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Меня с самого начала хотели назначить на эту должность, а не вице-премьером, - Саакашвили

Меня с самого начала хотели назначить на эту должность, а не вице-премьером, - Саакашвили

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили утверждает, что изначально речь не шла о назначении его на должность вице-премьер-министра.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ.

"Идея предлагать эту должность была не моя. Сначала в Офисе президента была идея предлагать именно ее (должность главы Исполнительного комитета реформ. — Ред.), а не вице-премьера. Когда же они предложили вице-премьера, то потом увидели, как им оказали сопротивление. Те, что за статус-кво, которые есть в почти каждой фракции в парламенте, вообще противятся любым изменениям. Они как раз открыли огонь первыми. У меня было впечатление, что это было неожиданно и для президента", — рассказал Саакашвили.

Читайте также: Украинское общество уже скоро увидит, кого назначили в реальности в лице Саакашвили, - спикер парламента Грузии Талаквадзе

Отвечая на вопрос, кто был против его назначения во фракции "Слуга народа", Саакашвили сказал, что "это были люди, которых большинство руководства и лично президент не знали".

Он добавил, что, когда собирается новая политическая сила, туда попадают люди, "которые отличаются как минимум своими взглядами, а большинство из них отличаются тем, что они уже под кем-то".

Также на Цензор.НЕТ: Идея назначить Саакашвили в Кабмин родилась на совещании с Зеленским, - Ермак

Напомним, о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

Читайте также: Ожидаю от Саакашвили результат по дерегуляции бизнеса и реформе таможни в ближайшие месяцы, - Зеленский

28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

30 апреля глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что для Саакашвили в процессе консультаций с президентом "нашли другой формат, в котором они будут работать - новая должность".

7 мая Саакашвили указом президента был назначен главой Исполнительного комитета реформ.

Автор: 

назначение (2185) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+40
Поки сидів в тролейбусі в Амстердамі було якось тихіше.
Теперь рота закривати не буде. Впустити саакашвілі в країну це як вкинути в тюремну камеру наркомана - спокою нікому не буде. Навіть тому хто його туди впустив.
Єдине чого не буде 100% - це позитивного результату. Бо єдине що вміє - це ляпати язиком.
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10.05.2020 12:03 Ответить
+32
он не сможет молчать... тогда надо что-то делать ))))
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10.05.2020 12:07 Ответить
+29
Порох и Пастор - как два мудрых китайца: спокойно сидят на берегу реки и наблюдают как мимо них проплывают, один за другим, политические трупы зелёного режима...
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10.05.2020 12:24 Ответить
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Хочешь-не хочешь, а мы тут живем, эти люди вокруг, и наша жизнь от них зависит. Неприятно но факт: ты строишь-строишь, стараешься, а потом бац! они берут и выбирают в президенты какого-то клоуна-гопника. Посмотрим вопщем...
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11.05.2020 11:10 Ответить
Я предвижу гражданский конфликт, к сожалению.
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11.05.2020 11:55 Ответить
Тебе дорожку подкинуть - вообще Наполеоном станешь.
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10.05.2020 12:21 Ответить
они под кем то,а михуэль подкумто
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10.05.2020 12:23 Ответить
С 15 мая https://twitter.com/Vodafone_UA Vodafone повышает стоимость тарифов на 20% из-за того, что во время пандемии COVID-19 у компании снизились доходы от роуминга.
Смешно уже, да ?
При этом цены на связь поднимались стабильно раз в два месяца, а её качество не улучшалось.

