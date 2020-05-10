Меня с самого начала хотели назначить на эту должность, а не вице-премьером, - Саакашвили

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили утверждает, что изначально речь не шла о назначении его на должность вице-премьер-министра.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ.

"Идея предлагать эту должность была не моя. Сначала в Офисе президента была идея предлагать именно ее (должность главы Исполнительного комитета реформ. — Ред.), а не вице-премьера. Когда же они предложили вице-премьера, то потом увидели, как им оказали сопротивление. Те, что за статус-кво, которые есть в почти каждой фракции в парламенте, вообще противятся любым изменениям. Они как раз открыли огонь первыми. У меня было впечатление, что это было неожиданно и для президента", — рассказал Саакашвили.

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Отвечая на вопрос, кто был против его назначения во фракции "Слуга народа", Саакашвили сказал, что "это были люди, которых большинство руководства и лично президент не знали".

Он добавил, что, когда собирается новая политическая сила, туда попадают люди, "которые отличаются как минимум своими взглядами, а большинство из них отличаются тем, что они уже под кем-то".

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Напомним, о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

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28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

30 апреля глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что для Саакашвили в процессе консультаций с президентом "нашли другой формат, в котором они будут работать - новая должность".

7 мая Саакашвили указом президента был назначен главой Исполнительного комитета реформ.