что?
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10.05.2020 10:10 Ответить
+4
Объём брехни растёт.
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10.05.2020 10:10 Ответить
+4
Владе зеленского выгоден карантин это их фиговый листочек которым они прикнывают то
чего там нет.
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10.05.2020 10:16 Ответить
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растет...
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10.05.2020 10:04 Ответить
Объём брехни растёт.
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10.05.2020 10:10 Ответить
зарплати ольгінських "карантінонєтчіков" теж ростуть(від виробітку,але на жаль для них і на радість нам в рублях)
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10.05.2020 11:36 Ответить
В России и Беларуси жертв почти нет.Весь мир переплюнули ,как всегда! Немцы умирают от зависти.
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10.05.2020 10:06 Ответить
В Австралии тоже жертв почти нет. Как и в Новой Зеландии.
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10.05.2020 10:09 Ответить
жаль шо ты не в этом "почти нет".
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10.05.2020 12:06 Ответить
A чё так ? У тебя ко мне личная неприязнь ?
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10.05.2020 12:15 Ответить
так бо скажи всяким этим, я вот читал, но не список - шо куча более-менее известных хомо-усапиенсов, усопла от вируса. иди, скажи их близким шо онивсеврут, онивселохи и вируса нет
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10.05.2020 12:39 Ответить
>я вот читал,


Moлодец. Хорошо учился в школе. Читать умеешь.
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10.05.2020 12:41 Ответить
Ви б ще дані пандемії кретинізму паралельно публікували.
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10.05.2020 10:07 Ответить
Зато многие страны мира потренировались-как правильно вводить ч.п.и комендантские времена если надо будет душить демократию и митинги предвыборные.
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10.05.2020 10:08 Ответить
И у кого не получалось, кому необходимы бил тренировки?
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10.05.2020 10:26 Ответить
Пока у всех получилось.
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10.05.2020 10:31 Ответить
Главное - верить !
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10.05.2020 10:09 Ответить
нет никакой пандемии, вы уже черти ******* разгонять истерику. Почему никому не делают обязательный анализ на вирус гриппа? Хотя бы умершим. Потому, что у половины умерших ( а может и больше будет подтверждено наличие антител или вируса гриппа) - и что?
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10.05.2020 10:10 Ответить
Конечно пандемия есть.
Что такое пандемия?

Пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.
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10.05.2020 10:29 Ответить
в Мировых масштабах заболеваемость от короновируса меньше чем от грипа в Украине,
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10.05.2020 10:50 Ответить
а от так тупо пи..єть нє надо !
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10.05.2020 11:37 Ответить
Владе зеленского выгоден карантин это их фиговый листочек которым они прикнывают то
чего там нет.
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10.05.2020 10:16 Ответить
Весь мир идёт не в ногу с Вами!Завидую.
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10.05.2020 10:17 Ответить
Меньше смотрите и читайте таких новостей, потому как депрессия сведёт на нет ваш иммунитет. Кто-то очень заинтересован, чтобы погибало как можно больше.
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10.05.2020 10:28 Ответить
тут на Цензорі вони відомі по ніках.. лише на цій сторінці :

лише з "жителей запада ":
Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 279 тис. осіб, кількість інфікованих - 4 млн - Цензор.НЕТ 2174 https://censor.net/ua/user/63125

https://censor.net/ua/user/86868

https://censor.net/ua/user/469515
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10.05.2020 11:42 Ответить
Можешь меня в список добавить, хоть я и не с жителей "запада". С намого начала не воспринимал карантин как способ остановки даного типа вируса, так до сих пор меня ничего не переубедило.
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10.05.2020 12:03 Ответить
Последний перл от Ляшко смотрели 8.05.20 на канале Украина24? Ссылку на жаль не могу скинуть, но в Телеграме уже есть.
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10.05.2020 12:51 Ответить
Ви там всі іонулись? Приїдьте у Барселону. Відвідайте кремаційні танаторії. Печі не зупиняють.
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10.05.2020 10:29 Ответить
технология...
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10.05.2020 10:31 Ответить
Це фейк, насправді в крематоріях печуть круасани.
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10.05.2020 10:35 Ответить
наиболее качественное враньё делают из правды
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10.05.2020 10:47 Ответить
Сколько в среднем умирало в Барселоне до и сколько - сейчас. Популярны ли у них крематории вообще?
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10.05.2020 11:00 Ответить
о б*же, там же все вроде христоеды - за что вам такое?
ах да, не православные же - вон, у нас вообще почти нету вируса, т.к. православный каждый второй, а заболевают только еретики(в душЕ, даже если на вид православный) или грешники(и никто не докажет шо я вру, или лгу))))
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10.05.2020 12:10 Ответить
№22/095528-епПовернути до парламенту законопроект №3376-1 (щодо компенсації лікарям, що стали інвалідами в наслідок коронавірусу) !

https://petition.president.gov.ua/petition/95528?fbclid=IwAR0UrcZv-A96JwsHr-h3i6klvjXUPsJTNfHZj55xZ-n_Fn1KeAGBBi-F_jM