Подумайте вас устраивает такой оператор ?
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10.05.2020 12:24 Ответить
Я особисто буду переходити до іншого оператора. Крім того, що повишають, та ще й якість нульова.
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10.05.2020 12:29 Ответить
а читал что этого оператора выкупила семья президента армении вроди .
я не пойму у нас что уже как на рАсии своего нет ни чего и даже мобильного оператора ?
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10.05.2020 12:31 Ответить
так ...
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10.05.2020 12:53 Ответить
а с появлением на Киевстаре TV, интернет превратился в полное говно...., так что, идти, собственно, и некуда.......
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10.05.2020 13:35 Ответить
"все шлюхи в гости к нам".
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10.05.2020 12:25 Ответить
Почему назначение Михеила это пшик? 1/ Да потому что для того чтобы делать хоть какие-то реформы нужна команда вменяемых и знающих что делать людей. 2/Даже если бы Михеил был таким, он один ничего бы не смог и не сможет сделать при отсутствии команды, не зеленных же вменяемыми управленцами считать? 3/ Михеил любит внимание к себе привлекать, много говорить. Когда он работать будет? Вобщем любому нормальному человеку ясно, что никаких даже самых слабых реформ не будет. Максимум пристроят очередную плеченогую фею, и какого-нибудь мажора на теплое место.
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10.05.2020 12:26 Ответить
Що можна сказати, браво бенівці! Міхо піарився на Одесі, коли ходив і зрізав якийсь паркан на берег моря "по безпредєлу", як і проривав кордон. А через 2-3 дні власники ділянок ставили нові паркани і в судах витребували собі компенсацію за шкоду від держпави, не від Міхо. Та ще й деякі несли відповідальність по закону, а він, як "гусак сухий із води". Він хотів ходити і тикати пальцем, а хтось мав після нього порушувати. Та цього не сталося і всі хто виконував закон стали баригами, а Міхо - "героєм". Подивимося. Але можу сказати - його призначили не для реформ, для цього немає нормативної бази, бо країною сьогодні правлять олігархи на чолі із Бенєком. Він буде поливати брудом попередників і наповнить медійний простір фейками, що мол все добре, щоб відволікти увагу від провалів. Але через рік потрібно буде відповідати і знову у нього хтось буде баригою, а сам Міхо прикмне до іншої сили, яка буде вигравати вибори.
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10.05.2020 12:28 Ответить
Меня с самого начала хотели назначить на эту должность, а не на вице-президентом Украины подумал про себя Михеил Саакашвили
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10.05.2020 12:28 Ответить
карлсон улетай навсегда
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10.05.2020 12:40 Ответить
По степени ипанутости мишико идеально вписывается в зёкоМанду. Запасаемся попкорном и ждем, когда шмаркля начнет договариваться с Грузией об экстрадиции клоуна-конкурента. Причем, зеленая ******* михуила передаст из рук в руки, до тюряги проводит, чтобы не спетлял.
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10.05.2020 12:46 Ответить
Риго-соєві,тікайте!
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10.05.2020 12:48 Ответить
Украина закончилась.Президент Коронавирус пришел.
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10.05.2020 13:03 Ответить
+16=pompiere,а что нада было тебя умника поставить,дак ето когда вальцман придет,тогда у него получишь должность,а сейчас пока получай рошенки.
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10.05.2020 13:07 Ответить
👿ви скоти зелені зовсім геть розум втратили? В на нас що концтабор.? "Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС - посольство Великої Британії"

Посольство Великої Британії в Україні заявило, що офіційний Київ повідомив партнерів про заборону для виїзду своїх громадян без окремого дозволу Міністерства закордонних справ.

Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

"Українська влада повідомила, що лише громадяни України з постійним місцем проживання у інших державах матимуть можливість залишити територію України", - зазначає посольство.
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10.05.2020 13:08 Ответить
Вже прийшла пора нагадати владі хто головний в Україні
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10.05.2020 15:25 Ответить
І до чого тут Саак?Хочеш у Великобританію?530-ть Е за візу і квиток і за 3г.30хв ти тут.
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11.05.2020 21:12 Ответить
Дебіл призначив дебіла, два дебіла це сила
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10.05.2020 13:08 Ответить
Все глупцы и дураки живут ожиданием и надеждой.
Бодо Шефер.европейский банковский и финансовый консультант.писатель.
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10.05.2020 13:11 Ответить
Бездарь грузинский, этот саакашвили!! Бегал, бегал по всей Европе! Везде его пинали как футболный, ненужный мяч и только в дебильной команде Зеленского, где многие депутаты и чиновники в сто раз тупее саакашвили, наконец то нашли саакашвили должность главного холуя!!! Не думайте, что это надолго!! Максимум через месяц-два этот неадекват- саакашвили также будет бегать по крышам киева, как карлсон, и орать на Зеленского, что тот барыга, вор и т. д. , как орал на порошеко!! Такие не уравновешанные и безпардонные , как сакашвили , не поддаются воспитанию.. Их надо только изолировать от общества!!
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10.05.2020 13:15 Ответить
Изолировать? Гильйотина надежнее.
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11.05.2020 10:09 Ответить
Саакашвили нужен Зеленскому для того, чтобы публично обосновать ссору с Западом до того, как Банковая согласится на все условия Кремля.
13 апреля парламент по просьбе Зеленского внес в госбюджет-2020 изменения, которыми увеличил объем внешних заимствований в текущем году до 265 млрд грн, что эквивалентно около $10 млрд. А теперь эти аппетиты придется урезать в несколько раз. МВФ в ближайшие месяцы даст около $1 млрд и ЕС около 600 млн евро. И еще приблизительно столько же они пообещают дать в следующем году, но дыру в бюджете-2020 этими обещаниями, понятно, не залатаешь.
И вот тут Зеленскому понадобится Саакашвили, который начнет рассказывать о необходимости "жестко говорить с МВФ" и даже "послать МВФ с его требованиями". А как только отношения Украины с МВФ будут окончательно испорчены и, как следствие, серьезно подпортятся отношения с США и ЕС, тогда Саакашвили начнет рассказывать о том, что, дескать, "Запад отвернулся от Украины и бросил ее на произвол судьбы".
Это очень похоже на то, как в 2013-м Янукович, Азаров и Арбузов обосновывали свой разворот в сторону России. Но есть и разница: Янукович прямо взял курс на Таможенный союз и потому получил от Путина $3 млрд. А Зеленский сейчас не получит от Путина ничего и за бесплатно выполнит российскую программу-минимум по Украине. То есть проведет фиктивную "реинтеграцию" Донбасса на российских условиях.
Саакашвили нужен Зеленскому для того, чтобы публично обосновать ссору с Западом до того, как Банковая согласится на все условия Кремля. Саакашвили должен будет убедить украинцев: мол, "Зеленский сделал все, что мог, чтобы договориться с Западом, но Запад все равно кинул Украину".
Зачем это Зеленскому? Ну как же, он ведь "выполнит свое обещание - вернет Донбасс, прекратит войну". Это единственный козырь, который он сможет предъявить, поскольку "конец эпохи бедности" оказался блефом. И ради этого козыря Зеленский с помощью Саакашвили действительно готов радикально поссориться с Западом.https://www.dsnews.ua/politics/ssoritsya-s-zapadom-zachem-na-samom-dele-saakashvili-ponadobilsya-08052020220000
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10.05.2020 13:21 Ответить
Ти ба як пороховухасті з путлерасами на Саака розгавкалися.Бійтеся-баригожер вже за владу зачепився-ковтатиме бариг пачками не розбираючись,який колір у хамелеонів,чи шоколадний,чи колорадний,чи зелений.Тобто-бери відро-втікай Петро!
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10.05.2020 22:14 Ответить
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил Саакашвили.
(2020 пенсия в Грузии 90$)
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11.05.2020 00:23 Ответить
А как-же.Верю:"АТО не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы.Уже в скором времени мы увидим эффективность антитеррористической операции".Порошенко.
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11.05.2020 00:44 Ответить
Эффективность АТО и была - освободили 70% оккупированной территории. После чего зашли расейские войска.
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11.05.2020 00:49 Ответить
Правильно, Сраканакуйшвили буде ковтати. Аж захлебываться от радости. У ЗЕбени.
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11.05.2020 10:12 Ответить
Кого там боятись, Карлсона? Який позичив оці у сірка, не проліз у двері, то проліз у вікно, бо українське державне корито таке смачне і ситне, грузинському не зрівнятись.

