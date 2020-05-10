Если у меня не будет результатов – никаких других постов тоже не будет, - Саакашвили
Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили говорит, что эта должность для него – очередной инструмент для получения результата.
Об этом он сказал в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ.
"Эта должность для меня – очередной инструмент получить результат. Если будет результат, мне должностей не нужно. Если не будет результатов – никаких других постов тоже не будет", - отметил Саакашвили.
По его словам, результат для него будет, "если не олигархи, а простые рядовые украинские предприниматели, люди, которые создают благосостояние страны, скажут, что в тот период инициировали проекты, которые инициировал президент Зеленский, но где участвовал и Саакашвили или кто-либо, кто с ним работает, но это проекты Зеленского. Скажут, что благодаря этому решению мы смогли выжить во время кризиса, избежать худшего".
28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.
30 апреля глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что для Саакашвили в процессе консультаций с президентом "нашли другой формат, в котором они будут работать - новая должность".
7 мая Саакашвили указом президента был назначен главой Исполнительного комитета реформ.
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Естественно других постов не будет потому что Зеля превратится в барыгу и придется ждать следующего президента Украины, который предложит новую должность и который тоже вскоре превратится в барыгу.
Може хто не в курсі,Саак за Пороха очолював Дорадчу міжнародну раду реформ (дивно,чому наш реформатор не повідомив про власні успіхи на цій роботі).
блеянием мармеладных и кацапов доволен.
Женя красавчик !!!
Миша,начинай с этого болота !!!
А ты пиши, пиши...
Дурачком то не прикидывайся, помнишь прекрасно, как на Пороха всех собак вешали и сейчас продолжают, и ты в том числе. Так что слушайте все что ваше зеро заслуживает.
Всі пам'ятають скандал Авакова і Саакашвілі: Бе-бе-бе артист-циркач
https://www.youtube.com/watch?v=DMo1IexYXlY
Тільки мало хто пригадає через що почалась та сварка. Нагадаю, що сварка відбулась на засіданні Ради реформ, після того, як Аваков оприлюднив переговори Саакашвілі з російським олігархом Мазепіним, власником Уралхіма щодо приватизації Одеського припортового заводу. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=m5PFxSWSle4&feature=emb_logo
Як рехВОРмував ОПЗ і одеську митницю, як своїм підписом виділив 0,75 га землі для діяльності Збройних сил України, а натомість там виросла елітна багатоповерхівка, в якій Саакашвілі пощастило оселитись, всі вже бачили. https://www.youtube.com/watch?v=LfYytWuFZmo
https://www.facebook.com/620146268169121/videos/247110643318399/
Много чего у него уже не так, а оно уходить не собирается.
Так будет и с Саакой.
Где ж оно харчеваться в Украине будет? Не на завод же пойдет?
Пошли слухи в кулуарах Офиса Президента, так мы писали (https://t.me/skosoi/1626), что готовятся уже постоянные митинги и протесты, а на осень готовят массовые протесты. Кейс «майдана» не ушел, а наоборот начал набирать обороты. На осень будут готовить майдан.
Почему "призрак майдана", стал ещё более актуален в наше время. Источник поясняет, что команда Президента за это время должна была информационно убить Порошенко и его имидж, вскрыв все его коррупционные схемы, но вместо этого они «продали эти дела», а сами вошли во все коррупционные схемы. Коррупционеры не сидят, донбасский кейс скорее всего будет заморожен и вернется в стадию обоюдных обвинений.
Определенные финансовые группы будут пытаться вынудить Зеленского уйти в отставку и организовать полную перезагрузку власти.
Все считают партию Слуга Народа недоразумением, как и самого Зеленского на посту Президента. Этот политический сезон будет очень насыщен.
Комусь жаль Зе ,що його восени "попруть" ?Мені ні.. Основного він не зробив,чого від нього чекав Народ -ПОРОШЕНКО НЕ ПОСАДИВ.
Враги однозначно помешают!
Лучше заранее ремонтируй окрестные чердаки и крыши!
Для грузин, не забывающих разгон демонстрации 7 октября 2007 года, рассказывающих об "элитной коррупции", естественным актом справедливости являются возбужденные уголовные дела против Михо, обвиняемого в коррупции, превышении служебных полномочий etc
Зе выбрал Сааки. Потому, что управление государством находится на потрясающе дилетантском уровне. Потому, что после ухода Богдана, который мог хоть как-то расшевелить это профнепригодное болото, Зермак увидел, что команда "новых лиц" или ничего не умеет или кладёт на него большой с прибором - от губернаторов и депутатов до министров. И это при кажущейсе полноте моностадной власти. Вот он и решил, что нашёл нового Богдана. Ещё и потому, что Михо проталкивает РинАх (новый куратор преЗЕдента от олигархата), видящий в беглом грузине оружие против основных конкурентов. Об этом свидетельствуют многочисленные тёплые ванны для Михо на каналах Ахметова. Плюс интерес Трампа, который почему-то увидел в нём человека, могущего повлиять на реанимацию дела по сыну Байдена.
Но это иллюзии. Кто хочет, может сохранить этот пост, ибо я совершенно уверен - кроме нервозности, медийного пиара, срача всех со всеми, тотальных обвинений и безграничной самовлюблённости, мы не увидим ни-че-го. Уже не говорю о том стыде, который я испытываю за тех, кому "лишь бы не Порошенко". Которые сначала выбрали киноперсонажа в президенты страны, а потом возносят в её руководство беглого иностранца. Мало умных и профессиональных украинцев? Но кто их будет искать, когда задачи стоят совершенно другие: устроить на работу всех "квартальцев" - от мужа бухгалтерши до зятя гримёрши. А потом назначить волшебника для исправления их косяков. Так поступают трусы, дураки или враги.
Автор: Helgi Sharp, FB, https://spektrnews.in.ua/news/zakanchivaya-temu-miho---oleg-sharp/96927
И хотят заткнуть рот, загнав в угол и максимально дискредитировав.
В лучшем случае он снова со скандалом уйдёт, сославшись на саботаж "помощников".
В худшем его выставят несостоятельным политиком, у которого случайно получилось,
что-то поменять, да и то - только в условиях Грузии.
Сааашвили надо дистанцироваться коломойской банды - пока у него есть репутация.
Щодня чергова порція потоку "свідомості".
І не заткнеться, поки не випруть в =рідну= Грузію.