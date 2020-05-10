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Новости Коронавирус и карантин
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У двоих военнослужащих выявили COVID-19 за минувшие сутки: всего в ВСУ болеет 41 человек

У двоих военнослужащих выявили COVID-19 за минувшие сутки: всего в ВСУ болеет 41 человек

По состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 41 человек, двое из которых зарегистрированы за минувшие сутки, сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 10 мая в Вооруженных силах Украины болеет 41 человек острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выписаны 54 человека и 2 летальных случая. За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сказано в сообщении.

Военные медики подчеркнули, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 311 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 33 человека.

Кроме того отмечается, что больные (один военнослужащий Криворожского гарнизона и один работник ВС Украины Винницкого гарнизона) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. "Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - уточнили в ВСУ.

Медики также отметили, что анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что "чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе".

Читайте также: На утро 10 мая зафиксировано 522 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек

У двоих военнослужащих выявили COVID-19 за минувшие сутки: всего в ВСУ болеет 41 человек 01

карантин (16729) ВСУ (6740) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - уточнили в ВСУ.
Шо лечим - нервы?
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10.05.2020 11:04 Ответить
А шо пора бы и армию на карантин отправить,больше тех не сбираться пограничникам в наряд только с одной сабакой. Коросе кто ответит за этот гешефт. На борьбу с вирусом
Как на армию затраты'
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10.05.2020 11:11 Ответить
Одужання нашим воїнам!!!
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10.05.2020 11:19 Ответить
Эти цифры ("выявленных") ни о чем не говорят!
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10.05.2020 11:33 Ответить
Володіння чужими землями робило росіян постраховиськом усього континенту і не давало їм стати національною державою, подібною до інших. Розпад імперії є не втратою, а величезним шансом, першим, за багато століть в історії цього народу
(Єжи Помяновський, «Дві Росії» // Kultura. - 1997. - № 1)
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10.05.2020 11:42 Ответить
Закрывать парки и скверы на период карантина для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19 с точки зрения эпидемиологии не было нужды. Эти меры применили, чтобы психологически повлиять на украинцев и показать масштабы опасности, которую может нанести невидимая инфекция.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Украина 24», пишет https://tsn.ua/ru/coronavirus/gosudarstvennyy-feyk-vo-vremya-karantina-v-minzdrave-priznalis-chto-s-tochki-zreniya-epidemiologii-zakryvat-parki-ne-bylo-nuzhdy-1543866.html ТСН.

«Когда мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько воздействия на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги», - пояснил главный государственный санитарный врач.
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10.05.2020 12:00 Ответить
 
 