Питання в іншому. Чого цей грузинський рехВОРматор так так рветься до влади в Україні? В США Обама, Клінтон, Буш відбули свої терміни і їх ніхто не чує. Ви чули щоб експрезиденти Польщі, Литви, Латвії, Естонії рвались до влади у сусідніх країнах? А Саакашвілі вигнали з Грузії, вірніше він втік з Грузії ще до завершення свого терміну, зразу після виборів, навіть не діждався оголошення офіційних результатів. Після втечі з Грузії він два місяці пошатався у США, потім у Литві, Польщі, Угорщині і ніде йому не знайшлося пристановища. Порошенко дав грузинському втікачеві притулок, бо США попросили.Тепер він всілякими способами чіпляється за владу у нас, бо Україна - це не малесенька і бідна Грузія. Україна - величезна і багатюща. Він це зрозумів коли був головою ОДА і побачив для себе необмежені можливості для власного збагачення. Тому він сюди так рветься, бо нюхом чує, що прикриваючись гаслами реформ можна нарехВОРмувати собі, дітям, внукам і прапраправнукам. Саакашвілі - це типовий політик для пострадянського простору, - совок, аферист, пройдисвіт і барига. І що він тут нареформує, покаже час. А як він рехВОРмував ОПЗ і одеську митницю, як своїм підписом виділив 0,75 га землі для діяльності Збройних сил України, а натомість там виросла елітна багатоповерхівка, в якій Саакашвілі пощастило оселитись, всі вже бачили. https://www.youtube.com/watch?v=LfYytWuFZmo

Чого відбувася скандал Авакова і Саакашвілі? Бе-бе-бе артист-циркач
https://www.youtube.com/watch?v=DMo1IexYXlY
Нагадаю упоротим зебобикам і зомбі-свідкам ******* втікача грузинського, що сварка відбулась на засіданні Ради реформ, після того, як Аваков оприлюднив переговори Саакашвілі з російським олігархом Мазепіним, власником Уралхіма щодо приватизації Одеського припортового заводу. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=m5PFxSWSle4&feature=emb_logo
За рік президенства Зеленського Рада реформ не збиралась жодного разу. Виконавчого комітету з реформ не було, Зеленський створив його для Саакашвілі посаду без конкретних повноважень, без права самостійно приймати рішення і діяти. Його завданням буде бігати по тв каналах та вихваляти Бубочку щоб рейтинг не падав.
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11.05.2020 11:13 Ответить
Простиню вивісили після весільної ночі?Ну й добре,що 29-ти річна барижна система України порвалася.
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11.05.2020 21:00 Ответить
а меня, с самого начала, хотели назначить Папой Римским......
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10.05.2020 13:22 Ответить
Реакція
Професор Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи Олексій Гарань вважає рішення запросити Саакашвілі в український уряд сумнівним через його авантюризм і конфліктність.

"Я, чесно кажучи, шокований цією ідеєю. Головна причина полягає в тому, що Саакашвілі під час перебування на посаді голови Одеської ОДА показав, що він не готовий займатися конкретною клопіткою роботою, шукати політичну підтримку, створювати базу підтримки необхідних реформ. Замість цього він займався поїздками по регіону, тобто просто займався звичайним піаром. І він також порушував етику державного службовця, тому що, будучи держслужбовцем, він при цьому займався нищівною критикою прем'єр-міністра. А це було пряме порушення функцій державного службовця", - згадує Гарань конфлікт Саакашвілі з Яценюком.
За словами експерта, дії Саакашвілі після його звільнення були справжніми діями авантюриста - незаконний прорив державного кордону України, а також дестабілізація ситуації в центрі Києва з наметовим містечком. Ще одним негативним аспектом є те, що Саакашвілі втратив підтримку Заходу щодо реформ.
"Більш того, ми можемо сказати, що Саакашвілі зараз не має належної репутації на Заході, тобто якщо раніше у нього була репутація реформатора... і що він в Грузії, принаймні на початку свого президентства, дійсно робив реформи, які підтримував Захід, то потім він цю підтримку втратив. І зараз до нього немає ставлення як до реформатора", - зазначив Гарань.

