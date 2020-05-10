Если у меня не будет результатов – никаких других постов тоже не будет, - Саакашвили

Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили говорит, что эта должность для него – очередной инструмент для получения результата.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу", информирует Цензор.НЕТ.

"Эта должность для меня – очередной инструмент получить результат. Если будет результат, мне должностей не нужно. Если не будет результатов – никаких других постов тоже не будет", - отметил Саакашвили.

По его словам, результат для него будет, "если не олигархи, а простые рядовые украинские предприниматели, люди, которые создают благосостояние страны, скажут, что в тот период инициировали проекты, которые инициировал президент Зеленский, но где участвовал и Саакашвили или кто-либо, кто с ним работает, но это проекты Зеленского. Скажут, что благодаря этому решению мы смогли выжить во время кризиса, избежать худшего".

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28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

30 апреля глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что для Саакашвили в процессе консультаций с президентом "нашли другой формат, в котором они будут работать - новая должность".

7 мая Саакашвили указом президента был назначен главой Исполнительного комитета реформ.