Нужно перепрошить систему госуправления в сторону понимания того, что гуманитарная политика является системообразующей, - директор УКФ Федив

В первом "кризисном бюджете" финансирование культурной отрасли предложили радиклаьно урезать, потому что государство не понимает системообразующей роли гуманитарной сферы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала испольнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив.

"Мне кажется, что это системный вопрос. Он не касается конкретных личностей, а связан с системой государственного управления в Украине. По моему мнению, она действует еще по правилам ХХ века. Тогда было индустриальное общество, и основными отраслями, запускающими экономику, были тяжелая промышленность и сельское хозяйство, а соцсферу ассоциировали исключительно с Министерством социальной политики. Восприятие государственного управления через призму этих отраслей приводит к тому, что когда встает вопрос экономии, то режут области, которые не воспринимаются на уровне государства как системообразующие. Поэтому нужно просто перепрошить систему государственного управления в сторону понимания того, что сферы гуманитарной политики являются такими же важными, как и другие, - отметила она.



Вторая проблема - государство пока смотрит на культуру как на развлекательную отрасль. Мы это видим по кодам экономической классификации и по тому, какой терминологией оперируют управленцы. Когда я возглавила Украинский культурный фонд и начала общаться с Госказначейством и Министерством финансов, то столкнулась с трактовкой, что наша организация поддерживает мероприятия (так есть и в экономической классификации). И когда в условиях пандемии и карантина возникает запрет массовых мероприятий, то складывается логическая цепочка, когда нам отменяют финансирование на мероприятия, которые и так не будут возможными.



Но на самом деле мы поддерживаем художественные проекты, которые несут добавленную стоимость для развития общества. То есть у управленцев нет глобального понятия, что культура - это больше, чем развлекательное зрелище. Поэтому нужно доносить системообразующую роль культурной сферы. Культура формирует мировоззрение, экономическую систему, социально-политические отношения. Культура формирует мировоззрение людей и восприятия себя как гражданина, понимание государства, в котором живешь, и понимание своего ближнего. И если мы будем экономить на культуре, то разговор о том, куда мы движемся будет не актуален, потому что Украина без культуры возможно не будет Украиной. Отправной точкой является культура, ведь если государство знает куда движется, то дальше определяет свою политику в других сферах - безопасности, экономике и так далее. Поэтому я думаю, что эту проблему нужно обсуждать на высоком уровне, возможно через Министерство".

Читайте также: После секвестра бюджета Украинский культурный фонд в режиме экономии сохранит максимальное количество проектов, - исполнительный директор Федив

Полное интервью с Юлией Федив читайте здесь.