Політолог Кость Бондаренко вважає Саакашвілі "вельми токсичним персонажем", який навряд чи додасть "плюсів" Зеленському.
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10.05.2020 13:29 Ответить
Верно:Правил для барыг не существует-тупо заблокировали моего друга за антипорошизм без предупреждения.Но Михо поджечь их рыго-соевый паханат сможет легко,однако концлагерную жыдву рашафашиков,оккупировавших власть в Украине даже ему не под силу и не потому,что не политический лидер,а потому,что глобализаторство безсмертно.Это только для жыдвы 93% земли принадлежит государству и продается только право на оренду-а для гоев же в других странах они продвигают продажу 200 000 га земли в одни руки для своих избранных,причёмь вместе с крепостными этих стран.Для достижения своей цели даже короновиРус -их оружие,поскольку душегубам и террористам один закон-смерть гоям.Никакой Саак этих кровожадных монстров не остановит-только их собственная погибель от ихнего же вируса.Будем посмотреть зачемь США барыг-хамелеонов вынудили ввести Михо снова в большую политику,но одно уже сейчас понятно-месть Саака Поросяке будет кровавой.
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10.05.2020 22:30 Ответить
Что, так сильно Саак буден сосать? И не захлебнется?
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11.05.2020 10:16 Ответить
Интересно, какие реформы не во вред Украине может провести Саакашвили под руководством кремлёвского агента Ермака?
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10.05.2020 13:41 Ответить
В болто с разгона плюхнулся миша и тут жабы подняли кваканье от одного его вида, пока пользы никакой но и убытка тоже. Ждем. Ждем реакции олигархических каналов если станут устраивать жабьий концерт то миша идет правильным путем.
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10.05.2020 13:46 Ответить
цензор,где новость о повышении тарифов? Тем боле АМКУ запретила повышать тарифы!