и в тему=))
https://www.facebook.com/ibigdan/videos/3652202604795098/
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10.05.2020 10:38 Ответить
А у нас як завжди. Все не то. Тепер зробили відємну кількість тестів
Вчора 7952
Сьогодні "-1000"
Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 279 тис. осіб, кількість інфікованих - 4 млн - Цензор.НЕТ 8081
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10.05.2020 11:26 Ответить
Чи то "Українська правда" тупить? Уже вдруге
На телегам каналі МОЗ проведено тестів 176403 (+9296)
Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 279 тис. осіб, кількість інфікованих - 4 млн - Цензор.НЕТ 1671
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10.05.2020 11:37 Ответить
Журналюги, псевдо эксперты и прочая шушера оседлали такую жирную тему как пандемия, самоизоляция и пр. И по черному эксплуатируют её. Нагоняют страху на не стойкое население, и сами же пугаются. Поистине, 96% населения земли имеют примитивное мышление, мышление от слова мышь. Кто-то очень хорошо нагреется на этой мировой панике. А пока экономика.. в, ну сами знаете где.
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10.05.2020 11:36 Ответить
особенно "нагрелись" правительства Китая и СШа..


ну на сотни миллиардов долларов ...

деякі ольгінські такі забавні.. )))))
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10.05.2020 11:39 Ответить
Ну бойтесь, Ваше право. Только ольгинскими меня не нужно оскорблять. Я высказал свою точку зрения.
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10.05.2020 11:42 Ответить
если ви не ольгинский,то звиняйте,но "работаете" строго по их методичке
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10.05.2020 11:43 Ответить
Забыли...
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10.05.2020 11:48 Ответить
А причем здесь Китай и США? Рокфеллеры и прочие семьи реально управляющие мировой экономикой нагреются, не волнуйтесь за них. Они ведь не просчитывают, в лучшем случае на пол-шага, как Вы. На несколько шагов, да.
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10.05.2020 11:47 Ответить
ща позвоню Борису Джонсону и скажу все шо о нем думаю - а вот если бы он погиб от вируса, тогда ваша версия - фуфло.... хотя, пишут шо делают такие маски для усопших, шо можно даже Путина превратить на погребении - в Валуева и никто не поймет что Путин жив(и не один, а все тройники)))
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10.05.2020 12:13 Ответить
Ну так не помер же. Вообще, хорошая страшилка, заявить что какие-то известные личности заболели этой смертельной болезнью. Только, не помирают ведь.
А на счёт ботоксного карлика, на рассее, этих похожих друг на друга удмуртов не меряно.
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10.05.2020 12:26 Ответить
я за ёто и говорил.
сказать шо Мишустин болен, или Джонсон, это просто - одно заявление. ну и конечно потом они выздоравливают = тоже одно заявление.
Вот как Ющенок - мол суперсмертельная доза была диоксина и победил.(лапша вкусная)
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10.05.2020 12:38 Ответить
Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 279 тис. осіб, кількість інфікованих - 4 млн - Цензор.НЕТ 369
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10.05.2020 13:21 Ответить
Давайте ежедневно публиковать статистику по СПИДу. Будет еще страшнее. Там ведь не временно заражаются а навсегда.
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10.05.2020 11:54 Ответить
не хочеш статистику -лови для прикладу реальні ситуації з Білорусі...

Баста!, [10.05.20 10:15]

Читатели пишут о новых очагах коронавируса в Брестской области. На совещании в Барановичском горисполкоме обсуждали вопрос использования Ледового дворца в качестве стационара для приема больных

"Центральная городская больница в Бресте полностью занята коронавирусными больными. Брестчане, пожалуйста, будьте осторожнее", - сообщает врач из Бреста.
"Барановичи, гимназия №2 по улице Космодемьянской, 45. Еще в апреле заболели двое учителей. 1 мая одна из учительниц вышла на работу после того, как переболела пневмонией и лежала в больнице. Работник школы сообщила, что сегодня стало известно о её положительном результате на коронавирус. С 1 мая и по сегодняшний день учительница была на работе, вела урок, общалась с другими работниками школы. Второй учитель до сих пор не вышел. Так же заболела уборщица школы", - пишет жительница Барановичей.
"На совещании в Барановичском горисполкоме обсуждали предложение от главврачей больниц об использования Ледового дворца в качестве стационара для приема больных в случае, если в ближайшие дни не удастся ограничить распространение эпидемии в городе", - пишет врач из Барановичей.

"Иваново, Брестская область. Зять местного православного священника и второй священник переболели коронавирусом. Основной очаг распространения инфекции на сегодняшний день - церковь баптистов", - пишет житель города.

"Пинский район, деревня Березцы. Медики в противочумных костюмах забрали на скорой мужчину пару дней назад", - сообщает подписчик.--------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕ.. за кілька днів вільні(переобладнанні ліжка в Білорусі закінчаться"..прийдеться додому виписувати хворих з "легкими пневмоніями".
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10.05.2020 13:20 Ответить
Лет чет через 5-10 выплывет правда. А пока что это все пшик, целью которого была просто смена мировых правил. Была бы пандемия, то все бы валялись на улицах. Если сопоставить данные, то как не странно но вирус очень любит попов церковных,всяких неугодных, особенно пенсионеров. Пугают, простую простуду списывают на корону, человек испуган, стресс, его колют непонятно чем, иммунитет падает, а человеку лучше не становится, его кладут под ивл, и держат там, пока чел ногами не дрыгнет. Истинную правду даже сами врачи не могут знать, а результаты всех лабораторных исследований ничего нигде не говорят.
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10.05.2020 15:45 Ответить
 
 