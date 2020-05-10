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Нужно перепрошить систему госуправления в сторону понимания того, что гуманитарная политика является системообразующей, - директор УКФ Федив

Нужно перепрошить систему госуправления в сторону понимания того, что гуманитарная политика является системообразующей, - директор УКФ Федив

В первом "кризисном бюджете" финансирование культурной отрасли предложили радиклаьно урезать, потому что государство не понимает системообразующей роли гуманитарной сферы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала испольнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив.

"Мне кажется, что это системный вопрос. Он не касается конкретных личностей, а связан с системой государственного управления в Украине. По моему мнению, она действует еще по правилам ХХ века. Тогда было индустриальное общество, и основными отраслями, запускающими экономику, были тяжелая промышленность и сельское хозяйство, а соцсферу ассоциировали исключительно с Министерством социальной политики. Восприятие государственного управления через призму этих отраслей приводит к тому, что когда встает вопрос экономии, то режут области, которые не воспринимаются на уровне государства как системообразующие. Поэтому нужно просто перепрошить систему государственного управления в сторону понимания того, что сферы гуманитарной политики являются такими же важными, как и другие, - отметила она.

Вторая проблема - государство пока смотрит на культуру как на развлекательную отрасль. Мы это видим по кодам экономической классификации и по тому, какой терминологией оперируют управленцы. Когда я возглавила Украинский культурный фонд и начала общаться с Госказначейством и Министерством финансов, то столкнулась с трактовкой, что наша организация поддерживает мероприятия (так есть и в экономической классификации). И когда в условиях пандемии и карантина возникает запрет массовых мероприятий, то складывается логическая цепочка, когда нам отменяют финансирование на мероприятия, которые и так не будут возможными.

Но на самом деле мы поддерживаем художественные проекты, которые несут добавленную стоимость для развития общества. То есть у управленцев нет глобального понятия, что культура - это больше, чем развлекательное зрелище. Поэтому нужно доносить системообразующую роль культурной сферы. Культура формирует мировоззрение, экономическую систему, социально-политические отношения. Культура формирует мировоззрение людей и восприятия себя как гражданина, понимание государства, в котором живешь, и понимание своего ближнего. И если мы будем экономить на культуре, то разговор о том, куда мы движемся будет не актуален, потому что Украина без культуры возможно не будет Украиной. Отправной точкой является культура, ведь если государство знает куда движется, то дальше определяет свою политику в других сферах - безопасности, экономике и так далее. Поэтому я думаю, что эту проблему нужно обсуждать на высоком уровне, возможно через Министерство".

Читайте также: После секвестра бюджета Украинский культурный фонд в режиме экономии сохранит максимальное количество проектов, - исполнительный директор Федив

Полное интервью с Юлией Федив читайте здесь.

госбюджет (1187) культура (845) УКФ (24) Федив Юлия (9)


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Топ комментарии
+2
Перепрошейте пожалуйста мозги Бубочки. Он думает что пошлятина 95 квартала важна для страны!
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10.05.2020 14:16 Ответить
+2
как ты уже задолбал, платный писака
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10.05.2020 14:26 Ответить
+1
я тебя поздравляю с новой тобой заработанной гривней
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10.05.2020 14:35 Ответить
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Перепрошейте пожалуйста мозги Бубочки. Он думает что пошлятина 95 квартала важна для страны!
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10.05.2020 14:16 Ответить
как ты уже задолбал, платный писака
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10.05.2020 14:26 Ответить
я тебя поздравляю с новой тобой заработанной гривней
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10.05.2020 14:35 Ответить
ну ты з по себе судишь
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10.05.2020 14:41 Ответить
ты зебил ?
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10.05.2020 14:50 Ответить
А коментарі закрили про Зелю.
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10.05.2020 14:27 Ответить
Президент постоянно между Сциллой и Харибдой.Между ядовитой ,как жаба ,прессой ,********** и другой стороны вызовами времени и проклятой ордой,подпитывающей Сциллу .Шайтаны,рядящиеся шайтаны кругом.
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10.05.2020 14:32 Ответить
Дуже хочеться спитати цю писаку: а держава - це конкретно хто? Держава не хоче, держава не розуміє і т.п. Сказала б ще, що Земля крутиться навколо Сонця, або треба мити руки перед їжею.
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10.05.2020 15:31 Ответить
Радикально нужно сокращать налоги (бюджет), и сокращать вас паразитариев, бюрократов-казнокрадов, которые не способны ничего дать обществу в культурном и ином плане...
Государство своим левым поппулизмом и соцпроектами только усугубляет ситуацию... Везде в любой сфере, где замешано государство (чиновники) - там развал, деградация, коррупция и бардак!

Из социальной Украины убегают миллионы людей!
Бегут люди от вашей госкультуры, госмедицины, госпенсии, гособразования, госльгот, госсубсидий...
Все! Социальное государство - не работает! Украина - это страна нищих, бесправных, бескультурных рабов во главе с аморальными, подлыми, вороватыми, лживыми чиновниками-коррупционерами и оллигархами-монополистами (у которых комплекс - после меня хоть потоп)...
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10.05.2020 17:26 Ответить
Если эта чиновница хочет "развивать культурные проекты", пусть открывает свою фирму, берет кредит в частном банке (или ищет другого спонсора) и развивает!!!

Сколько можно душить народ налогами под видом "благовидных целей"?)))
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10.05.2020 17:28 Ответить
 
 