С 15 мая https://twitter.com/Vodafone_UA Vodafone повышает стоимость тарифов на 20% из-за того, что во время пандемии COVID-19 у компании снизились доходы от роуминга.
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10.05.2020 13:50 Ответить
епоха зубожіння скінчилась
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10.05.2020 21:30 Ответить
Михуил - пока что много говорит и мало работает, а потом скажет что Зебилы ему мешают.
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10.05.2020 13:54 Ответить
Как использованьій презерватив можно использовать еще раз. История одного саакашвили😁😁😁
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10.05.2020 13:58 Ответить
Таваріщі! Доколє єнтот Зєля будєт іздєваца над намі ! Мало того, что добровольцев признал участниками боевых действий, так ішшо Саакашвили, назло Пятру Лєксєічю, на должность поставіл! Ату єво, таваріщі. ату!!!
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10.05.2020 14:04 Ответить
що там в запоребриковІй каЦапо- карелії.... - все так фУйово ...
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10.05.2020 14:23 Ответить
а им по пУтину
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10.05.2020 21:32 Ответить
и не сомневаюсь
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11.05.2020 11:10 Ответить
А Вам не кажется, Миха, что Ваше место возле параши?
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10.05.2020 14:22 Ответить
там зараз пУтлер -кАцапський "самоизолировался"
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10.05.2020 14:24 Ответить
Это ужас. Вы себе можете представить идиотизм исходящий от саакашвили и зеленского. За кого они нас вообще принимают и от чего отвлекают этой всей х..ей с назначениями этого чудила?
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10.05.2020 14:34 Ответить
всё правильно.
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10.05.2020 14:51 Ответить
Саакашвили - лжец, трус, подхалим, вор, коррупционер, американская подстилка, предатель Грузии, по-русски не может нормально говорить, не то что по-украински.
Гражданство ему дал Порошенко в нарушении процедуры.
Назначен вопреки воли народных депутатов и кабмина, вопреки народному недовольству.
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10.05.2020 15:09 Ответить
Але потрібно бути справедливим--Порошенко виправив свою помилку--він позбавив цього .....громадянств. До речі ВСУ залишив це рішення в силі. Тому зеленський призначив на посаду---не громадянина України.
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10.05.2020 16:15 Ответить
і ніхто чомусь не подав в суд на це неправомірне рішення Зелі щодонадання громадянства. Зеля послал ВСУ на три букви. та с тих пір у нього поїхала криша.
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10.05.2020 18:47 Ответить
степан иди в )о( вместе с михо.
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10.05.2020 21:47 Ответить
Патологический врун Сввкашвили как нельзя лучше вписывается в мешпуху местных малопрофессиональных брехунов. Будут в видосиках врать дуэтом!
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10.05.2020 15:13 Ответить
Два шута на одній сцені--це перебор.
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10.05.2020 16:11 Ответить
Саакашвілі боїться називати імена.
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10.05.2020 16:50 Ответить
а часом президентом тебе виродка оманський придурок не хотів спочатку призначити?
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10.05.2020 16:58 Ответить
Мене від початку хотіли призначити на цю посаду, а не віцепрем'єром, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1650
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10.05.2020 17:05 Ответить
Я ему кликуху придумал - Лилипутин. (Саакашвили)
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10.05.2020 17:35 Ответить
У нього вже є - бе-бе-бе і міхо карлсон. Так що нам чужого не потрібно. Бо ліліпутін уже є у засрашки.
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10.05.2020 18:05 Ответить
Таке дріб'язкове чмо буде бігати по каналах, а сайти старанно сповіщати про його балаканину.
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10.05.2020 18:44 Ответить
Миха получил свою будку чтобы лаять из неё. Причем лаять он будет на Авакова. Т.е. он будет произносить то, что произносить Шмаркле страшно
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10.05.2020 19:13 Ответить
Речі обіср@ного.
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10.05.2020 19:14 Ответить
СтратеХ. Ну прям многоходовОчка. Десь ми вже це чули
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10.05.2020 20:17 Ответить
Ну и к чему это блеення?
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10.05.2020 20:29 Ответить
Что это было?
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10.05.2020 20:37 Ответить
Экстаз конечно. Чувак мечтал про должность, получил её и теперь делится со всеми как оно все было.
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10.05.2020 21:46 Ответить
Блин в героях фильма : Тупой и еще тупее интеллекта на порядок больше , чем в Осле и Сааке вместе взятых. Саак реально дебил , сидел бы себе тихонько в своем доме в Лесниках купленном на бабло Курченко , тогда бы про него все забыли , а так Зебилу осталось масимум до НГ , а потом когда его вынесут с Банковой , Саака выдадут Грузии мотать срок .
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10.05.2020 20:57 Ответить
Барыга башляет, заерепенилась шваль пидрошеновская, строчат без отдыха,продажные шлюхи.
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10.05.2020 21:07 Ответить
Міхо-поручитель Зеленського перед ЗАХОДОМ в клянчанні грошей.Бо Зе не дають грошей як недають неповнолітньому пива в магазині.Через рік фірма ШВИДКІ ГРОШІ буде нагадувати Міхо про борг Зеленського з вимогою негайно погасити інакше примусове стягнення.
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10.05.2020 21:14 Ответить
Михо, ты не мог бы хоть немного рассказать о том, чем собираешься там заниматься? Я понимаю, что ты в экстазе от должности и от открывшихся перспектив, но нас вообщето это волнует не так, чтоб очень чтобы... Отвлекись немного, расскажи, зачем ты там вообще нужен?
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10.05.2020 21:45 Ответить
Неправильно стверджувати,що "Михо прийде-порядок наведе!".Але якби у Підро Ляксєїча віджав 122 тис.га землі під Вінницею-йому б вінничане памятник поставили!А якби баригу ще й посадив-то й Національним Героем України став би!
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10.05.2020 22:41 Ответить
Как же ты живешь за поребриком в обосранных Порошенко штанах? Уже больше года прошло. Что, кацап, как всегда засохло и отвалилось?
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11.05.2020 01:33 Ответить
Колоніальна нація має спочатку стати нацією,аби бути справді незалежною.Тому грузин,поляк,русич,тощо з паспортом України змушений перемогти зовнішніх та внутрішніх ворогів спільною національною ідеєю.Михо може допомогти,але останнє слово за народом України.
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11.05.2020 02:25 Ответить
Багато Саакашвілі вже надопомагав. Бачили вже. Він політикан, і завжди був їм. Реформи робили в Грузії інші люди, а він тільки розповідав про них світові. Це він вміє.
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11.05.2020 03:02 Ответить
За 29-ть років грабування українського народу кучко-поросцяними,про Михо навіть гріх заікатися-він за підтримку Майдану лишився громадянства так,як і Україна ядерного статусу.Тому суть не в політичних пристрастях,а в олігархічно-клановій мафіозній системі України,бо влада держави і бізнес підприємця в державі скрізь у цивілізованому світі є розділеними,наче небо і земля атмосферою-прозорими законами і правилами.
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11.05.2020 03:31 Ответить
Обычную стипендию мне не назначили, а от повышенной я отказался. Так говорили неуспевающие студенты когда-то.
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10.05.2020 22:05 Ответить
Мене від початку хотіли призначити на цю посаду, а не віцепрем'єром, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9169
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10.05.2020 22:17 Ответить
А вахтером у офіс зє бубочки пішов би???😁
Гадаю що так...
Реформував би турникет до дзеркального блиску...
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10.05.2020 22:45 Ответить
Главное,назначение для Михо и МВФ устраивает и рыго-сою напрягает-******* уже лыжи мажет-коррида намечается кровавая.А какой цвет блюда из барыг(шоколадный,колорадный,зелёный)барыгоеду пофиг-доказано ещё грузином Михо.
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10.05.2020 22:53 Ответить
Порох тобі в твоєму засратові ще й досі в твої штани сере?
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10.05.2020 23:07 Ответить
чистий Бунша Іван Васильович.. ".Меня цариці соблазняли.. Но не поддался я..." ))))))
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10.05.2020 23:05 Ответить
Ще й дрота в рило Михо йому не встромив за кіднепінг,а барига вже шоколадним сере?Нічого-Не він один такий-колорадні козли,що під пи... моржовою також не в захваті-лопатами вигрібають.
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10.05.2020 23:27 Ответить
Кацап, иди отседова - водки нет.
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11.05.2020 01:35 Ответить
Ти кацап,чи хохол,рузге?
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11.05.2020 01:59 Ответить
На хрен вы цитируете каких то обозревателей ,своей мысли нет по поводу этого нарика.То что и он и буратино нюхает это и к бабки не ходи (нос часто чешут).То что должность совещательная и ни чего не значит ,это тоже все знают.Скандалист с не уравновешенной психикой.И каких реформ вы от него хотите ,(жить лучше - думаете он вам денег даст с бюджета в котором дыра огромная ,и все денежки прое...ло зеленое болото )? А радости та сколько у зелебобиков , Михо- наша надежда. Самокатчики и юзики не впечатлили?
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11.05.2020 06:24 Ответить
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11.05.2020 07:47 Ответить
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